Test: Tascam Studio Bridge, Audiorecorder und Interface

Bridge over troubled water

Die Tascam Studio Bridge dient als 24 Spur-Audiorecorder als Brücke zwischen digitaler Aufnahme und dem Mixing von analogem Equipment. Dazu dient es als Audiointerface, zur DAW Steuerung und Summierer. Als Bindeglied verbindet es die verschiedensten Instanzen im Tonstudio und soll das Arbeiten mit unterschiedlichsten analogen und digitalen Geräten vereinfachen und optimieren. Egal ob mit oder ohne DAW, diese Studio Bridge verspricht universelle Verknüpfung verschiedenster Welten. Ein hoher Anspruch. Ich habe das Gerät auf Herz und Nieren getestet und wir schauen mal, ob die Tascam Studio Bridge wirklich bei „Troubled Water“ hilft.

Worum geht es?

Auch wenn es profan klingt: Das Gerät baut Brücken! Ein Anwendungsbeispiel erklärt die Funktion des Gerätes recht gut. Verbinden Sie die Ausgänge des Mischpultes mit den Eingängen der Tascam Studio Bridge. Nun können Sie die Signale aus der Konsole entweder direkt digital aufnehmen (auf einer SD-Karte) oder diese über das integrierte USB-Audiointerface direkt an die DAW weitergeben. Oder man könnte man die Signale aufsummieren und als Stereomaster in die DAW zurücksenden.

Natürlich kann man auch direkt in die Studio Bridge hineinspielen und bis zu 24 Kanäle auf SD-Karte aufnehmen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die Studio Bridge 1) kein Mixer ist und man somit im Vorfeld seine Pegel im Griff haben muss und 2) nur Line-Signale verarbeitet werden. Immerhin hilft eine LED über jedem Kanal (grün, gelb, rot).

Mikrofone müssten vorher über einen Preamplifier auf Line-Level-Niveau angehoben werden. Hier ist der empfohlene Workflow, das Mixing in einer analogen Konsole vorzunehmen und deren Ausgänge in die Inputs der Studio Bridge zu spielen. Dann kann man die Spuren entweder direkt auf der SD-Karte speichern, in eine DAW weiterleiten oder eine Stereo-Summierung durchzuführen.

Ein weiterer Anwendungsfall wäre das analoge Out-of-the-Box Mixing von digitalen Spuren. Hier würde man das Signal der Tracks in der DAW über USB in die Studio Bridge bringen und dann die Ausgänge mit einer analogen Konsole verbinden und dort abmischen. Danach wieder in die Studio Bridge und dann wieder zurück in die DAW über USB routen.

Die Ausstattung der Tascam Studio Bridge

Zunächst haben wir 24 analoge Eingänge und 24 analoge Ausgänge. Diese erreicht man über die Sub-D-Buchsen auf der Rückseite. Für den Betrieb der Studio Bridge sind also passende Snake-Kabel notwendig – idealerweise von Sub-D auf TRS (Tascam Standard), da wir nur Line-Level haben.

Achtung: Manche Audiointerfaces oder Konsolen schalten automatisch um, je nachdem welcher Steckertyp verwendet wird. Sehr oft kann man über die XLR-Buchsen nur Mikrofonsignale verarbeiten.

Für jeden Input kann man per Schalter definieren, ob die Signalquelle ein analoges Signal ist oder ob das korrespondierende DAW-Signal vom USB-Port verwendet werden soll. Dazu kann man per Monitor-Button während der Aufnahme zwischen Eingangs- und Spursignalen wechseln. Der Record-Schalter setzt die Kanäle auf Standby (rot blinkend) oder er signalisiert, dass dieser Kanal aufgenommen wird (rot leuchtend). Über eine Tastenkombination beim Display (Shift + All) können alle Kanäle gleichzeitig auf Record geschaltet werden.

Durch den Audio-Recorder kann man bis zu 10 Tracks gleichzeitig auf eine SD-Karte aufzeichnen (Punch-In/Out Recording). Das Track-Swapping ermöglicht die freie Definition von Input und Track.

Die Tascam Studio Bridge ist ebenfalls ein Audiointerface mit 24 Ein-/24 Ausgängen und unterstützt 44,1/48 kHz bei 16/24 Bit Wortbreite und fungiert als rudimentärerer DAW-Controller, der für alle gängigen DAWs konfiguriert werden kann: MCU Live, Pro Tools, Cubase, Cakewalk, Logic Pro, DP, Reaper, Studio One und Cubasis. Somit kann man die jeweilige Digital Audio Workstation mit den Bedienelementen der Studio Bridge steuern.

Es ist ebenfalls eine umfangreiche MIDI-Implementierung eingebaut, die die Steuerung über MIDI-Kommandos ermöglicht. Dazu haben wir einen Anschluss für einen Fußschalter, beispielsweise für Start/Stopp der Aufnahme oder als Tap für die Clock. Auch Funktionen wie das Setzen von Markern oder Punch I/O können konfiguriert werden. Tascam stellt hierfür eine komplette MIDI-Implementation-Chart bereit.

Wir haben ebenfalls einen Click-Generator an Bord, der sein Signal wahlweise auch auf den Kopfhörerausgang schickt.

Der Tap Start/Stop-Schalter ermöglicht ein manuelles Tappen des Tempos. Alternativ kann dieses natürlich auch im Menü festgelegt werden inklusive verschiedener Taktvarianten.

Und nicht zuletzt haben wir noch ein umfangreiches Kopfhörer-Management für das Main-Signal oder für die einzelnen Kanäle.

Die Bedienung über das Display

Die Tascam Model Series Studio Bridge verfügt über ein LC-Display mit diversen Bedienelementen. Alle Funktionen sind über Untermenüs zu erreichen, was hier sehr intuitiv gelungen ist. Man findet sich sehr schnell zurecht, nicht zuletzt, weil die geringe Auflösung des Displays nur wenig Informationen gleichzeitig darstellt. Sehr angenehm für eine schnelle Bedienung.

Über den Screen können alle administrativen Funktionen, wie Einstellung von Datum und Uhrzeit, vorgenommen werden: Die Einstellung für Clock und Fußschalter und die Aufnahmeeinstellungen, wie Marker-Settings, Repeats und Scrolling durch die Aufnahme per Dreh-/Drückregler. Natürlich findet man hier auch die Einstellung für die gewählte DAW und die Bereitstellung der SD-Karte (Formatierung etc.).

Die Tascam Studio Bridge in der Praxis

Aus meinen bisherigen Ausführungen wird klar: Das ist ein komplexes Gerät mit einem großem Funktionsumfang. Trotzdem ist die Bedienung sehr leicht und alle Funktionen stehen schnell zur Verfügung. Setzen des Click-Tempos, Scharfschalten der Kanäle, Aufnahme durchführen und editieren. Durch das Wave-Format ist das Recording universell mit allen gängigen Systemen kompatibel. Die Qualität der Aufnahme ist ebenfalls sehr gut und man merkt, dass Tascam ein professionelles Unternehmen mit langjähriger Erfahrung ist.

Die Verarbeitung ist einem hochwertigen Studiogerät entsprechend. Alle Bedienelemente und Buchsen sind stabil und garantieren ein langes Studioleben auch unter härteren Umständen. Das Gerät ist als Konsole mit leichter Abschrägung zum Nutzer ausgeführt und kann mit einem optionalen Kit auch in 19 Zoll Halterungen eingeschraubt werden – beispielsweise in einen Studiotisch.

Kritik und Alternativen

Der einzige wirkliche Kritikpunkt ist die Begrenzung auf 44,1/48 kHz, was für ein modernes Gerät wirklich zu wenig ist. Hier wären mindestens 88,2/96 kHz wünschenswert und es fällt schwer, diese Entscheidung für ein neues Studiogerät zu verstehen. Dies gilt auch für die Reduktion auf SD-Karten. Es gibt mittlerweile auch schnelle USB-Sticks, die für einen schnellen und sicheren Datentransport geeignet sind.

Echte Alternativen gibt es Markt nur sehr wenige. Da haben wir den Zoom LiveTrak L-20, der seinen Schwerpunk auf das Recording setzt, auch Mikrofonsignale unterstützt und dazu etwas günstiger ist (allerdings nur mit 20 Kanälen) oder weitere Tascam Geräte, wie der Mixer Model 12, der als 10-Kanal-Mischpult ebenfalls eine Recording-Funktion besitzt, aber nicht über diese umfangreiche Bridge-Funktionalität verfügt.

Natürlich kann man die Funktionen der Studio Bridge auch mit einzelnen Komponenten wie die Kombination aus Audiointerface, ADAT Expander und Digital Recorder bekommen, aber tatsächlich hat Tascam mit der Model Series Studio Bridge ein ziemlich einzigartiges Gerät geschaffen, das in verschiedensten Studioumgebungen und Settings einsetzbar und mit 989,- Euro zudem auch noch recht preisgünstig ist.

Abschließende Bemerkung

Beim Test der Tascam Studio Bridge kam mir immer wieder der Gedanke, ob ich so ein Gerät bei mir einsetzen würde. Eine schnelle Aufnahme von Drumcomputern, Synthesizern und Grooveboxen wäre sicher spaßig und dem Charme des Geräts mit den Holzwangen bin ich schon beim Auspacken erlegen. Letztlich habe ich mich für die Anschaffung eines ADAT Expanders entschieden, um mein analoges Gear und die Effekte mit dem Apollo X6 zu verbinden. Diese Lösung erschien mir noch flexibler, auch wenn so ich keine Ad-hoc-Aufnahme machen kann. Durch die DAW (Logic Pro oder UAD LUNA) kann ich noch flexibler routen und digitale und analoge Effekte implementieren. Trotzdem: Ich gebe den Tascam nur sehr ungern wieder her.