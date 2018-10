Test: TC Electronic Fluorescence Shimmer Reverb

Ein blasser Shimmer

Der Shimmer-Effekt hat sich zu einem regelrechten Trend der letzten Jahre entwickelt. Ist ja auch schon ganz praktisch, wenn man Synthesizer-ähnliche Pads mit den sechs Saiten so ganz nebenbei erledigen kann. Nun ja, so ganz nebenbei ist dabei relativ zu betrachten, denn einige auf dem Markt befindliche Hallgeräte, die mit diesem zusätzlichen Pitchshift-Algorithmus ausgerüstet sind, formen aus einem schönen Akkord durch unglücklich gewählte Intervalle und/oder Obertöne schon mal eine gruselige Kakophonie als eine warme und weiche Klangwolke. Einige wiederum haben den Trick ganz gut raus, darunter vor allem die Boliden von Strymon, Eventide oder Empress Effects, deren Hardware mühelos in der Lage ist, den komplexen Shimmer-Algorithmus zu erzeugen.

Doch nicht jeder hat die finanziellen Möglichkeiten oder die Lust, sich für ein paar Flächen im Gitarrensound gleich solch ein teures Teil anzuschaffen und da kommt TC Electronic mit seiner Low-Budget-Effektserie ins Spiel. Die Dänen, seit geraumer Zeit in den Händen der Behringer Music Group, präsentieren mit dem TC Electronic Fluorescence Shimmer Reverb ihre Version des Edelhalls, natürlich mal wieder für einen unschlagbaren Preis. Kann das gut gehen? Machen wir den Test!

TC Electronic Fluorescence – Facts & Features

Von kompakt kann keine Rede sein, von robust jedoch schon: Auch das TC Electronic Fluorescence besitzt das bekannte zweiteilige Stahlblechgehäuse, auf dem man guten Gewissens einen Panzer parken könnte. Und auch wenn man es kaum erkennen kann, lässt sich das Pedal mit einer 9-Volt-Batterie betreiben. Dazu muss allerdings der komplette Deckel auf der Unterseite abgeschraubt werden, eine sehr komplizierte Sache, wenn es mal schnell gehen muss. Da sei doch besser zum Betrieb mit einem Netzteil geraten, die Anschlussbuchse dafür sitzt zusammen mit den zwei Klinkenbuchsen für Ein- und Ausgang an der Stirnseite des Fluorescence. Es befindet sich allerdings kein Adapter im Lieferumfang, bei einem Preis von rund 50,- Euro für das blau lackierte Pedal sollte das aber doch zu verschmerzen sein. Selbstverständlich besitzt auch dieses Pedal wieder einen True-Bypass, das Originalsignal bleibt also auf seiner Strecke komplett unangetastet.

Auf der Oberfläche warten vier Regler mit griffigen Kunststoffknöpfen auf ihren Einsatz, hier finden wir (bis auf den Shimmer-Regler) die üblichen Verdächtigen eines Hallpedals:

Reverb – regelt die Länge der Hallfahne (Decay).

– regelt die Länge der Hallfahne (Decay). Mix – sorgt für das Mischverhältnis zwischen Original- und Effektsignal.

– sorgt für das Mischverhältnis zwischen Original- und Effektsignal. Tone – ein Filter für das Effektsignal.

– ein Filter für das Effektsignal. Shimmer – regelt den Umfang der zugefügten Obertöne: Bei Linksanschlag des Reglers wird eine Oktave unter dem Originalsignal hinzugefügt, in der Mittelstellung findet eine Doppelung statt und bei Rechtsanschlag ergänzt eine Oktave über dem eingespielten Signal den Sound.

Die Potis sind auch hier wieder fest mit dem Gehäuse verschraubt, wirken aber etwas zäh in ihrer Bedienung, besonders fällt hier das Shimmer-Poti negativ auf. Aber gut, dann werden sie zumindest nicht unfreiwillig verstellt, falls man mal mit dem Fuß dagegen tritt. Das könnte nämlich durchaus geschehen, denn so weit entfernt liegen die Regler nicht vom Fußschalter, der erfreulicherweise wieder ein Softklick-Typ ist und somit nahezu geräuschfrei arbeitet. Eine rote LED signalisiert die Betriebsbereitschaft und was uns nach deren Aufleuchten an Klangwelten aus dem Hause TC erwartet, erfahren wir ab der nächsten Seite.