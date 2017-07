Test: TC Electronic Hall of Fame 2, Effektpedal

Das TC Electronic Hall of Fame Hallpedal gibt es ja nun schon eine ganze Weile. Die Qualität und die Quantität der Hallsounds, die Erweiterungsmöglichkeiten mit dem TonePrint Verfahren und nicht zuletzt auch der von Anfang an günstige Preis haben das rote Pedal zu einem Kassenschlager der Dänen werden lassen. Gut sechs Jahre ist es her, als das HoF zum ersten Mal präsentiert wurde, deshalb wurde es höchste Zeit, einen Nachfolger vorzustellen. Der heißt schlicht und ergreifend TC Electronic Hall of Fame 2 und schickt sich an, die solide Qualität des Vorgängers fortzusetzen. Allerdings mit mehr, als nur neuen Sounds. An Bord befindet sich u.a. TCs neue MASH Technologie, die aus einem einfachen Metallschalter fast schon ein Expressionpedal zaubern soll.

Vorab muss ich allerdings gestehen, dass ich das Vorgängermodell nie zwischen meinen Fingern bzw. in meinen Ohren hatte. Kontakt zu einem TC-Hallpedal gab es für mich trotzdem in der Vergangenheit, so hatte ich die Gelegenheit, das TC Electronic T2 einem Test zu unterziehen. Das Ergebnis damals war eher enttäuschend, wie man hier nachlesen kann. Doch seitdem ist ja einige Zeit vergangen und TC Electronic segelt ja mittlerweile wie wir alle wissen unter der Flagge der Behringer Music Group. Schauen wir daher im folgenden Test mal, wie weit das neue TC Electronic Hall of Fame 2 mein etwas schief geratenes Bild über Hallsounds aus TC-Pedalen wieder gerade rücken kann.

Facts & Features

Bis auf eine zweite LED, den etwas kräftigeren Metallschalter und dem zusätzlichen Aufdruck auf dem Gehäuse für die neuen Features entspricht das Äußere des TC Electronic Hall of Fame 2 weitestgehend dem seines Vorgängers. Das rot lackierte Gehäuse ist nach wie vor sehr robust ausgefallen, besitzt die Stereoeingänge links bzw. rechts am Gehäuse und eine abnehmbare Unterseite zum Einsetzen einer Batterie. Geblieben ist auch der Schnellverschluss für das Batteriefach, sollte mal kein Schraubendreher zur Hand sein, dann reicht zur Not auch eine Eurocent-Münze zum Öffnen. Empfohlen sei für einen zuverlässigen Betrieb ohne unbeabsichtigte Auszeiten natürlich ein Netzteil. Dessen Anschluss sitzt an der Stirnseite zusammen mit einem Mini-USB-Port, der für die Verbindung zum Computer und damit zum TonePrint Editor sorgt.