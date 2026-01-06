Lautsprechersimulation im Hosentaschenformat!

Mit dem TC Electronic Impulse IR Loader bringt der dänische Hersteller eine kompakte und erstaunlich flexible Lösung für alle, die hochwertige Boxensimulationen und IRs direkt auf dem Pedalboard nutzen möchten. Klein, robust und mit cleveren Features ausgestattet, soll der Mini-IR-Loader sowohl Gitarristen als auch Akustikspielern mehr Soundqualität und Flexibilität bieten. Zeit für einen Praxistest!

Kurz & knapp Worum geht es? TC Electronic Impulse IR Loader – kompakter IR-Loader und Cab-Simulator mit 25 Werks-IRs, 74 freien Speicherplätzen und einfacher Bedienung. Kompakt & robust: Mini-Pedal-Format, stabiles Metallgehäuse, Silent-Footswitch und übersichtliche Bedienung.

Der erste Eindruck

Für meinen heutigen Test habe ich den TC Electronic Impulse IR Loader zu Gast, der die Nutzung von IRs einfach und flexibel möglich machen soll. Den ersten Pluspunkt im Test gibt es von mir für das äußerst kompakte Mini-Pedal-Format, das ich bereits von anderen Pedalen des Herstellers wie dem Polytune Mini gewohnt bin. So findet die Boxensimulation garantiert auf jedem Pedalboard ihren Platz!

Das Layout des Pedals ist bewusst sehr schlicht gehalten. Es gibt einen Drehregler für die Ausgangslautstärke, zwei Softtaster zum Schalten durch die verschiedenen Speicherplätze und natürlich einen Fußschalter. Für die Ausführung als Silent-Footswitch, der ein lästiges Knacksen verhindert, gibt es einen kleinen Extrapunkt.

Die Bedienelemente sitzen alle bombenfest und auch der Drehregler läuft absolut smooth. Durch das stabile Metallgehäuse macht das Pedal zudem einen nahezu unkaputtbaren Eindruck. In puncto Verarbeitung liefert das Pedal damit schon einmal ein rundum gutes Gesamtbild ab. Im Lieferumfang sind neben dem Pedal außerdem ein USB-Kabel und zwei Gummifüße enthalten.

Die Kern-Features

Der TC Electronic Impulse IR Loader lädt unkomprimierte Impulse Responses bis zu einer Länge von 200 ms und einer Sample-Rate von 96 kHz und ist damit mit allen IRs der gängigen Anbieter voll kompatibel.

Die hohe Output-Range ermöglicht außerdem einen flexiblen Einsatz in verschiedensten Setups. Zum einen lässt sich das Pedal in der üblichen Verwendung am Ende der Signalkette als Boxensimulation nutzen, um das Pedalboard oder den Preamp ohne Verstärker live einsetzen zu können.

Andererseits lässt sich mit dem Pedal direkt nach einer Akustikgitarre, aber auch der oft etwas matt klingende Piezo-Tonabnehmer-Sound etwas aufhübschen, indem man eine IR eines gut klingenden mikrofonierten Instruments lädt.

Alle Specs im Überblick

Cab-Sim und IR-Loader mit 25 eingebauten IR und 74 leeren Speicherplätzen zum Laden eigener IRs

enthalten sind: 12 Celestion Speaker Cab IRs, 8 TC Electronic Pedal Platform IRs und 5 Akustikgitarren IRs

Wechsel zwischen 2 verschiedenen IRs über den Fußschalter

Regler: Output-Volume

Drucktasten: Previous & Next IR

LED-Display

True-Bypass

Fußschalter: Effekt-Bypass oder A/B

Eingang: 6,3 mm Klinke

Ausgang: 6,3 mm Klinke

Netzadapteranschluss: Hohlsteckerbuchse 5,5 x 2,1 mm, Minuspol innen

Stromversorgung über 9 V DC Netzteil

Der TC Electronic Impulse-IR-Loader im Praxistest

Im Praxistest punktet der Impulse IR Loader mit seiner wirklich kinderleichten Bedienung: anschließen, anschalten und einfach durch die Speicherplätze scrollen. Das Display liefert durch die weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund einen sehr guten Kontrast, sodass die Navigation auch in heller Umgebung problemlos möglich ist.

Auch das Übertragen eigener IRs auf den kleinen Bodentreter ist mit einem PC oder Mac per USB-Verbindung möglich und funktioniert per Drag & Drop oder mit der Impulse-App, die eine detaillierte Organisation der Speicherplätze ermöglicht. Einen kleinen Punktabzug gibt es allerdings für den etwas veralteten Mini-USB-Anschluss. Mit dem mitgelieferten Kabel ist das allerdings kein großes Problem.

Der Fußschalter des Impulse IR Loaders verfügt über zwei wählbare Funktionen. In erster Funktion regelt der Fußschalter das Ein- und Ausschalten des Pedals inklusive True-Bypass, der eine Färbung des Sounds verhindert. Die zweite Konfiguration ermöglicht ein Umschalten zwischen zwei verschiedenen Impulse-Responses – besonders praktisch für alle, die live mehr als eine Boxensimulation nutzen wollen!

Klangbeispiele

Zum Ende des Tests hören wir uns einmal einige der mitgelieferten IRs an. Insgesamt teilen sich die 25 mitgelieferten IRs in drei Kategorien auf: Die Boxensimulationen, die in Zusammenarbeit mit Celestion die 12 beliebtesten Cabinets des Herstellers enthalten, fünf Akustikgitarren-IRs und acht sogenannte Pedal-Platform-IRs, die beliebte Amp- und Pedal-Kombinationen simulieren.

Wir beginnen mit der klassischen Verwendung des Pedals am Ende der Signalkette als Boxensimulation. Hierfür habe ich meinen Kemper Profiler Player (ohne Cab-Sim) mit dem Impulse-IR-Loader verbunden und die Celestion G12T‑75 2×12 IR gewählt. Die Boxensimulation klingt hier wirklich gut und sorgt für einen Rocksound mit schönem Biss und viel Druck. Auch das knackige Spielgefühl kann definitiv überzeugen!

Als nächstes packe ich meine Akustikgitarre aus und nutze das Pedal, um einem matten Piezo-Sound mit einer Acoustic-IR etwas Brillanz einzuhauchen. Auch in diesem Anwendungsfall macht das Pedal einen ziemlich guten Job. Besonders praktisch ist hier der eingebaute EQ mit Hi- und Low-Cut im Pedal, um die Feinjustierung vorzunehmen.

Den Abschluss macht eine der mitgelieferten Pedal-Platform-IRs. Hier geht es mit der E-Gitarre direkt in den Impulse IR Loader und ohne weitere Umwege ins Interface. Simuliert wird hier eine Signalkette mit Drive-Pedal, Amp und Cabinet, die einen recht ansehnlichen und sehr direkten Grundsound liefert. In Verbindung mit einigen Effekten könnte man das Pedal hier sicherlich als eine platzsparende Backup-Lösung für den Live-Betrieb nutzen.