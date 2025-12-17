Neuauflage des legendären Chorus aus dem Norden

Seit 2015 gehört TC-Electronic zu Music Tribe. Nach einer kurzen Produktionspause wird ein Klassiker unter den Chorus/Flanger-Pedalen unter der Bezeichnung TC Electronic SCF Gold nun wieder angeboten – zu einem erstaunlich günstigen Preis. Wie schlägt es sich im Vergleich zu einem Vintage-SCF aus den 1990er-Jahren?

Kurz & knapp Was ist es? TC Electronic SCF Gold, ein analoges Stereo-Chorus/Flanger-Pedal in hochwertiger Neuauflage mit klassischem Sound. Klassiker neu aufgelegt: Das SCF Gold bietet den typischen TC-Sound mit minimalen technischen Änderungen zum Original.

Das SCF Gold bietet den typischen TC-Sound mit minimalen technischen Änderungen zum Original. Dezente Effekte: Chorus, Flanger und Pitch-Modulator klingen stets edel, breit und musikalisch – nicht aufdringlich.

Chorus, Flanger und Pitch-Modulator klingen stets edel, breit und musikalisch – nicht aufdringlich. Hervorragende Klangqualität: Absolut rauschfrei und mit einem großen Sweetspot ausgestattet.

Absolut rauschfrei und mit einem großen Sweetspot ausgestattet. Geringe Abstriche: Kein Netzteil, keine gedruckte Anleitung und etwas weniger Headroom als das Original.

ANZEIGE

TC Electronic SCF Gold Chorus/Flanger

Vor bald 50 Jahren begannen zwei dänische Brüder, ein eigenes Chorus-Pedal zu bauen, das die angenehme Eigenschaft hatte, kaum zu rauschen – so kam es vermehrt auch in Studios zum Einsatz. Der Sound war klar, edel und eher dezent: Der Stereo-Chorus-Flanger stand für ein angenehm breites Klangbild. Ein Effekt, der sich wohltuend im Hintergrund hält und vor allem dann auffällt, wenn man ihn ausschaltet. Für experimentelle und drastische Klangverbiegungen empfahlen sich andere Effektgeräte – doch wenn es um, mir fällt kein besseres Wort ein, edle Schönheit geht, war der TC-Electronic SCF eine Klasse für sich und wurde über Jahrzehnte de facto unverändert hergestellt.

Das typische SCF-Design: Edel, klar und robust

Das fast quadratische Metallgehäuse mit abgerundeten Ecken fühlt sich hochwertig an und liegt mit 340 g angenehm schwer in der Hand. Die komplett gummierte Unterseite sorgt für einen rutschfesten Stand. Auffallend ist die leichte Asymmetrie: Der Fußschalter ist nach rechts versetzt und liegt in einer Achse mit der Status-LED, dem Moduswahlschalter und dem Input-Gain. Außerdem finden sich drei Potis, die mit Speed, Width und Intensity beschriftet sind – was damit gemeint ist, sehen wir gleich.

Die Anschlüsse liegen alle auf der Rückseite: Mono-Eingang über große Klinke, zwei Ausgänge für Mono- oder Stereo-Betrieb (ebenfalls große Klinke) sowie eine Buchse für den Netzadapter. Im Vergleich zum Vintage-SCF wurde der Anschluss für einen externen Fußschalter eingespart, ebenso das integrierte Netzteil: Ein altes SCF läuft mit 220 Volt, was in der Welt der Effektpedale eine Seltenheit ist. Für das neue TC Electronic SCF Gold braucht es ein externes Netzteil (Center Negative), das nicht zum Lieferumfang gehört. Ein Batteriebetrieb ist nicht möglich.

Das TC Electronic SCF Gold Chorus/Flanger-Pedal ist rein analog aufgebaut, mit einer Bucket-Brigade-Schaltung. Chorus- und Flanger-Effekte werden beide durch Delay-Ketten mit sehr kurzen Delay-Zeiten realisiert. Streng genommen handelt es sich also um Delay-Effekte – mit dem entscheidenden Unterschied, dass die Verzögerungszeiten moduliert werden können. Ein Flanger arbeitet mit Delay-Zeiten im Bereich von ca. 0,5 bis 10 ms, ein Chorus mit etwas längeren von bis zu 50 ms. Umgerechnet in Frequenzen entspricht das etwa 40 bis 200 Hz beim Chorus und 100 Hz bis knapp 2 kHz beim Flanger.

Wenn man nicht gerade mit extrem tiefen Bässen arbeitet, liegt ein Chorus frequenztechnisch somit unterhalb des Grundtons des Eingangssignals, der Flanger hingegen oberhalb. Dies ist der feine, aber entscheidende Unterschied. Mit welchen Delay-Zeiten genau die Chorus- und Flanger-Effekte des TC Electronic SCF Gold umgesetzt werden, wird nicht weiter dokumentiert.

TC Electronic SCF Gold in der Praxis

Schaltet man dieses TC Electronic SCF Gold Pedal ein, hört man zunächst – nichts. Oder zumindest nichts Unerwünschtes: Dieses Gerät ist de facto rauschfrei und eignet sich somit auch für leise Klangquellen. Beim originalen SCF lag der Rauschabstand offiziell bei 100 dB. Messwerte für die neue Version sind mir nicht bekannt, doch gefühlt bewegt sie sich auf einem ähnlichen Niveau. Der Eingangspegel lässt sich in einem weiten Bereich anpassen, etwaige Verzerrungen werden durch die rote Overload-LED angezeigt – die übrigens durchaus angenehm klingen können.

Übrigens: Der integrierte Vorverstärker ist auch im Bypass-Modus aktiv. Bei eingeschaltetem Effekt blinkt die rote LED oberhalb des Mode-Schalters im Tempo der LFO-Modulation – ein kleines, feines Detail. Und dass die LED nicht zu hell leuchtet, sondern dezent abgestimmt ist, steht sinnbildlich für das ausgewogene Design des TC Electronic SCF Gold.

Chorus

Der bekannteste Effekt des SCF ist zweifellos der Chorus. Manche Musiker – mich eingeschlossen – nutzen das TC Electronic SCF Gold fast ausschließlich in diesem Modus und übersehen dabei, wozu das Pedal sonst noch in der Lage wäre. Das Speed-Poti reguliert die Frequenz des LFOs in einem Bereich zwischen 0,1 und 10 Hz. Die Schwingungsform des LFOs ist vorgegeben und entspricht entweder einer Dreieck- oder Sinusschwingung – so genau lässt sich das nach Gehör nicht bestimmen. Width regelt, wie stark der LFO die Delays moduliert, während Intensity das Mischverhältnis zwischen Original- und Chorus-Signal steuert.

ANZEIGE

Beginnen wir mit einem einfachen Rhodes-Sound aus dem Nord Stage (Sample Nefertiti, EP7): zunächst ohne Effekt, dann mit Chorus – und zwar in Mono. Da viele Setups weiterhin in Mono betrieben werden, vor allem bei der Nutzung mit Gitarrenverstärkern, sollte die Klangqualität auch hier überzeugen. Beim SCF ist das zweifelsfrei der Fall.

Doch Stereo ist nochmals eine ganz andere Geschichte …

Hier nochmals das Nefertiti-Rhodes mit dem TC Electronic SCF Gold Chorus in derselben Einstellung – diesmal in Stereo:

Das Stereo-Signal ist übrigens nicht monokompatibel: Mischt man beide Ausgänge zu Mono, neutralisiert sich der Chorus-Effekt.

Klanglich bewegt sich dieser Chorus-Effekt des TC Electronic SCF Gold stets im schöngeistigen Bereich; experimentelle Klänge sind kaum möglich. Dafür ist der Frequenzbereich des LFOs zu knapp bemessen – einschränkend ist auch, dass sich die Schwingungsform nicht ändern lässt. Wer schon einmal das Vergnügen hatte, mit dem Cluster Flux von Moog zu experimentieren, weiß, wozu ein Chorus fähig sein kann, wenn der LFO entsprechend flexibel aufgebaut ist. Doch genau das war nie das Ziel des SCF. Seine Stärken liegen bei diskreten Sounds – wie bei diesem Pad, das durch den Chorus deutlich räumlicher wirkt (ab Sekunde 7):

Pitch-Modulator

Beim Pitch-Modulator überblendet der Intensity-Regler von einem Chorus (ganz links) zu einem Vibrato. Der Chorus selbst klingt dezenter als im reinen Chorus-Modus. Wird der Regler weiter aufgedreht, verliert der Klang etwas an Breite und wird zum Vibrato. Dabei handelt es sich um ein echtes Vibrato, also eine periodische Modulation der Tonhöhe – im Gegensatz zum integrierten „Vibrato“-Effekt eines Rhodes Suitcase E-Pianos, bei dem eigentlich die Lautstärke moduliert wird (also ein Tremolo vorliegt).

Flanger

Der Flanger ist ähnlich aufgebaut wie der Chorus, arbeitet jedoch mit kürzeren Delay-Zeiten, die ebenfalls per LFO moduliert werden. Durch diese kurzen Delay-Zeiten entsteht ein Kammfilter-Effekt, dessen Stärke über das Intensity-Poti geregelt wird. Der Klang ist typisch metallisch und wirkt etwas kühler als beim Chorus.

Mit dem Flanger sind die extremsten Klänge möglich, die das TC Electronic SCF Gold zu bieten hat – soweit dies mit einem derart subtil abgestimmten Effektpedal überhaupt möglich ist. Experimentelle Klanggestaltung ist hier nicht das Ziel; auch der Flanger bleibt stets dezent – bei beeindruckender Klangqualität. (Zum Vergleich: eine Aufnahme mit dem Original-SCF)

Alt gegen Neu

Im direkten Vergleich zu einem Vintage-SCF, das ich in den 1990ern gekauft hatte – übrigens damals für über 400 Franken, was eine stolze Investition war – wirkt die Neuauflage ähnlich hochwertig verarbeitet: robustes Metallgehäuse, solide Potis. Lediglich der Fußschalter fühlt sich etwas diffuser an als beim alten Modell, das mit einem klar spürbaren Druckpunkt aufwarten konnte. Doch das ist natürlich Rosinenpickerei für Fortgeschrittene. Was wirklich zählt, ist der Klang – und dem würde ich einen sehr typischen TC-Charakter attestieren. Zum Vergleich ein Klangbeispiel mit dem alten SCF:

Klangliche des TC Electronic SCF Gold Unterschiede zum Vintage-Original konnte ich keine feststellen – was entweder an den Geräten oder an mir selbst liegen mag. Manche Nutzer sehen das anders und berichten von Unterschieden bei den Preamps. Aus meiner Sicht ist es schlicht erstaunlich, welche Klangqualität hier geboten wird – notabene zu einem zweistelligen Preis.

Etwas enttäuscht war ich hingegen von der Bedienungsanleitung, die äußerst knapp gehalten ist und sich auf eine reine Beschreibung der einzelnen Bedienelemente beschränkt. Dem Original-SCF lag eine gedruckte Anleitung mit 26 Seiten bei – inklusive zahlreicher Klangbeispiele. Es wirkt etwas seltsam, dass man sich bei TC (bzw. bei Music Tribe) offenbar nicht mehr an diese Anleitung erinnerte. Online ist sie jedoch in verschiedenen Foren zugänglich, beispielsweise hier.