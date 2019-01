Test: TC Electronics M100, Multi-Effektgerät

Multi-Effekt für jedermann

Das TC Electronic M100 ist ein Multieffektgerät im Mini-Format das mit über 16 verschiedenen Effekten und mit einem Preis von unter 80,- Euro lockt. Kann das gut gehen?

TC Electronic lässt im Moment eine ganze Reihe an klassischen Studio-Effektgeräten in modernem Gewand neu auferstehen. Das legendäre Digital Delay TC2290 zum Beispiel gibt es nun als Plugin mit dazugehörigem Hardware-Controller, der die Bedienung dem Original nachempfindet. Auch Klassiker anderer Hersteller, wie das „EMT 250 Digital Hall“, bieten die Dänen in dieser Hard-Software-Verbindung an. (Wer den EMT 250 nicht mehr kennt, dem sei ein Blick in das Studiomagazin Archiv von Echoschall empfohlen.) Ich selbst muss gestehen, dass ich wegen der Kurzlebigkeit von Betriebssystemen und Software generell gerne ein echtes Stück Hardware bediene, das sich nicht von etwaigen Updates, Inkompatibilitäten etc. einschüchtern lässt.

Diesen einfachen, heutzutage fast schon rustikal wirkenden Weg gehen die Dänen mit dem TC Electronic M100. Und zwar nicht im 19-Zoll-Format, sondern im Format einer kleinen mobilen Desktop-Box. Das Gehäuse des M100 ist einerseits sehr handlich (19 x 7,5 x 5 cm) und andererseits sehr stabil, da es komplett aus Metall gefertigt ist. Es bringt knapp 500 g auf die Waage und ist damit in etwa so schwer wie mein Hall-Bodentreter von Boss. Nur bietet er um einiges mehr an Effekten. Aber erst einmal der Reihe nach.

Geliefert wird das TC Electronic M100 in einem Karton mit Netzteil und gedruckter Bedienungsanleitung. Auf der Vorderseite gibt es fünf Drehregler, die haptisch einen guten Eindruck machen, allesamt recht groß ausfallen und daher auch von ausgewachsenen “Pratzen” sehr gut bedient werden können. Die ersten drei Potis von links kümmern sich um Input-Level, Output-Level und den Mix-Anteil. Der vierte Regler fällt etwas größer aus, da ihm die wichtigste Aufgabe zukommt: die Auswahl des Effekts. Zum Schluss gibt es noch einen „Parameter +/-“ Regler, der je nach ausgewähltem Effekt verschiedene Aufgaben übernimmt. Weiterhin gibt es auf der Frontplatte zwei Schalter. Zum einen den Bypass- und zum anderen den “Tap/Select”-Schalter, dessen Funktionsweise wieder vom Effekt abhängt.

Was leider fehlt, ist ein On/Off-Schalter, der das Gerät komplett vom Strom nimmt.

Warum immer mehr Hersteller diesen (in meinen Augen) doch so wichtigen Schalter einsparen, ist mir ein Rätsel. Muss ich als Anwender tatsächlich immer unter dem Tisch herumkriechen, wenn ich das Gerät mit dem Netzteil an- bzw. wieder ausschalten will? Möchte man als Hersteller gar die Anwender damit in die Knie zwingen? Oder gibt es geheime Verträge mit Stromanbietern, die sich die durch die hohen Standby-Kosten die Hände reiben?

Die Rückseite des TC Electronic M100 ist ebenfalls sehr einfach aufgebaut. Da es sich um ein Stereogerät handelt, gibt es jeweils zwei symmetrische 6,3 mm Klinkenanschlüsse für die Ein- und Ausgänge und einen weiteren 6,3 mm Klinkenanschluss für einen optionalen Fußschalter, der den Bypass aktivieren kann. Durch die Funktionsfülle ist es leider nicht möglich, das Gerät mit Batterie zu betreiben. Die Eingangsimpedanz beträgt rund 7,5 kOhm, am Ausgang sind es 220 Ohm bei max. +10 dBu. Dazu gesellt sich noch ein Netzteilanschluss, der 12 V, 400 mA benötigt.

Folgende Effekte hat das TC Electronics mit an Bord:

Reverb: Cathedral (simuliert den Hall einer großen Kathedrale)

Reverb: Concert (simuliert den Hall eines mittelgroßen Konzertsaals)

Reverb: Club (simuliert die Atmosphäre eines mittelgroßen Jazzclubs oder Theaters)

Reverb: Gold Plate (simuliert den Raumeindruck einer Kammer)

Reverb: Gated Reverb (simuliert einen Halleffekt, der von einem Noise-Gate abrupt beendet wird)

Reverb: Reverse (erzeugt einen Halleffekt mit umgekehrter Hallfahne)

Reverb: Ambience (reichert das Signal mit räumlichen Informationen an, ohne hörbaren Hall)

Delay

Chorus

Flanger

Phaser

Rotary (schneller und langsamer werdender Leslie-Effekt)

Pitch Shift (fügt dem Originalsignal ein höheres oder tieferes Signal hinzu)

Delay + Reverb zusammen

Chorus + Reverb zusammen

Die Effektsektion arbeitet natürlich digital und als Wandler kommen 24 Bit Delta-Sigma Konverter mit 128-fachem Oversampling zum Einsatz. Schön zu sehen, dass zu diesem günstigen Preis mit 24 Bit gewandelt wird! Die Samplingrate beträgt 48 kHz und als Dynamikumfang gibt TC Electronics 96 dB zwischen 10 Hz und 22 kHz an. Also, dann mal angeschlossen das gute Ding!

Das TC Electronics M100 in der Praxis

Als Aussteuerungsanzeige dienen zwei LEDs auf der Vorderseite die grün leuchten, wenn ein Signal eingespeist wird und die auf rot umschalten, wenn das Eingangssignal übersteuert. Die Bedienung ist wahrlich extrem einfach. Die ersten Klänge machen mir das TC Electronics M100 bereits ungemein sympathisch. Das klingt sehr wertig, was mir hier zu Ohren kommt und die Hall- und Delay-Effekte haben nichts Billiges an sich. Im Gegenteil – die sehr gute Qualität lädt zum Spielen und Ausprobieren ein. Obwohl man nur wenige Parameter einstellen kann, ist es doch ganz erstaunlich, wie viele verschiedene Hall-Sounds sich dem TC Electronics M100 entlocken lassen.

Da das TC Electronics M100 auf Line-Pegel ausgelegt ist, macht es leider bei direkt eingesteckter Gitarre oder Bass nicht ganz so viel Spaß. Prinzipiell funktioniert es zwar und man kann das TC Electronics M100 zwischen Instrument und Verstärker schalten, allerdings gehen durch die fehlende Impedanzanpassung massenhaft Höhen verlorden. Das Signal wird dumpf und man muss schon kräftig am Verstärker gegensteuern, indem man Höhen anhebt.

Es wäre toll gewesen, hätte TC Electronics dem M100 einen Gitarren-/Bass-Eingang in Form eines schaltbaren Hi-Z für den Monoeingang verpasst. Dafür hätte ich gern ein paar Euro Aufpreis gezahlt. Die Effekte klingen wirklich toll, aber mit dem sich verändernden Grundsound muss man einen Kompromiss eingehen. Mein Boss Reverb wirkt klanglich um einiges kälter und ist bei Weitem nicht so flexibel wie das M100. Vielleicht kommt hier ein Update in der nächsten Version?

Bis dahin kann man sich mit einer DI-Box (je nach Modell) Abhilfe schaffen. Ich hatte ein kleines Mischpult zur Hand, habe die Gitarre an den HI-Z-Eingang angeschlossen und bin von dort ins TC Electronics und dann in den Röhrenverstärker. Eine etwas unkonventionelle und leider recht aufwändige Notlösung, die aber ausgezeichnet funktioniert hat. Rauschen ist beim TC Electronics übrigens kein Thema, weder mit Line- noch Instrumentensignalen.