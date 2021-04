Test: TC Helicon VoiceLive 3 Extreme, Vocal-Prozessor

Die Speerspitze der Vocal-Bearbeitung!

Ich weiß nicht, wer von euch Silvester 2020 die Live-Darbietung von Chaka Khan auf 3Sat gesehen hat. Für alle, die dies verpasst haben sollten, Frau Khan hinterließ einen guten Eindruck, beschränkte sich gesanglich aber zu 95 % auf Adlips Darbietung im „Uhuhuh“, „Ohoho“ und „Yeahiyeahiyeah“ Style. Nahezu ihre gesamten regulären Gesangslinien wurden von einem dreistimmigen Frauenchor übernommen, der in Sachen Harmonisierung, Timing und Stimmkraft alles in den Schatten stellte, was ich bis dato in meinem Leben von einem Backing-Chor gehört hatte. Solcherlei Darbietungen sind nicht nur von der persönlichen Stimmführung her sehr anspruchsvoll, auch die Zusammenarbeit mit den anderen Stimmen ist extrem aufwändig in Sachen Ausarbeitung und Umsetzung. Um diesen harmonischen Effekt auch in einem einfacheren Rahmen dem Publikum zugänglich zu machen, gibt es Vocal-Prozessoren. Die Firma TC Helicon gilt seit Jahren als eine der Protagonisten in Sachen Vocal-Prozessoren im Live-Bereich und schickt sich an, mit dem TC Helicon Voicelive 3 Extreme die Position zu verteidigen.

Der Aufbau des TC-Helicon VoiceLive 3 Extreme

Um es vornweg zu nehmen, der Zusatz „Extreme“ kommt nicht von ungefähr. Der Prozessor reizt alle Bereiche der Stimmenbearbeitung bis zum Anschlag aus, was zum einen den Vorteil einer sehr komplexen und individuellen Gestaltung mit sich bringt, zum anderen aber das intensive Studium des Produktes voraussetzt, um wirklich alle Funktionen des Prozessors ausreizen zu können. Reines Plug & Play ist theoretisch möglich, wird dem Produkt aber in keiner Weise gerecht. Als Weiterentwicklung des Voicelive 3 bietet die Extreme Variante noch zusätzliche Features wie Playback Track, Effektautomation und Aufnahmemöglichkeiten direkt auf einen USB-Stick. Der in Kanada entwickelte und in China gefertigte Prozessor hat einen Ladenpreis von 555,- Euro. Also dann, auf geht’s.

Was bietet der Vocal Prozessor VoiceLive 3 Extreme?

Wie man offensichtlich erkennt, handelt es sich bei dem TC-Helicon VoiceLive 3 Extreme um eine Pedal/Floorboard-Lösung, die mit den Abmessungen 350 x 76 x 216 mm (B x H x T) ungefähr die Fläche von ca. sechs Standard Gitarrenpedalen in der BOSS-Größe einnimmt. Wer das Produkt mit weiteren Pedalen auf seinem Floorboard platzieren möchte, kommt also um ein Board der L-, evtl. sogar XL-Größe nicht herum. Ansonsten ist es unter Umständen sinnvoller, das Produkt als Standalone-Pedal im Fußbereich zu betreiben. Das Gehäuse ist aufgrund einer Mischung von Kunststoff (Seiten- und Bodenteil) und Metall (Oberseite) mit gerade einmal 2,3 kg vergleichsweise leicht und besitzt auf der Unterseite sogar eine eingelassene Griffmulde, um das Produkt besser tragen zu können. Das Gehäuse ruht auf zwei großen Gummiflächen, welche nach dem Entfernen der Schutzaufkleber einen guten Halt auch auf glatten Flächen bieten.

10 beleuchtete Schalter, 9 Touchpads, 4 Drehregler und ein großer Push-Drehregler verwalten zusammen mit einem monochromen Display einen umfangreichen Pool aus so ziemlich jedem bekannten Vocal-Effekt zzgl. einiger Gitarreneffekte. Eine große Produktübersicht der aktuell erhältlichen Vocal-Prozessoren findet ihr in unserem folgenden Artikel:

Zwecks der Akkordanalyse des zu unterstützenden Materials bietet das TC-Helicon VoiceLive 3 Extreme nicht nur den MIDI-Standard, sondern auch die Analyse der gespielten Gitarrenakkorde und eingespeister MP3-Audiodateien an. Theoretisch kann man sich also die nötigen Musiktheorie für einen amtlichen Satzgesang sparen, es hilft aber ungemein, zumindest über die Basics von Terzen, Quinten, Septimen, deren Moll/Dur-Parallelen und den nötigen Kadenzen Bescheid zu wissen.

Das für den Funktionsumfang des TC-Helicon VoiceLive 3 Extreme beigelegte Handbuch ist sehr dünn ausgefallen, was einen einfachen Hintergrund hat. Beschrieben sind lediglich die gängigsten Anschlussmöglichkeiten, für den eigentlichen Betrieb wird der Download des über 200 (!) Seiten starken Handbuchs auf der TC Helicon Website empfohlen.

Im Lieferumfang befindet sich ein zusätzliches USB-Kabel und ein spezielles Gitarrenkabel, das über eine Y-Schaltung die Übertragung des Gitarrensignals und eines Kopfhörersignals zu Übungszwecken über nur ein Kabel gewährleistet. Ebenso ist ein externes Netzteil mit den speziellen Daten 12 V/1 A beigefügt, von daher immer darauf achten, das Netzteil mit dabei zu haben, das Multispannungsnetzteil der Gitarreneffekte wird hier nicht aushelfen können.

Die Anschlüsse des TC-Helicon VoiceLive 3 Extreme

Alle Anschlüsse des Prozessors befinden sich auf der Rückseite des Gehäuses. Links außen startet die Belegung mit einer verriegelbaren XLR/Klinken-Kombibuchse, gefolgt von einem Gitarrensignal Durchschliff über zwei Klinkenbuchsen und einem AUX-Miniklinken-Input. Über den Monitor In- und Output in XLR kann das Signal des Monitormischers eingespeist und/oder an einen Bühnenmonitor weitergeleitet werden. Im Bereich „Outputs“ haben wir eine Miniklinke für einen Kopfhörer, zwei XLR für den Prozessor und bei Bedarf zwei Klinken-Outputs für ein Gitarren-Stereo-Setup.

Des Weiteren bietet das Produkt den Anschluss eines zusätzlichen Fußschalters, eines Expression-Pedals, MIDI In/Out, 2x USB für PC und USB-Stick, eine Zugentlastung für das Netzteil, die Netzbuchse, den On/Off-Schalter und ein Kensington Lock.

Welche Effekte bietet der Vocal Prozessor?

Im Prinzip wird der Prozessor über den Gitarre/Mikrofon-Taster vor der Inbetriebnahme so eingestellt, dass sich die weitere Bearbeitung auf die Stimme (alle Taster leuchten blau) oder aber die Bearbeitung der Gitarreneffekte (alle Taster leuchten rot) bezieht. Das Halten der Taste lässt die Leuchtringe violett leuchten und aktiviert den Looper. Die einfachste Möglichkeit ist natürlich das Durchschalten der Presets, das bereits über eine sehr große Anzahl von passenden Sounds verfügen und welche sich dann nochmals über das Menü speziell auf einen Song oder ein Einsatzgebiet anpassen lassen.

Eine weitere Möglichkeit, den passenden Sound zu finden, ist die Genre-Filterfunktion. Einfach die Genre-Taste oben links drücken und im Display die gewünschte Musikrichtung wie Pop, Rock etc. wählen. Die Basisausstattung in Sachen Presets sind über 200 verschiedene Sounds, wobei man auf der TC Helicon Website bei Bedarf noch weitere Sounds herunterladen kann.

Sowohl die Vocal- als auch die Gitarreneffekte lassen sich separat über die Taster „Vocal“ und „Guitar“ editieren. Drückt man diese Tasten, öffnet sich ein umfangreiches Menü für den jeweiligen Bereich, in dem man verschiedene Lautstärken der einzelnen Stimmen, die Wahl der Harmonisierung und eventuell gewünschte Tasterbelegung bzgl. ON / OFF über die vier darunterliegenden Drehregler wählen kann. Die zu Verfügung stehenden Sounds reichen von klassischer Harmonisierung über Dopplung, Modulation, Delay, Reverb bis hin zu stark verfrendenden Effekten wie Talk-Box oder Synth, bei der die Stimme mehr nach einem Keyboard als nach Gesang klingt.

Die Belegung der Fußschalter ist frei wählbar und nicht auf die vom Werk ausgegebene Belegung festgelegt. Über die oberste Ebene der Menübearbeitung kommt man bereits sehr gut an die wichtigsten Parameter der einzelnen Sounds, wenn man möchte, kann man allerdings über gleich mehrere Subebenen die einzelnen Sounds bis in ihre letzten Kleinigkeiten hinein editieren, was eine ungeheure Klangvielfalt ermöglicht. Inwieweit dies live vom Zuhörer letztendlich noch wahrgenommen wird, steht auf einem anderen Blatt.

Dass das TC-Helicon VoiceLive 3 Extreme als All-in-one-Lösung für den singenden Gitarristen konzipiert wurde, erkennt man, sobald man in den Gitarrenmodus wechselt. Hier befinden sich neben verschiedenen Bodeneffekt Pedal-Emulationen auch mehrere Verstärker- und Lautsprecher Emulationen, um gegebenenfalls auch direkt ins Pult, respektive PA spielen zu können. Als Weiterentwicklung zum Voicelive 3 kann die Extreme Version nun bis zu 100 Playback-Tracks abspielen, was den Einsatzbereich gerade im Alleinunterhalterbereich immens erweitert. Was bisher allenfalls im Keyboard-Bereich möglich war, lässt sich nun zu einem großen Teil auch auf die Gitarrenebene bringen, ohne dass man zusätzliche MP3-Player bemühen muss.

Effekteinsätze können separat ein- und ausgeschaltet werden, was schon fast den Status eines Backingtracks erfasst, aber immer noch die Phrasierung des Gesangs aufnimmt und deshalb deutlich mehr Persönlichkeit transportiert, als das stumpfe Abspielen eines reinen Backing-Tracks.

Das VoiceLive 3 Extreme in der Praxis

Der Praxistest ist erwartungsgemäß schnell abgehandelt. Das Gerät bietet in Sachen Vocal-Bearbeitung den aktuell höchsten Stand, den ein Prozessor für den Live-Bereich bieten kann. Die Effekte klingen gut, die Akkorderfassung und Analyse ist ausgezeichnet, das Gesamtkonzept ist wenngleich sehr komplex, in sich sehr schlüssig und ausgereift. In Sachen Gitarrensound bietet das TC-Helicon VoiceLive 3 Extreme eine ordentliche Basis, wie sie auch von anderen Emulationen dieser Preisklasse geboten wird. Einem Vergleich mit einem echten, mikrofonierten Cabinet mit entsprechenden Amps würde der Prozessor nicht standhalten, aber dies ist auch nicht das Einsatzgebiet des Prozessors.