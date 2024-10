Test: Teenage Engineering CM-15, Kondensatormikrofon

Nicht. Für. Dich...oder?

Das Teenage Engineering CM-15 ist ein ultra-portables Großmembran-Kondensatormikrofon mit integriertem AD-Audio-Converter. Durch das spezielle Design und die eingebaute Technik lässt es sich als klassisches Mikrofon, mit oder ohne 48 Volt Phantomspeisung, als Audiointerface oder als Fieldrecorder mit integriertem Akku betreiben. Wie zu erwarten, hat dies beim schwedischen Hersteller Teenage Engineering seinen Preis – aber warten wir ab, bevor wir das kleine Mikrofon in eine Schublade mit der der Aufschrift „überteuert“ stecken. Und vielleicht bist du auch nicht der richtige Kunde für das CM-15? Das wird spannend!

ANZEIGE

Worum geht es beim Teenage CM-15?

Das CM-15 Großmembran Kondensatormikrofon ist Teil des Teenage Engineering Field Systems, bestehend aus dem OP-1 Synthesizer, dem TX-6 Audio Mixer und dem TP-7 Tape Recorder. So kann man mit diesem ultra-portablen Set Audio-Recordings in praktisch jeder Situation machen: singen, Instrumente aufnehmen, Musik machen, Effekte hinzufügen und abmischen. Und alles mit drei schicken Aluminium-Kistchen, die kleiner sind als eine Zigarettenschachtel und einem sehr leistungsfähigen Digitalsynthesizer mit 12 Synth-Engines.

Wie beim schwedischen Hersteller üblich, ist das CM-15 nicht nur „einfach ein Mikrofon“, sondern ein Design-Statement. Sehr reduziert, komplett aus Aluminium gefertigt und clean liegt das Mikro sehr wertig in der Hand und schmeichelt den haptischen Sinnen. In meinem inneren Auge sehe ich einen wohlhabenden Studenten der NYU Arts & Media seine nächste Präsentation in dieses Mikrofon sprechen. Sehr schick, stylisch und praktisch.

Die Ausstattung des Teenage Engineering CM-15

Das CM-15 beherbergt eine 1 Zoll Kapsel mit einer Super-Nieren-Charakteristik, die den Schall hauptsächlich von vorne (0 Grad) auffängt. An der Unterseite am kleinen Gehäuse des nur 132 g leichten Mikrofons findet man einen Mini-XLR Anschluss für die Verbindung mit einem Audiointerface oder einem Mikrofonvorverstärker.

Ein passendes Adapterkabel mit ca. 1 m Länge ist im Lieferumfang enthalten. Es gibt eine Dual-Mono 3,5 mm Klinkenbuchse und einen USB-C-Port (Class Compliant) für den Betrieb als 1-Kanal-Audiointerface, für das Laden des internen Akkus oder für Firmware-Upgrades. Alle drei Ausgänge können gleichzeitig verwendet werden.

Auf der linken Seite befindet sich der Ein- und Ausschalter und auf der Rückseite ein dreistufiger Gain-Schalter mit wahlweise 0 dB, +14 dB oder +32 dB Gain. Über eine kleine Software kann die 0 dB Position (ganz links) auch als PAD mit-8 dB eingestellt werden.

ANZEIGE

Das Gehäuse hat die Maße 90 x 65,5 x 19 mm (H x B x T) und wiegt, wie erwähnt, nur 132 g. Ein praktisches Feature ist der integrierte Mikrofonständer, also eine ausklappbare Strebe für den Tischbetrieb. Sehr filigran und schön ausgeführt.

Im Lieferumfang ist neben dem Mini-XLR-Adapterkabel noch ein USB-C-Kabel, ein Adapter für die Montage auf einem Tripod-Stand, eine gepolsterte Tasche und eine gedruckte Anleitung enthalten. Wie schön: Als Zubehör bietet Teenage Engineering ein passendes Tripod an – allerdings für 119,- Euro.

In diesem winzigen Format hat Teenage Engineering einen ESS Sabre ES9822Q Pro AD-Wandler und eine Akkubatterie mit 10 Stunden Betriebszeit integriert.

Anwendungsszenarien des Teenage Engineering CM-15

Durch seine drei Ausgänge (XLR, 3,5 mm Klinke, USB-C) sind beim CM-15 unterschiedlichste Einsatzzwecke denkbar. Neben dem klassischen Betrieb als Kondensatormikrofon an einem Audiointerface kann man das kleine Kästchen direkt an einem Lautsprecher, am Mischpult, einer DAW oder einem Synthesizer mit Mikroeingang betreiben (z. B. am Vocoder). Auch direkt am iPhone oder iPad, als Kameramikrofon oder als 1-Kanal-Audiointerface am Computer: Von 24 Bit, 44,1 kHz bis 96 kHz werden auch höher aufgelöste Formate unterstützt.

Funktionsweise

Schließt man das CM-15 „ganz normal“ als Kondensatormikrofon mit aktivierter 48 V Phantomspeisung an, so schaltet die Betriebs-LED auf grün und man kann mit der Aufnahme starten.

Hat man keine 48 V Phantomspeisung zur Verfügung, so muss man nur den Schalter links betätigen und das Mikrofon erhält seine Versorgungsspannung aus der Batterie. Leider hört man ein deutliches Knacken aus dem Lautsprecher beim Einschalten.

Schließt man das Mikrofon nur über USB-C an, so meldet es sich in der DAW als Audiointerface mit einem Kanal an.

Das Teenage Engineering CM-15 in der Praxis

Ich muss zugeben, das Arbeiten mit dem CM-15 macht Spaß: keine Rätsel, keine besonderen Probleme. Es funktioniert überaus gut. Der Gain lässt sich schnell über den Schalter auf der Rückseite an das jeweilige Anwendungsszenario anpassen. Sprache, Instrument oder im Betrieb als Audiointerface oder am iPad/iPhone. Das CM-15 ist schnell zur Hand und klingt überaus gut. Insgesamt kann ich dem schwedischen Winzling einen eher runden und vollen klang attestieren. Sehr dynamisch kommt es auch mit großen Lautstärkesprüngen problemlos klar.

Hier der Vergleich des Teenage Engineering CM-15 mit dem Lewitt LCT640 TS. Unfair? Nein, denn das Lewitt ist in einer vergleichbaren Preisklasse und bietet viele, wenn auch völlig andere Features. Ich habe die Charakteristik des LCT ebenfalls auf Superniere eingestellt und alle Filter- und Pad-Funktionen deaktiviert.

Beide Geräte sind mit dem Universal Audio Apollo TWIN X verbunden und es wird mit UAD LUNA aufgenommen:

Ja, das Lewitt ist transparenter und detailreicher, löst besser auf und klingt etwas natürlicher. Das CM-15 ist im direkten Vergleich aber keinesfalls schlecht. Der Klang ist sehr rund und harmonisch und insgesamt kann sich die Aufnahme auch nach Studiomaßstäben durchaus hören lassen. Ob die Versorgungsspannung des CM-15 über 48 V oder die interne Batterie kommt, spielt übrigens klanglich keine Rolle.

Optional habe ich noch eine Aufnahme des CM-15 als Audiointerface (mit Hilfe der DAW Logic Pro) durchgeführt:

Die akustische Gitarre klingt auch in diesem Szenario dynamisch und authentisch. Der Aufwand mit dem hochwertigen Sabre DA Chip hat sich also gelohnt.

Somit kann ich dem Mikrofon ein sehr gutes Zeugnis in der Disziplin Klang ausstellen.

The Elephant in the Room

Wenn man über Teenage Engineering spricht, dann darf man das Thema „Preis“ nicht ignorieren. Denn für 1.189,- Euro bekommt man durchaus „schwergewichtige“ Studiomikrofone jeglicher Couleur.

Neumann, Universal Audio, Lewitt oder Warm Audio sind nur einige Vertreter in diesem Preissegment. Und da bekomme ich ja immerhin ein „richtiges“ Mikrofon.

Sprechen wir es ganz klar aus: Wenn du diese Gedanken hast, dann bist du nicht die Zielgruppe! Du brauchst dich nicht über „Wucher“ oder verrückte Schweden, die ja nur Bauhaus kopieren, aufzuregen. Das Mikrofon wurde nicht für dich gemacht. Und wenn es nur um eine mobile Lösung geht, dann gibt es viel günstigere Lösungen.

Wenn dein Herz jedoch beim Anblick der Teenage Engineering Field Produkte schneller schlägt, dann liebst du Design, die Kombination aus Technik, Haptik und Form. Am Handgelenk trägst du eine Nomos oder eine Junghans und du liebst den Minimalismus. Von Gropius, Kandinsky und Paul Klee ist deine Kunst und deine Vinylsammlung besteht aus Kraftwerk und New Age.

Du bist bereit, für diesen Lebensstil Geld auszugeben und du würdigst den Aufwand und den Mut von Herstellern, die Design und höchste Qualität vereinen – nein, genau genommen WILLST du für deinen Geschmack Geld ausgeben. Und deswegen ist das CM-15 auch genau richtig eingepreist.

Und wer über den 1.599,- Euro teuren Teenage Engineering Designertisch gelacht hat, darf gerne mal hier klicken.