Ein Klangwerk, das die Sinne erquicket

Teenage Engineering veröffentlichte mit dem EP-1320 medieval jüngst den musikalischen Kompanion des beliebten EP-133 K.O. II Samplers und vereint damit zwei Dinge, die anscheinend nicht zusammengehören: elektronische Musik und Mittelalter. Zugegeben: Die Modell-Bezeichnungen der EP-Serie sind nicht gerade leicht zu merken, aber der EP-1320 könnte klanglich und geistig tatsächlich im Jahre 1320 beheimatet sein. Randvoll mit Hunderten authentischen Mittelalter-Sounds wie Drehleiern, Lauten, gregorianischen Chören und Fanfaren bestückt und im lateinischen Stil historisch gestaltet, zeigen uns die schwedischen Tüftler von Teenage Engineering mit diesem neuesten Streich, wie nahe Innovation und Troll sein können – und spalten damit wie schon in der Vergangenheit die Gemüter. In diesem Amazona.de Testbericht erfahrt ihr, was dieser Sampler, Sequencer und Composer alles kann und wieviel Spaß der EP-1320 medieval in der Praxis macht. Nun geht’s an!

Was ist der Teenage Engineering EP-1320 medieval?

Der Teenage Engineering EP-1320 medieval ist ein mobiler Groovebox-Sampler mit umfangreichem Sequencer und Effekten und ist stilistisch voll und ganz den mittelalterlichen Klängen gewidmet. Über den Batteriebetrieb und ein eingebautes Mikrofon sowie Lautsprecher kann überall aufgenommen, editiert und komponiert werden. Während die beliebte Pocket Operator-Serie von Teenage Engineering ungefähr die Grüße eines kleinen Smartphones hat, entspricht die EP-Serie ungefähr der Größe eines iPads. Teenage Engineering schlägt mit den Geräten der EP-Serie somit die Brücke von kleinen Spielzeuginstrumenten zu ausgewachseneren, ernsthaften Studio-Tools. Der Teenage Engineering EP-1320 medieval basiert auf dem EP-133 K.O. II und hat bis auf einige Unterschiede (allen voran natürlich die mittelalterlichen Sounds) die gleiche Funktion, Form und Ausstattung wie der moderne zeitgenössische Bruder. Ich verweise auf den Testbsericht von Erik Steckmann hier auf Amazona.de vom 22. März 2024, in dem alle Features, der Sequencer und die generelle Bedienbarkeit des EP-133 K.O. II beschrieben werden.

In diesem Test konzentriere ich mich auf die Unterschiede zwischen dem EP-133 K.O. II und dem EP-1320 medieval und gehe auf die klanglichen Möglichkeiten des neuen Gerätes ein.

Der erste Eindruck des Teenage Engineering EP-1320 medieval

Der Teenage Engineering EP-1320 medieval kommt, wie von der Firma gewohnt, in einer kreativ designten Verpackung, dessen Vorderseite die Abbildung eines mittelalterlichen Spielmanns mit Tonsur und Sampler in der Hand zeigt. Das „instrumentalis electronicum“ ausgepackt und in der Hand gehalten, zeigt sich dann eine konsequente Umsetzung des mittelalterlichen Gemüts: Alle Beschriftungen sind in (pseudo-) lateinisch und mit ornamentierten Schriftzeichen umgesetzt, in einer gülden-braunen Farbgebung des Gehäuses. Dies erzeugt bei mir zumindest anfänglich eine kognitive Dissonanz: Das moderne Produktdesign und Image von Teenage Engineering will nicht ganz mit dem Mittelalter-Style harmonieren und lässt meine Augenbraue merklich nach oben wandern. Das Gerät wirkt auf den ersten Eindruck etwas lustig und freakig. Auf jeden Fall besetzt der EP-1320 medieval eine Nische, in der sich in dieser Form noch kein moderner Sampler/Synthesizer vorgewagt hat. Im weiteren Verlauf tragen das Design, die kreativen Display-Grafiken sowie die altertümlichen Beschriftungen dann aber zum Gesamterlebnis bei. Das Display ist, wie auch schon beim EP-133 K.O. II, hochauflösend klar und schön anzuschauen. Die Darstellung über die vielen individuellen Icons ist schön und zweckmäßig: viel Infos auf kleinem Raum.

Die Verpackung des EP-1320 ist zwar dünn und leicht, erscheint im Gegensatz zur ersten Charge des EP-133 K.O. II aber ausreichend sicher, so dass beschädigte Fader aufgrund von Stoßschäden beim Transport nicht zu erwarten sind. Dennoch ist die Verpackung deutlich dünner und weniger sicher, als von vergleichbaren elektronischen Geräten gewohnt. Die Potikappen liegen im Karton bei und müssen erst aufgesteckt werden vor dem ersten Einsatz. Ebenfalls in der Verpackung befindet sich ein Sticker-Pack und der Quickstart-Guide. Auf der Homepage vom Teenage Engineering findet sich schließlich das umfangreiche Benutzerhandbuch zum EP-1320 medieval.

Die Anschlüsse des Teenage Engineering EP-1320 medieval

Die Anschlüsse des EP-1320 medieval sind exakt so wie beim EP-133 K.O. II: Sync In/Out, MIDI In/Out sowie Stereo In/Out, jeweils als 3,5 mm Miniklinke ausgeführt. Letztes mag mancher kritisch betrachen, aber viele Geräte im unteren bis mittleren Preissegment benutzen inzwischen Stereo-Miniklinke für den Audioausgang. Dies ist zwar nicht ideal im Sinne einer professionellen Studioumgebung, aber es funktioniert und ist hinsichtlich des flachen Gehäuses auch nicht anders zu realisieren. Die Stromversorgung geschieht neben dem 4x AAA-Batteriebetrieb über den USB-C-Anschluss, der auch als Schnittstelle für den Sample-Import fungiert.

Die Features des EP-1320 medieval

Der Teenage Engineering EP-1320 mediaval ist vieles: Sampler, Sequencer, Composer und Effektgerät. Der Batteriebetrieb, eingebautes Mikrofon sowie Lautsprecher befähigen ihn zum mobilen Einsatz. Der EP-1320 medieval besitzt 6 Stereo- bzw. 12 Mono-Stimmen. Die mitgelieferten Samples sind im 128 MB Speicher abgelegt, von dem 32 MB als User-Sample-Speicher verwendbar sind.

Über den großen Multifunktionsfader lassen sich 12 verschiedene Ziele zuweisen, die dann live gesteuert und automatisiert werden können. Ebenfalls sehr cool für den Live-Jam sind die 9 druckempfindlichen und anschlagsdynamischen Pads, über die auch verschiedene Punch-In-Effekte getriggert werden können.

Die Sampling-Tiefe beträgt 16 Bit bei einer Abtastrate von 46 kHz, intern geschieht die Signalverarbeitung hochauflösender bei 32 Bit. Der Signal-Rausch-Abstand beträgt 98 dB.

Der Sequencer ist schön hoch dimensioniert: Ein Projekt enthält 4 Groups mit jeweils 99 Patterns, die Pattern-Länge kann bis zu 99 Takte betragen. Damit lassen sich schon ausreichend lange und abwechlungsreiche Patterns erstellen, was darüber hinweghilft, dass es keinen Song-Modus wie bei anderen Sequencern/Samplern gibt.

Unterschiede zwischen EP-1320 medieval und EP-133 K.O. II

Der Teenage Engineering EP-1320 medieval ist direkt auf dem EP-133 K.O. II basierend, die Engines beider Geräte sind in den weitesten Teilen gleich. Unterschiede gibt es beim Memory-Speicher, denn dieser beträgt beim EP-1320 medieval nun 128 MB und hat sich somit verdoppelt gegenüber dem EP-133 K.O. II. Allerdings: Frei nutzbar für eigene Samples sind nur 32 MB, das heißt, die freie Sampling-Kapazität des EP-1320 medieval ist kleiner – klar, denn der Fokus des Geräts liegt auf den ROM-Sounds.

Die Sample-Fahigkeiten haben sich in einem Aspekt jedoch verbessert, denn der EP-1320 medieval kann Samples mithilfe von Loop-Points nun eleganter loopen, also mit Crossfades als Endlos-Loop bei gedrückt gehaltenem Pad. Dieses Feature, in Kombination mit den für Drones prädestinierten Sounds wie Hurdy Gurdy oder Dudelsack, ergibt schon echt Sinn, denn auf diese Weise können die Samples auch tonal über die 12 Pads, bzw. weitere Tasten bei Benutzung eines MIDI-Keyboards, gespielt werden. Das ist in dieser Form nicht mit dem EP-133 K.O. II möglich.

Neu ist auch ein Arpeggiator als Erweiterung zum bereits bekannten Note-Repeat.

Auch die Effekte haben ein paar Neuerungen erfahren und wurden stilistisch an die neuen mittelterlichen Sounds angepasst. Bezeichnungen wie Dungeon Echo und Torture Chamber Reverb lassen erahnen, wohin die Reise geht: düstere, lange und dichte Reverbs, die den gotischen Chören und Drehleiern die richtige Atmosphäre verleihen. Der neue Bardic Ensemble ist ein Chorus, der Schwebungen in die Sounds bringt. Auch der Dimension Expander ist neu und erinnert ein wenig an den Dimension D Effekt von Roland: Mono-Sounds können so zu Stereo moduliert werden. Die Effekte sind von durchweg guter Qualität und erscheinen an die Klangästhetik der mittelalterlichen Samples angepasst und optimiert.

Die Klänge des EP-1320 medieval

Die 220 mittelalterlichen Klänge bilden das Herzstück des EP-1320 medieval. Neben den klassischen mittelalterlichen Instrumenten, wie Drehleier, Dudelsack, Fanfaren, Lauten und Maultrommeln, finden sich auch interessante Vocals, wie gregorianische Choralgesänge. Zudem gibt es sehr viele perkussive Elemente wie verschiedenste Trommeln und Pauken, aber auch Geräusche wie Schwertklingen, Hammerschläge oder Metallkratzen. Mit diesem umfangreichen Arsenal lässt sich natürlich eine komplette Mittelalter-Atmosphäre erzeugen, aber auch andere, düster oder atmosphärisch verortete elektronische Genres wie Industrial, (Dark) Ambient, Techno oder Electronica, aber auch verschiedene Metal-Genres können von den gut aufgenommenen, hochwertig klingenden Samples profitieren. In dem weitläufigen Feld der Sample-Soundsets wird man sicher auch Medieval-Styles finden – auf diese kompakte Weise wie beim EP-1320 mediaval wird man aber wohl nirgends sonst so zufriedenstellend bedient. In der Drums-Section klingen insbesondere die Bass-Drums und Percussion-Schläge ordentlich druckvoll und mächtig.

Der Teenage Engineering EP-1320 medieval im Praxiseinsatz

Trotz anfänglicher Belustigung und der Frage, wie die mittelalterlichen Instrumente, wie Fanfaren, gregorianischer Chöre und Drehorgeln, im Kontext von elektronischer Musik verwendet werden können, hatte ich beim Test schließlich doch viel Spaß mit dem EP-1320 medieval. Da das Gerät sehr flexibel hinsichtlich der Sequencer-Fähigkeiten ist und die Effekte wirklich gut klingen, können die ROM-Klänge sehr gut als Grundlage für weitere Verfremdungen dienen. Auf diese Weise ergibt sich schnell ein experimenteller Klangcharakter, der sich gut für Genres wie Ambient oder Eletronica verwenden lässt und Resultate zutage fördert, die tatsächlich etwas Neues neben den gewohnten Sägezahn- und Rechteckschwingungen darstellen. Mitteralterliche Klänge, wie HurdyGurdy, Fanfaren oder polterndes Schlagwerk, würde man instinktiv nicht gerade zu den favoristieren Klängern von Produzenten elektronischer Musik zählen, aber schon die Firma Roland hat in den 1980er Jahren mit der TB-303 oder TR-808 bewiesen, dass die Intention eines Musikgeräts nicht zwangsläufig mit seiner kreativen Verwendung korrelieren muss. Und wer tatsächlich Freund von mittelalterlichen Sounds und Atmosphären ist, der findet hier ein Instrument, das für sich alleine steht und keine Konkurrenz hat .

Das Spielen und Verwenden der Effekte im Punch-in-Modus macht Spaß – leider lassen sich diese Punch-ins wie auch schon bei der PO-Serie nicht aufnehmen und automatisieren. Das wäre tatsächlich sehr cool gewesen. Diese muss man aber eher als Live-Performance-Elemente begreifen, die man beim Recording-Prozess mit einbindet.

Insgesamt hat es Teenage Engineering mit dem EP-133 K.O. II und dem EP-1320 medieval geschafft, den unkomplizierten, spaßigen Workflow des kleinen Vorgängers, dem PO-33, zu bewahren und dabei die Bedienbarkeit und Flexibilität durch einen größeren Formfaktor zu erweitern. Wie alle Geräte von Teenage Engineering, ist die Lernkurve zunächst steil, aber sobald man die Grundfunktionen wie das Samplen, auf Pads assignen und einen Loop aufnehmen verinnerlicht hat, läuft das Musikmachen mit dem EP-1320 medieval ziemlich leicht von der Hand. Und insbesondere der Prozess des Sampelns ist sehr leicht und schnell realisiert: Einfach den Sample-Button drücken, das Ziel-Pad gedrückt halten und der EP-1320 medieval nimmt das anliegende Audiosignal auf. Die Möglichkeiten zum Editieren der Samples sind verglichen mit anderen etablierten Samplern reduziert, aber die oben schon erwähnte Möglichkeit eines X-Fade-Loops ist eine sinnvolle Verbesserung. Preislich liegt der EP-1320 medieval im unteren bis mittleren Preissegment und hat somit einige zu erwartende Limitierungen, wie etwa einen fehlenden Songmode. Alternativen wie der Roland SP-404, MPC One+ oder Sonicware SmplTrek bieten in dieser Hinsicht vielleicht mehr, haben aber auch einen höheren Preis.

Nimmt man den Teenage Engineering EP-1320 medieval als das an, was er ist, nämlich eine spaßige Maschine zum Einfangen, Erstellen und Verfremden von Patterns, dann wird man sicher nicht enttäuscht werden – vorausgesetzt, man kann etwas mit dem mittelalterlichen Stil anfangen.

Weiter unten findet ihr einige Klangbeispiele, die sowohl die Demo-Songs, als auch ein paar eigene Experimente und Jams enthalten.