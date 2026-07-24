Kleiner Mixer mit kreativen Performer-Genen

Teenage Engineering hat eine Vorliebe für Geräte, die sich gerne mal einer genauen Kategorisierung entziehen. Das gilt auch für den neuen EP-136 K.O. Sidekick. Auf den ersten Blick wirkt er wie ein kleiner Mixer, um die Geräte der EP-Serie miteinander verbinden zu können. Aber der Teenage Engineering EP-136 K.O. Sidekick ist noch mehr als das. Denn hinter dem gewohnt bausteinartigen Design verbirgt sich ein echt vielseitiges Werkzeug, das Mischen, Performen und Sounddesign auf spielerische Weise miteinander verbindet.

Kurz & knapp Was ist es? Teenage Engineering EP-136 K.O. Sidekick, kompakter 2-Kanal-Mixer mit Performance-Effekten, Audiointerface und Fokus auf Live-Performance. Performance: Sechs musikalisch abgestimmte Effekte mit Mod-Stick und Force-Pad sorgen für einen direkten, kreativen Workflow.

Sechs musikalisch abgestimmte Effekte mit Mod-Stick und Force-Pad sorgen für einen direkten, kreativen Workflow. Ausstattung: 2-Kanal-Mixer, USB-C-Audiointerface, 3-Band-EQ, Kompressor und Cue-System in einem kompakten Gerät.

2-Kanal-Mixer, USB-C-Audiointerface, 3-Band-EQ, Kompressor und Cue-System in einem kompakten Gerät. Klang: Hochwertige Effekte und musikalisch abgestimmte Signalbearbeitung, allerdings mit begrenzter Editierbarkeit der FX.

Hochwertige Effekte und musikalisch abgestimmte Signalbearbeitung, allerdings mit begrenzter Editierbarkeit der FX. Einsatz: Besonders stark im Teenage-Engineering-Ökosystem, funktioniert aber ebenso als universeller Performance-Mixer für externe Instrumente.

Besonders stark im Teenage-Engineering-Ökosystem, funktioniert aber ebenso als universeller Performance-Mixer für externe Instrumente. Fazit: Clever konzipiertes Performance-Werkzeug mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis und verdienter Bewertung „sehr gut“.

Bewertung Teenage Engineering EP-136 K.O. Sidekick Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Bewertung des Autors

Affiliate Links Teenage Engineering EP-136 K.O. Sidekick Kundenbewertung: (12) 189,00€

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Was ist der Teenage Engineering EP-136 K.O. Sidekick?

Der Teenage Engineering EP-136 K.O. Sidekick ist mehr als nur ein kompakter Zweikanal-Mixer. Teenage Engineering beschreibt ihn als Mixer, Audiointerface und Effektprozessor in einem. Er ist konzipiert als Schaltzentrale für die EP-Serie, funktioniert aber ebenso für externe Synthesizer, Drummachines und andere portable Klangerzeuger.

Herzstück des lediglich 0,3 kg leichten und 1,6 cm flachen Geräts sind zwei Stereo-Kanäle mit eigenem Gain-Regler, 3-Band-EQ, Kompressor, Kanalfader, Cue-Funktion und einer eigenen Effektsektion. Hinzu kommt ein dritter Stereo-Aux-Eingang, der beispielsweise für ein weiteres Instrument, ein Smartphone oder ein externes Effektgerät genutzt werden kann.

Besonders spannend wird der Sidekick jedoch durch seine interaktiven Performance-Funktionen. Sechs sogenannte „Knock-Out Performance FX“, darunter Filter, Delay, Tape Loop und Tremolo, lassen sich über ein drucksensitives kleines Pad und einen Mod-Stick in Echtzeit spielen und sogar über zwei Takte hinweg automatisieren. Die integrierte BPM-Erkennung sorgt dafür, dass rhythmische Effekte immer schön im Takt bleiben.

Darüber hinaus fungiert der EP-136 als USB-Audiointerface mit 8 Ein- und 4 Ausgängen und kann über USB-C oder zwei AAA-Batterien betrieben werden. Die Anwendungen sind vielfältig und zudem erweiterbar: Man kann mehrere K.O. Sidekicks in Reihe schalten und so die Anzahl der Kanäle beliebig erhöhen. Coole Sache.

Erster Eindruck und Äußeres

Der Teenage Engineering EP-136 K.O. Sidekick erreicht mich in einer stylischen Verpackung, die komplett aus Pappe besteht. Das ist nicht nur umweltfreundlich, sondern passt auch zum minimalistischen Image der schwedischen Firma. Wie immer eine runde Nummer in Sachen Produktdesign.

Beim ersten Herausnehmen fällt direkt die charakteristische Erscheinung von Teenage Engineering ins Auge. Der Sidekick kommt in der gewohnten bausteinartigen Optik mit klaren Linien, scharfen Kanten und einer schönen reduzierten Formsprache.

Der EP-136 K.O. Sidekick liegt durchaus angenehm in der Hand, ist aber offensichtlich dafür konzipiert, flach auf dem Tisch zu liegen, idealerweise zwischen zwei Geräten der EP-Serie. Kein Wunder, schließlich besitzt er exakt den gleichen Formfaktor und die gleiche Länge wie der EP-133 K.O. II oder der EP-40 Riddim und fügt sich dadurch perfekt in das Ökosystem der Serie ein.

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Das Design gefällt mir wirklich gut. Die Bedienelemente sind übersichtlich und logisch angeordnet, sodass der Sidekick trotz seiner zahlreichen Funktionen nicht überladen wirkt. Das liegt natürlich auch daran, dass Teenage Engineering viele Funktionen über verschiedene Knopf-Drück-Kombis einbaut – dazu später mehr. Der kleine Mixer vermittelt auf mich jedenfalls beim ersten Kontakt ein aufgeräumtes und einladendes Anwendungskonzept.

Wirklich schön ist auch das Display, das mit ca. 1,5 x 3,2 cm zwar ziemlich klein ist, aber mit seiner gewohnt hohen Auflösung, dem scharfen Kontrast und der guten Helligkeit sehr gut anzuschauen und abzulesen ist. Sehr gut, dass Teenage Engineering auch in dieser günstigen Preisklasse dieses schöne Display spendiert hat. Die verspielte grafische Darstellung der Funktionen und Einstellungen macht nicht nur sehr viel Spaß, sondern unterstützt auch die geradlinige Bedienung des K.O. Sidekick.

Auch die Haptik hinterlässt einen positiven Eindruck. Zwar fallen die Drehregler aufgrund der kompakten Bauweise entsprechend klein aus, sie besitzen aber einen angenehmen Widerstand und lassen sich präzise bedienen. Ähnlich verhält es sich mit den beiden Kanal-Fadern. Deren Qualität wurde schon vereinzelt kritisiert, diesen Eindruck kann ich aber nicht teilen. Die Fader laufen angenehm, besitzen einen schönen Widerstand und wackeln nicht.

Der Mod-Stick als einer der Hauptakteure ist farblich hervorgehoben, läuft wunderbar und ist zudem hochauflösend. Dies zeigt sich insbesondere in der feinen Anwendung in der Praxis. Kommen wir nun zu den Anschlüssen und den weiteren Specs.

Anschlüsse, Konnektivität und USB-Audiointerface

Der Teenage Engineering EP-136 K.O. Sidekick setzt konsequent auf das kompakte Konzept der EP-Serie und verwendet ausschließlich 3,5-mm-Klinkenanschlüsse. Auf der Oberseite befinden sich die beiden Stereo-Eingänge für Kanal 1 und 2, ein zusätzlicher Stereo-Aux-Eingang sowie der Stereo-Master-Ausgang. Der Aux-Eingang erhöht die Flexibilität des kleinen Mixers noch zusätzlich. Ergänzt wird das Anschlussfeld durch eine USB-C-Buchse für Stromversorgung und die Anbindung an einen Computer.

Über den separaten Cue-Ausgang auf der Unterseite des Geräts lässt sich ein Kopfhörer anschließen, um einzelne Kanäle vorzuhören, Pegel anzupassen oder Effekte vorzubereiten, bevor das Signal in den Main-Mix eingeblendet wird. Diese Funktion verleiht dem Sidekick seinen DJ-artigen Charakter und hebt ihn dadurch von einem gewöhnlichen Kleinmixer ab.

Über die USB-C-Schnittstelle fungiert der EP-136 gleichzeitig als mehrkanaliges USB-Audiointerface und wird vom Computer als 8-In-/4-Out-Interface erkannt. Acht Eingänge deshalb, weil er seine drei Stereo-Eingänge sowie den fertigen Main-Mix als insgesamt acht USB-Audiokanäle zur Verfügung stellt. Dadurch lassen sich sämtliche Eingangssignale und zusätzlich der Summenmix gleichzeitig und getrennt in einer DAW aufzeichnen, einfach über ein USB-C-Kabel.

Die seitlichen kleinen Löcher im Gehäuse sind für die optionalen EP-Pegs. Mit diesen kleinen Verbindungsstiften lässt sich der Sidekick mechanisch mit dem EP-133 K.O. II oder dem EP-40 Riddim koppeln, sodass mehrere Geräte optisch und haptisch eine Einheit bilden.

Unter der Batterieklappe versteckt sich übrigens ein sehr kleiner Druckknopf, mit dem man in das Settings-Menü kommt. Hier kann man die EQ-Typen wählen, den MIDI-Modus einstellen oder die Inputs auf Mono, Stereo oder Link schalten.

Die Features des EP-136 K.O. Sidekick

Hier kommen zunächst die wichtigsten Funktionen auf einen Blick

zweikanaliger Stereo-Mixer

Stereo-Aux-Eingang

USB-C-Audio-Interface (8 In/4 Out)

hochauflösendes Display mit umfangreichen Statusanzeigen

Gain-, Pan- und Kompressor-Sektion pro Kanal

3-Band-EQ pro Kanal

Cue-System mit separatem Cue-Ausgang

automatische BPM-Erkennung

6 Performance-Effekte

Mod-Stick und drucksensitives Force-Pad zur Effektsteuerung

FX-Lock und FX-Automation

serieller Effektmodus

externe Effekte über Cue- und Aux-Anschluss einschleifbar

Batteriebetrieb über zwei AAA-Batterien

Trotz seiner kompakten Abmessungen steckt der Teenage Engineering EP-136 K.O. Sidekick also voller Funktionen. Er ist nicht nur einfacher Kleinmixer, sondern gleichzeitig auch ein Performance-Tool für portable Hardware-Setups.

Im Zentrum des Teenage Engineering EP-136 K.O. Sidekick steht zunächst die zweikanalige Mixing-Sektion. Beide Kanäle verfügen über eigene Gain-Regler, 3-Band-EQs mit drei verschiedenen Modi, Kompressor mit ebenfalls drei Modi, Kanalfader sowie eine individuelle Effektsektion.

Besonders gut gefällt mir der Hauptbildschirm. Trotz seiner geringen Größe zeigt er immer alle wichtigen Informationen an. Pegelanzeigen, Gain, Kompressorstatus, Cue-Zustand, erkannte BPM-Werte sowie die aktiven Effekte beider Kanäle sind jederzeit sichtbar, natürlich immer mit Umschalten über die entsprechenden Buttons.

Die Gain-Regler besitzen eine Doppelfunktion, um die ganzen Mixer-Informationen anzuzeigen. Normal am Gain-Regler gedreht, sieht man die Pegelanzeige für beide Kanäle gleichzeitig mit dB-Wert bis max. +24 dB. Mit Select-Klick auf den Gain-Regler gelangt man ins detailliertere Gain-Menü für den einzelnen Kanal mit Einstellung des Panorama. Ein Gain-Klick wiederum zeigt die Kompressor-Sektion.

Das Cue-System zeigt, dass sich die Entwickler anscheinend auch mit DJ-Workflows beschäftigt haben. Einzelne Kanäle können vorgehört und vorbereitet werden, ohne dass das Publikum davon etwas mitbekommt. Darüber hinaus lässt sich der komplette Main-Mix auf den Kopfhörerausgang legen, was insbesondere bei Live-Performances und mobilen Setups praktisch ist.

BPM-Erkennung und Synchronisation

Eine hilfreiche Funktion des Teenage Engineering EP-136 K.O. Sidekick ist seine integrierte BPM-Erkennung. Der Sidekick hat ja weder MIDI-Anschlüsse noch einen eigenen Sync-Port, MIDI-Clock kann der K.O. Sidekick also nicht. Stattdessen verfolgt Teenage Engineering einen anderen Ansatz: Der Mixer analysiert die eingehenden Audiosignale und versucht, deren Tempo automatisch zu erkennen.

Im Internet taucht häufiger der Begriff „Dual Channel Beat Match“ auf, was zunächst etwas missverständlich wirken kann. Denn der EP-136 K.O. Sidekick synchronisiert keine angeschlossenen Geräte miteinander und führt auch kein Time-Stretching der Audiosignale durch. Stattdessen erkennt der Sidekick die BPM beider Eingangskanäle separat und verwendet diese Informationen ausschließlich für seine internen, tempoabhängigen Effekte. So können beispielsweise Delay, Tremolo oder Loop-Effekte exakt zum eingehenden Audiomaterial synchronisiert werden.

Auf Wunsch lässt sich auch festlegen, ob beide Effekte einem gemeinsamen Tempo folgen oder jeder Effektprozessor das Tempo seines jeweiligen Kanals nutzt. Es handelt sich also weniger um ein klassisches Beatmatching im DJ-Sinne, sondern vielmehr um eine intelligente Tempoerkennung für die Effektsektion des Sidekick. In diesem Kontext ist das Tempo-Tracking aber cool gemacht.

Besonders viel Kreativität steckt schließlich in der Performance-Sektion. Die Effekte werden nicht einfach nur ein- oder ausgeschaltet, sondern über den Mod-Stick und das druckempfindliche Force-Pad live gespielt. Dank der kleinen 2-Bar-Automation lassen sich sogar Bewegungen aufzeichnen und wiedergeben. In Verbindung mit dem seriellen Effektmodus entwickelt der Teenage Engineering EP-136 K.O. Sidekick dadurch einen instrumentalen Charakter und wird mehr als nur ein kleiner Desktop-Mixer. Und da die Effekte eine Hauptrolle spielen, kommt hier das nächste eigene Kapitel.

Die Effekte des EP-136 K.O. Sidekick

Die Effektsektion ist zweifellos das Herzstück des Teenage Engineering EP-136 K.O. Sidekick. Insgesamt stehen sechs sogenannte „Knock-Out Performance FX“ zur Verfügung, die weniger als klassische Studioeffekte, sondern vielmehr als kreative Werkzeuge für Übergänge, Live-Performances und spontane Klangmanipulationen gedacht sind. Jeder Kanal kann einen eigenen Effekt nutzen, alternativ lassen sich beide Effektprozessoren auch seriell hintereinander schalten – dann gelten die Effekte gleichzeitig für beide Kanäle und summieren sich, wodurch sich eine ganz neue Palette an zusätzlichen Effekt-Sounds ergibt. Das ist schon ziemlich genial.

Den Anfang macht das FILTER, ein klassisches DJ-Filter, das man mittels Mod-Stick als Tief- und Hochpass reinfahren kann und das sich hervorragend für Build-ups und Übergänge eignet. Das DELAY arbeitet stets temposynchron und erzeugt rhythmische Echoeffekte, die dank der automatischen BPM-Erkennung immer im Takt bleiben. Der LOOP friert kurze Audiopassagen ein und erinnert an die Loop-Funktionen von DJ-Mixern, wodurch sich gute Stotter- und Übergangseffekte erzeugen lassen.

Besonders kreativ und schon von Teenage Engineerings OP-1 bekannt ist TAPE, der Bandmaschinen-artige Geschwindigkeitsänderungen, Tape-Stopps, Reverses und Pitch-Manipulationen erzeugt. Das TREMOLO erzeugt rhythmische Lautstärkeschwankungen (immer als Rechteckschwingung) und eignet sich hervorragend für pulsierende und pumpend-stotternde Effekte. Komplettiert wird die Effektpalette durch die SIREN, eine spielerische Dub- und DJ-Sirene, die insbesondere bei Live-Sets und improvisierten Performances für zusätzliche Akzente sorgt. Auch wenn man denkt, SIREN brauche man abseits von Dub-Genres eher weniger: Sie ist schon cool gemacht und lässt sich dank ihrer verschiedensten Variationen flexibel spielen.

Das Besondere am Teenage Engineering EP-136 K.O. Sidekick ist aber, dass diese Effekte nicht einfach nur ein- und ausgeschaltet werden können. Über den Mod-Stick, das druckempfindliche Force-Pad sowie die integrierte Effektautomation werden sie performativ gespielt. Das Force-Pad bestimmt also den Send-Pegel und das in erstaunlich guter Präzision.

Je nach ausgewähltem Effekt lässt sich über den Mod-Stick zudem zwischen verschiedenen Zeitauflösungen und rhythmischen Unterteilungen wechseln – und zwar einerseits im Vorfeld vor Aktivierung über das Force-Pad und dann noch mal live mit gedrückten Force-Pad.

Das Ganze ist clever gelöst, denn im Vorfeld stellt man den generellen Bereich ein, also eher niedrig oder hoch angesiedelt, z. B. Tremolo als 64stel. Wenn man dann mit dem Force-Pad reinmischt und den Mod-Stick betätigt, wird dieser voreingestellte Bereich noch mal in einem kleinen Bereich variiert. So können beispielsweise unterschiedliche Delay-Zeiten, Tremolo-Geschwindigkeiten oder Loop-Längen direkt während der Performance verändert werden und zwar immer in einem sinnvoll abgesteckten Bereich, nie über den gesamten Wertebereich, was musikalisch total sinnvoll ist.

Diese zusätzliche Ebene der Steuerung ist eben der spielerische Hauptaspekt, der das Performen der Effekte ermöglicht. Dadurch entwickelt der Teenage Engineering EP-136 K.O. Sidekick einen instrumentalen Charakter und hebt sich von einem gewöhnlichen Desktop-Mixer ab.

Der EP-136 Sidekick in der Praxis

Trotz seiner Vielzahl an Funktionen gelingt dem EP-136 K.O. Sidekick etwas, das man bei Geräten von Teenage Engineering nicht immer erwarten kann. Nach einer kurzen Einarbeitungszeit geht die Bedienung intuitiv von der Hand. Besonders die verschiedenen Button-Kombinationen und die zahlreichen Performance-Funktionen sorgen zunächst für eine kleine Lernkurve. Es gibt Single Press, Combination Press und Sequence Press, das Gleiche für Hold & Tao. Hat man die grundsätzliche Logik des Geräts jedoch einmal verstanden, flacht diese Kurve schnell ab und weicht einem sehr direkten, performativen Workflow.

Besonders gut gefällt mir der Signalfluss. Die beiden Eingangskanäle werden klassisch eingepegelt, mit EQ und Kompressor bearbeitet und anschließend über die Fader in den Mix gefahren. Dazu kommen die Effekte, die wie Send-Effekte mit 100 % Wet funktionieren und wie Performance-Werkzeuge aktiv gespielt werden wollen. Nach kurzer Zeit beginnt man ganz automatisch, Übergänge mit dem Filter zu gestalten, Delays rhythmisch einzusetzen oder kleine Loop-Stottereffekte in den Mix einzubauen. Es ist allerdings trotzdem gar nicht so leicht, das Ganze flüssig und sauber hinzukriegen, man muss es üben.

Interessanterweise fühlt sich der Sidekick in der Praxis deutlich zugänglicher an als manch anderes Gerät der EP-Serie. Klar, er ist ja auch viel kleiner und weniger umfangreich. Das hochauflösende Display trägt aber auch einen erheblichen Teil dazu bei, denn nahezu alle wichtigen Informationen sind schnell sichtbar. Dadurch entsteht ein flüssig wirkender, unmittelbarer Workflow.

Der Mod-Stick ist auch sehr cool, denn er ist in der Tat hochauflösend und trotz seines relativ kleinen Wegs kann man schön präzise und fein die Werte verändern. Sehr gut gemacht. Nur beim FILTER ist es manchmal etwas zu sensibel für den großen Bereich.

Besonders viel Spaß macht der Teenage Engineering EP-136 K.O. Sidekick natürlich in Kombination mit zwei Geräten der EP-Serie. Ein EP-133 K.O. II links, ein EP-40 Riddim rechts und plötzlich fühlt sich das Ganze fast wie ein kleines DJ-Setup mit zwei Decks und Mischpult an. Die Fader laden dazu ein, zwischen zwei Grooves zu überblenden, Effekte vorzubereiten und kleine Live-Sets zu spielen. Genau hier wird deutlich, was Teenage Engineering mit dem Sidekick auch erreichen wollte.

Erfreulicherweise funktioniert dieses Konzept aber nicht nur innerhalb des Teenage-Engineering-Ökosystems. Auch mit externen Synthesizern, Drum-Machines oder mobilen Samplern macht der Mixer Spaß. In meinen Test etwa mit dem Sequential Prophet-5 entwickelte sich der Sidekick schnell zu einem kreativen Effektgerät und Performance-Mixer, der immer wieder dazu animiert, an Sounds zu schrauben und spontane Ideen auszuprobieren. Ideal ist es natürlich, zwei kleine Synths oder Drum-Machines links und rechts in direkter Griffweite zu platzieren.

Die größte Stärke des EP-136 K.O. Sidekick liegt darin, dass er sich weniger wie ein nüchternes Mischpult, sondern sich eben deutlich mehr wie ein Instrument anfühlt. Er lädt zum Experimentieren, Spielen und Jammen ein und macht dabei deutlich mehr Spaß, als man auf den ersten Blick vermuten könnte.

Wie klingt der Teenage Engineering EP-136 K.O. Sidekick?

Klanglich hinterlässt der Teenage Engineering EP-136 K.O. Sidekick definitiv einen positiven Eindruck. Zunächst einmal liefert der kleine Mixer mehr als ausreichend Pegelreserven und arbeitet dabei mit 105 dBA Signal-Rausch-Abstand erfreulich rauscharm. Selbst bei höheren Gain-Einstellungen bleibt das Grundrauschen somit entspannt niedrig, sodass sich auch leisere Klangquellen problemlos integrieren lassen.

Sehr gut gefallen hat mir zudem die Abstimmung der EQ-Sektion. Die Eingriffe wirken transparent und musikalisch, ohne übertrieben drastisch auszufallen. Der Verstärkungsbereich lässt sich in 4 Schritten von 6 dB bis 24 dB einstellen. Die drei verschiedenen EQ-Modi (Studio, DJ, Parametric) bieten dabei unterschiedliche Charaktere, bleiben aber stets praxisnah. Am besten und nützlichsten fand ich den Studio-Modus, also einfach ein Shelving-EQ.

Die Effekte des Teenage Engineering EP-136 K.O. Sidekick sind schon sehr gut gemacht. Sie klingen, was die reine Audioqualität angeht, durchweg hochwertig und sind zudem perfekt auf den Performance-Gedanken des Sidekick abgestimmt. Schön ist, dass Teenage Engineering die Parameterbereiche sehr sinnvoll gewählt hat. Man gerät praktisch nie in völlig absurde oder unbrauchbare Extremstellungen, auch pegeltechnisch nicht, alles bleibt intern konstant. Zumal lassen sich die Arbeitsbereiche vorher schnell festlegen und dann im Force-Pad-Einsatz noch mal klein variieren. Somit bleibt alles stets musikalisch und im Fluss, was gerade bei Live-Performances wichtig ist.

Dennoch bleibt für mich klanglich etwas der Charakter eines DJ-Effekt-Tools vorherrschend. Das ist per se überhaupt nichts Schlechtes, hat mich auf Dauer aber auch nicht vollständig gefesselt. Aufgrund seiner etwas eingeschränkten Universalität könnte der Sidekick meines Erachtens langfristig etwas schneller an Reiz verlieren als andere kreative Effektgeräte. Das Delay zählt dabei für mich zu den Highlights und dürfte auch über einen längeren Zeitraum hinweg für viel Spaß und kreative Momente sorgen.

Man merkt aber, dass sie klanglich und stilistisch dann doch auf den Teenage Engineering EP-40 RIDDIM oder EP-133 K.O. II abgestimmt sind. Für den RIDDIM ist der K.O. Sidekick sogar fast unverzichtbar, möchte ich sagen.

Natürlich handelt es sich beim Teenage Engineering EP-136 K.O. Sidekick nicht um ein tiefer editierbares Multieffektgerät. So lässt sich beispielsweise beim Delay nicht in Parameter wie Feedback oder Filter eingreifen. Dafür stehen jedoch zahlreiche rhythmische Unterteilungen und Zeitdivisionen zur Verfügung, die sich schnell und intuitiv umschalten lassen. In der Praxis ist dieser Ansatz sehr gelungen, da man weniger Zeit mit Parameter-Tweaking verbringt und stattdessen unmittelbar zum Spielen und Experimentieren kommt.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die derzeit sechs Effekte eine sehr gute musikalische Abstimmung haben und den performativen Charakter betonen. Sie sind kreative, schnelle Werkzeuge für Übergänge, Build-ups und spontane Klangmanipulationen. Gerade die Kombination aus echt gut klingenden Effekten, musikalisch abgestimmten Parameterbereichen und der direkten Steuerung über Mod-Stick und Force-Pad ist die Stärke des K.O. Sidekick.