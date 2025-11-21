Der neue Dub- und Reggae-Sampler

Reggae, Dub und Dancehall leben vor allem von Rhythmus, Gefühl und Spontaneität und genau das will der neue Teenage Engineering EP-40 Riddim Supertone einfangen. Auf den ersten Blick wirkt der kleine Sampler zwar schlicht, aber man merkt schnell, dass viel in ihm steckt. In Zusammenarbeit mit der Reggae-Legende King Jammy hat Teenage Engineering nun ein Gerät entwickelt, das Tradition und moderne Technik verbinden will. Wie gut das gelungen ist und was der Sampler für Features mit sich bringt, schauen wir uns im Folgenden an.

Kurz & knapp Worum geht es? Ein kompakter Sampler von Teenage Engineering, der Reggae-, Dub- und Dancehall-Flair mit moderner Technik verbindet. Spezialisierung: Der EP-40 richtet sich klar an Reggae-, Dub- und Dancehall-Produktionen mit eigener Soundbibliothek.

Der EP-40 richtet sich klar an Reggae-, Dub- und Dancehall-Produktionen mit eigener Soundbibliothek. Bedienung: Intuitiv in der Performance, aber mit Einarbeitungszeit durch Menüs und Shift-Funktionen.

Intuitiv in der Performance, aber mit Einarbeitungszeit durch Menüs und Shift-Funktionen. Mikrofon: Das EP-2350 Ting sorgt mit Dub-Sirenen und Voice-FX für starke Live-Momente.

Das EP-2350 Ting sorgt mit Dub-Sirenen und Voice-FX für starke Live-Momente. Klang & Effekte: 300 Sounds, interne Effekte und Punch-ins bringen viel kreatives Potenzial.

300 Sounds, interne Effekte und Punch-ins bringen viel kreatives Potenzial. Fazit: Ein liebevoll gestaltetes Nischeninstrument mit Charakter, das Geduld und Experimentierfreude belohnt.

Ein Blick auf den Teenage Engineering EP-40 Riddim Supertone

Design und Gehäuse

Das Gehäuse des Teenage Engineering EP-40 Riddim Supertone wirkt auf den ersten Blick recht solide und hochwertig: Es besteht aus Kunststoff und ist trotz seines sehr dünnen Designs robust und sorgfältig verarbeitet. Dank der farblichen Akzente sind die Regler und Knöpfe auf der Oberfläche klar zu erkennen und die kleinen Status-Icons im kontrastreichen Display gut einsehbar.

Bedienelemente und Aufbau

Die Bedienoberfläche des Teenage Engineering EP-40 Riddim Supertone ist recht logisch aufgebaut: 12 druckempfindliche Pads (plus vier zur Auswahl der Gruppen/Patterns) bilden das Zentrum und dienen zum Spielen von Samples, Loops oder ganzen Patterns, wobei hier optisch und auch haptisch vieles an alte Telefontasten erinnert. Es gibt einen Drehregler für die Gesamtlautstärke und zwei Drehregler, die für verschiedene Parameter als X/Y-Pad fungieren. Zusätzlich dazu sorgt ein Fader auf der linken Seite für sanfte Übergänge und Effektfahrten.

Funktionstasten, wie beispielsweise Sample, Shift oder Timing, ermöglichen den Zugriff auf verschiedene Arbeitsmodi und das OLED-Display im oberen Bereich des Gerätes liefert alle wichtigen Informationen, indem es Parameter und aktive Effekte anzeigt.

Was bei einem Sampler natürlich nicht fehlen darf, sind Knöpfe für das Aufnehmen und Abspielen, die sich beim Teenage Engineering EP-40 Riddim Supertone gut zugänglich unten rechts befinden und sich farblich vom Rest absetzen.

Anschlüsse und Stromversorgung

Der Teenage Engineering EP-40 Riddim Supertone ist vielseitig anschließbar und lässt sich problemlos in unterschiedlichste Setups integrieren: Neben einem 3,5 mm Stereo-Eingang und einem -Ausgang steht hier ein USB-C-Anschluss zur Verfügung, über den Daten übertragen werden können, aber auch eine Stromversorgung möglich ist.

Zusätzlich dazu gibt es Buchsen für MIDI und Sync, wodurch sich das Gerät auch für die Einbindung eines MIDI-Keyboards eignet. Neben dem USB-C-Anschluss kann die Stromversorgung auch über vier AAA-Batterien erfolgen, was den Teenage Engineering EP-40 Riddim Supertone vor allem auch für den mobilen Einsatz attraktiv macht.

Teenage Engineering EP-2350 Ting

Zum Teenage Engineering EP-40 Riddim Supertone gehört das Teenage Engineering EP-2350 Ting, das einzeln, aber auch im Bundle zusammen mit dem Sampler zu kaufen ist. Das Ting-Mikrofon ist mehr als nur eine Aufnahmequelle, sondern kann per Knopfdruck auch klassische Dub- und Dancehall-Effekte, wie beispielsweise ein Nebelhorn oder eine Sirene, abspielen.

Mit dem Teenage Engineering EP-2350 Ting lassen sich neben spontanen Ansagen während des Sets auch Loops und Effekte anfertigen, was besonders für Live-Auftritte relevant ist. Reine Audioaufnahmen als Grundlage für Samples lassen sich aber auch ohne das Teenage Engineering EP-2350 Ting über das interne Mikrofon des Samplers aufnehmen.

Klänge und Speicher

Im Teenage Engineering EP-40 Riddim Supertone arbeitet eine 128 MB große Sample-Engine mit einer Bibliothek aus etwa 300 Sounds, die zusammen mit einigen Reggae- und Dub-Produzenten erstellt wurden. Die Sammlung enthält verschiedene Drum-Sounds, Bass-Lines, Gitarren, Bläser, Keys und typische Dub-Effekte. Außerdem lassen sich auch eigene Samples aufnehmen und in neun User-Projekten speichern. Zusätzlich dazu bietet das Gerät auch eine Synthesizer-Sektion, über die Bass- und Lead-Sounds chromatisch über das Nummern-Pad eingespielt werden können.

Effekte

Der Teenage Engineering EP-40 Riddim Supertone verfügt über sieben interne Effekte, darunter beispielsweise Delay, Hall, Distortion und Pitch-Shifting und zusätzlich dazu über 12 Punch-in-Effekte. Für die Effekte spielt der Fader des Samplers eine große Rolle, da hierüber Verläufe und die Mixanteile der Effekte gesteuert werden können.

Vergleich mit dem Teenage Engineering EP-133 K.O. II

Der Teenage Engineering EP-40 Riddim Supertone baut ganz stark auf der Architektur des EP-133 K.O. II auf, richtet sich aber an eine andere Zielgruppe. Denn während der EP-133 K.O. II (HIER geht es zum AMAZONA-Testbericht) ein eher universeller Sampler ist, der viele Genres abdeckt, wurde der Teenage Engineering EP-40 Riddim Supertone speziell für Reggae, Dub und Dancehall entwickelt.

Er bietet eine eigene Soundbibliothek, ein farblich anderes Design und mit den Dub-Effekten auch eine Funktion, die typisch für den Charakter von Reggae und Dancehall ist. Wer also bereits mit dem Teenage Engineering EP-133 K.O. II vertraut ist und sich dort eingearbeitet hat, findet sich auch auf dem EP-40 Riddim Supertone zurecht.

Die Zusammenarbeit mit King Jammy

Eine besondere Rolle beim Teenage Engineering EP-40 Riddim Supertone spielt der Produzent Lloyd James, besser bekannt als King Jammy, der eine der einflussreichsten Figuren in der Geschichte des Reggae ist. Er begann seine Karriere in den 1970er-Jahren als Tontechniker und wurde später zum prägenden Produzenten der Dancehall-Ära. In den 1980er-Jahren produzierte er beispielsweise den legendären Song „Under Me Sleng Teng“, der den Grundstein des modernen und computergestützten Reggae legte. Mit tiefen Bässen und den charakteristischen Dub-Sirenen hat Teenage Engineering nun einige typische Stilmittel von King Jammy in den neuen Sampler eingebaut.

Der Teenage Engineering EP-40 Riddim Supertone in der Praxis

Im praktischen Einsatz kann der der Teenage Engineering EP-40 Riddim Supertone zeigen, ob man übersichtlich und intuitiv mit ihm arbeiten kann und wie gut sich eigene Ideen umsetzen lassen. Allerdings fällt mir hierbei sehr schnell auf, dass vor allem Geduld und Zeit gefragt sind, um sich in das Gerät einzuarbeiten. Wer das Potenzial des Samplers ausnutzen möchte, sollte sich also ausführlich mit der online einsehbaren Anleitung beschäftigen, denn einiges am Gerät ist meiner Meinung nach nicht selbsterklärend.

Umgang mit dem Sampler

Beim ersten Einschalten wirkt der Teenage Engineering EP-40 Riddim Supertone recht strukturiert, weil er mit nur wenigen Tasten und Reglern auskommt. Aber schnell wird klar, dass viele Funktionen nicht direkt zugänglich sind, sondern der Weg über die Shift-Taste oder über ein Menü gegangen werden muss. Dadurch kann eine einzige Taste direkt mehrere Aufgaben übernehmen, was natürlich platzsparend ist, aber auch schnell für Verwirrung sorgen kann. Ohne die Anleitung ist es meiner Meinung nach nicht möglich, die Funktionen des Samplers richtig zu erfassen. Man braucht also vor allem Zeit, um sich vernünftig einzuarbeiten.

Was für mich leider auch sehr gewöhnungsbedürftig ist, sind die Symbole im Display-Bereich, denn sie sind zwar recht ansprechend gestaltet, sind aber nicht immer leicht zu deuten. Beispielsweise sehen der Löwenkopf und der Fuß zwar interessant aus, die Funktion der Icons wird hierdurch aber nicht klar.

Diese kleine Hürde kann den Einstieg ausbremsen, in den kommenden Wochen und Monaten nach der Release helfen hier aber einige sicher kommende Tutorial-Videos weiter. Denn insgesamt macht der Umgang mit dem Gerät viel Spaß, die Pads reagieren sehr präzise und die Einbindung des Faders ist beispielsweise recht intuitiv gelöst worden.

Sampling und Mikrofon-Einsatz

Optisch gesehen ist das externe Mikrofon ein wahrer Höhepunkt, denn nach dem Einlegen der Batterien und dem Anschluss an die Input-Buchse, kann der schrille und verzerrte Megafon-Sound direkt in die Performance eingebunden werden. Über den Hebel am Rand kann es aktiviert werden und die Stimme wird direkt auf den Lautsprecher des Teenage Engineering EP-40 Riddim Supertone gelegt.

Sehr praktisch sind hier auch die drei Effekt-Presets, die sich über den seitliche orangenen Knopf aufrufen lassen, sowie die vier Dub-Sirenen über den grünen Knopf. Alle diese Funktionen lassen sich ohne Shift- oder Menü-Umwege direkt nutzen und machen das Mikrofon damit zu einem praktischen Werkzeug, das sicher vor allem für die Live-Nutzung interessant ist.

Alternativen zum Teenage Engineering EP-40 Riddim Supertone

Neben dem großen Bruder Teenage Engineering EP-133 K.O. II gibt es auch weitere Geräte, auf denen kreativ mit Samples gearbeitet werden kann, auch wenn sie sich im Aufbau und dem Genre-Bezug vom Teenage Engineering EP-40 Riddim Supertone stark unterscheiden.

Roland AIRA Compact P-6

Der Roland AIRA Compact P-6 ist ein recht kleiner Sampler, der sich damit aber auch hervorragend für den mobilen Einsatz eignet. Er bietet sechs Pads und ermöglicht Aufnahmen über den Line-Eingang oder das interne Mikrofon. Im Vergleich zum Teenage Engineering EP-40 Riddim Supertone ist der Roland AIRA Compact P-6 zwar nicht auf ein bestimmtes Genre ausgerichtet, dafür aber besonders kompakt und im Direktvergleich auch günstiger.

Roland SP-404MKII

Der Roland SP-404MKII ist ein Klassiker unter den Samplern und hat sich vor allem in der Beatmaker-Szene einen Namen gemacht. Mit 16 Pads, einem großen Display und einer breiten Auswahl an Effekten lädt er zum kreativen Arbeiten ein. Im direkten Vergleich bietet er zwar mehr Speicherplatz und Möglichkeiten zur Klangbearbeitung als der Teenage Engineering EP-40 Riddim Supertone, wirkt dafür aber deutlich technischer und ist zudem teurer.