Bunte Vielfalt im Graustufen-Look

Der Teenage Engineering OP-XY ist ein dynamischer Sequencer, Synthesizer und Sampler in einem äußerst kompaktem Format. Der schwedische Hersteller ist bekannt für funktionsreiche Geräte mit einem großen Fokus auf Design. Ob und wie sehr der neue OP-XY seinen Namensvettern OP-1, OP-1 Field und OP-Z ähnelt, wollen wir im folgenden Testbericht herausfinden.

Übersicht der Spezifikationen

Der Teenage Engineering OP-XY ist ausgestattet wie kaum ein anderes Gerät auf dem Markt. Hier wird es tatsächlich schwer, den Überblick zu behalten. Hier zunächst einmal eine recht grobe Übersicht:

64-Step-Sequencer mit bis zu 16 Spuren

8 Synthesizer-Engines

24-stimmige Polyphonie

Drum-Sampler

Multi-Sampler

Synth Sampler

Tape-Looper

4 Filtertypen

6 integrierte Effekte

24 Punch-in-Effekte

Mastering-EQ, Saturator, Kompressor und Limiter

Stereo-Signalweg

MIDI-Kanäle pro Spur

Song Mode

USB-C für Audio & MIDI

Multi-Out-Buchse für CV, MIDI, Audio & Sync

integriertes Mikrofon

integrierte Lautsprecher

Dual-CPU

8 GB Speicher für Samples und Projekte

512 MB Arbeitsspeicher

Bluetooth LE MIDI

eingebauter Lithiumionen Akku

Lieferumfang

Der Teenage Engineering OP-XY kommt in einer brauchbaren Schutzhülle aus einer Art recyceltem Karton. Diese ist vielleicht nicht so schick, aber deutlich umweltfreundlicher als Kunststoff, nicht ganz so praktisch gestaltet wie die zusätzlich erwerbbare Lederhülle, erfüllt aber ihren Zweck. Auf der Website nicht direkt ersichtlich, gibt es aber noch eine deutlich günstigere Nylon-Hülle, die wasser- und feuerfest ist.

In der Hülle befinden sich ein Quick-Start-Guide, ein USB-C-Kabel und zwei Ersatz-Pads für die Unterseite. Die Pads dienen vermutlich zur Befestigung der genannten Schutzhüllen.

Das Design des Teenage Engineering OP-XY

Für seine kompakte Größe weist der Teenage Engineering OP-XY ein recht amtliches Gewicht von 900 g. Das Design aus schwarz eloxiertem Aluminium, weißer Beschriftung und der verblassenden Grauskala der Encoder und der Sequencer-Reihe wirkt schick und spricht mich persönlich sehr an.

Es gibt ein kleines 480 x 222 Pixel IPS TFT-Display und einen noch kleineren Lautsprecher auf der Bedienoberfläche. Außerdem finden wir am rechten Rand eine kleine Metering-Anzeige. Die 68 Tasten, wie auch die 5 Encoder, fühlen sich fest und stabil an und machen einen langlebigen Eindruck. Allerdings sind seitlich der Sequencer-Reihe und am rechten Rand des Displays recht große Lücken zu erkennen. Ich hatte bisher noch keines der Geräte von Teenage Engineering länger als ein paar Minuten in der Hand und kann daher nicht sagen, ob das üblich und somit kein Grund zur Sorge ist. Für mich sieht das allerdings sehr einladend für Staubbefall aus.

Seitlich angebracht ist ein An-/Ausschalter, der für mein Verständnis etwas ungewöhnlich funktioniert. Denn abschalten lässt sich das Gerät, indem man ihn nach unten drückt. Vor allem wenn man den OP-XY in den Händen hält, besteht potentiell immer die Gefahr, den Schalter versehentlich zu berühren, was zu einem Abschalten des Gerätes führen würde.

Auf der Unterseite sind vier Gummifüße und zwei Pads zum Befestigen von Schutzhüllen sowie ein zweiter Lautsprecher angebracht.

Die Anschlüsse des Teenage Engineering OP-XY

Auf der rechten Seite sind alle Anschlüsse des Teenage Engineering OP-XY zu finden: jeweils einen Ein- und Ausgang für Audio, einen MIDI-Eingang und einen Multi-Ausgang, alle im 3,5 mm Klinkenformat gehalten. Die Audio-Ein- und Ausgänge verarbeiten Stereo und über USB lässt sich nicht nur MIDI, sondern auch Audio übertragen. Dazu kommt noch eine potentielle MIDI-Übertagung per Bluetooth LE.

Der Multi-Ausgang bietet sechs verschiedene Optionen: MIDI, CV & Gate, sync8, sync16, sync24 und Audio. Beim Multi-Ausgang liegt der Pegel jedoch nur bei 2 dBu, beim Audioausgang dagegen bei 8 dBu. Nutzt man ihn als CV-Ausgang, so liegt die Spannung bei +/-5 V für CV und 5,2 V beim Sync/Gate-Level.

Die Beschriftung der Anschlüsse ist auf der Unterseite angebracht, was etwas ungünstig ist, wenn man noch nicht mit dem Gerät vertraut ist.

Struktur & Bedienung der Groovebox

Möchte man die Struktur und Bedienung des Teenage Engineering OP-XY begreifen, lohnt es sich, das Handbuch zunächst einmal in Ruhe durchzulesen. Hier wird man an die Hand genommen und gut verständlich durch die Bedienung geführt. Das ist auch nötig, denn auf den ersten Blick sind viele der Symbole nur schwer bis gar nicht verständlich.

Es gibt vier Hauptmodi, in denen man sich die meiste Zeit über aufhält: Instruments, Auxiliary, Arrange und Mix. Bis auf Arrange bietet jeder dieser Modi vier Module, die verschiedene Parameter beinhalten und die über die vier Encoder gesteuert werden. Unterhalb der Encoder lassen sich die acht Instrumenten- und Auxiliary-Spuren anwählen und editieren.

Die zweite Tastenreihe dient dem Sequencer, der das Herz des OP-XY darstellt. Links unten befindet sich ein Transportfeld und daneben die Keyboard-Sektion, die primär zur Noteneingabe dient. Dazu bietet die Bedienoberfläche ein paar weitere Tasten und vor allem Tastenkombinationen, beispielsweise zur Auswahl der Presets.

Mit der Shift-Taste gelangt man tiefer in das Menü und hier gibt es einiges zu erkunden. Bei dem Prinzip, möglichst viele Funktionen auf möglichst geringem Platz zu vereinen, bleibt eine umfangreiche Menüstruktur natürlich nicht aus. Das sollte aber jedem, der sich überlegt, einen Teenage Engineering OP-XY anzuschaffen, klar sein. Obwohl ich persönlich auch kein großer Freund des genannten Prinzips bin, muss ich sagen, dass es bedeutend leichter von der Hand geht, als man zunächst erwartet. Hier macht sich meiner Meinung nach das Design der Computertastatur positiv bemerkbar.

Zur Bedienung möchte ich noch kurz die Pitchbend- und Gyroskop-Funktion erwähnen. Das Pitchbending funktioniert über eine weiche Drucktaste, was in der Praxis auch gut funktioniert. Das Gyroskop empfand ich dagegen als sehr unpraktisch. Auch wenn das Gerät nicht schwer und äußerst handlich ist, so ist es einfach etwas praxisfern, es zur Modulation in die Hand zu nehmen und in der Luft rotieren zu lassen. Vor allem bei angeschlossenen Kabeln.

Die vier Hauptmodi im Detail

1. Instruments

Zur Klangerzeugung stehen acht Spuren zur Verfügung, für die man aus folgenden Synth-Engines und Samplern auswählen kann:

Axis (FM Synth)

Dissolve (tonaler Noise Synth)

Drum (Sampler)

E-Piano (E-Piano Emulation)

External (sendet MIDI)

Hardsync (Stab- und Bass-Synth)

Multisampler (Sampler)

Organ (Orgel Emualtion)

Prism (Bass- und Lead-Synth)

Sampler (Sampler)

Simple (Lead- und Pluck-Synth)

Wavetable (Wavetable-Synth)

Befindet man sich im Instrumenten-Menü, sind die vier Module jeweils zur Auswahl der Engine, der Hüllkurve, des Filters und eines LFOs unterteilt. Die klassische ADSR-Hüllkurve kann separat für das Filter und den Verstärker eingestellt werden. Als Filtertyp lassen sich Ladder, Z Low Pass, Z High Pass und SVF auswählen. Im Setting-Menü ist auch noch ein einfaches Hochpassfilter untergebracht.

Das LFO-Menü ist etwas ungewöhnlich aufgebaut und ist viel eher als allgemeine Modulationsquelle anzusehen. Zunächst lässt sich aus vier verschiedenen Modulations-Typen wählen: Element, Random, Tremolo und Value. Element beherbergt das integrierte Mikrofon, das Gyroskop wie auch eine Hüllkurve. Es lassen sich auch alle drei gemeinsam verwenden. Random und Tremolo sind selbsterklärend und Value kann wahlweise als LFO oder als weitere Hüllkurve genutzt werden.

2. Auxiliary

Ebenfalls acht Spuren stehen für den Auxiliary-Mode zur Verfügung. Wer hier lediglich Send-Effekte erwartet, darf sich auf etwas gefasst machen, denn die Funktionen gehen weit darüber hinaus.

Beginnen wir von links nach rechts, beziehungsweise von eins zu acht, und schauen uns zunächst das sogenannte „Brain“ an. Hierbei handelt es sich um ein intelligentes Werkzeug zur Transponierung einzelner Spuren oder auch ganzer Songs. Im Prinzip reicht es, einen einzigen Akkord zu programmieren und diesen durch das Brain permanent musikalisch zu variieren. Bei mehreren Spuren kann man sich dann aber entscheiden, welche Spuren an das Brain gelangen sollen.

Die Skala lässt sich festlegen und es ist möglich, das Brain manuell in die gewünschte Richtung zu leiten oder es automatisiert selbst bestimmen zu lassen, welche Änderung als Nächstes folgen soll. Über eine Link-Funktion lässt sich ein Klang beispielsweise live spielen und die anderen Spuren folgen diesem.

Spur Nummer 2 ist die Punch-in-FX-Spur, mit der sich verschiedene Effekte während einer Performance über das Keyboard spielen lassen oder auch pro Schritt programmiert werden können. Die linke Hälfte der Keyboard-Sektion ist dabei für perkussives, die rechte Hälfte für melodisches Material zuständig.

Einige der Effekte sind etwas schwer verständlich, werden im Handbuch auch nicht genauer erläutert und benötigen wirklich viel Zeit, um sie wirklich zu begreifen. Es ist möglich, auch mehrere Effekte gleichzeitig zu nutzen, einige dieser Punch-in-Effekte lassen sich sogar mit dem Pitchbend und dem verbauten Gyroskop beeinflussen.

Es folgen drei weitere Spuren für MIDI, CV und Audio, die allesamt über den Multi-Ausgang oder den USB-Ausgang ausgespielt werden können. Im Prinzip bekommt man hier genau das, was man erwartet und teilweise sogar mehr. So besitzt die MIDI-Spur neben MIDI CC sogar ein LFO-Modul.

Über die CV-Spur lassen sich entsprechende Geräte ansteuern und die Audiospur lässt sich als Send-Spur verwenden. Für letztere gibt es es ebenfalls ein LFO-Modul und sogar ein Filter.

Über die Tape-Spur können einzelne Spuren in gewohnter Manier einer Bandmaschine verfremder und über die Tastatur gespielt werden. Über die Encoder lassen sich Tonhöhe, Geschwindigkeit, die Länge des Loops und das Verhältnis zwischen dem ursprünglichen und dem bearbeiteten Klang steuern.

Über die M2-Taste lässt sich dazu bestimmen, welche Spuren zum Tape gelangen und können, unabhängig vom Hauptmix, gemischt werden. Auch hier gibt es wieder ein zusätzliches Filter und einen LFO.

FX I und FX II sind klassische Send-Effekte, bestehend aus Chorus, Delay, Distortion, Lo-Fi, Phaser und Reverb. Über die M1-Taste lässt sich der gewünschte Effekt auswählen und die Tasten M2 – M4 sind wieder für Routing, Filter und LFO zuständig.

Übrigens kann man sich auch Presets für die Spuren erstellen und es können Spuren auch verlinkt werden.

3. Arranger

Im Arranger lassen sich nicht nur neue Patterns erstellen und zu einem neuen Song arrangieren, auch zur Performance gibt es hier ein paar nützliche Tools.

Zunächst hat man eine Ansicht aller acht Spuren und deren Patterns. Für die Ansicht der Instrumentenspuren wird die Ziffer der jeweiligen Spur auf dem Display angezeigt und für die Auxiliary-Spuren das entsprechende Symbol. Nun lassen sich Spuren stummschalten oder bis zu acht weitere Patterns hinzufügen. Während alle Patterns gemeinsam laufen, lassen sich ganz einfach einzelne Patterns austauschen. Hat man ein paar Patterns erstellt, springt man zum Scene-Mode. Hier kann man bis zu 99 verschiedene Variationen der Patterns erstellen, die sich dann im Song Mode beliebig verknüpfen lassen.

Während der Arranger den Song linear abspielt, lassen sich auch Patterns auf der vertikalen Ebene schnell austauschen. Außerdem lassen sich mehrere Songs erstellen, wodurch man schnell mal eine neue Idee aufgreifen kann, ohne den bereits erstellten Song zu verändern.

4. Mix & Master

Auch für den Mixer werden die Encoder sinnvoll eingesetzt. Pro Kanalzug lassen sich so Volume, Panning und das Send-Level für die beiden FX-Kanäle bequem steuern. Eine Solo- und eine Mute-Funktion gibt es selbstverständlich auch. Dazu kommen noch weitere Mastering-Effekte, beginnend mit einem 3-Band-Equalizer mit Blend-Regler, um zwischen zwei verschiedenen Einstellungen zu wechseln. Darauf folgt ein Sättigungs-Tool und die vier Encoder kontrollieren die Parameter Gain, Clip, Tone und Mix.

Im letzten Modul werden quasi alle Percussion- und Melodiespuren separat zu einem Bus geführt und können nochmal im Pegel abgestimmt werden. Danach folgt ein Kompressor und zuletzt der Ausgang der Summe, bevor sie in den Limiter geschickt wird. Auf den Limiter selbst hat man allerdings keinen Einfluss.

Der Sequencer des Teenage Engineering OP-XY

Der Sequencer ist das Herz des Teenage Engineering OP-XY und hier ist an erster Stelle das Bar-Menü zu nennen. Neben Swing-Faktor, Schrittlänge und Quantisierung lässt sich sogar einstellen wie „hart“ oder „weich“ die Übergänge der Parameter Locks verlaufen sollen. Die Länge einer Sequenz lässt sich hier auch sehr flexibel bestimmen.

Man hat zwar 64 Schritte auf 4 Takte verteilt, kann jedoch über eine Scaling-Funktion die Notenlänge bis auf eine ganze Note erhöhen. Somit lassen sich sehr lange Sequenzen erstellen, optimal für Ambient-Musik. Außerdem kann die Länge einer Sequenz individuell pro Spur eingestellt werden. Polyrhythmen sind somit auch kein Problem.

Ein Schritt kann auch mehrere Noten beinhalten, sprich es lassen sich Drums layern und Akkorde programmieren. Im Folgenden möchte ich noch gerne auf zwei umfangreiche Funktionen bezüglich des Sequencers eingehen.

Step-Components

Die sogenannten Step-Components des Teenage Engineering OP-XY beschreiben 14 verschiedene Effekte, die sich pro Schritt programmieren lassen. Programmiert man diese clever, lassen sich aus einer sehr kurzen Sequenz wahnsinnig viele Variationen erstellen, die sich bei Bedarf immer wieder verändern.

Pulse: wiederholt einen Schritt bis zu neunmal, ohne die Sequenz fortzusetzen

Hold: hält einen Schritt bis zu neunmal, ohne die Sequenz fortzusetzen

Multiply: Ratchets (multipliziert die Trigger)

Velocity: Anschlagsstärke

Ramp Up: verändert die Note aufwärts

Ramp Down: verändert die Note abwärts

Random: generiert zufällige Noten

Portamento: Tonhöhenverlauf von einem Schritt zum nächsten

Bend: Pitchbend (verschieden Verläufe möglich)

Tonality: transponiert den jeweiligen Schritt

Jump: führt zu einem Sprung, bspw. von Schritt 9 zu Schritt 5

Parameter: lässt wahlweise programmierte Parameter Locks überspringen

Component: lässt wahlweise programmierte Step Components überspringen

Trig: lässt wahlweise Trigger überspringen

Beim einmaligen Stoppen des Sequencers klingen übrigens Release-Zeiten und Effekte noch gemächlich aus. Auch der Arpeggiator spielt bei aktivierter Hold-Funktion fleißig weiter. Bei einer zweiten Betätigung wird dann alles gestoppt. Auch lassen sich allerhand Parameterbewegungen aufzeichnen.

Groove-Modes

Freunde der abstrakten Grooves werden Spaß haben, die elf verschiedenen Grooves-Modes des OP-XY zu erkunden. Eine genauere Erläuterung der einzelnen Groove Modes ergibt wenig Sinn, hier gilt es tatsächlich, erstmal zu experimentieren und eigene Favoriten zu finden.

Neben dem klassischen Shuffle gibt es auch ein Half Shuffle und eher weniger aussagekräftige Modi wie Danish, Bombora, Wobbly, Gaussian, Accents, Island Nod, Disfunk, Roll Over und Prophetic. Letzterer kann beispielsweise vom Hersteller selbst nicht genau definiert werden. Wer es ganz genau nimmt, kann auch die Nudge-Funktion für jeden einzelnen Schritt verwenden.

Sampling mit dem Teenage Engineering OP-XY

Der schnellste Weg, ein Sample mit dem Teenage Engineering OP-XY aufzunehmen, erfolgt über die Sample-Taste. Über die Encoder lassen sich Eingangsquelle, Eingangspegel und ein Aufnahme-Threshold einstellen. Die Sample Engines unterscheiden sich dabei wie folgt:

One Shot Synth Sampler : einfacher Sampler (Sample Start, Loop Start, Loop End, Sample End, Sample Direction, Tune, Loop Crossfade, Sample Gain)

: einfacher Sampler (Sample Start, Loop Start, Loop End, Sample End, Sample Direction, Tune, Loop Crossfade, Sample Gain) Drum Sampler : triggert bis zu 24 One-Shot Samples (Tune, Sample Start, Sample End, Play Mode, Sample Direction, Pan, Sample Fade, Sample Gain)

: triggert bis zu 24 One-Shot Samples (Tune, Sample Start, Sample End, Play Mode, Sample Direction, Pan, Sample Fade, Sample Gain) Multisampler: arbeitet mit bis zu 24 Zonen (Sample Start, Loop Start, Loop End, Sample End, Sample Direction, Tune, Loop Crossfade, Sample Gain)

Die Samples lassen sich immer polyphon spielen und – ist man einmal der kurzen Anweisung im Handbuch gefolgt – lässt sich alles leicht aufnehmen, editieren und spielen. Es lassen sich auch Samples importieren. Im Handbuch wird hierzu erwähnt, dass WAV- und AIFF-Dateien unterstützt werden. Für den Test habe ich Samples in 16 Bit und 24 Bit, mit jeweils 44,1 kHz und 48 kHz importiert, die alle problemlos gelesen wurden. Auch der Import über die USB-C-Verbindung geht schnell von der Hand, jedoch benötigt man hierfür die kostenlose Field Kit App. Unterordner werden vom Teenage Engineering leider prinzipiell nicht erkannt.

Samples lassen sich über die Encoder der Groovebox schnell und einfach in Länge und Tonhöhe (über mehrere Oktaven) anpassen. Über den vierten Encoder kann man im Drum-Sampler beispielsweise zwischen vier Abspielmodi wählen: Key, One-Shot, Mute Group (Choke) und Loop. Lediglich eine Anhebung des Pegels, Abspielrichtung, Panning und ein Fade-in benötigt zusätzlich die Shift-Taste.

Teenage Engineering OP-XY Player

Der Player beschreibt die beiden Spielhilfen Arpeggiator und Maestro, sowie eine ganz einfache Hold-Funktion. Der Arpeggiator hat dabei die Pattern Up, Down, Up & Down, Up & Repeat & Down, Random und Play Order zur Auswahl. Es lassen sich Notenlänge, die Reihenfolge der Noten, Glide, Velocity und ein Stereo-Panning einstellen.

Maestro ist wiederum eine weitere Art von Sampler (ähnlich einer Chord-Memory-Funktion) und gedacht, um Akkorde aufzunehmen und manuell abzuspielen. Auch hier gibt es natürlich Funktionen um die Noten unterschiedlich abzuspielen (Strumming, Pattern, Hold).

Wie klingt der Teenage Engineering OP-XY?

Klanglich spielt der Teenage Engineering OP-XY meiner Meinung nach in derselben Liga wie seine Familienmitglieder. Er hat definitiv seinen eigenen Charme und beweist, dass LoFi nicht zwingend für schlechte Qualität stehen muss. Die Demo-Songs zeigen das Spektrum recht gut. Eigene Beispiele folgen in einem zukünftigen Workshop.

Wenn man mag, klingt der OP-XY sehr modern, steril und eignet sich hervorragend für EDM-Produktionen aller Art. Aber auch für Ambient und Musik im Arcade-Stil ist er hervorragend geeignet.

Die Synth-Engines sind definitiv Geschmacksache, klingen für mich sehr digital und ich würde sie als durchaus brauchbar bezeichnen. Mit den gut klingenden Effekten und der ebenfalls gelungenen Master-Sektion, wenn man sie richtig einsetzt, lassen sich gute Ergebnisse erzielen.

Einzig der Saturator führt unfassbar schnell zu sehr unschönen Ergebnissen, zumindest bei Summensignalen. Für einzelne Spuren ist er wiederum sehr brauchbar und kann vor allem Drumloops extrem aufwerten.