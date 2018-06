Test: Tegeler Audio Manufaktur Raumzeitmaschine, Röhren-Hallgerät

Über Studiotechnik habe ich von der Tegeler Audio Manufaktur in der Vergangenheit sehr viel gelernt, besonders über das Kompimieren! Die Manufaktur legte Wert auf einen hinreichend langen Attack, damit sich ein Klang überhaupt entwickeln kann. In diesem Fall: Danke für die Integration der zusätzlichen Videos in den Artikel. Mich hat besonders das Beispiel mit Gitarre und Gesang interessiert. Ich fand das Beispiel durchaus gelungen. Dennoch werde ich mit Sicherheit bei den Impulsen des Lexicons 960 bleiben.