Test: Telefunken M80 und M81, Mikrofone

Der Mikrofonhersteller Telefunken schickt uns seine zwei dynamischen Schallwandler M80 und M81 zum Test. Die Namens- und Lizenzrechte an dem deutschen Traditionshersteller im Bereich Professional Audio sind schon vor längerer Zeit von Telefunken Elektroakustik in South Windsor/USA übernommen worden. Hier wurden die klassischen Telefunken Mikrofone mit großem Erfolg neu aufgelegt. Inzwischen beschäftigt man sich auch mit Neuentwicklungen. Hierzu gehören auch unsere beiden Testprobanden.

Telefunken M80 Dynamic

Beginnen wir mit dem Gesangsmikrofon des Duos. In der bunten Pappröhre als Verpackung steckt neben dem Telefunken M80 das Zubehör, eine Kunstledertasche, Mikrofonklemme und eine Anleitung. Leider fehlt das Reduziergewinde von 5/8“ auf 3/8“.

Das Telefunken M80 liegt schwer und gut ausbalanciert in der Hand, zusätzlich sorgt die graue, gummiartige Lackierung für Rutschfestigkeit. Auch bei der Ablage auf einer glatten Fläche hat der Hersteller an Sicherheit gedacht, durch drei abgeflachte Stellen am Korpusende ist das Mikro vor Wegrollen geschützt. Wertig wirkt das aufgebrachte Logo.

Der stabile Mikrofonkopf ist verchromt und wie gewöhnlich innen mit Schaumstoff ausgeschlagen. Ungewöhnlicher ist die abgeflachte Form, was normalerweise ein Kondensatormikrofon assoziiert. Hier scheint das sinnvoll zu sein, Telefunken versucht mit dem dynamischen Mikro, durch eine sehr dünne Membran entsprechendes Kapseldesign und einem eigens konstruierten Übertrager die Klangqualität eines Kondensatormikrofons zu erreichen. Dazu gehört im Pflichtenheft auch ein verringerter Nahbesprechungseffekt, der eine geringere Nähe zur Kapsel ermöglicht.