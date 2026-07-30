Viel Klang für wenig Geld?

Bei the box pro MonX A10 handelt es sich um einen aktiven Bühnenmonitor mit 10-Zoll-Koaxialbestückung, DSP-Sektion und LC-Display. Er richtet sich an alle, die auf kleinen bis mittleren Bühnen ein zuverlässiges und bezahlbares Eigenmonitoring suchen, ohne sich mit der Funkstrecken-Bürokratie eines In-Ear-Systems befassen zu müssen. Wie gut sich der Monitor schlägt und für wen er geeignet ist, schauen wir uns nun an.

Kurz & knapp Was ist es? the box pro MonX A10, aktiver Bühnenmonitor mit 10-Zoll-Koaxialbestückung, DSP und Presets für Monitoring auf kleinen bis mittleren Bühnen. Klang: Ausgewogener Sound mit guter Sprachverständlichkeit und überzeugendem Abstrahlverhalten.

Ausgewogener Sound mit guter Sprachverständlichkeit und überzeugendem Abstrahlverhalten. Ausstattung: DSP mit 3-Band-Equalizer, Presets und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten als Wedge oder Fullrange-Lautsprecher.

DSP mit 3-Band-Equalizer, Presets und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten als Wedge oder Fullrange-Lautsprecher. Praxis: Ideal für Gesang, Akustikinstrumente und kleine Bühnen, Clubs und Proberäume.

Ideal für Gesang, Akustikinstrumente und kleine Bühnen, Clubs und Proberäume. Grenzen: Begrenzter Tiefbass und keine Lösung für druckvolle Drumfills oder basslastige Anwendungen.

Begrenzter Tiefbass und keine Lösung für druckvolle Drumfills oder basslastige Anwendungen. Fazit: Preiswerter Bühnenmonitor mit guter Verarbeitung und überzeugendem Gegenwert für seinen Einsatzzweck.

Bewertung Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Sound

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Verarbeitung

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Benutzerfreundlichkeit

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Funktionsumfang

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Abstrahlverhalten

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Leistung

Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet Preis/Leistung

Gesamtbewertung 3.6 / 5.0 Finger Weg Ungenügend Befriedigend Gut Sehr Gut Ausgezeichnet Nicht bewertet

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Wie schlägt sich die kleine the box pro MonX A10?

Wer schnell wissen will, ob sich der Griff zu the box pro MonX A10 lohnt, dem sei gleich zu Beginn gesagt: Ja, allerdings mit Einschränkungen, die man kennen sollte, bevor man zur Kreditkarte greift. the box pro MonX A10 ist kein Wunderwerk, das größere und teurere Wedges in Rente schickt. Der Monitor ist jedoch ein ehrliches und durchdacht konstruiertes Arbeitstier für Musiker, die auf kleinen Bühnen, in Clubs oder bei Proben ein eigenes und verlässliches Ohr brauchen.

Für Solokünstler, Duos und kleine Bandformationen mit überschaubarem Bühnenvolumen ist the box pro MonX A10 eine sehr vernünftige Wahl. Wer allerdings ernsthaft Drums oder satte Bassfundamente über diesen 10-Zöller jagen will, wird wahrscheinlich enttäuscht werden. Für Gesang, Akustikgitarre und kleinere Bühnenanwendungen gibt es eine eindeutige Kaufempfehlung. Für alles, was in Richtung Festival-Drumfill geht, sollte man eine Nummer größer wählen.

Wedges leben noch – Gott sei Dank

Man soll ja nicht glauben, dass es in Zeiten, in denen wirklich schon die kleinste Schülerband nach einem In-Ear-Monitoring-System schreit, tatsächlich noch Wedges auf den Bühnen dieser Welt gibt. Und wahrlich nicht als akustisches Abfallprodukt, sondern als Leistungsträger einer Show. Warum? Nun ja, jeder Künstler sieht sich selbst natürlich als den einzig legitimen Darsteller auf einer 3.000 Quadratmeter großen Bühne im Wacken-Format. Die Bühnenrealität sieht zumeist anders aus.

Um ein ernstzunehmendes In-Ear-System zu betreiben, bedarf es nicht nur entsprechender Ohrhörer, sondern auch Funkstrecken, geeigneter Monitorpulte und genügend Geräte im iPad-Stil, um den persönlichen Signalfluss zu verwalten. Das große Fass rund um Drop-outs und Frequenzmanagement wollen wir da gar nicht erst aufmachen.

Im Gegenzug wirkt ein Floor-Monitor um ein Vielfaches einfacher, direkter und deutlich entspannter als die große Funkabteilung, zumal wenn er aktiv ist, rudimentäre Mischerfunktionen bietet und als Multifunktionslautsprecher eingesetzt werden kann.

Nimmt man the box pro MonX A10 das erste Mal in die Hand, fallen unmittelbar zwei Punkte auf. Zum einen ist der Wedge sehr kompakt, vergleichsweise leicht und sehr gut verarbeitet. Jedes Bauteil vermittelt eine vergleichsweise massive Beschaffenheit. Selbst die Drehregler haben im Vergleich zu denen anderer Hersteller deutlich weniger Spiel. Das mindert die Gefahr eines Haarrisses in den Leiterbahnen.

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Klanglich bietet the box pro MonX A10 deutlich mehr, als man dem Winzling auf den ersten Blick zutraut. Der Grundklang ist etwas hochmittenlastig und der Bassbereich aufgrund des 10-Zöllers einen Hauch unterbelichtet. Nicht zuletzt dank der Koaxialtechnik ist das Abstrahlverhalten der Box jedoch sehr gut. Zwar ist die seitliche Auslenkung im Wedge-Betrieb vergleichsweise schmal, dafür überzeugt der Klang im Sweet Spot.

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Und die Box ist bei Bedarf laut. Für ihre Klasse erreicht sie sogar einen beachtlichen Schalldruck, was ihren Einsatzbereich erheblich erweitert. Eine Handvoll dieser Lautsprecher im Gepäck und du kannst in jedem Club auf die jeweiligen Gegebenheiten bei der Monitorbeschallung reagieren. Ein echtes Drumfill kann the box pro MonX A10 natürlich nicht ersetzen. Um bei geringer Bühnenlautstärke mehr Struktur in den Klang zu bringen, reicht das System jedoch allemal.

Interessant ist, dass das System mit mehreren Presets punktet, die über die üblichen Standards wie „Live“, „Music“ und „Speech“ hinausgehen. Das sorgt für ein deutliches Plus an Flexibilität. Durch die Bauweise ist auch die Aufstellung der Box Nebensache. Sie kann sowohl als Wedge, in Seitenlage als auch aufgrund des Flanschs im Hochständerbetrieb eingesetzt werden.

Was die MonX-Serie von ihrem Vorgänger unterscheidet

Wer sich mit der Produktpalette von the box pro auskennt, dem fällt sofort auf, dass die MonX-Baureihe kein bloßes Facelift des altbekannten Mon-Modells ist. Vielmehr handelt es sich um eine eigenständige Neuentwicklung mit spürbar erweitertem Funktionsumfang. the box pro MonX A10 bildet dabei das Einstiegsmodell einer dreiköpfigen Familie, die durch die größeren Ausführungen the box pro MonX A12 und the box pro MonX A15 ergänzt wird. Beide bieten mehr Tiefgang, einen höheren Maximalpegel und ein größeres Gehäuse.

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Bezeichnend für die gesamte Serie ist der Verzicht auf eine Bluetooth- oder App-Anbindung. Wer am Sound feilen will, tut dies ausschließlich über das rückbeleuchtete Display samt Push-Encoder direkt am Gerät. Das mag in Zeiten allgegenwärtiger Smartphone-Steuerung altmodisch wirken, hat aber den charmanten Nebeneffekt, dass man sich nicht erst durch eine App quälen muss, wenn während des Soundchecks schnell nachjustiert werden soll.

Der einzige nennenswerte Schwachpunkt ist der fehlende verriegelbare Netzanschluss. Im normalen Club- und Probenbetrieb ist das verschmerzbar. Bei rauerem Bühneneinsatz mit viel Kabelverkehr ist es jedoch durchaus ein Punkt, den man im Hinterkopf behalten sollte.

Für den Antrieb sorgt eine Kombination aus einem 10-Zoll-Tieftöner und einem koaxial montierten 1,73-Zoll-Hochtöner. Dabei kommen für Tief- und Hochtöner unterschiedliche Verstärkerkonzepte zum Einsatz. Der Tieftöner wird von einer Class-D-Endstufe angetrieben, während sich um den Hochtöner ein Class-AB-Verstärker kümmert.

Die Gesamtleistung liegt bei 350 W RMS. Laut Datenblatt deckt the box pro MonX A10 damit einen Frequenzbereich von 65 Hz bis 20 kHz ab und soll einen maximalen Schalldruckpegel von 126 dB erreichen. Beide Eckfrequenzen mögen im Messprotokoll durchaus auftauchen. Beim Bass würde ich das Ganze unter Praxisbedingungen jedoch relativ betrachten.

Der Abstrahlwinkel ist mit jeweils 90° in der Horizontalen und Vertikalen angenehm weit gefasst. Das sorgt außerhalb des unmittelbaren Sweet-Spots für etwas mehr Toleranz, als es die eng gebündelten Abstrahlcharakteristiken mancher Mitbewerber erlauben. Zur Klanggestaltung steht ein 3-Band-Equalizer bereit. Ergänzt wird er durch einen Limiter, der die Endstufen vor Überlastung schützt. Der Anschluss erfolgt über zwei Kombibuchsen für XLR und 6,3-mm-Klinke.

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Mit Abmessungen von 355 × 295 × 425 mm und einem Gewicht von 12,5 kg bewegt sich the box pro MonX A10 im für seine Klasse üblichen Rahmen. Das Gehäuse ist kompakt genug für den Transport im Kombi und robust genug für den mehrjährigen Einsatz im Übungsraum und im Club. Farblich gibt es sich traditionell zurückhaltend in Schwarz.

Im Vergleich zur restlichen MonX-Familie

Bemerkenswert ist, mit welcher Konsequenz the box pro das DSP-Konzept über die gesamte Serie hinweg umsetzt. Alle drei Modelle verfügen über einen 3-Band-Equalizer samt Preset-Speicher. Dadurch lassen sich individuell erarbeitete Klangeinstellungen dauerhaft sichern, anstatt sie nach jedem Soundcheck erneut vornehmen zu müssen.

Die Unterschiede zwischen den drei Modellen liegen vor allem im Tiefgang und in der Pegelreserve. Während the box pro MonX A10 bei 65 Hz und 126 dB SPL seine Grenzen erreicht, erweitern the box pro MonX A12 und the box pro MonX A15 sowohl den Frequenzgang nach unten als auch den Maximalpegel spürbar.

Wer eine Band mit lautem Schlagzeug oder druckvollem Bass beschallen will, könnte mit the box pro MonX A10 daher unterversorgt sein. Als reiner Gesangs- oder Instrumentenmonitor für akustische Anwendungen spielt das Modell seine Stärken dagegen souverän aus.

Praxis: Für wen lohnt sich die Anschaffung?

In der Praxis zeigt sich the box pro MonX A10 als das, was sie sein will: Ein pragmatisches Werkzeug für Musiker, die auf kleinen Bühnen ohne eigenes Monitorsystem regelmäßig auf sich allein gestellt sind. Gerade dort, wo Mischpulte keinen eigenen Monitor-Equalizer bereithalten, erweist sich die integrierte Klangregelung als praktischer Rettungsanker gegen das gefürchtete Rückkopplungspfeifen. Dafür ist kein Tontechnikstudium erforderlich.

Wer als Sänger, Gitarrist oder Duo-Performer regelmäßig in Bars, Clubs oder auf Wettbewerbsbühnen unterwegs ist, gewinnt mit einem eigenen und klanglich vertrauten Monitor ein gutes Stück Sicherheit an fremden Spielorten zurück. Wer dagegen eine komplette Band inklusive Drums und E-Bass versorgen will, sollte realistisch bleiben und zu the box pro MonX A12 oder the box pro MonX A15 greifen. Alternativ lassen sich mehrere Exemplare von the box pro MonX A10 im Verbund einsetzen, was angesichts des Preises durchaus eine erwägenswerte Option darstellt.