Wavetable-Sound mit Tiefgang: Was kann The Wave Warden Spline?

Ab und zu taucht ein Software-Synthesizer auf, der zwar nicht laut beworben wird, aber dennoch nicht unterschätzt werden sollte. The Wave Warden Spline gehört genau in diese Kategorie. Herausgebracht wurde er von einem kleinen Entwicklerstudio und verspricht vielseitige Wavetable-Klänge sowie eine Benutzeroberfläche, die das kreative Arbeiten erleichtern soll. Wer gerne eigene Sounds baut und tiefer in die Klanggestaltung einsteigen möchte, könnte hier fündig werden. Was The Wave Warden Spline wirklich kann, schauen wir uns im Folgenden an.

Kurz & knapp Durchdachter Wavetable-Synth : The Wave Warden Spline überzeugt mit flexibler Klangerzeugung, drei Oszillatoren und X/Y-Pads für dynamische Modulation. Gute Bedienbarkeit : Trotz vieler Funktionen bleibt das Plug-in strukturiert und ermöglicht schnelles Arbeiten durch logisch aufgebaute Reiter. Kreative Soundgestaltung : Features wie Spline Mode, Enablements, Makros und bis zu acht Effekte bieten viel Raum für Experimente. Starke Preset-Auswahl : 196 abwechslungsreiche Sounds liefern sofortige Inspiration und sind einfach anpassbar. Preis-Leistungs-Tipp : Für 69,- Euro bietet der Synthesizer einen großen Funktionsumfang und eine kostenlose Testversion zum Ausprobieren.



The Wave Warden Spline Software Synthesizer

Hersteller

The Wave Warden ist ein kleines Entwicklerstudio aus den USA, gegründet von Benjamin Frechen. Bekannt wurde es mit dem kostenlosen Software-Synthesizer Odin 2, der sicherlich auch wegen seines durchdachten Designs schnell einen festen Platz in vielen Setups gefunden hat. Das Entwicklerstudio legt generell großen Wert auf Rückmeldungen aus der eigenen Nutzer-Community. Auch deshalb ist The Wave Warden ein Name, den man sich merken sollte.

Systemanforderungen und Kompatibilität

The Wave Warden Spline kann auf der Hersteller-Website heruntergeladen werden und läuft auf Windows, macOS und Linux. Er unterstützt VST3 und AU und lässt sich damit in fast jede gängige DAW integrieren. Zum Ausprobieren steht eine kostenlose Testversion mit vollem Funktionsumfang bereit. Der einzige Unterschied zur Vollversion ist ein gelegentlich eingespieltes Rauschen. Die Vollversion kostet aktuell noch 69,- Euro, wird aber später auf den regulären Preis von 99,- Euro angehoben.

Was ist ein Wavetable Synthesizer?

Ein klassischer Synthesizer erzeugt Töne meist mit Schwingungsformen wie Sägezahn, Rechteck und Sinus. Sie klingen zwar sehr charakteristisch, verändern sich aber während des Spielens kaum. Ein Wavetable-Synthesizer arbeitet anders: Er nutzt ganze Sammlungen verschiedener Schwingungsformen, die dann miteinander kombiniert werden können. So entsteht ein Klang, der sich ständig weiterentwickelt und deutlich komplexer ist.

Wenn du mehr über Wavetable-Synthese wissen möchtest, schau dir unseren großen Wavetable Workshop an.

The Wave Warden Spline im Detail

Beim ersten Öffnen von The Wave Warden Spline kann der Anblick etwas überwältigen. Die Oberfläche wirkt recht dicht und bietet viele Einstellmöglichkeiten auf einmal. Doch schnell wird klar, wie durchdacht das Ganze aufgebaut ist: Oben wechseln drei Hauptreiter zwischen den Kernfunktionen „Synthesis“, „Amp & FX“ und „Modmatrix“. Unten lassen sich über sieben weitere Reiter zusätzliche Bereiche wie Arpeggiator, Makros oder Modulatoren öffnen. Die einzelnen Bestandteile schauen wir uns im Folgenden an:

Hauptreiter 1: Synthesis

Im Bereich „Synthesis“ findet die eigentliche Klangerzeugung statt. Jeder der drei Oszillatoren kann mit einem eigenen Wavetable betrieben werden. Über ein X/Y-Pad pro Oszillator lassen sich Schwingungsformen mischen und durch Filter oder andere Modifikatoren verändern. Die Oszillatoren verfügen über Regler für Tuning, Unisono, Panorama und Lautstärke. In der Mitte des ersten Hauptreiters zeigt ein Display die aktuell erzeugte Schwingungsform an und kann auch als Editor und Mixer verwendet werden. Links und rechts daneben liegen die beiden Filtereinheiten, jeweils mit einem eigenen X/Y-Feld zur Anpassung. Hier lassen sich neben Frequenzen auch Parameter wie Drive, Panorama und Keytracking einstellen.

Erweiterte Modulation und Spline Mode

Die X/Y-Pads der Oszillatoren lassen sich nicht nur manuell steuern, sondern im sogenannten Spline Mode auch automatisieren. Dafür stehen verschiedene Bewegungskurven wie Kreis, Spirale, Quadrat oder Dreieck zur Verfügung. Die Eckpunkte dieser Formen können frei verschoben, gedreht und verformt werden.

Hauptreiter 2: Amp & FX

Im Reiter „Amp & FX“ wird das erstellte Signal weiterbearbeitet. Die Signalkette wird dabei grafisch durch Pfeile dargestellt. Nach den Amp-Einstellungen für Stereobreite und Panorama können wahlweise vier Arten der Verzerrung sowie anschließend ein drittes Filter hinzugeschaltet werden. Optisch auffällig ist die darauffolgende Effektkette, deren Reihenfolge übrigens komplett variabel ist. Hier lassen sich bis zu acht Effekte wie Delay, Phaser, Chorus, Kompressor oder Hall aktivieren. Jeder Effekt kann mit nur wenigen Reglern direkt angepasst werden. So lassen sich Klangräume aufbauen oder erstellte Sounds gezielt bearbeiten, ohne dass zusätzliche Plug-ins benötigt werden.

Hauptreiter 3: Modmatrix

Die Modmatrix bietet eine klare Übersicht über alle Modulationsverbindungen. Jede Quelle – wie beispielsweise LFO, Hüllkurve oder Arpeggiator – lässt sich sehr übersichtlich auf einen Zielparameter zuweisen. Die Intensität jeder Modulation kann dabei individuell angepasst werden. Neue Verbindungen lassen sich hier sehr schnell hinzufügen, ohne dass der Überblick verloren geht.

Arpeggiator

Der Arpeggiator ist der erste der unteren sieben Reiter. Neben klassischen Funktionen wie Tonhöhe und Geschwindigkeit lässt sich hier für die bis zu 32 Schritte beispielsweise auch die Wahrscheinlichkeit programmieren. Es können maximal acht unterschiedliche Patterns erstellt sowie untereinander kopiert und dupliziert werden.

Enablements

Der zweite Reiter „Enablements“ ermöglicht es, bestimmte Klangbestandteile – wie beispielsweise Oszillatoren, Filter oder Effekte – gezielt pro Note oder Takt zu aktivieren oder zu deaktivieren. Über grafische Felder lassen sich diese Vorgänge in einem Raster platzieren. Dadurch entstehen zufällige rhythmische Variationen. Besonders bei perkussiven oder experimentellen Sounds kann diese Funktion praktisch sein.

Macro/Random

Die Makros ermöglichen es, mehrere Parameter gleichzeitig zu steuern. Ein einziger Regler kann dabei etwa die Filterfrequenz, die Intensität des Halls und die Position im Wavetable gleichzeitig verändern. Zusätzlich gibt es zwei Zufallsfunktionen, mit denen musikalisch interessante Bewegungen entstehen können.

ADSR und LFOs

In den letzten vier unteren Reitern lassen sich jeweils eine Hüllkurve und ein LFO gemeinsam steuern. Beide lassen sich per Regler einstellen, können aber auch frei gezeichnet werden. Das Besondere bei den ADSR-Hüllkurven ist hier eindeutig die detaillierte Formung der angelegten Kurve.

Presets

The Wave Warden Spline bringt 196 Presets mit, die von bekannten Sounddesignern erstellt wurden. Die gut sortierte Auswahl reicht von klassischen Pads über moderne Bass-Sounds bis hin zu Sequenzen. Über das Preset-Menü lassen sich eigene Sounds sehr einfach speichern, abgeänderte Presets überschreiben und optional mit einer Notiz versehen.

Praxis

Spannend wird es immer dann, wenn man ein Plug-in öffnet und einfach mal loslegt. Wie gut findet man sich zurecht? Wie klingt es, wenn man nicht lange herumklickt, sondern direkt Musik machen möchte? Genau um diese Praxistauglichkeit von The Wave Warden Spline soll es jetzt gehen – von der Installation über das Durchstöbern der Presets bis hin zum Erstellen eines eigenen Sounds.

Installation und Einrichtung

Der Einstieg verläuft für mich sehr angenehm und unkompliziert. Der Download dauert nicht lange und anschließend führt eine klassische Installations-Software durch die Einrichtung. Wer seine Plug-ins manuell verwaltet, muss eventuell den richtigen Ordner angeben. In meinem Fall taucht das Plug-in aber direkt in der DAW auf.

Erste Eindrücke der Presets

Wer sich durch die mitgelieferten Presets klickt, bekommt schnell ein Gefühl für den Klang von The Wave Warden Spline. Die Auswahl ist recht abwechslungsreich und wirkt auf mich nicht beliebig zusammengewürfelt, sondern sehr sorgfältig zusammengestellt. Viele Sounds haben viel klangliche Bewegung, ohne dabei völlig überladen zu wirken. Besonders positiv fällt mir die Filterfunktion im Preset-Fenster auf, mit der man ziemlich schnell den gewünschten Sound finden kann. Wer möchte, kann hier einfach loslegen und unkompliziert eigene Anpassungen vornehmen, ohne stundenlang nach dem passenden Sound zu suchen. Auch das Überschreiben und Umbenennen von Presets funktioniert sehr gut und intuitiv. Passenderweise gibt es tatsächlich auch ein Preset namens „Amazona“.

Schritt für Schritt zum eigenen Sound

Um The Wave Warden Spline besser kennenzulernen, erstelle ich aus dem Standard-Patch einen eigenen Sound. Ziel ist ein breites Pad mit etwas Bewegung und viel räumlichem Klang. Sofort nach dem Öffnen des Plug-ins ist das Init-Patch aktiv. Damit ist der Klang komplett neutral und bereit für eigene Ideen.

Im ersten Oszillator mische ich über das X/Y-Pad verschiedene Schwingungsformen, um einen etwas knackigeren Sound zu erzeugen. Der zweite Oszillator bringt mit einer leicht tiefer gestimmten Sinusschwingung etwas Wärme hinzu.

Der erzeugte Klang läuft durch das erste Filter, in dem ein leichtes Highcut-Filter aktiviert ist. Frequenz und Resonanz lassen sich hier sehr detailliert über das X/Y-Pad steuern. Zusätzlich drehe ich etwas Drive hinein.

Ein LFO moduliert nun das Wavetable des ersten Oszillators. Über die Modmatrix lässt sich diese Verbindung schnell einrichten – und schon entsteht etwas Bewegung im Klang.

In der Effektsektion aktiviere ich einen Chorus, anschließend ein kurzes Pingpong-Delay und einen Hall. Am Ende der Effektkette liegt ein Kompressor, um das Signal etwas zu verdichten.

Ein Makro-Regler wird so belegt, dass er sowohl die Breite des Chorus als auch das Highcut-Filter des Halls gleichzeitig steuert. So kommt mehr Variation und Spannung in das Pad.

Alternativen zum The Wave Warden Spline

Waves Codex Wavetable Synth

Waves Codex ist ebenfalls ein Wavetable-Synthesizer, besitzt allerdings nur zwei Oszillatoren. Er bietet interne Effekte, eine Modulationsmatrix und einen Arpeggiator. Die Funktionstiefe ist jedoch deutlich geringer als bei The Wave Warden Spline.

AIR Music Technology Hybrid 3

AIR Music Technology Hybrid 3 arbeitet mit zwei Layern, bestehend aus jeweils drei Oszillatoren, zwei Filtern, vier Hüllkurven und vier LFOs. Jeder Layer verfügt zusätzlich über eigene Effekte. Im Unterschied zu The Wave Warden Spline sind feinere Eingriffe in den Klang bei Hybrid 3 kaum möglich.



Waldorf Nave

Waldorf Nave ist ein recht vielseitiger Wavetable-Synthesizer, der allein schon optisch sehr auffällt. Eine Besonderheit ist die zusätzliche iPad-Version des Plug-ins. Dafür kostet Waldorf Nave allerdings auch erheblich mehr als The Wave Warden Spline.