Ergonomische Alternative zu einem Ständersystem?

Aus dem breiten Angebot von Thingyfab haben wir uns für den folgenden Test drei Universalständer ins heimische Testlabor schicken lassen. Wir werden prüfen, wie sich diese in den Punkten Funktionalität, Ergonomie, Montage, Verarbeitung, Sicherheit und Stabilität schlagen und ob sie auch im Studio- und Live-Einsatz ihrem Einsatzzweck gerecht werden können.

Kurz & knapp Was ist es? Thingyfab Universal Stand, modularer Desktop-Ständer für Synthesizer, Controller, Mixer und Effektgeräte in verschiedenen Arbeitswinkeln. Flexibilität: Universelles Zweifuß-Konzept mit frei wählbarer Breite, optionalen Extendern und drei Arbeitswinkeln (Low, Mid, High).

Universelles Zweifuß-Konzept mit frei wählbarer Breite, optionalen Extendern und drei Arbeitswinkeln (Low, Mid, High). Ergonomie: Deutlich verbesserte Bedien- und Ablesbarkeit durch sinnvoll gewählte Neigungswinkel von 11 bis 29 Grad.

Deutlich verbesserte Bedien- und Ablesbarkeit durch sinnvoll gewählte Neigungswinkel von 11 bis 29 Grad. Verarbeitung: Sehr sauber verarbeitete, glatte Standfüße aus PLA mit rutschhemmenden Pads und sicherer Abstellkante.

Sehr sauber verarbeitete, glatte Standfüße aus PLA mit rutschhemmenden Pads und sicherer Abstellkante. Einsatz: Sowohl im Studio als auch live absolut roadtauglich bei minimalem Platzbedarf und schneller Montage.

Sowohl im Studio als auch live absolut roadtauglich bei minimalem Platzbedarf und schneller Montage. Fazit: Überzeugendes, preislich faires Ständersystem mit hoher Stabilität, sofern gerade Stellflächen und Geräteböden gegeben sind.

Wer sind Thingyfab?

Thingyfab wurde im Jahre 2004 gegründet und ist nahe Bamberg im oberfränkischem Burgebrach, dem östlichen Tor zum Steigerwald ansässig. Auf der hauseigenen Website liest man:

„Thingyfab stellt Ständer und Halter her, die das Leben der Musiker erleichtern. Indem wir den Winkel Ihrer Audioausrüstung verbessern, verbessern unsere Produkte die Benutzerfreundlichkeit, Lesbarkeit und den Arbeitsablauf – sodass Sie sich auf das Musikmachen konzentrieren können.

Unsere Mission ist einfach: funktionale, nachhaltige und stilvolle Lösungen für Musiker, Produzenten und Studios zu schaffen. Jeder Ständer wird in Deutschland aus erneuerbaren Rohstoffen gefertigt und verbindet Langlebigkeit mit umweltbewusstem Design. Mit Thingyfab funktioniert deine Ausrüstung nicht nur besser – sie sieht auch besser aus.“

Das liest sich doch schon einmal vielversprechend – oder?

Na, dann schauen wir doch gleich mal in einen der vielen Kartons …

Der Thingyfab Universal Stand Low wird ausgepackt

Der Thingyfab Universal Stand Low ist ein Set aus zwei Standfüßen, die sich für Geräte, wie Controller, Desktop-Synthesizer, Drum-Computer, Grooveboxen, Mixer und Effektgeräte mit einer Tiefe bis 200 mm eignen. Die Standfüße ermöglichen die Nutzung der Geräte in einem ergonomisch optimierten Winkel und verbessern dadurch die Bedienbarkeit sowie die Ablesbarkeit der Displays.

Auf der Ober- und Unterseite sind Anti-Rutsch-Pads angebracht und für die sichere Geräteaufnahme gibt es eine Abstellkante im vorderen Bereich der Standfüße. Den Standfüßen liegen zwei selbstklebende Anti-Rutsch-Pads bei, die vom Nutzer frei positioniert werden können, zum Beispiel, wenn man kleinere Geräte auf den Standfüßen platzieren möchte.

Erwähnt werden sollte, dass es als Zubehör für den Low Stand auch ansteckbare Seitencover gibt, die die Verstrebungen des Standfußes abdecken.

Die Standfüße selbst werden aus PLA hergestellt. PLA ist die Abkürzung für Polylactid, ein Biokunststoff, der aus nachwachsenden Rohstoffen wie Maisstärke hergestellt wird und wegen seiner guten Eigenschaften gern als Filament im 3D-Druck verwendet wird.

Haptik des Thingyfab Universal Stand Low

Als erstes werfen wir einen Blick auf die Verarbeitungsqualität des Thingyfab Universal Stand Low.

Leider erfährt man auf der Website des Herstellers nichts über die tatsächliche Herstellung der Standfüße. Aus der Erfahrung mit meinem Test zu den CoverUp Ständern würde ich aber meinen, dass auch hier 3D-Druck zur Anwendung kommt.

Die Nachbearbeitung der mattschwarzen Standfüße von Thingyfab ist aber um Längen besser. Hier fühlt sich tatsächlich alles glattgeschliffen und poliert an, es gibt keine scharfen Kanten, spitze Ecken oder gar Grate. In diesem Punkt habe ich absolut nichts auszusetzen und hebe anerkennend den Daumen.

Thingyfab Universal Stand Low: Erste Standproben

Zuerst sollten wir klären, wieviel Platz der Thingyfab Universal Stand Low auf eurem Arbeitsplatz einnehmen würde. Die Abmessungen je Standfuß betragen 30 mm in der Breite, 45 mm in der Höhe und 212 mm in der Tiefe. Da die Standfüße nicht miteinander verbunden werden, ist die Gesamtbreite der einzuplanenden Standfläche nur von eurem Gerät abhängig.

Widmen wir uns dem Thema Montage. Tja, die findet praktisch gar nicht statt. Die Standfüße werden einfach parallel auf eine glatte Oberfläche gestellt und euer Schmuckstück darauf platziert: fertig!

Eine Bedienungsanleitung benötigt man für den Thingyfab Universal Stand Low nicht, der Aufbau ist selbsterklärend, einfacher geht es nicht mehr.

Stabilität und Sicherheit des Thingyfab Universal Stand Low

Und ab hier gilt es für geneigte Käufer, gut aufzupassen! Der stabile und sichere Betrieb des Thingyfab Universal Stand Low erfordert ein paar Grundvoraussetzungen. Diese sind neben einer sehr guten und maßgenauen Verarbeitungsqualität, die ich ja oben schon bescheinigen konnte, auf jeden Fall eine gerade Aufstellfläche und als Gegenstück ein absolut gerader Geräteboden mit gerader Vorderkante.

Der Grund dafür ist so einfach wie logisch. Da die beiden Standfüße des Thingyfab Universal Stand Low nicht miteinander verbunden sind, wird das Konstrukt bei ungeraden Stellflächen instabil. Der Vorteil dieser Bauweise ergibt sich dann aus der flexiblen Anpassbarkeit der Breite für die damit zu nutzenden Geräte: Universal eben.

Wovon ich aus der Praxiserfahrung abrate, ist die Geräte mit den eigenen Standfüßen auf den Standfüßen abzustellen. Dadurch wird die Auflagefläche (30 x 195 mm) punktuell verringert, was in einer gewissen Instabilität des Systems mündet.

Also immer den planen Geräteboden auflegen und keine Angst, auf den ausreichend breiten Auflagen befinden sich ja zwei Schutzpads, die den Geräteboden eurer Schätze vor dem Verrutschen und damit auch vor Kratzern schützen. Ist das aufgelegte Gerät etwas kleiner, nutzt man einfach die beigelegten Schutzpads.

Die vordere Abstellkante sollte auch unbedingt am Gerät anliegen, sorgt sie doch eng angelegt für den rechtwinklig optimalen Aufstellwinkel der Standfüße. Leider hat diese Kante innen keine aufgeklebten Schutzpads, aber da kann man ja bei Bedarf auch die zwei beiliegenden Pads zuschneiden und einkleben.

Zur Sicherheit habe ich mir mal die physikalischen Eigenschaften von PLA angeschaut. Es hat eine hohe Witterungsbeständigkeit und eine hohe UV-Beständigkeit. Als Mitglied der Baustoffklasse B1 ist es schwerer entflammbar und hat eine Erweichungstemperatur ab 60-70 Grad Celsius. Soll heißen, PLA verliert seine Formstabilität ab maximal 65 Grad Celsius. Hier gilt es also aufzupassen, dass man darauf keine Geräte platziert, die am Unterboden sehr heiß werden.

Leider gibt es vom Hersteller keine Angabe zur maximalen Belastbarkeit der Standfüße, aber in sich wirkt das System des Thingyfab Universal Stand Low für mein Befinden sehr robust und stabil, natürlich nur, wenn man die oben genannten Punkte beim Aufbau beachtet.

Funktionalität und Ergonomie des Universal Stand Low von Thingyfab

Wir können also aus dem vorigen Abschnitt resümieren, dass wenn man das Gerät auf den beiden Standfüßen an seinem vorgesehenen Standort erst einmal ordentlich platziert hat, dann steht das Konstrukt auch absolut stand- und rutschfest.

Mir hat das Konzept sehr gut gefallen und ich hatte meinen Steinberg Cubase-Controller CC121 den gesamten Testzeitraum über auf dem Thingyfab Universal Stand Low im Einsatz. Da gab es kein Kippeln oder Verwackeln, selbst bei hektischen Fader-Fahrten.

Den von mir gemessenen Arbeitswinkel von 11 Grad empfand ich dabei als sehr angenehm vorgewählt. Allerdings addieren sich dazu noch ein paar Grad aus dem eigenen Arbeitswinkel des Controllers. Wessen Gerät also keine angeschrägte Frontplatte oder nur einen minimalen Arbeitswinkel mitbringt, kann hier von einer verbesserten Ergonomie profitieren.

Kurz und gut: Auch in den Punkten Funktionalität und Ergonomie habe ich beim Thingyfab Universal Stand Low nichts auszusetzen.

Ist der Thingyfab Universal Stand Low Road-tauglich?

Im Studio macht der Thingyfab Universal Stand Low also schonmal eine sehr gute Figur und wie sieht es mit ihm „On The Road“ aus? Die Frage ist so schnell wie einfach beantwortet: Auch sehr gut!

Er ist schnell auf- und wieder abgebaut, benötigt beim Transport fast keinen Platz und wenn die oben beschriebenen Dinge beim Aufbau beachtet werden, steht er auch auf der Bühne absolut stabil. Was spricht also dagegen, ihn auch als treuen Begleiter auf der demnächst anstehenden Tour zu verwenden?

Die Erweiterung – der Thingyfab Universal Stand Low Extender

Wer nun etwas größere Geräte, wie Mixer oder Controller, in seinem Fuhrpark hat, muss deshalb nicht auf den ergonomischen Komfort des Thingyfab Universal Stand Low verzichten. Denn es gibt für die Standfüße Extender, mit der die Auflagefläche für Geräte um weitere 100 mm auf 300 mm erweitert wird.

Der ebenfalls mattschwarze Thingyfab Universal Stand Low Extender kommt als Set mit den gleichen physikalischen Eigenschaften und der sauberen Verarbeitung wie der Thingyfab Universal Stand Low selbst.

Die Verbindung zwischen dem Thingyfab Universal Stand Low und seinem Extender wird ganz einfach über eine stramme Steckverbindung hergestellt. Die Antirutschpads auf und unter dem Ständer sind auch beim Extender wieder am Start.

Und wie sieht es dann mit der Stabilität aus? An dieser Stelle kann ich mich kurzfassen, die Stabilität des Systems ändert sich durch den Extender überhaupt nicht, im Gegenteil! Durch die nun größeren Stand- und Auflageflächen wird sie praktisch noch erhöht.

Bis hier war das doch schon mal eine filmreife Vorstellung des Thingyfab Universal Stand Low, aber da geht noch mehr.

Die goldene Mitte: Thingyfab Universal Stand Mid

Vornehmlich geschaffen, um die geliebten Geräte ergonomischer bedienen zu können, bietet Thingyfab die Universal Stands in weiteren Arbeitswinkeln an. Werfen wir also einen Blick auf den Thingyfab Universal Stand Mid.

Die Beschreibung der verwendeten Materialien, die Funktionsweise und die Montage der Standfüße kann ich mir an dieser Stelle sparen, denn hier ändert sich tatsächlich nichts. Die zwei Extrapads für den individuellen Einsatz liegen auch diesem Standfußpaar bei.

Die Abmessungen für einen Standfuß betragen auch hier wieder 30 mm Breite mal 77 mm Höhe und 213 mm in der Tiefe. Der Arbeitswinkel beträgt nun 20 Grad und ist damit leicht steiler als beim Thingyfab Universal Low Stand. Der Stabilität des Systems tut der erhöhte Arbeitswinkel aber keinen Abbruch, wenn die oben beschriebenen Voraussetzungen für einen sicheren Stand gegeben sind.

Auch für den Mid-Stand gibt es wieder die ansteckbare Verkleidung, aber mal unter uns, die Standfüße verschwinden doch eh unter den hübschen Frontplatten unserer Schätze, von daher doch eher etwas für Optikperfektionisten – oder?

Die Roadtauglichkeit würde ich auch beim Thingyfab Universal Stand Mid wieder voll unterschreiben, bei minimalen Platzverbrauch im Tourbus und dem unkomplizierten Auf- und Abbau.

Wem der Arbeitswinkel des Thingyfab Universal Low Stand zu niedrig ist, kann meiner Meinung nach bedenkenlos zum Thingyfab Universal Stand Mid greifen. Aber wir wollen noch höher hinaus!

Das Höchste der Gefühle: Thingyfab Universal Stand High

Von diesem Ständer profitieren vor allen Dingen Desktop-Geräte im pultmäßigen, flachen Design, die keinen eigenen Arbeitswinkel der Bedienoberfläche mitbringen. Der hier angebotene und von mir gemessene Arbeitswinkel beträgt nun stolze 29 Grad, was für mein persönliches Gefühl den optimalen Arbeitswinkel darstellt.

Wenn man mal genauer hinschaut, bleibt auch hier der Platzverbrauch auf dem Arbeitsplatz gleich. Die Änderungen betreffen demnach nur den verwendbaren Arbeitswinkel und damit verbundene eine leicht größere Auflagefläche für unsere geliebten Maschinen.

Weil es gerade bei diesem erhöhten Ständer so essenziell wichtig ist, wiederhole ich an dieser Stelle noch einmal die Grundvoraussetzungen für einen sicheren und stabilen Stand:

gerade Aufstellfläche am Arbeitsplatz

gerader Unterboden des aufzustellenden Gerätes

gerade vordere Kante des aufzustellenden Gerätes

Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind, dann steht einem ergonomischen und sicheren Betrieb der Thingyfab Universal Stand High Standfüße absolut nichts entgegen, egal wie breit das Gerät am Ende ist.

Meine geliebten Maschinen von Analogue Solutions, den Leipzig V3, den Impulse Command und den Ample, den ich nun wahrlich nicht jedem Ständer anvertrauen würde, haben sich auf dem Thingyfab Universal Stand Low bis High absolut wohl gefühlt und ließen sich wirklich prima bedienen.

Die Erweiterungen für den Thingyfab Universal Stand High

Wie zum Thingyfab Universal Stand Low lagen mir auch zum Thingyfab Universal Stand High Erweiterungen zum Testen vor. Die gibt es tatsächlich in zwei Varianten, nämlich als Thingyfab Universal Stand High Extender L und als Thingyfab Universal Stand High Extender XL. Die Montage erfolgt auch hier durch eine stramme Steckverbindung.

Die Extender verlängern die Auflagefläche für eure Geräte beim Extender L auf 300 mm und beim Extender XL auf 360 mm und bieten sich immer dann an, wenn die aufgelegten Geräte bedeutend größer in der Tiefe sind, als es der normale Ständer zulässt. Ich hatte ehrlich gesagt Mühe, in meinem Fuhrpark irgendein Gerät in dieser Größenordnung zu finden.

Leider schweigt sich, wie schon erwähnt, der Hersteller über die maximale Tragfähigkeit der Standfüße auch hier aus, weshalb ich an dieser Stelle auch keine verlässlichen Angaben dazu machen kann.

Aber ich habe trotzdem mal zur Probe mein 3 x 84 Teileinheiten großes und voll bestücktes Eigenbau-Case im Eurorack-Format auf die Kombination aus Thingyfab Universe Stand High mit Extender XL gelegt.

Wenn ich es nicht besser wüsste, habe ich da bei den Standfüßen nur ein müdes Lächeln gesehen, da wackelte absolut nichts und das Case sorgte durch sein hohes Eigengewicht für noch mehr Stabilität in der Konstruktion: Test bestanden!

Universal oder angepasster Ständer?

Im Test haben wir den Fokus ganz bewusst auf die Thingyfab Universal Stands gelegt, weil sie durch ihre Flexibilität in der Anwendung wohl den Großteil unserer Leser ansprechen. Deshalb an dieser Stelle von mir der gutgemeinte Hinweis, dass Thingyfab auch direkt angepasste Ständer für einige ausgewählte Geräte im Portfolio hat.

Darunter finden sich dann Ständer für Geräte von Behringer, Elektron, Roland und anderer namhafter Hersteller. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese Ständer bei der von Thingyfab angebotenen Verarbeitungsqualität auch absolut genau passen.

Hier findet ihr einen direkten Link zu allen Ständern von Thingyfab bei Thomann, da könnt ihr gerne mal nachschauen, ob euer Gerät vielleicht auch direkt bedient wird. Viel Spaß beim Stöbern!