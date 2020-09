Test: Thomann Cable Bag mit 15 Mikrofonkabeln

XLR-Kabel können Musiker immer gebrauchen

Mikrofonkabel in unterschiedlichen Längen, davon kann man nie genug haben. Oder sagen wir lieber, ein paar XLR-Kabel mit verschiedenen Abmessungen als Reserve stets in petto zu haben ist keine schlechte Idee. Bei der Grundausstattung einer Hobbyband braucht es je nach Besetzung ohnehin eine gewisse Auswahl an passenden Strippen für den Proberaum oder die hoffentlich bald wieder anstehenden Gigs. Zu lang sollten sie nicht sein, aber zu kurz erst recht nicht. Und wenn dann alle Kabel ihren Platz in der Thomann Cable Bag finden und nicht in irgendwelchen Kisten verschwinden, um dort zum Gordischen Knoten (alte griechische Sage) zu mutieren, ist das eine saubere Lösung.

Jeder kennt auch bestimmt diese Situationen: Manche XLR-Kabel sind ganz unerwartet zu kurz weil die Bühne beim Auftritt glücklicherweise doch größer ist und die Band sich deshalb viel bequemer positionieren kann. Das ist dann immerhin eher komfortabel, dennoch muss schnell eine Lösung für das Problem her. Im weiteren Szenario steckt irgendwo der Teufel im Detail, weil eins der sonst verlässlichen Kabel plötzlich nicht mehr funktioniert. Kabelbruch? Stecker defekt? Verdammter Mist, gerade jetzt. Wie auch immer, diese Situation kann auf der Bühne ganz schnell nervig werden und selbst im Proberaum lässt das den Stresspegel schnell ansteigen. Abhilfe schafft also eine gute Auswahl an Reservekabeln im XLR-Format.

Das Musikhaus Thomann hat ein interessantes Komplett-Set im Angebot, die Thomann Cable Bag mit 15 Mikrofonkabeln. In der praktischen Zubehörtasche mit ihren 15 Innenfächern sind ganze 90 Meter Mikrofonkabel verstaut. Diese teilen sich wie folgt auf:

5x the sssnake Mikrofonkabel mit 3 Metern Länge

5x the sssnake Mikrofonkabel mit 5 Metern Länge

5x the sssnake Mikrofonkabel mit 10 Metern Länge

Was ist das für eine Marke, the sssnake?

The Sssnake ist eine der Hausmarken des bekannten Musikhauses in Treppendorf. Laut Thomann werden diese Kabel von verschiedenen namhaften Herstellern gefertigt, die auch für andere bekannte Marken Kabel produzieren. Durch Direktimport ohne Zwischenhändler sei man in der Lage, Markenqualität zu günstigsten Preisen anbieten zu können. Die Produkte von the sssnake sind bei Thomann bereits seit 1994 im Sortiment. Und auch auf diese Kabel gibt Thomann eine dreijährige Garantie. Gut zu wissen, denn XLR Kabel müssen nicht selten einige Strapazen durchmachen oder werden nicht besonders aufmerksam gepflegt. Somit kann man bei der Cable Bag nichts falsch machen.

Die Thomann ACC Bag: robust und praktisch

Die Tragetasche ist aus einem robusten Kunststoffmaterial gefertigt und bietet nicht nur den 15 mitgelieferten Kabeln Platz. Nicht weniger als fünf zusätzliche Fächer nehmen die großen und kleinen Dinge auf, die man als Musiker oder Tonkutscher in seiner Toolbox haben sollte. Dazu der Hinweis auf einen Artikel, den wir beim AMAZONA.de vor längerer Zeit veröffentlicht haben. Stage Tools: Der Notfallkoffer für den Tontechniker. Hier der Link – und am Ende des Testberichts ebenfalls.

Alle Reißverschlüsse der Tragetasche sind mit doppelten Schiebern (diese kleinen beweglichen Teile nennt man Schieber) ausgestattet. Bedeutet, sie können von zwei Seiten geöffnet und / oder geschlossen werden.

Etwas mehr als sieben Kilogramm Gesamtgewicht bringt die voll beladene Thomann Cable Bag mit ihren 15 XLR-Kabeln auf die Waage. Die lassen sich anständig tragen, entweder am oberen Griff mit handfreundlicher Verschlusshülse oder am verstellbaren und abnehmbaren Schultergurt mit Polsterung. Der Anhänger an der Tasche verrät mir, das die Thomann ACC Bag in Indien hergestellt ist. Aber das ist ja schließlich keine Schande.

Die Facheinteilungen sind unterschiedlich groß, und zwar derart, dass die etwas größeren Fächer für die fünf langen und damit schwereren Kabel in der Mitte angeordnet sind. Dadurch ist die Gewichtsverteilung gut gelöst und die voll beladene Tasche kippt beim Tragen nicht nach einer Seite.

Ich bin übrigens selbst im Besitz einer Thomann Tasche aus gleichem Material wie diese Zubehörtasche im Test, aktuell für ein größeres Floorboard. Sie ist mit mir bereits durch dick und dünn gegangen, zum Proberaum oder zum Gig, und hat mir seit fast zwei Jahrzehnten bei Wind und Wetter gute Dienste geleistet. Lediglich ein Schiebergriff hat eines Tages seinen Geist aufgegeben und ist von mir durch eine andere Lösung ersetzt worden.

Kabelmaterial und Seetronic Steckverbinder

Sämtliche the sssnake Kabel sind mit XLR Female und XLR Male Steckern von Seetronic versehen. Diese machen auf den ersten Blick einen soliden Eindruck. Stichproben an den Lötstellen bringen keine Besonderheiten zu Tage. Das sieht alles ganz ordentlich handwerklich gelöst aus. Seetronic ist übrigens ein chinesisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von High-End-Steckverbindern konzentriert.

Die kürzeren Kabel mit drei und fünf Metern Länge tragen auf ihren Ummantelungen die Aufdrucke „the sssnake PROFESSIONAL SYMMETRIE MICROPHONE CABLE“. Die jeweils zehn Meter langen Kabel haben andere Ummantelungen. Zu lesen ist dort neben weiteren Angaben der Querschnitt mit 2x 0,22 mm² und dass es sich um „oxygen free copper“ handelt.

Ob als Grundausstattung und / oder als Reserve-Lösung, die gefüllte Thomann Cable Bag ist eine praktische Sache. Sie zwingt die Anwender auch zu einer gewissen Ordnung, so dass die unentbehrlichen XLR Kabel nicht einfach irgendwie wüst zusammengerafft werden, sondern mit System in den passenden Fächern verschwinden.