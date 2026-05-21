Viel Platz für DJ-Equipment aller Art

Thomann Digital Backpack XL – so heißt der neuste Equipment-Rucksack, mit dem ihr eure Technik organisiert verstauen und sicher zum Gig transportieren könnt.

Wir möchten uns heute anschauen, wie der Rucksack aufgebaut ist, wie wir den Rucksack einsetzen würden und für wen sich ein Exemplar lohnen könnte. Also starten wir direkt mal rein.

Kurz & knapp Was ist es? Thomann Digital Backpack XL BK, DJ-Rucksack für den Transport von DJ-Equipment, Controllern, Laptop und Zubehör. Stauraum: Großes Hauptfach mit Trennwand sowie zahlreiche Außentaschen für Kabel, Kopfhörer und Zubehör.

Großes Hauptfach mit Trennwand sowie zahlreiche Außentaschen für Kabel, Kopfhörer und Zubehör. Schutz: 20 mm Polsterung, wasserabweisendes Cordura und Zahlenschloss sorgen für sicheren Transport.

20 mm Polsterung, wasserabweisendes Cordura und Zahlenschloss sorgen für sicheren Transport. Flexibel: Geeignet für DJ-Controller, DVS-Setups, Laptop, Mixer und weiteres Equipment.

Geeignet für DJ-Controller, DVS-Setups, Laptop, Mixer und weiteres Equipment. Komfort: Gepolsterte Schulterriemen, Softgrip-Griffe und zusätzlicher Tragegurt erleichtern den Transport.

Gepolsterte Schulterriemen, Softgrip-Griffe und zusätzlicher Tragegurt erleichtern den Transport. Preis-Leistung: Vielseitiger DJ-Rucksack mit umfangreicher Ausstattung für faire 99,- Euro.

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Der Thomann Digital Backpack XL im Überblick

Mit Außenabmessungen von 49,0 x 30,0 x 55,0 cm (B x T x H) und der kastenförmigen Bauweise eignet sich der Rucksack selbstverständlich für den Transport von einer Vielzahl von verschiedenem Equipment. Neben der Ausführung in Schwarz, die uns vorliegt, gibt es auch eine Version in Grau. Das Innenleben beider Varianten ist in Türkis gehalten. Zumindest sorgt dies für genügend Kontrast, um auch in einer dunklen Umgebung schnell zu finden, was man sucht.

Prägnant ins Auge fallen die Außentaschen. Zwei größere Taschen gibt es an den beiden äußeren Seiten, zwei auf der Vorderseite des Thomann Digital Backpack XL und eine weitere eher unscheinbare im Deckelfach.

Direkt positiv zu erwähnen ist, dass das Hauptfach mit einem Zahlenschloss ausgestattet ist. Mit drei Ziffern wird also gesichert, was ihr verstaut habt, sodass euch hoffentlich nichts entwendet wird.

Das Außenmaterial des Thomann Digital Backpack XL besteht aus wasserabweisendem Cordura, einem strapazierfähigen Nylongewebe, das direkt den Eindruck macht, für den rauen Alltag in der DJ-Booth und auf dem Weg dorthin geeignet zu sein. Genauso verhält es sich im Übrigen auch mit dem Boden des Rucksacks. Hier wurden extra abriebfeste Bodenschoner angebracht, sodass man sich beim Abstellen nicht allzu viele Gedanken machen muss.

Tragetechnisch werden uns beim Thomann Digital Backpack XL gleich mehrere Möglichkeiten geboten. Neben dem klassischen Transport auf dem Rücken haben wir durch zwei Softgrip-Tragegriffe auf der Oberseite die Möglichkeit, den Rucksack per Hand zu tragen. Das ist gerade beim Gang in oder aus dem Club etwas dezenter, als mit dem Backpack auf dem Rücken durch eine Menschenmasse auf dem Dancefloor zu gehen.

Zusätzlich ist im Lieferumfang noch ein gepolsterter Tragegurt enthalten, mit dem man den Rucksack je nach Gewicht auch als Schultertasche tragen kann. Sowohl die normalen Schulterriemen als auch die Rückseite des Rucksacks sind für ein angenehmes Tragen gepolstert.

Auf der Rückseite des Rucksacks haben wir ein extra Fach, in dem wir die Schulterriemen verstauen können. Diese sind am unteren Teil des Backpacks lediglich mit einem Metallkarabiner befestigt und können schnell abgenommen werden. Das ist praktisch, wenn man den Thomann Digital Backpack XL mit dem beiliegenden Gurt oder über den Softgrip-Tragegriff transportieren möchte.

Öffnen wir den Rucksack, haben wir ein großes Innenfach, das mit einer herausnehmbaren Trennwand unterteilt werden kann. So kann beispielsweise problemlos ein DJ-Controller zusammen mit einer Drum-Machine oder einem kleinen Synthesizer untergebracht werden. Selbstverständlich ist das Hauptfach mit ganzen 20 mm Schaumstoff ausreichend gepolstert.

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Von den Abmessungen im Innenraum her können auch problemlos Schallplatten transportiert werden. Da die Außenwände des Backpacks jedoch nicht zusätzlich verstärkt sind, wie beispielsweise bei einem klassischen Vinyl-Trolley, würden wir hier nicht mehr Platten mitführen als notwendig. Diese könnten sich beim Tragen des Rucksacks unter Volllast auf dem Rücken eventuell biegen. Das Mitführen von beispielsweise Timecode-Schallplatten sollte aber definitiv kein Problem darstellen.

Mit Innenmaßen des Hauptfachs von 36,5 cm × 20,0 cm × 45,0 cm (B × T × H) sollte eine Vielzahl an DJ-Controllern und DJ-Mixern problemlos verstaut werden können.

Neben dem Hauptfach und den Außentaschen gibt es noch ein gesondertes Laptop-Fach, das selbstverständlich ebenfalls gepolstert ist. Nachdem es lange Zeit der Trend war, dass das Laptop-Fach beim Tragen direkt am Rücken untergebracht wurde, sehen wir seit einigen Jahren zunehmend das Gegenteil. Eventuell, weil je nach Gangart und Gewicht des Equipments sonst Druck auf den Rechner entstehen könnte.

Natürlich finden wir es angenehm, dass wir mit einem gezielten Griff direkt an unseren Laptop kommen und ihn beispielsweise in der Bahn schnell herausnehmen können. Allerdings würden wir uns wünschen, dass bei einer MK2-Version auch für das Laptop-Fach ein separates Zahlenschloss integriert wird. Durch die Größe des Fachs können problemlos Modelle bis 16 Zoll untergebracht werden.

Das Leergewicht des Thomann Digital Backpack XL liegt bei 3,56 kg, was in unseren Augen bereits recht viel ist. Im Vergleich dazu wiegt beispielsweise der Magma Solid Blaze Pack 180 gerade einmal 2,5 kg.

Der Thomann Digital Backpack XL in der Praxis

Ausgepackt macht das Modell einen robusten und stabilen Eindruck. Beim Öffnen der Außentaschen merken wir einerseits, dass hier wirklich viel Equipment und Kabel verstaut werden kann und andererseits, dass sich in jedem Fach zusätzliche Schlaufen oder Mesh-Netz-Einsätze mit Reißverschluss befinden.

So gibt es in der oberen Klappe mehrere Fächer, sodass wir hier problemlos USB-Sticks, Taschenmesser oder ein Leatherman sowie eine kleine Taschenlampe platzieren könnten, die wir dann mit wenigen Handgriffen in der DJ-Booth parat haben.

Die beiden seitlichen Außentaschen verfügen neben festen Kabelschlaufen noch über eine per Klettverschluss variabel einstellbare Halterung, sodass wir hier perfekt unsere Kopfhörer im Rucksack aufhängen können. Zudem besitzen die seitlichen Fächer einen Kabelauslass nach außen, sodass sich beispielsweise ein Kopfhörer- oder Ladekabel durchführen lässt.

Das Zahlenschloss funktioniert problemlos und bietet zumindest einen kleinen Schutz gegenüber Langfingern. Natürlich hilft das nur bedingt, wenn im schlimmsten Fall der gesamte Rucksack gestohlen wird.

Wirklich positiv zu erwähnen sind die 2 cm Polsterung des Hauptfachs, sodass hier Equipment sicher transportiert werden kann. Wobei wir natürlich sagen müssen, dass wir das Gewicht beim Transport schon merken. Neben einem Laptop passt ein klassischer DJ-Controller problemlos ins Hauptfach und durch das Trennelement können wir zusätzlich noch eine Drum-Machine verstauen.

Aber auch DVS-Setups finden hier genügend Platz. Zwei Timecode-Schallplatten und unsere beiden Traktor-Controller F1 und X1 in ihren Cases passen ohne Probleme ins Hauptfach. Zusätzlich finden Kopfhörer und Kabelsatz in den seitlichen Außentaschen Platz und in den zusätzlichen Fächern auf der Vorderseite lassen sich Soundkarte und Tonabnehmer problemlos verstauen. So bekommen wir unser gesamtes Setup geordnet untergebracht und transportiert.

Der Thomann Digital Backpack XL sitzt dank der Polsterung angenehm auf dem Rücken, wobei es hier natürlich auf das Gesamtgewicht ankommt. Das Tragen über den Softgrip-Tragegriff finden wir ebenfalls praktisch umgesetzt und gerade innerhalb der DJ-Booth ideal, sofern dort genügend Platz vorhanden ist, den Rucksack abzustellen.

Die Zielgruppe des DJ-Backpacks

Abseits von DJs, die lediglich ihre DJ-Kopfhörer am Hals und ihre USB-Sticks locker in der Hosentasche zum Gig mitnehmen, ist eine gute Tasche oder wie in diesem Fall ein Rucksack unserer Erfahrung nach viel wert.

Selbst mit einem kleinen Setup ist es angenehm, genügend Platz zu haben, um neben einem zusätzlichen Kabelsatz und Adaptern auch ein Handtuch oder einen zusätzlichen Pulli für den Heimweg verstauen zu können. Im Kern geht es aber selbstverständlich darum, euer Equipment mitzunehmen.

Durch das gepolsterte Laptop-Fach und den Platz im Inneren des Thomann Digital Backpack XL können also Rechner und DJ-Controller inklusive Kabeln problemlos untergebracht werden. Darüber hinaus besteht sogar genügend Platz, zusätzliches Equipment wie eine Drum-Machine im Hauptfach zu transportieren.

Durch die außenliegenden Taschen gibt es außerdem genügend Stauraum für kleineres Equipment wie beispielsweise eine Soundkarte. Da im Inneren auch etwas Platz für Schallplatten vorhanden ist, können problemlos Timecode-Vinyls transportiert werden. Somit eignet sich der Thomann Digital Backpack XL sowohl für DVS-Anwender als auch für DJ-Controller-Nutzer gleichermaßen gut.

Alternativ dazu können natürlich auch DJ-Mixer transportiert werden. Wer also einen besonderen Rotary-Mixer besitzt, mit dem er immer auflegen möchte, könnte diesen mit dem Thomann Digital Backpack XL sicher zum Club transportieren.

Der Preis vom Thomann Digital Backpack XL

Selbstverständlich müssen wir auch über den Preis sprechen und hier gibt es gute Neuigkeiten. Denn für einen Preis von 99,- Euro bekommen wir in unseren Augen ziemlich viel geboten.

Sowohl für DJ- oder Studio-Equipment als auch für private Nutzungen aller Art kann der Thomann Digital Backpack XL problemlos verwendet werden und transportiert euer Hab und Gut sicher an den Zielort.