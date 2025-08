Flexible Triggerkanone für das Eurorack

Mit dem Buchla & Tiptop Audio 242t haben wir uns Don Buchlas frühes Konzept eines Master-Clock-Pulsers in unser Testlabor geholt und setzen damit gleichzeitig unsere Testreihe von Neuauflagen der Buchla-Module durch Tiptop Audio fort.

Kurz & knapp Verarbeitung: Sehr wertige und stabile Bauweise mit vintage-modernem Design und guter Haptik.

Sehr wertige und stabile Bauweise mit vintage-modernem Design und guter Haptik. Bedienung: Intuitive und übersichtliche Bedienoberfläche mit schneller Einarbeitung; LED-Matrix ersetzt mechanische Step-Programmierung.

Intuitive und übersichtliche Bedienoberfläche mit schneller Einarbeitung; LED-Matrix ersetzt mechanische Step-Programmierung. Funktionalität: Vielseitiger programmierbarer Trigger-Sequencer mit bis zu 12 Steps, vielfältigen Ausgängen und flexiblen Steuerungsmöglichkeiten.

Vielseitiger programmierbarer Trigger-Sequencer mit bis zu 12 Steps, vielfältigen Ausgängen und flexiblen Steuerungsmöglichkeiten. Einsatzbereiche: Ideal für Trigger-Sequencing, Burst- und Audiogenerierung sowie kreative Patch-Ideen im Eurorack, besonders im Zusammenspiel mit anderen Buchla-Modulen.

Ideal für Trigger-Sequencing, Burst- und Audiogenerierung sowie kreative Patch-Ideen im Eurorack, besonders im Zusammenspiel mit anderen Buchla-Modulen. Fazit: Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis mit großem Spaßfaktor und Langzeitmotivation, ein echtes Highlight der Eurorack 200 Series.

Übersicht Buchla & Tiptop Audio Eurorack 200 Series

Bevor wir uns dem aktuellen Testprobanden, dem Tiptop Audio 242t, widmen, werfen wir kurz einen Blick auf den aktuellen Stand zur Eurorack 200 Series von Buchla & Tiptop Audio.

Zur Superbooth 2022 gaben Buchla & Tiptop Audio bekannt, dass sie sich für das Projekt „Eurorack 200 Series“ zusammengetan haben, um die Produktion der 200er-Modular-Serie von Don Buchla wieder aufzunehmen und diese auf Eurorack-Standards umzurüsten. Aus dieser Zusammenarbeit sind mittlerweile viele Module entstanden und wurden zum Teil bei uns auch getestet:

Im Frühjahr 2023 wurde das schon für Ende des Jahres 2022 angekündigte Buchla & Tiptop Audio 292t Quad Lopass Gate noch vor der endgültigen Auslieferung gestoppt, da die dort verbauten Vactrols unter den EU-Bann fielen. Seit Kurzem ist das Modul mit EU-Richtlinienkonformen Bauteilen endlich erhältlich und schreit natürlich nach einem Test.

Dazu kamen in der Zwischenzeit weitere sehr interessante Neuauflagen der Buchla-Module für das Eurorack:

Für die Superbooth 25 wurden von Tiptop Audio die Module Buchla & Tiptop Audio 248t Multiple Arbitrary Function Generator und der 230t Triple Envelope Follower angekündigt.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass da in naher Zukunft noch einige Module mehr das Licht der Welt erblicken werden, denn es fehlen ja noch einige Knaller aus dem Buchla 200-System. Sehe ich da am Horizont etwa schon das Buchla 291 Dual VCF (Bandpassfilter) oder gar das Buchla 295 Ten Channel Filter (Kammfilter)?

Genug in die Glaskugel gelinst, wir kommen nun endlich zu unserem aktuellen Testprobanden aus der Eurorack 200 Series und klären zuerst:

Was ist der Buchla & Tiptop Audio 242t Programmable Pulser?

Das Buchla & Tiptop Audio 242t ist ein programmierbares, ereignisbasiertes Trigger-Modul mit flexiblen Einsatzmöglichkeiten für das beliebte Eurorack-Format. Es bietet drei Kanäle für programmierbare Trigger-Muster mit bis zu 12 Steps.

Das ursprünglich im Jahr 1970 von Don Buchla entwickelte Modul Buchla 242 verwendete für die Step-Programmierung eine mechanische Stiftmatrix. Diese wurde bei der Reinkarnation durch eine LED-Matrix mit einer Bedienung ersetzt, die an bekannte Spielekonsolen erinnert.

Eine variable Clock, die bis in den Audiobereich vordringt, alternierende Pulse-Ausgänge für Ping-Pong-Effekte und kontinuierliche Pulse- und Ramp-Wave-Outputs komplettieren die großartige Feature-Liste. Mit den Clock-, Start-, Stop- und Reset-Eingängen lässt sich das Modul sehr zielführend durch externe Eurorack-Module steuern.

Das Buchla & Tiptop Audio 242t wird ausgepackt

Aus der hübschen Umverpackung schälen wir das 16 Teileinheiten breite Buchla & Tiptop Audio 242t Modul, dazu das obligatorische Ribbon-Kabel für die Stromversorgung im Eurorack und ein Schraubenset.

Auch der hübsche „Eurorack 200 Series“-Sticker liegt wieder bei. Das Handbuch, was eher eine Kurzbeschreibung der Bedienelemente ist, gibt es wie bei allen Modulen der Reihe nur als Download auf der Hersteller-Website.

Werfen wir kurz einen Blick auf die Rückseite des mit 45 mm Tiefe Skiff-tauglichen Modules. Dort sehen wir massig SMD-Bauteile, eine blanke, undokumentierte Stiftleiste, einen Clock-Trimmer, einen Jumper für die Einstellung der Trigger-Länge und die leider nicht verpolungssicher angelegte Stromversorgung. Die Beschriftung der roten Ader ist zwar klar und deutlich erkennbar, trotzdem sollte man hier beim Einbau aufpassen!

Dazu auch gleich noch die Daten. Auf der +12 Volt Leitung saugt das Buchla & Tiptop Audio 242t moderate 130 mA, wozu sich auf der -12 Volt Leitung noch einmal 19 mA hinzuaddieren. Die 5 Volt Leitung des Eurorack-Powerbusses wird nicht genutzt.

Haptik des 242t von Buchla & Tiptop Audio

Das Buchla & Tiptop Audio 242t fügt sich nahtlos in die großartige Labor-Optik der bisherigen Serie ein, es atmet den Vibe der 70er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts, wirkt vintage und doch modern. Das ist zwar subjektiv, aber ich finde die Optik einfach nur Hammer!

Die entspiegelte Frontplatte ist sauber verarbeitet und die bei Buchla teils kryptische Beschriftung der Bedienelemente ist sehr gut ablesbar und unterstützt durch Abgrenzungen von Funktionsbereichen, Symbolik und Linienführung den Benutzer.

Einzig dass die Farben der Aus- und Eingänge stellenweise gleich sind, könnte Nutzer verwirren, aber das ist schon beim Originalmodul von Buchla so und wurde sicher aus guter alter Tradition mit übernommen.

Die Regler sind nicht mit der hübschen Frontplatte verschraubt, sitzen aber bombenfest und haben einen sehr angenehmen Widerstand im griffigen Regelweg. Die Schalter sind ebenfalls nicht mit der Frontplatte verschraubt, aber keine Angst, da wackelt oder klappert nichts. Sie lassen sich mit gutem Druckpunkt bedienen und lösen ihre Funktion sauber aus. Die Buchsen sind mit der Frontplatte verschraubt, halten das Modul stabil zusammen und machen einen langlebigen Eindruck.

Alles in allem kann ich dem Buchla & Tiptop Audio 242t Programmable Pulser an dieser Stelle eine sehr wertige Verarbeitung attestieren: Volle Punktzahl!

Die Bedienelemente des Buchla & Tiptop Audio 242t

Nun schnüren wir unsere Wanderschuhe und machen einen kleinen Rundgang über die Frontplatte des Buchla & Tiptop Audio 242t. Dabei erkläre ich in aller Kürze die Bedienelemente und ihre Funktionen. Sollte es hier Besonderheiten geben, werden die auch gleich an Ort und Stelle mit abgefrühstückt.

Los geht es ganz unten mit der omnipräsenten 4×12 LED-Matrix. Wir finden dort vier Reihen: A, B, C und n. Die Reihe n setzt die Länge der Sequenz und die Reihen A bis C sind für die Programmierung von Steps gedacht.

Dazu benötigen wir die beiden blauen Regler ganz unten. Der linke Regler navigiert den LED-Cursor vertikal durch die Reihen A bis C und n, während der rechte Regler den Cursor durch die Steps 1 bis 12 horizontal schiebt. Durch Betätigung des weißen Schalters zwischen den Reglern setzen wir einen Step oder löschen diesen. Ein langer Druck auf diesen Schalter löscht die gesamte Matrix.

Über der Matrix finden wir die Schalter stop, single pulse und start, die alle selbsterklärend sein dürften. Darüber erkennen wir den Bereich PERIOD zur Geschwindigkeitsregelung mit zwei Reglern. Der linke Regler ist ein Abschwächer für den darüber liegenden Eingang period. Der rechte Regler ist ein Offset-Regler für die Geschwindigkeit der internen Clock, die bis in die Audio-Rate getrieben werden kann.

Nun geht es nur noch um die 12 Eurorack-Buchsen ganz oben. Links oben Start und Stop als Eingänge zur externen Steuerung dieser Funktionen durch eingehende Trigger. Darunter der schon genannte Eingang period mit schwarzer Buchse zur Geschwindigkeitsmanipulation durch eingehende Control Voltage.

In der nächsten Spalte finden wir drei Ausgänge beschriftet mit ALTER. Die beiden roten Buchsen geben alternierende Pulse aus, ideal für Ping-Pong-Effekte und die graue Buchse sendet eine kontinuierliche Ramp-Wave, die sich auch hervorragend als Audioquelle eignet.

Die nächste Spalte mit MATRIX beschriftet, beherbergt die Ausgänge der Trigger-Matrix-Reihen A bis C. Daneben rechts finden wir dann die Ausgangsbuchse ALL OUT, die eine kontinuierliche Pulsfolge sendet, die unabhängig von der Programmierung in der Matrix ist, also ein direkter Ausgang des Pulsgebers.

Darunter finden wir dann zwei altbekannte Eingänge, CLK IN (Eingang Clock) und RESet IN. Auch diese Eingänge bedürfen keiner weiteren Erklärung, trotzdem dazu noch der kurze Hinweis, dass auch wenn der Clock-Eingang aktiv ist, die Ausgänge Ramp Out und ALL OUT weiterhin vom internen Taktgeber geregelt über die Sektion PERIOD gesteuert werden.

Und damit sind wir mit unserem Rundgang auch schon fertig, sehr überschaubar oder? Kaffee und Kekse fassen, wir widmen uns nun der …

Bedienung des Buchla & Tiptop Audio 242t

Wer das vorige Kapitel aufmerksam gelesen hat, kann sich das Handbuchstudium sparen. Die aufgeräumte Bedienoberfläche benötigt nur eine sehr kurze Einarbeitung. Schon nach ein paar Handgriffen geht die Funktionsweise der Bedienelemente in Fleisch und Blut über und man kann sich an das kreative Patchen wagen.

Die Programmierung von Steps in der Trigger-Matrix ist sehr clever gelöst, schneller würde das wohl nur noch mit direkten Schaltern gehen, was aber dann eine größere Bedienoberfläche des Modules und damit mehr Platzverbrauch im Case benötigen würde.

Durch die schnell mögliche Programmierung habe ich auch die fehlende Speicherbarkeit nicht vermisst. Kleiner Pluspunkt trotzdem: Das Modul merkt sich den letzten Stand unseres kreativen Ergusses vor dem Ausschalten, sodass man an gleicher Stelle weiterarbeiten kann.

Wofür kann man den Programmable Pulser nutzen?

Das Buchla & Tiptop Audio 242t ist im Systemverbund vielseitig einsetzbar. Nutzen kann man ihn als einfachen Trigger-Sequencer zur Ansteuerung von Drummodulen, aber das wäre Perlen vor die Säue geworfen, denn erst im Verbund mit anderen Modulen spielt die kleine Trigger-Kanone ihr wahres Potential aus und dient dann zum Weiterschalten von Switches, dem Triggern von LFOs und Hüllkurven, dem Umschalten von Systemzuständen oder man nutzt ihn ganz einfach für das Anpingen von Filtern.

Besonders gewinnbringend ist das Zusammenspiel mit dem auch von mir getesteten Buchla & Tiptop Audio 245 Sequential Voltage Source. Hier lassen sich die Trigger des 242t zum Beispiel zur Weiterschaltung der Steps oder zur Step-Selection anwenden. Auch gegenseitige Steuerung ist hier machbar. Allein dieses Gespann aus Modulen sorgt für ein endloses Stundengrab mit enormem Spaß.

Sehr großen Spaß macht es auch, das Buchla & Tiptop Audio 242t als Burstgenerator für das beliebte Ratcheting einzusetzen, mit ihm die beliebten Stutter-Effekte aus der IDM zu simulieren oder es zum Einfliegen von Fill-Ins zu nutzen. Kleines Patch-Beispiel dazu gefällig? Auf Spur C setze ich mir einen End-Step und verbinde den Ausgang von Spur C mit dem Eingang stop. Nun programmiere ich mir auf Spur A und B ein Drum-Fill-In, das ich durch einen eingehenden Trigger auf dem Eingang start taktgenau einfliege, cool oder?

Der Buchla & Tiptop Audio 242t Programmable Pulser ist aber auch prima als Audioprozessor für Drones und kleine Melodien nutzbar. Einfach den Eingang period mit eingehender Control Voltage aus einem Sequencer befeuern und am Ramp-Ausgang das Audio zur weiteren Bearbeitung durch Filter und VCAs abnehmen. Das funktioniert auch mit den Matrix-Outs A bis C, den beiden ALT OUTs und auch mit dem ALL OUT. Über die Regler im Bereich PERIOD kann man dabei die Grundfrequenz regeln.

Das waren nur ein paar Anwendungsbeispiele aus meinem begrenzten Horizont und ich bin mir sicher, dass damit noch längst nicht alle Nutzungsmöglichkeiten erschlagen sind. Ich hatte mit dem flexibel einsetzbaren Modul einen Heidenspaß und wünschte mir manchmal sogar noch eines davon im Case zu haben.

Alternativen zum Buchla & Tiptop Audio 242t

Im fast unüberschaubaren Eurorack-Kosmos gibt es mittlerweile etliche Trigger-Sequencer, die sogar noch leistungsfähiger sind und eine Pattern- und Song-Verwaltung samt Speicherbarkeit mitbringen.

In unserer Marktübersicht der besten Eurorack-Sequencer könnt ihr euch dazu eine erste Übersicht verschaffen und passende Kandidaten auswählen. Mein persönlicher Favorit aus diesem Dunstkreis ist da immer noch der von mir getestete Robaux SWT16+ mit seinen 16 Trigge-Spuren und integrierter Pattern-Verwaltung.

Wer aber im coolen Look und Feel der Buchla & Tiptop Audio Eurorack 200 Series bleiben oder sich gar das komplette System ins Studio stellen möchte, kommt am Buchla & Tiptop Audio 242t Programmable Pulser nicht vorbei, denn nur er bringt in diesem Verbund die Trigger-Funktionalität mit.