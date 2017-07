Test: Toft Audio Designs ATB-08M, Mischpult

Grundsätzlich teste ich ja gerne Audioprodukte, aber es gibt so Highlights, die macht man einfach unglaublich gerne wie das heutige Toft Audio Designs ATB-08M. Hierbei handelt es sich um ein analoges Mischpult und für diese schlägt mein gestähltes Audioherz immer noch unüberhörbar kräftig und laut. Und um ganz genau zu sein: Das heutige Testobjekt ist ein analoges Inline-Recording-Mischpult. Es ist eine Kreation des in der Branche sehr geschätzten Audioentwicklers Malcolm Toft, dessen Bekanntschaft ich schon einmal auf der Frankfurter Prolight & Sound machen konnte. Ein freundlicher, sympathischer Mann mit einer riesigen Kiste an tontechnischer Erfahrung.

Die Eingänge und Ausgänge

bestehen beim Toft Audio Designs ATB-08M aus 8 Hauptkanälen im Inline-Aufbau. Es kann in jedem Hauptkanal entweder ein Mikrofon- oder Line-Signal eingespeist werden plus ein weiteres Line-Signal, meist wäre dies das aufgenommene und nun wieder zurückgeführte Signal eines Mehrspur-Recorders bzw. eines Mehrkanal-Interfaces. Dieses zurückgeführte Signal geht über einen eigenen Lautstärke- und Panoramaregler IMMER auf die Stereosumme, während der Hauptkanal auf 8 verschiedene Busse oder ebenfalls die Stereosumme geroutet werden kann.

Bei Bedarf und Wunsch lässt sich über einen „Input-Reverse“-Schalter der Monitoreingang in den Hauptkanal legen, so dass man hier dann für dieses Signal den kompletten Kanalzug zur Verfügung hat. Das ist dann besonders sinnvoll, wenn man die aufgenommenen Spuren einzeln aus der DAW herausführt, um diese über das Toft-Pult zu bearbeiten. So muss man nichts umstecken, sondern drückt einfach diesen „Reverse“-Schalter.