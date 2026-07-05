5150-Distortion plus Boost zum kleinen Preis

Das Tone City Holy Aura richtet sich an Gitarristen, die satten US-High-Gain-Sound im kompakten Pedalformat suchen. Mit 3-Band-EQ, Presence- und Tight-Regler sowie schaltbarem Boost bietet es erstaunlich viel Kontrolle zum kleinen Preis.

Kurz & knapp Worum geht es? Das Tone City Holy Aura ist ein günstiges High-Gain-Distortion-Pedal mit umfangreicher Klangregelung und zusätzlichem Boost. Sound: Satter US-High-Gain-Sound mit amp-artigem Spielgefühl

Satter US-High-Gain-Sound mit amp-artigem Spielgefühl Ausstattung: 3-Band-EQ, Presence, Tight und schaltbarer Boost

3-Band-EQ, Presence, Tight und schaltbarer Boost Flexibilität: Von Classic Rock bis heftigem Distortion-Brett einsetzbar

Von Classic Rock bis heftigem Distortion-Brett einsetzbar Praxis: Boost vor der Zerrsektion sorgt für mehr Pegel und zusätzliche Sättigung

Boost vor der Zerrsektion sorgt für mehr Pegel und zusätzliche Sättigung Fazit: Stark klingendes Pedal mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis

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(Anm. d. Red.: Das Tone City Holy Aura Pedal ist bei Thomann derzeit nicht gelistet. Wir passen die Links an, sobald sich das ändert.)

Tone City Holy Aura

Mittlerweile dürfte sich herumgesprochen haben, dass die Pedale des chinesischen Herstellers Tone City nicht nur sehr günstig sind, sondern (leider) gleichfalls extrem „tasty“ klingen. Mehr Qualität ist bei solchen Kampfpreisen kaum möglich, da wir nun wieder einmal feststellen konnten, dass es bei Tone City-Produkten keinen Anlass zu Klagen gibt. Im Gegenteil: Die Pedale glänzen durch praxisorientierte Features (hier der zusätzlich schaltbare Boost sowie ein Presence- und Tight-Regler), ein schön „boutiquiges“ Design und einen gänzlich zufriedenstellenden Klang. Da fällt die Wahl möglicherweise schwer, nachdem bereits die letzten drei unserer Tone-City-Pedal-Tests sehr positiv ausgefallen waren.

Der heutige Testkandidat liefert die heftigste Verzerrung und ist zudem mit einem schalt- und regelbaren Boost ausgestattet. Letzterer ist im Schaltkreis vor der Verzerrer-Sektion positioniert und kann diese noch heftiger anblasen. Der Sound dürfte sich an einem Soldano, Friedman BE-OD bzw. Peavey 5150 orientieren, der Hersteller überlässt solche Spekulationen aber gerne dem Anwender.

Facts & Features

Das Pedal kombiniert eine Overdrive/Distortion-Sektion mit einem Clean-Boost. Es liefert US-High-Gain-Distortion-Sounds im Pedalformat und klingt dabei ausgesprochen „amp-like“. Beide Sektionen können einzeln oder kombiniert genutzt werden.

Das Metallgehäuse (Abmessungen: 100 × 120 × 52 mm) wirkt robust und wurde geschmackvoll lackiert. Die Stromversorgung erfolgt erwartungsgemäß via 9-Volt-DC-Netzteil (2,1 × 5,5 mm Hohlstecker, Polarität minus innen). Die Stromaufnahme gestaltet sich mit 25 mA recht spartanisch, ein Batteriebetrieb ist nicht möglich.

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Beide Sektionen besitzen einen eigenen Bypass-Fußschalter sowie Status-LEDs zur optischen Kontrolle. Die Buchsen für Ein- und Ausgang sowie die Stromversorgung wurden stirnseitig platziert.

Regler

Die Klangregelung bietet Bass-, Treble- und erfreulicherweise auch einen Mittenregler. Dieser ist bekanntermaßen ein entscheidender Faktor für die Realisierung eines guten Heavy-Sounds. Selbstredend sind gleichfalls Regler für den Grad der Verzerrung (Gain) und ein Volume-Regler, der die Gesamtlautstärke einstellt, an Bord.

Wie bei guten Röhrenverstärkern oder Pedalen, die sich daran orientieren, wurde das Pedal erfreulicherweise auch mit einem Presence- und Tight-Regler bestückt. Somit kann man sich im Handumdrehen unangenehm wummernder Bässe oder zu scharfer Höhen entledigen.

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Der schaltbare Boost wurde schlicht mit einem Regler bestückt (Boost), der den Lautstärkezuwachs bei Aktivierung bestimmt.

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Sound

Hören wir zunächst das, wofür das Pedal steht: ein heftiges US-High-Gain-Rockbrett mit satter Verzerrung. Der Gain-Regler ist fast vollständig aufgedreht. Die EQ-Einstellungen sowie die Einstellungen für Tight und Presence gestatten das exakte Anpassen an den persönlichen Geschmack. Diese bleiben in allen Klangbeispielen identisch. Die ersten zwei Sekunden ist zunächst noch das cleane Signal zu hören, bevor dann per Knopfdruck die heftige Zerre entfesselt wird. Effekte sind – abgesehen von etwas Hall des Verstärkers – keine im Spiel.

Das Pedal liefert auch bei recht moderat aufgedrehtem Gain-Regler (hier 9 Uhr) schon satte Verzerrung. Wir hören den Halstonabnehmer der Stratocaster, ideal für bluesige Riffs.

Hier mit Gain-Regler auf 12 Uhr für einen Classic-Rock-mäßigen Sound.

Hören wir nun, wie der Clean-Boost klingt. Er frischt das Signal auf, macht es etwas fetter und durchsetzungsfähiger. Der Boost-Regler steht hier auf 10 Uhr und hebt den Pegel bereits vergleichsweise deutlich an. Hier ist aber noch enorm Luft nach oben (bis zu +20 dB). Diese wird man vermutlich niemals voll ausnutzen. Der Boost wird nach 12 Sekunden aktiviert.

Im finalen Klangbeispiel läuft die Verzerrer-Sektion mit verhältnismäßig wenig Gain (9 Uhr) und wird dann (bei ca. 11 Sekunden) noch mit dem Boost „gepusht“. Das sorgt dafür, dass der Klang noch lauter und fetter wird, da der Boost in der Schaltung vor der Verzerrerabteilung platziert ist und diese mit einem höheren Pegel anfährt. Spielt man bereits mit sehr viel Gain, bewirkt der Boost naturgemäß jedoch nicht mehr viele klangliche Veränderungen.

Der schaltbare Boost hätte möglicherweise auch hinter der Verzerrer-Sektion platziert werden dürfen. Ausreichend satte Distortion liefern letztere ohnehin. Aktiviert man dann zusätzlich den Boost, passiert allerdings nicht mehr viel Hörbares. In der Praxis könnte man den Boost beispielsweise auch als Clean-Boost einsetzen, um im Solo mehr Lautstärke (bis zu 20 dB) für cleane Sounds zu erhalten.

Die besten Ergebnisse aus der Kombination beider Sektionen liefert eine eher moderate Verzerrung (Gain 9 bis 13 Uhr) und ein Solo-Boost, um sich beispielsweise beim Solo besser durchzusetzen. Im Klangbeispiel wird der Boost nach 11 Sekunden aktiviert. Dieser sorgt dann für einen etwas höheren Pegel und geringfügig mehr Sättigung.

Signalweg: Suhr Classic Strat (SSH) → Tone City Holy Aura → Peavey Classic 20 Mini Head → Mesa/Boogie 1×12″ Thiele-Box mit Celestion Creamback → Sennheiser e906 → MOTU M4 → Mac Studio mit Logic Pro