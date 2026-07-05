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Test: Tone City Holy Aura, Distortion für E-Gitarre

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5150-Distortion plus Boost zum kleinen Preis

5. Juli 2026
Tone City Holy Aura Aufmacher

Test: Tone City Holy Aura

Das Tone City Holy Aura richtet sich an Gitarristen, die satten US-High-Gain-Sound im kompakten Pedalformat suchen. Mit 3-Band-EQ, Presence- und Tight-Regler sowie schaltbarem Boost bietet es erstaunlich viel Kontrolle zum kleinen Preis.

Kurz & knapp

Worum geht es? Das Tone City Holy Aura ist ein günstiges High-Gain-Distortion-Pedal mit umfangreicher Klangregelung und zusätzlichem Boost.

  • Sound: Satter US-High-Gain-Sound mit amp-artigem Spielgefühl
  • Ausstattung: 3-Band-EQ, Presence, Tight und schaltbarer Boost
  • Flexibilität: Von Classic Rock bis heftigem Distortion-Brett einsetzbar
  • Praxis: Boost vor der Zerrsektion sorgt für mehr Pegel und zusätzliche Sättigung
  • Fazit: Stark klingendes Pedal mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis
Bewertung

Tone City Holy Aura

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Tone City Wild Fire High-Gain Distortion
Tone City Wild Fire High-Gain Distortion
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59,00€ Thomann

Inhaltsverzeichnis

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(Anm. d. Red.: Das Tone City Holy Aura Pedal ist bei Thomann derzeit nicht gelistet. Wir passen die Links an, sobald sich das ändert.)

Tone City Holy Aura

Mittlerweile dürfte sich herumgesprochen haben, dass die Pedale des chinesischen Herstellers Tone City nicht nur sehr günstig sind, sondern (leider) gleichfalls extrem „tasty“ klingen. Mehr Qualität ist bei solchen Kampfpreisen kaum möglich, da wir nun wieder einmal feststellen konnten, dass es bei Tone City-Produkten keinen Anlass zu Klagen gibt. Im Gegenteil: Die Pedale glänzen durch praxisorientierte Features (hier der zusätzlich schaltbare Boost sowie ein Presence- und Tight-Regler), ein schön „boutiquiges“ Design und einen gänzlich zufriedenstellenden Klang. Da fällt die Wahl möglicherweise schwer, nachdem bereits die letzten drei unserer Tone-City-Pedal-Tests sehr positiv ausgefallen waren.

Der heutige Testkandidat liefert die heftigste Verzerrung und ist zudem mit einem schalt- und regelbaren Boost ausgestattet. Letzterer ist im Schaltkreis vor der Verzerrer-Sektion positioniert und kann diese noch heftiger anblasen. Der Sound dürfte sich an einem Soldano, Friedman BE-OD bzw. Peavey 5150 orientieren, der Hersteller überlässt solche Spekulationen aber gerne dem Anwender.

Tone City Holy Aura, Bild 1

Das Tone City Holy Aura Distortion-Pedal

Facts & Features

Das Pedal kombiniert eine Overdrive/Distortion-Sektion mit einem Clean-Boost. Es liefert US-High-Gain-Distortion-Sounds im Pedalformat und klingt dabei ausgesprochen „amp-like“. Beide Sektionen können einzeln oder kombiniert genutzt werden.

Das Metallgehäuse (Abmessungen: 100 × 120 × 52 mm) wirkt robust und wurde geschmackvoll lackiert. Die Stromversorgung erfolgt erwartungsgemäß via 9-Volt-DC-Netzteil (2,1 × 5,5 mm Hohlstecker, Polarität minus innen). Die Stromaufnahme gestaltet sich mit 25 mA recht spartanisch, ein Batteriebetrieb ist nicht möglich.

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MXR EVH 5150 Overdrive
MXR EVH 5150 Overdrive
Kundenbewertung:
(78)
207,00€ Thomann
Tone City Holy Aura front

US-Boutique-Style

Beide Sektionen besitzen einen eigenen Bypass-Fußschalter sowie Status-LEDs zur optischen Kontrolle. Die Buchsen für Ein- und Ausgang sowie die Stromversorgung wurden stirnseitig platziert.

Regler

Die Klangregelung bietet Bass-, Treble- und erfreulicherweise auch einen Mittenregler. Dieser ist bekanntermaßen ein entscheidender Faktor für die Realisierung eines guten Heavy-Sounds. Selbstredend sind gleichfalls Regler für den Grad der Verzerrung (Gain) und ein Volume-Regler, der die Gesamtlautstärke einstellt, an Bord.

Tone City Holy Aura top

Cool lackiertes Gehäuse im Hammerschlag-Glitter-Look

Wie bei guten Röhrenverstärkern oder Pedalen, die sich daran orientieren, wurde das Pedal erfreulicherweise auch mit einem Presence- und Tight-Regler bestückt. Somit kann man sich im Handumdrehen unangenehm wummernder Bässe oder zu scharfer Höhen entledigen.

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Der schaltbare Boost wurde schlicht mit einem Regler bestückt (Boost), der den Lautstärkezuwachs bei Aktivierung bestimmt.

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Sound

Hören wir zunächst das, wofür das Pedal steht: ein heftiges US-High-Gain-Rockbrett mit satter Verzerrung. Der Gain-Regler ist fast vollständig aufgedreht. Die EQ-Einstellungen sowie die Einstellungen für Tight und Presence gestatten das exakte Anpassen an den persönlichen Geschmack. Diese bleiben in allen Klangbeispielen identisch. Die ersten zwei Sekunden ist zunächst noch das cleane Signal zu hören, bevor dann per Knopfdruck die heftige Zerre entfesselt wird. Effekte sind – abgesehen von etwas Hall des Verstärkers – keine im Spiel.

Das Pedal liefert auch bei recht moderat aufgedrehtem Gain-Regler (hier 9 Uhr) schon satte Verzerrung. Wir hören den Halstonabnehmer der Stratocaster, ideal für bluesige Riffs.

Hier mit Gain-Regler auf 12 Uhr für einen Classic-Rock-mäßigen Sound.

Hören wir nun, wie der Clean-Boost klingt. Er frischt das Signal auf, macht es etwas fetter und durchsetzungsfähiger. Der Boost-Regler steht hier auf 10 Uhr und hebt den Pegel bereits vergleichsweise deutlich an. Hier ist aber noch enorm Luft nach oben (bis zu +20 dB). Diese wird man vermutlich niemals voll ausnutzen. Der Boost wird nach 12 Sekunden aktiviert.

Im finalen Klangbeispiel läuft die Verzerrer-Sektion mit verhältnismäßig wenig Gain (9 Uhr) und wird dann (bei ca. 11 Sekunden) noch mit dem Boost „gepusht“. Das sorgt dafür, dass der Klang noch lauter und fetter wird, da der Boost in der Schaltung vor der Verzerrerabteilung platziert ist und diese mit einem höheren Pegel anfährt. Spielt man bereits mit sehr viel Gain, bewirkt der Boost naturgemäß jedoch nicht mehr viele klangliche Veränderungen.

Der schaltbare Boost hätte möglicherweise auch hinter der Verzerrer-Sektion platziert werden dürfen. Ausreichend satte Distortion liefern letztere ohnehin. Aktiviert man dann zusätzlich den Boost, passiert allerdings nicht mehr viel Hörbares. In der Praxis könnte man den Boost beispielsweise auch als Clean-Boost einsetzen, um im Solo mehr Lautstärke (bis zu 20 dB) für cleane Sounds zu erhalten.

Die besten Ergebnisse aus der Kombination beider Sektionen liefert eine eher moderate Verzerrung (Gain 9 bis 13 Uhr) und ein Solo-Boost, um sich beispielsweise beim Solo besser durchzusetzen. Im Klangbeispiel wird der Boost nach 11 Sekunden aktiviert. Dieser sorgt dann für einen etwas höheren Pegel und geringfügig mehr Sättigung.

Signalweg: Suhr Classic Strat (SSH) → Tone City Holy Aura → Peavey Classic 20 Mini Head → Mesa/Boogie 1×12″ Thiele-Box mit Celestion Creamback → Sennheiser e906 → MOTU M4 → Mac Studio mit Logic Pro

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Klangbeispiele
Fazit

Das Tone City Holy Aura überzeugt auf ganzer Linie und klingt sowie reagiert dabei eher wie ein Verstärker als wie ein Pedal. Auch bei der Ausstattung orientiert man sich eher an einem guten Röhrenverstärker. Die vielfältigen Einstellmöglichkeiten mit 3-Band-EQ inklusive Mittenregler, Tight- und Presence-Regler sowie der zusätzlich schaltbare Boost ermöglichen eine Vielzahl großartiger High-Gain-Sounds.

Am Klang, am Design, an der Verarbeitung und natürlich auch am äußerst attraktiven Preis gibt es absolut nichts zu mäkeln. Entsprechend verdient sich das Tone City Holy Aura ohne Umschweife die Bestnote.

Plus

  • Sound
  • Verarbeitung
  • schaltbarer Boost
  • Mittenregler
  • Tight-und Presence-Regler
  • Design
  • Preis-Leistungs-Verhältnis

Minus

  • Bei Thomann derzeit nicht lieferbar

Preis

  • 119,- Euro
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Tone City Big Rumble - Overdrive / Boost
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Kundenbewertung:
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99,00€ Thomann
Tone City Wild Fire High-Gain Distortion
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59,00€ Thomann

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Über den Autor
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Johannes Krayer RED

Seit 1985 professioneller Musiker. Bisher ca. 6.000 live Auftritte absolviert. Musical, Studio, Theater, Filmmusik, Galas, Clubs. Zusammenarbeit mit etlichen renommierten Musikern. Fußtreter-affin, eigene Stompboxschmiede im Haus.

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