Edelste Röhren-Klänge im Bodentreterformat

Mit dem Tone King Imperial Tri-Tube Preamp bringt die Boutique-Schmiede Tone King den legendären Sound ihres Imperial MKII Amps erstmals in Pedalform – inklusive echter Röhren, Reverb, Tremolo und Cab-Simulation. Der Preamp kombiniert analoge Dynamik mit moderner Anschlussvielfalt und richtet sich an Gitarristen, die den vollen Ton eines echten Röhrenverstärkers auch ohne 20-kg-Combo erleben möchten.

Kurz & knapp Was ist es? Röhren-Preamp-Pedal mit der originalen Vorstufe des Tone King Imperial MKII, inklusive Reverb, Tremolo, IR-Cab-Simulation und Stereo-Loop.

Röhren-Preamp-Pedal mit der originalen Vorstufe des Tone King Imperial MKII, inklusive Reverb, Tremolo, IR-Cab-Simulation und Stereo-Loop. Röhrenbestückung: Drei 12AX7 (ECC83) mit 250 V Anodenspannung – für authentischen Röhrendruck und Dynamik.

Drei 12AX7 (ECC83) mit 250 V Anodenspannung – für authentischen Röhrendruck und Dynamik. Kanäle & Effekte: Zwei Kanäle (Clean/Lead) mit separaten EQs, Reverb & Tremolo; Attenuator als Master-Regler.

Zwei Kanäle (Clean/Lead) mit separaten EQs, Reverb & Tremolo; Attenuator als Master-Regler. Anschlüsse: Stereo-Effektweg, XLR-Outputs mit Cab-Sim, USB-C für Software-Steuerung, MIDI mit bis zu 128 Presets.

Stereo-Effektweg, XLR-Outputs mit Cab-Sim, USB-C für Software-Steuerung, MIDI mit bis zu 128 Presets. Praxis: Ideal als Standalone-Rig, Studio-Preamp oder Pedalboard-Zentrale – echtes Röhrenfeeling ohne Amp.

Ideal als Standalone-Rig, Studio-Preamp oder Pedalboard-Zentrale – echtes Röhrenfeeling ohne Amp. Fazit: Hochwertiger Röhren-Preamp mit authentischem Tone-King-Sound, flexibler Ausstattung und praxisnahen Features – Boutique-Qualität fürs Pedalboard.

Hierauf haben sicherlich viele Stromgitarristen gewartet: die Sounds des Tone King MKII-Verstärkers mit seinen tollen Features in einem kompakten Pedal.

Kürzlich hatten wir an dieser Stelle bereits den Imperial MKII Combo getestet. Abgesehen von einem entscheidenden Minuspunkt konnte dieser vollends überzeugen, aber er besitzt nun mal keinen Einschleifweg. Unser heutiger Testkandidat wurde jedoch damit ausgestattet, was ihn für den Bühneneinsatz und sicherlich auch im Studio noch attraktiver machen dürfte.

Über die Modeler-Kollegen wie ToneX, Line6, Kemper, Neural DSP etc. hört man immer wieder, dass das Spielgefühl nicht dasselbe wie bei einem analogen (röhrenbestückten) Kollegen sei. Deswegen zeichnet sich bereits ein Trend ab, wieder zum analogen Preamp zurückzukehren, auch wenn dieser nicht die unendlichen Möglichkeiten eines Modelers besitzt (oft ist weniger mehr). Im „Pedal-Universum“ finden wir aktuell zunehmend röhrenbestückte Preamps, die mit hoher Anodenspannung betrieben werden, damit Sound, Dynamik und Spielfreude nicht verloren gehen.

Tone King Imperial Tri-Tube Preamp – Facts & Features

Der Imperial Tri-Tube Preamp besitzt die exakte Vorverstärkersektion des Verstärkers. Zwei Kanäle, Clean, (RHYTHM) und verzerrt (LEAD), die Phasenumkehrschaltung des Imperial MKII-Verstärkers sowie Reverb, Tremolo und Attenuation. Die IR-Cabinet- bzw. Power-Amp-Simulation sendet einen Cab-Sound in Studioqualität an eine DAW oder ein Mischpult (FOH).

Die Abmessungen des Imperial Tri-Tube Preamp betragen kompakte 183 × 145 × 70 mm. Drei 12AX7 (ECC83), diee mit ca. 250 V Anodenspannung betrieben werden, sorgen für einen Röhrensound „alter Schule“. Die Verarbeitung des Pedals ist tadellos, das Design entspricht dem des Imperial-Verstärkers.

Die Stromversorgung erfolgt mithilfe des mitgelieferten 12-V-DC-Netzadapters (Hohlstecker Buchse 5,5 x 2,1 mm, Minuspol innen). „Schnallte“ man das heutige Testobjekt auf das Pedalboard, sollte das entsprechende Multi-Netzteil natürlich auch über einen ausreichend leistungsstarken 12-V-DC-Ausgang (Stromaufnahme 800 mA) verfügen.

Eine USB-C Buchse stellt den Kontakt zum Rechner und der kostenlosen Software her, die auch „in der Tiefe“ auf diverse Parameter einwirken kann. Das Pedal wurde mit einem Kopfhörerausgang (große Klinke, 6,3 mm) versehen und ermöglicht somit auch das „lautlose Spiel“.

Das Pedal kann bei Bedarf auch in ein MIDI-Setup integriert werden (5-Pin-Buchse). Bis zu 128 Presets über einen externen MIDI-Switcher sind speicherbar. Zwar lässt sich pro Preset speichern, ob der Hall bzw. das Tremolo aktiv/inaktiv sind, nicht aber deren Parameterstellungen, was beim Hall durchaus wünschenswert wäre.

Regler & Bedienelemente

Der Rhythm-Channel besitzt folgende Regler: Bass, Treble, Volume (Gain). Attenuation (quasi der Master-Volume).

Der Lead-Channel besitzt mit Mid-Bite (wirkt auf die oberen Mitten und erhöht etwas die Verzerrung und Aggressivität des Zerr-Kanals) und Tone, eine etwas andere und gleichfalls effektive Klangregelung. Der Volume-Regler (Gain) „fettet den Sound an“. Auch der verzerrte Kanal besitzt natürlich einen Mastervolume-Regler (Attenuation genannt).

Für den Hall sind zwei Regler an Bord, Dwell (Raumgröße) und Reverb (Anteil des Effekts im Mix). Das Tremolo wird mit den üblichen Parametern Depth (Heftigkeit) und Speed (Geschwindigkeit der LFO-Hüllkurve) gesteuert.

Jeder Kanal besitzt seine eigene Cab-Simulation (3-facher CAB/IR-Wahlschalter), so könnte man den klaren Kanal beispielsweise mit einer 1× 12″ betreiben und den LEAD-Channel mit einer fetten 4× 12″-Box bestücken.

Die zwei XLR-Ausgänge liefern ein Line-Signal an den Live-Mischer oder die DAW. Evtl. auftretende Brummschleifen könnten mit dem Ground-Lift-Schalter eliminiert werden.

Der serielle Einschleifweg ist in Stereo ausgelegt und gestattet das Einschleifen diverser (Stereo‑) Effekte wie Delay, Modulation etc.

Der Tremolo-Fußschalter (relaisgesteuert) aktiviert das Tremolo sowie den Hall. Durch ein kurzes Betätigen, wird das Tremolo aktiv, hält man den Fuß für ca. zwei Sekunden gedrückt, wird der Hall (in-) aktiv. Das wurde praxistauglich gelöst.

Der CHANNEL-Fußschalter schaltet erwartungsgemäß zwischen beiden Kanälen um. Der BYPASS-Schalter nimmt die Vorstufe aus dem Signalweg (nicht aber die Effekte), was die Möglichkeiten des Pedals enorm erweitert. Dazu gleich mehr.

Einsatzmöglichkeiten in der Praxis

Der Imperial Tri-Tube Preamp wurde ausgesprochen durchdacht und praxisnah konzipiert. Herausragend ist, dass man die beiden integrierten, sehr schön klingenden Effekte mithilfe der „vier Kabel Methode“ auch nutzen könnte, um einen Verstärker mit Einschleifweg mit zwei zusätzlichen Kanälen zu bestücken. Dieses Feature ist momentan quasi einzigartig und die Messlatte, an der sich die Konkurrenz in Zukunft orientieren muss.

Selbst wenn man mithilfe des Bypass-Schalters die Vorstufe des Imperial-Preamps umgeht (dieser schaltet die Vorstufe des Pedals bei Bedarf aus dem Signalweg und dann also die Vorstufe seines möglicherweise schön zerrenden Amps nutzt), können die beiden Effekte erfreulicherweise unabhängig genutzt werden. Dies ist ein großes Plus und wertete den Verstärker ggf. auf, wenn dieser z. B. nicht über einen Hall verfügte.

Viele Bühnenmusiker könnten, nicht zuletzt durch den Stereo-Effekt-Loop, auch ohne Amp zum Gig erscheinen, das Signal hinter den eingeschleiften Effekten (Delay, Modulation etc.) an die FOH ausspielen und sich dieses wiederum über einen Wedge-Monitor oder In-Ear-System wieder zu Gehör bringen.

Selbstverständlich könnte man auch zwei parallele Line-Signale ausgeben, eins für den Mixer und ein weiteres an ein aktives Full-Range-Kabinett auf der Bühne, wie das mittlerweile zunehmend praktiziert wird. Dann muss die Lautsprechersimulation natürlich aktiv sein. Da beide integrierten Effekte (Hall, Tremolo) in Stereo ausgelegt sind und sofern man Delay- oder Modulationseffekte auch in Stereo betreibt, kann man die FOH mit schön breit klingenden Signalen versorgen.

Der Imperial Tri-Tube Preamp ist gleichfalls eine ideale Pedal-Plattform, da er auch davor positionierte Zerrpedale, Kompressoren etc. ausgesprochen gut verarbeitet.

Auch zum Aufnehmen ist das Pedal genial, da man mithilfe der Software auch an die tieferen Strukturen und Parameter gelangt, die sich ohne diese nicht erreichen ließen. Die vielen „ladbaren“ IRs (Lautsprechersimulationen) sollten alle Wünsche befriedigen.

Hier äußert sich Pete Thorn zum Pedal:

Ein Kritikpunkt wäre meinerseits anzumerken, obwohl er den einen oder anderen gar nicht tangierte. Etwas ungünstig ist, dass der so sensible Attenuator-Regler (fungiert ähnlich wie ein Mastervolume-Regler) für den verzerrten Kanal genau oberhalb des Channel-Fußschalters angebracht ist. Er könnte sich also auf der Bühne beim Umschalten leicht verstellen, was bereits bei geringen Veränderungen drastisch hörbare Folgen haben kann. Eine DIY-Lösung dafür könnte ein Flaschengummi sein, das man unterhalb des Chickenhead-Knopf positioniert. Dies machte ein versehentliches Verstellen deutlich schwieriger.

Sound

Hören wir den Preamp zunächst clean mit einer Suhr-Classic Stratocaster auf dem Hals-Pickup. Der Sound ist klassisch Fender-mäßig, der integrierte Hall klingt sehr natürlich und dicht. Mit dem Volume-Regler lässt sich von ultraclean (Fender Twin) über leicht angezerrt (Fender Deluxe), bis zu satt angezerrt (Tweed Style) alles realisieren:

Das Tremolo klingt in Verbindung mit dem integrierten Hall folgendermaßen:

Hören wir den Clean-Channel (Telecaster auf dem Steg-Pickup) mit etwas mehr „Zerre“. Der integrierte Hall ist aktiv:

Der Bassbereich klingt „typisch Tweed Style“, also etwas „flubby“ bzw. „weniger tight“ und „etwas schmutzig“.

Hören wir weitere Tele-Licks mit etwas Hall. Aus Gründen der Authentizität wurde im folgenden Klangbeispiel auch etwas Slapback-Delay in Logic hinzugefügt:

Wechseln wir nun auf den verzerrten Kanal (LEAD), gleichfalls mit der Telecaster auf dem Stegtonabnehmer. Der gute Tom Petty hätte, sofern er denn noch leben würde, womöglich Freude daran. Der Sound „knallt schön“, hat Biss und schönen Schmutz:

Hier nochmals mit dem Steg-Humbucker der Strat:

Nun reißen wir den Volume-Regler des Imperial Tri-Tube Preamp voll auf und testen die „Zerrmöglichkeiten“. Hier kommt gleichfalls die Suhr-Strat auf dem Steg zum Einsatz. Der Sound geht für mich klar in die „Tweed-Style-Richtung“, auch wenn einige Kollegen behaupten, der Sound sei auch „Marshallesque“:

Signalweg: Suhr Classic Strat, SSH bzw. Bill Lawrence Telecaster – Tone King Imperial Tri-Tube Preamp – MOTU M4 – Mac Studio mit Logic.