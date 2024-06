Test: Toybox Audio Buzz Zone, Softsynth, iOS, AU, VST

Frisches Konzept, toller Klang

David Alexander Buzz Zone ist ein Wavetable-Synthesizer mit einer Extraportion Hüllkurven für iPadOS (nur iPad), Standalone und AUv3, so wie macOS und Windows, je VST3.

ANZEIGE

David gründete schon 2012 die in England beheimatete Software-Schmiede Toybox Audio. Das Unternehmen wurde mir jedoch erst viel später bekannt und zwar als Native Instruments die Reaktor Patchblocks einführte. Toybox vertreiben „offizille“ kommerzielle Patchblocks, also solche, die auch im kostenlosen Reaktor Player laufen, weil sie über Native Access autorisiert werden. Die Qualität der Toybox Patchblocks ist dabei überragend aufgrund der eigenen Reaktor-Core-DSP-Programmierung und sie haben meiner Meinung nach besonders mit den Nano Blocks das Bauen von modularen Synthesizern in Reaktor auf ein ganz neues Level gehoben. Mein Lobgesang auf den Toybox Reaktor-Katalog kann gar nicht hoch genug sein, daher auch meine Begeisterung dafür, dass Toybox Synthesizer nun auch fürs iPad erhältlich sind.

David Alexander Buzz Zone Synthesizer

Im Gegensatz zu den Reaktor-Blöcken von Toybox ist Buzz Zone für Desktop als VST3-Plug-in ausgeführt. Es erfordert macOS 10.12 oder neuer oder Windows 7, 8, 10 (mit neustem Service-Pack). Es gibt keine gesonderte Autorisation des Plug-ins, außer dem Toybox-Konto. Bezalt werden kann u. a. mit PayPal. Zum Antesten gibt es die kleine, kostenlose Desktop-Version Thump. Auf dem iPad kostet Thumb 3,99 Euro

Buzz Zone Bedienung

David Alexander Buzz Zone schluckt auf dem 1. Gen. iPad Pro mit A9X in AUM auch mal gleich mal ein Minimum von 46 % DSP-Resourcen und toppt etwa bei 70 %. Auf dem M2 iPadPro sind es gerade mal 17 % an der Obergrenze.

David Alexander Buzz Zone besteht aus zwei Synthese-Engins. Die erste bietet zwei Wavetable-Oszillatoren, wobei der zweite ein subharmonischer Oszillator ist, also nur in Abhängigkeit zu Osc 1 agiert.

Die Parameter sind recht übersichtlich gehalten, aber die kontrastarme Beschriftung lässt weniger Freude aufkommen.

PITCH dient zur Anpassung der Tonhöhe mit dem Unterparameter HARMONY. Über das Dreieckssymbol wird die Auswahl der harmonischen Intervalle mit 13 Einträgen aufgeklappt.

Wo UNISON ist, ist auch ein DETUNE zum Stimmungseinstellung. David Alexander Buzz Zone ist maximal fünffach polyphon und kann bis zu fünffachem Unison.

Ein Spezialfall ergibt sich, wenn HARMONY auf „Unison“ gesetzt ist. Dann kontrolliert DETUNE die Verstimmung der harmonischen Intervalle gegeneinander und der Klang wird extrafett.

POSITION dient zur Auswahl der Startposition innerhalb des Wavetables und Offset bestimmt die Abspielposition des Harmonischen Oszillators (Osc 2).

ANZEIGE

FILTER reguliert die Cutoff-Frequenz, während die 16 verfügbaren Filtermodelle, inklusive Ringmodulation, Wavetable und Chorus über das Menü des Subparameters RESONANZ ausgewählt werden.

FM-DEPTH dient zum Festlegen der Frequenzmodulationstiefe des separaten Modulationsoszillators, dessen Tonhöhe über den Subparameter FM-PITCH bestimmt wird

LEVEL regelt die Ausgangslautstärke, während der Subparameter FM-FEEDBACK den Anteil der internen Rückkopplung der Frequenzmodulation bestimmt.

Die andere Klangsynthese bietet parallel auch einen monophonen Sample-Player, der mit regulären Samples arbeitet. Die Parameter sind sehr ähnlich zur Wavetable-Engine.

SAMPLE PITCH reguliert die Tonhöhe und hat DETUNE als Subparameter.

Es können auch Wavetables und Samples Ex- und Importiert (Drag & Drop) werden. Toybox schreiben im englischsprechigen Online-Handbuch aber nur was von „Standard Wavetables“ mit 2048 Samples pro Frame. Da z. B. Serum ebenfalls 2048 Sample pro Frame als WAV-Datei benutzt, dürften die Dateien kompatibel sein.

DRIVE ist für die Saturierung da und bietet FILTER als Subparameter. Es gibt 12 wählbare Filtermodelle, darunter auch VOCODER, der das Ausgangssignal des Sample-Oszillators in eine eigene Filterbank schickt. Die Synthesizer-Engine dient dabei als Carrier und der Sample-Oszillator ist der Modulator.

Ist der Vocoder ausgewählt, regelt FILTER (Sample-Engine) den Frequenzstartpunkt für die Filterbank, DRIVE die Resonanz und DETUNE (Sample-Engine) die Spreizung der Frequenzbänder. Die Spreizung ist dabei zwischen 1 Oktave Abstand zwischen den Bändern und 1 Halbton einstellbar.

LEVEL regelt schließlich wieder die Lautstärke und hat FM-DEPTH als Subparameter. Als Modualtionsquelle dient dabei das Ausgangssignal der Synthesizer-Engine.

Buzz Zone – Hüllkurvenfiesta

Beim David Alexander Buzz Zone liegt die Besonderheit bei den Hüllkurvengeneratoren, die es für jedes Parameterset gibt, also insgesamt neun! Diese können durch Doppeltippen mit Bezier-Punkten in nahezu beliebiger Anzahl (bei 20+ habe ich aufgehört zu zählen) versehen werden und durch Halten + Ziehen den Hüllkurvenverlauf verformen. Dabei zeigt ein „Lauflicht“ die Abspielposition an und zeigt an, wo es sich lohntm die Hüllkurve weiter zu bearbeiten. Durch ein weiteres Doppeltippen werden die Punkte wieder gelöscht. Es gibt auch einen Taster zum Umschalten zwischen MIDI-Noten-Retrigger und Loop-Modus für die Hüllkurven.

Eine extrem nützliche Funkion zum Kopieren und Einsetzen von Hüllkurven findet sich im Pop-up-Menü in der Titelleiste

Auch auf der Hauptseite zu finden ist der SPEED-Parameter, der die Durchlaufzeit für die Hüllkurve bestimmt. Nicht zu verwechseln mit der Attack-Hüllkurvenphase. Stattdessen wird der Attack indirekt über die LEVEL-Hüllkurve und SPEED realisiert und dem Umstand, dass die Durchlaufzeit der ungeloopten Hüllkurven nicht continuierlich ist, sondern nach hinten graduell abnimmt. Buzz Zone kann daher auch sehr perkussiv und zackig sein.

RELEASE ist dagegen tatsächlich die Abklingzeit nach Loslassen der Taste.

Danach folgen die Feinabstimmung in +/-4800 Cent (+/-12,00 = 1 Okt), die auch numerisch eingegeben werden kann. Danach folgen die Panoramabreite und der Spatial-Effekte mit 19 Raumgrößen bzw. -arten inklusive Chorus, Phaser, Flanger und Wavefolder.

In den Voreinstellungen gibt es neben einer Zurücksetzung der Oszillatorphasen bei eingehenden MIDI-Noten auch Tonhöhenverfolgung für Filter und Sample-Hüllkurven sowie ein höherwertiger und rechenintensivere Filteralgorithmus und die Einstellungen zu Polyphonie bzw. Paraphonie. Hier wird auch die Modulationstiefe von MIDI-Events wie Mod-Wheel auf diverse Parameter eingestellt.

Der Browser in der Titelzeile von David Alexander Buzz Zone ist dagegen recht nüchtern ausgefallen, ohne eigene Tags, Kategorien oder Suchfunktionen. Aber immerhin gibt es Optionen für Im- und Export von Presets. Auch die MIDI-Learn-Funktion ist über das Pop-up in der Titelleiste erreichbar.

Audiodemos: Peak bei -6 dBFS

Es kam nur Toybox Buzz Zone zum Einsatz.