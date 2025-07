Brit-Distortion in a tiny Box

Mit dem Tsakalis AudioWorks Overdrive Room #40 widmet man sich dem unverkennbaren Sound der Marshall-Amps aus den 70er- und 80er-Jahren.

ANZEIGE

Kurz & knapp Soundvielfalt : Zwei eigenständige Modi liefern authentische Vintage- und Classic-Rock-Sounds im Stil legendärer Marshall-Amps.

: Zwei eigenständige Modi liefern authentische Vintage- und Classic-Rock-Sounds im Stil legendärer Marshall-Amps. Gain-Boost : Per Fußschalter aktivierbarer Gain-Boost sorgt für mehr Kompression, Sustain und Durchsetzungskraft.

: Per Fußschalter aktivierbarer Gain-Boost sorgt für mehr Kompression, Sustain und Durchsetzungskraft. Dynamik & Ansprache : Extrem sensibles Spielgefühl mit exzellenter Dynamik, besonders im „19“-Modus für Classic-Rock und Blues.

: Extrem sensibles Spielgefühl mit exzellenter Dynamik, besonders im „19“-Modus für Classic-Rock und Blues. Verarbeitung : Hochwertige Boutique-Qualität, handgefertigt in Griechenland, komplett nebengeräuscharm und robust.

: Hochwertige Boutique-Qualität, handgefertigt in Griechenland, komplett nebengeräuscharm und robust. Flexibilität: Vielfältige Klangregelung inklusive Variac- und Presence-Regler – perfekt für kreative Soundtüftler.

Tsakalis AudioWorks Overdrive Room #40

Die griechische Boutique-Schmiede Tsakalis AudioWorks ist schon lange kein Geheimtipp mehr. Spätestens mit dem famosen „Six“-Pedal, das wir hier auf Amazona.de ebenfalls ausführlich unter die Lupe genommen haben, bewiesen die Athener ihre Leidenschaft für fein abgestimmte Overdrive-Schaltkreise mit musikalischem Charakter. Firmengründer und Namensgeber Panos Tsakalis verfolgt seit 2009 eine klare Mission: Gitarristen eine analoge Klangwelt zu bieten, die sich kompromisslos an klassischen Vorbildern orientiert – aber stets mit einem modernen Twist.

Mit dem Room #40 Overdrive widmet sich Tsakalis dem unverkennbaren Sound der Marshall-Amps aus den 70er- und 80er-Jahren, genauer gesagt dem authentischen Spielgefühl zweier legendärer Schaltungen, wie sie etwa in Modellen der „JMP“- und frühen „JCM“-Ära zu finden waren. Das handverdrahtete Pedal kommt in kompakter Bauweise und verspricht durch zahlreiche Klangregelungen und Zusatzfunktionen wie Gain-Boost, Variac-Simulation und zwei Fußschalter ein besonders breites Einsatzspektrum. Wer auf britische Power-Riffs, singende Leads und das knackige Growl heißgelaufener Röhren steht, sollte hier genau hinhören bzw. den folgenden Testbericht aufmerksam lesen.

Facts & Features

Mit dem Room #40 Overdrive bringt Tsakalis AudioWorks den Sound zweier historischer britischer Amp-Schaltkreise in ein kompaktes und vielseitiges Pedalgehäuse. Dabei stehen die Zahlen „19“ und „22“ sinnbildlich für zwei tonale Welten, die Gitarrengeschichte geschrieben haben: Zum einen der ungeregelte, pure Charakter früher Plexi-Verstärker aus der späten JTM- bzw. JMP-Ära, zum anderen die härtere, bissigere Variante mit Master-Volume-Schaltung aus den Anfangsjahren der JCM-Serie.

Schaltkreis „19“ basiert klanglich auf einem Preamp-Design ohne Master-Volume, wie es typisch für Marshall-Amps der späten 60er und frühen 70er war – etwa beim JMP 1959 „Super Lead“. Diese Amps standen für rohe Dynamik, eine unmittelbare Ansprache und einen offenen Sound mit feiner Zerrstruktur, der vor allem in Bluesrock und frühem Hardrock Maßstäbe setzte. Genau dieses lebendige Spielgefühl fängt der Room #40 auf der 19-Position ein: Der Sound reagiert extrem sensibel auf das eigene Spiel, wirkt offen, rau und organisch. Besonders gut harmoniert er mit Singlecoils und Low-Gain-Settings, wo die Übergänge von Clean zu Crunch wunderbar nuanciert steuerbar sind.

Die „22“-Schaltung hingegen orientiert sich am aggressiveren Preamp-Design der ersten Master-Volume-Modelle wie dem JCM800, sprich: mehr Gain, mehr Kompression und eine straffere Tiefenabstimmung. Hier geht es eher in die Richtung von frühen Metal- und Hardrock-Sounds der 80er-Jahre, mit deutlich mehr Biss in den Höhen und schärferer Ansprache. Diese Seite empfiehlt sich besonders für Leads, Tight-Riffs und moderne Classic-Rock-Spielarten, bei denen Durchsetzungskraft und Punch gefragt sind.

Beide Modi lassen sich über einen kleinen Kippschalter auf der Pedaloberfläche anwählen. Zusätzlich verfügt das Tsakalis AudioWorks Overdrive über zwei separate Fußschalter: einen für die Aktivierung des Effekts, einen weiteren für den internen Gain Boost, der nicht nur die Verzerrung, sondern auch die Kompression erhöht und so für fettere Lead-Sounds sorgt. Eine kleine Status-LED zeigt den Boost-Zustand an.

ANZEIGE

Die Reglersektion des Tsakalis AudioWorks Overdrive ist für ein solch kompaktes Zerr-Pedal recht üppig ausgestattet. Neben den zwei separaten Volume-Reglern (Vol. I & II), die je nach Modus unterschiedlich arbeiten, bietet das Pedal einen Master-Regler zur Gesamtlautstärkeanpassung sowie einen Variac-Regler, der den Sag-Effekt nachbildet, wie er von klassischen Röhrenamps mit reduzierter Netzspannung bekannt ist. Hiermit lässt sich die virtuelle Versorgungsspannung des Schaltkreises absenken, was in einem weicheren, leicht komprimierten Attack resultiert. Ein netter Zusatz-Bonus für Vintage-Fans!

Die aktive 3-Band-Klangregelung mit Bass, Middle und Treble ermöglicht eine präzise Klangformung, während der separate Presence-Regler für zusätzliche Kontrolle über die oberen Frequenzen sorgt. Im Inneren des Pedals befindet sich außerdem ein kleiner Trimmer für die Boost-Gain-Stufe, mit dem sich der zusätzliche Zerrgrad individuell anpassen lässt – ein durchdachtes Detail für Pedalboard-Feintuning bzw. das Anpassen an den verwendeten Verstärker.

Anschlüsse befinden sich wie üblich an der Stirnseite: Input, Output und ein 9V-DC-Netzteilanschluss (Minuspol innen). Das Pedal zieht moderate 30 mA und läuft problemlos mit Standard 9-Volt-Netzteilen. Das robuste Gehäuse misst kompakte 73 x 123 x 55 mm (B × T x H) und ist vollständig handgefertigt in Griechenland – ein Punkt, auf den Tsakalis und sein Team nach wie vor großen Wert legen.

Insgesamt zeigt sich der Tsakalis AudioWorks Overdrive nicht nur als liebevolle Hommage an legendäre Amps, sondern als ernst zu nehmendes Soundwerkzeug mit bemerkenswerter Flexibilität und musikalischer Auslegung. Das alles verpackt in ein optisch eher unscheinbares, technisch aber absolut ausgereiftes Boutique-Pedal, das sowohl Vintage-Fans als auch modernen Spielern reichlich Futter bieten dürfte.

In der Praxis – Spielgefühl mit echtem Amp-Charakter!

Der erste Eindruck beim Einschalten ist erfreulich: Das Tsakalis AudioWorks Overdrive arbeitet absolut nebengeräuscharm, kein wahrnehmbares Rauschen oder Störgeräusch trübt das Klangbild – auch nicht bei höheren Gain-Settings. Die Relais-Schaltung sorgt für knackfreies Schalten und alle Bedienelemente laufen satt und präzise. Das kompakte Gehäuse wirkt dennoch wertig und durchdacht, alle Regler sind gut erreichbar, auch auf engen Boards.

Der „19“-Modus

Die beiden Modi „19“ und „22“ zeigen sehr unterschiedliche Charaktere. Der „19“-Modus liefert ein erstaunlich luftiges, offenes Zerrbild mit lockerem Bassfundament und breitem Mittenband und damit perfekt geeignet für Vintage-Rock, Blues oder Classic-Rock à la ZZ Top, Black Sabbath oder Rory Gallagher. Die Dynamik ist exzellent: Dreht man das Gitarren-Volume zurück, geht der Sound wunderbar in ein sauberes Crunchen über, ohne dass die Klangfarbe oder die Dynamik verloren gehen. Die Verzerrung klingt nie nach Pedal, sondern wie aus einem kleinen Röhrenstack geschöpft.

Der „22“-Modus

Der „22“-Modus des Tsakalis AudioWorks Overdrive dagegen klingt deutlich komprimierter, tighter und aggressiver – ideal für härtere Rock-Spielarten, klassische Metal-Riffs oder singende Leads im Stil von Iron Maiden, Accept & Co. Hier kommt auch der interne Gain-Boost voll zur Geltung: Per Fußschalter aktivierbar, schiebt er das Signal mit hörbarem Lautstärkezuwachs und mehr Sustain nach vorn, ohne in matschige Höhen oder mulmige Bässe abzudriften. Die Boost-Stärke lässt sich per internem Trimmer individuell einstellen – praktisch, wenn man den Boost nur für ein leichtes Plus in der Zerre oder aber als vollwertigen Soloboost einsetzen möchte.

Die Klangregelung arbeitet erstaunlich effektiv und musikalisch. Gerade der Presence-Regler macht einen großen Unterschied, wenn es darum geht, sich mit dunkler abgestimmten Amps oder Humbucker-Gitarren in einer Band durchzusetzen. Auch der Variac-Regler lädt zum Experimentieren ein: Er verändert das Spielgefühl deutlich, von „straff und modern“ bis „weich und schwammig“.

Die Möglichkeit, zwischen zwei Volume-Reglern und zwei Schaltungen umzuschalten, eröffnet kreative Einsatzmöglichkeiten. Beispiel: „19“-Modus für Rhythmusparts, mit leicht abgesenktem Vol. I – „22“-Modus mit Vol. II höher eingestellt für Leads, in Kombination mit Boost – und das alles ohne Patch-Kabel neu zu stecken. Einziger Wermutstropfen: Ein MIDI-Anschluss oder Preset-Funktion fehlt, sodass man alles immer wieder aufs neue manuell schalten muss.

Erfreulich ist, dass das Tsakalis AudioWorks Overdrive nicht versucht, übertrieben modern oder ultra-high-gainig zu klingen. Es bleibt dem klassischen Röhrensound verpflichtet – mit reichlich Headroom, dynamischem Ansprechverhalten und feinen Nuancen im Spiel. Wer die Originale kennt, wird sich über die Authentizität freuen. Wer – wie ich – leider nie einen echten JMP oder frühen JCM800 besessen hat, wird trotzdem das Spielgefühl eines echten Amps erleben können. Und das ohne Rückenleiden oder Lärmprobleme.

Klangbeispiele

Für die folgenden Klangbeispiele habe ich das Tsakalis AudioWorks Overdrive vor den Eingang meines Orange Micro Dark Tops verkabelt. Der Amp war verbunden mit einer 1× 12″ Celestion-Vintage 30 Box, abgenommen wurde der Sound von einem AKG C3000 Mikrofon. Zum Einspielen wurde eine Music Man Silhouette Special Gitarre verwendet. Der Amp war komplett Clean eingestellt, man hört also ausschließlich die Overdrive-Sounds des AudioWorks Room #40.