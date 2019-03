Test: Tube Tech SMC 2B, Multibandkompressor

Komplementäre Kontraste

Die dänische Marke Lydkraft und deren Marke in Blau: Tube Tech. Bei dieser Firmennamen-Kombination wird wahrscheinlich so manches Produzenten- und Live-Herz auf Anhieb mit vakuumisolierter Wärme erfüllt und die körpereigenen Übertrager von Herz zu Hirn können ab und zu schon einmal verrückt spielen (unter anderem auftretendes Krankheitsbild: GAS; „gear aquirement syndrome“).

Das, was bei den meisten Produzentenherzen mit einem gewissen Hörverständnis höchstwahrscheinlich in der Regel das Gegenteil bewirken sollte, ist der Begriff: Multibandkompressor. Für die meisten als letzte Notlösung zu sehen, zerschießt einem auf jeden Fall die Phasenstabilität, klingt unnatürlich und „boxy“, besser frequenzbezogen und parallel.

Lydkraft kombinierte im Jahre 2000 mit dem Stereo-Multiband-Kompressor Lydkraft Tube-Tech SMC 2B diese komplementären Parameter, bevor sich das Thema im Plugin-Bereich überhaupt irgendeiner Präsenz erfreuen konnte. Nach wie vor gilt dieser als das einzige röhrenbasierte Gerät zur Dynamikbeeinflussung über mehrere Bänder und genießt damit bis heute absoluten Alleinstellungswert. Drei OPTO-Bänder von Lydkraft, acht Röhren? Eins ist klar, das wird teuer. Chefentwickler John Petersen verfolgt rigoros die Philosophie, sich nicht am Marktpreis zu orientieren und die bestmöglichen Bauteile für maximalen Qualitätsstandard sowie Haltbarkeit zu implementieren. Wenn man dann noch herausfindet, dass auf den Eingangsübertragern „Lundahl“ steht, weiß man, hier meint man es wirklich todernst. Augenscheinlich bekommt man hier durchweg die Crème de la Crème an Bauteilen vorgesetzt, doch funktioniert das Design?

Im folgenden Test wird sich ergründen, ob die Aufstaffelung des Frequenzbereiches auf Stereobus und Mixbussen in drei Bändern, die sich dadurch ergebenden umfangreichen Möglichkeiten des Toneshapings und der Dynamikbearbeitung, wert sind.

Äußerliches am Tube Tech SMC 2B

Markenzeichen von Tube Tech sind selbstverständlich das tiefblau pulverbeschichtete Gehäuse, die weißen Schriftzüge und die schwarzen, sechseckigen, fest im Gehäuse sitzenden Potentiometer. Den SMC 2B gibt es auch noch in einer Mastering-Version (genannt SMC 2BM, hier werden sämtliche Potis durch gold-platinierte Rotary-Schalter getauscht, was akkuratere und komparativere Bearbeitungsschritte sowie einen Recall ermöglicht). Auch das rote Signal-LED-Juwel findet sich an so gut wie jedem Gerät der Marke. Ganze drei Rack-Units frisst der Multibandkompressor beim Einbau in selbiges, die acht verbauten Röhren produzieren wirklich ordentlich Wärme. Beispielsweise der Manley Massive Passive mit ebenfalls acht Röhren und deutlich vollerem Gehäuse produziert bei Weitem nicht so viel Abwärme.

Bei der Verkabelung des Gerätes kommt man nicht um die Betrachtung der Rückseite herum: Sehr spartanisch gibt es hier lediglich symmetrische Ein- und Ausgänge, realisiert durch XLR-Neutrik-Buchsen mit Sicherung. Hier hätte ich mir, gerade bei diesem interessanten und vielschichtigen Design, ein paar Sidechain-Inputs gewünscht. Neben dem Kaltgerätekabel-Sockel findet sich lediglich noch ein kleiner Zylinder mit auswechselbarer Sicherung und der per Schraubendreher anpassbaren, regionsbezogenen Stromstärke.

Bei der Betrachtung der Innereien fällt einem zunächst auf, dass hier noch eine Menge Platz ist. Dieser ist aber auch zur hinreichenden Belüftung der acht Röhren bitter nötig. Die relativ leichten 6,2 kg, die das Gerät nur wiegt, stellen ein großes Positivum für den Live-Betrieb dar. Auf den zweiten Blick zeigt sich mir der wohl größte Toroidal-Transformer, den ich jemals gesehen habe, ein Riesenteil. Sehr schick: die kleinen Lundahl Eingangsübertrager, neben den großen, blauen nach eigenem Design in dänischer Fertigung hergestellten Ausgangsübertragern. Neben einigen Resistoren läuft man bei längerer Suche aber auch hier und da ein paar ICs über den Weg, vor allem in der Nähe der Potentiometer zur Crossover-Justierung.

Des Weiteren hat der Tube Tech SMC 2B einen richtigen, echten Hard-Bypass. Ist dieser aktiviert, wird im eingeschalteten Zustand der komplette Signalweg ausgenommen der Übertrager deaktiviert, auch wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, gelangen Audiosignale so auch durch den Einschleifweg zum Ohr. Ganz klar: Die Verarbeitung im Inneren wie außen ist über jede Form der Kritik erhaben, hier sitzt alles exakt so, wie es sitzen soll, die Platinen im Inneren sehen einfach nur klinisch perfekt bestückt aus, die Potis, Schalter und Buchsen außen sitzen bombenfest im Gehäuse.

Doch wie funktioniert das Gerät? Ein kurzer Exkurs.

Funktionsweise des Tube Tech SMC 2B

Ganz links verbaut im Tube Tech SMC 2B befindet sich die X-Over Sektion, der Bereich, in dem man die Gabelfrequenzen der zu bearbeitenden Frequenzbereiche justieren kann. Hier bekommt man einmal die Möglichkeit geboten, die Crossover-Frequenz des Höhenbandes zwischen 2 und 6 kHz einzustellen, für das Tiefenband bekommt man noch ein paar mehr Optionen geboten: Per Multiplier-Schalter kann man hier die Crossover-Frequenz noch weiter anpassen: Ist der Multiplier auf „x1“ eingestellt, so kann das Band variabel zwischen 100 und 300 Hz agieren, kippt man den Multiplier-Schalter nach rechts auf die Option „x4“, wird dieser Bereich um das Vierfache multipliziert, so kann man fortan dem Band zwischen 400 Hz und 1,2 kHz die Grenzen aufzwingen.

Die Gabelfrequenzen des Mittenbandes ergeben sich so über die Justierung der anderen beiden Bänder. Der Hersteller brüstet sich mit einem extrem neutralen Crossover-Design, das mit weichen Filtern, die in 6 dB per Oktaveschritten wirken, realisiert wurde.

Von dort aus geht es weiter in die Signalbearbeitung. Die drei Bänder des Kompressors sind alle exakt gleich aufgebaut und lassen sich einzeln deaktivieren, indem man deren jeweilige Gain-Potentiometer ganz nach links dreht. Threshold, Attack, Release und Ratio lassen sich ebenfalls für jedes Band auf komplett identische Art und Weise regeln, ist der Threshold in Nullstellung, so deaktiviert sich automatisch die Kompressionsstufe des jeweiligen Bandes. Im Rückschluss gibt es also auch einen Aufholverstärker pro Band und nach der getrennten Bearbeitung werden diese noch durch die letzten beiden Röhren mitsamt Aufholverstärker wieder summiert und durch die Ausgangsübertrager ausgegeben, zack, fertig. Wie das Ganze klingt, beschreibe ich im Folgenden.