Test: Tuna DJ Gear Tuna Knobs, Gadget

In den letzten Jahren hat Smartphones und Tablets mit mehr und mehr Apps für Musiker, DJs und Vjs für Interesse vieler Kreativer gesorgt. Auch die Qualität dieser Apps hat sich stetig verbessert und selbst die Klangqualität von vielen Synthesizer-Apps kann sich mittlerweile wirklich mit Software-Synthesizern für Mac oder PC auf Augenhöhe messen. Auch die Bedienung dieser Apps über den großen Touch-Bildschirm kann in Zeiten von Smartphones und Co. jedes Kind. Zudem bietet das iPad oder Android-Tablets mit den vielen verschiedenen Apps unendliche Möglichkeiten und ist dabei vergleichsweise auch finanziell sehr günstig, wenn man an die Preise von Hardware-Controllern oder -Synthesizern denkt. Der Vorteil eines Touch-Bildschirms ist aber gleichzeitig sein größtes Manko, nämlich die fehlende Haptik. Und für die Lösung dieses Problems hatte der niederländische Student Samuel Verburg eine einfache und, wie ich finde, geniale Idee: die Tuna Knobs.

Um seine Idee der Tuna Knobs zu realisieren holte sich Samuel Hilfe eines kleinen aber im Hardware-Design schon erfahrenen Rotterdamer Design-Studios. Da man das nötige „Kleingeld“ für ein solches Projekt nicht mal eben unter dem Kopfkissen liegen hat, wurde kurzerhand die Crowdfunding-Plattform Kickstarter bemüht. Dass nicht nur ich die Idee super finde, zeigt das nette Sümmchen von 30.665 Euro, mit der das ursprüngliche Finanzierungsziel von 10.000 Euro mehr als verdreifacht wurde.

So viel zu der Vorgeschichte.

Was sind die Tuna Knobs? Und wie funktionieren sie?

Das Prinzip ist im Grunde recht einfach: Die Tuna Knobs sind statt wie bei normalen Potis üblich nicht einer normalen Gummimischung überzogen, die lediglich die Griffigkeit verbessert, sondern mit einem Strom leitenden Gummigemisch beschichtet. Diese Gummischicht leitet also den natürlichen Strom den unser Körper produziert an die Unterseite des Potis und somit an den Touch-Bildschirm weiter, der das Signal als Fingerberührung interpretiert.