Test: Turbosound TFX152M-AN Bühnenmonitore

Der Turbo auf der Bühne

Groß, blau, imposant! Wer wie ich seine Prägephase, in der man noch leicht zu beeindrucken war, in einer bestimmten Dekade hatte, erinnert sich wohl auch an die klassischen Attribute dieses Herstellers. Ob es nun die Optik, der Rallye-KFZ-lastige Name, meine Hormone oder alles zusammen war, lässt sich rückblickend nicht mehr eruieren, Fakt ist jedoch, dass der Name Turbosound mir stets in Erinnerung blieb. Der mittlerweile zu der Behringer Music Tribe Global Brands gehörende Name macht aktuell mit einem mächtigen Bühnenmonitor namens Turbosound TFX152M-AN auf sich aufmerksam, der uns zum Test vorliegt.

Die Konstruktion des Turbosound TFX152M-AN

Die Leistungsdaten des Turbosound TFX152M-AN Bühnenmonitor sind wahrlich beeindruckend. 1.100 Watt, übertragen von einem 15 Zoll Tieftöner und einem 1 Zoll Titankalotten Hochtöner, aufgebaut in Koaxial-Technik, sollten dem Wedge-Fan genügend Reserven für die druckvolle Übertragung aller Instrumente offerieren. Warum Bühnenmonitor, wenn man InEar haben kann? Nun, nichts ersetzt die Körperlichkeit von bewegter Luft, inwieweit man seine Prioritäten diesbzgl. setzt, muss jeder selber entscheiden.

Die Übertragungsdaten belaufen sich laut Hersteller auf einen Frequenzgang (±3 dB): 63 – 18.000 Hz, Frequenzgang (-10 dB): 57 – 20.000 Hz bei einem Maximalpegel von 125 dB Peak. Dass solche Daten auch andere Begehrlichkeiten wecken, liegt auf der Hand, sodass der Hersteller seitlich auch einen Standard-Flansch angebracht hat, um das System bei Bedarf mittels Hochständer zu einer Beschallungsanlage/Sidefill zu konvertieren. Im Floor-Monitor-Betrieb ruht das System auf vier massiven Füßen, die das System sehr gut an der Stelle halten, wo es der Künstler haben möchte.

Das sehr massive Erscheinungsbild des Systems, das mit einem kräftigen Strukturlack überzogen ist, hat natürlich gewichtstechnisch seinen Preis. 21,5 kg, die an einer einzigen Tragemulde an den Fingern ziehen, wollen erst einmal bewegt werden. Die Lautsprecher sind mit einem massiven Gitter gegen äußere Einwirkungen geschützt. Mit den Abmessungen 351 x 530 x 565 mm gestaltet sich das System für die Leistungsdaten sogar noch vergleichsweise kompakt. Turbosound hat bei der Formgebung den Keil außergewöhnlich flach konzipiert, um dem Zuschauer im Live-Betrieb nur ein Minimum an Sicht zu nehmen. Der Abstrahlwinkel des Systems beträgt 60° in der Horizontalen und 40° in der Vertikalen, zwei Werte, die dem aktuellen Standard bei Bühnenmonitoren entsprechen.

Dringt man in die Elektronik des Systems ein, fällt ein zweiter großer Name, der mittlerweile ebenfalls zur Music Tribe Global Brands gehört: Klark Teknik. Besagtes Unternehmen zeichnet verantwortlich für die DSP-Verwaltung, die, wie sich noch zeigen wird, eine umfangreiche Regelung und Steuerung des Systems ermöglicht. In Sachen Anschlussperipherie verfügt das System neben einer Kombibuchse (XLR/TRS) als Input und einem XLR-Out zwecks Durchschleifen des Signals auch über ein Ultranet-In/Out, um entsprechende Digitalmixer mit dem Turbosound TFX152M-AN zu verbinden. Für entsprechende Wartungsupdates ist ein USB-Anschluss verbaut.

Über vier Drucktasten (Process / Setup / Exit / Enter) und einen Drehregler steuert man das DSP-Menü, das eine umfassende Verwaltung zulässt. Fangen wir zunächst mit dem EQ an, der über vier Presets (None, Vocal, Speech, Playback) verfügt. Im Bereich Vocals werden die Mitten etwas abgesenkt, bei Speech findet erwartungsgemäß eine Absenkung bei den Bässen und den Höhen statt, während die Playback-Einstellung eine dezente „Badewanne“ zeichnet. Natürlich kann man im Bereich „User“ auch seine eigene favorisierte Kurve in den siebenbandigen EQ einzeichnen.

Im Bereich Crossover kann man für den Subwoofer-Betrieb zwischen 120 oder 100 Hz wählen oder aber man gibt eine persönliche Trennfrequenz zwischen 75 und 400 Hz an. In diesem Menüpunkt lässt sich auch bei Bedarf die Phase des Systems um 180 Grad drehen. Das System kann natürlich auch im Standalone-Betrieb laufen, allerdings kommt man ab einer gewissen Venue-Größe nicht um die Hilfsmaßnahmen eines oder mehrer Subwoofers herum.

Im Bereich Feedback (FBQ) verfügt der Turbosound TFX152M-AN über die Möglichkeit der Selbstkontrolle. Eine sehr sinnvolle Einrichtung, um im laufenden Betrieb eine ständige Feedback-Überwachung zu generieren. Der Monitor überwacht sich selbst und regelt bei aufschwingendem Feedback die Frequenz automatisch herunter. Natürlich kann der Monitor auch erst eingerauscht werden. Eine Demonstration der Handhabung kann man sich hier ansehen.

Input & Gain regelt die Eingangsbelegung nebst der Vorverstärkung des Signals. Im Bereich Position kann man neben dem Haupteinsatzgebiet als Floor-Monitor auch die Bereiche „Stand“ (Hochständer) und „Corner“ (Aufstellung in einer Ecke) als Preset auswählen.

Sehr schön auch der Bereich Delay, indem man eine Laufzeitenverzögerung bis zu 300 ms ausgleichen kann. Wer nicht rechnen möchte, kann den Abstand zwischen den Delay-Towern auch in Meter oder Feet eintragen und die Verzögerung vom System berechnen lassen. Als Abschluss gibt es noch einen Limiter, der bei einer maximalen Leistung im vierstelligen Bereich durchaus Sinn ergibt, um den Künstler nicht unerwartet mit dem vollen Brett zu überraschen.

In der Praxis

Bei der Inbetriebnahme fällt das System sehr angenehm durch ein nahezu unhörbares Rauschen auf. Ich hatte zunächst den Eindruck, das System sei gar nicht eingeschaltet. Somit eignet sich das System auch sehr gut für Beschallungen, wo es auf einen möglichst geringen Nebengeräuschpegel ankommt.

Dann aber ein kleiner Dämpfer im sehr guten Gesamteindruck. Die XLR-Buchse ist nicht verriegelt, was im Live-Betrieb eigentlich ein Unding in dieser Leistungsklasse darstellt. Entsprechend leicht ließ sich das eingesteckte XLR-Kabel entfernen, was zur Folge hat, dass man gerade im zuweilen ruppigen Wedge-Betrieb latent Gefahr läuft, einen Aussetzer im Signalfluss zu generieren.

Das Gemüt hellt sich jedoch umgehend wieder in dem Augenblick auf, in dem das erste Signal durch das System läuft. Zunächst einmal verfügt das System erwartungsgemäß über sehr viel Headroom und ermöglicht dadurch auch in hohen Lautstärken eine sehr dynamische Wiedergabe, ohne dass erste Sättigungen oder Clippings den Klang in seiner Qualität mindern. Insbesondere im Floor-Monitor-Betrieb kann man sich bei dieser Dynamik auch das eine oder andere Sidefill sparen, da auch ein komplettes Drumset inkl. Kick tonal wuchtig und druckvoll abgebildet wird.

Den klanglichen Höhepunkt hingegen bietet einmal mehr das Koaxial-Prinzip, was in Sachen Phasentreue und Abstrahlverhalten Maßstäbe setzt. Insbesondere innerhalb des genannten Abstrahlwinkels von 60 x 40 Grad ist es eine echte Freude zu hören, wie sich klanglich faktisch nichts für das Gehör ändert. Steht man mittig vor den Lautsprechern, ist die punktgenaue Abstrahlung des Signals über den gesamten Frequenzgang meines Erachtens durch nichts zu ersetzen, allerdings ist dies eine rein subjektive Auslegung.

Auch im Hochständerbetrieb weiß die Turbosound TFX152M-AN zu überzeugen. Trotz des vergleichsweise kleinen Gehäuses liefert das System einen kräftigen Bass und ist durchaus in der Lage, ca. 100 Personen zu beschallen. Für größere Events empfiehlt sich dann zweifelsohne der Subwoofer Betrieb. Schön auch, dass die berühmt, berüchtigte Mittensenke im 15/1 Betrieb hier beileibe nicht so stark in Erscheinung tritt, wie bei einigen anderen Vertretern dieser Bauweise. Natürlich erklärt es sich von selbst, dass man im Hochständerbetrieb nur noch mit Trittleitereinsatz an der DSP-Steuerung Änderungen vornehmen kann, aber man sollte sich immer vor Augen führen, dass diese Betriebsart nur einen Bonus für den primär als Wedge konzipierten Monitor darstellt.

Dass der Drehregler ständigen Zugriff auf die Lautstärke ermöglicht, hat in der Praxis sowohl Vor- als auch Nachteile. Für den disziplinierten Betrieb ist ein schneller Zugriff auf die Endlautstärke, ohne sich mühsam durchs Menü zu scrollen, auch während der laufenden Show ein Segen, allerdings hat man hier unter Umständen die Rechnung ohne den Fan gemacht. Gerade wenn ohne Absperrgitter vor der Bühne gearbeitet wird, muss man sich ständig mit der Spezies „Männlich-besoffen-den ebenfalls besoffenen Kumpels imponieren wollen-ich stelle mein Bier ab wo ich will-was passiert wohl wenn ich hier dran drehe“ auseinandersetzen, womit man ständig Gefahr läuft, dass einem irgendein unsensibler Zeitgenosse den Sound während der Show zerschießt. Für unbefugtes „Fummeln“ kann man das System allerdings auch mit einem Passwort sichern.