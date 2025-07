Passive Profi-PA mit starkem Sound

Manche PAs rocken einfach! Das TW AUDiO PA-SYS-ONE/TGX ist ein professionelles, schlüsselfertiges PA-Komplettsystem, das sich insbesondere für mittlere Beschallungsaufgaben in Live-, Touring- und Festinstallationsumgebungen eignet. Es kombiniert hohe Leistung, präzise Abstrahlung und maximale Betriebssicherheit in einem kompakten Format. Das System besteht aus zwei T24N-Topteilen, vier B30-Subwoofern und einem leistungsstarken TGX-10- oder TGX-12-Endstufen-Rack mit integrierter DSP-Steuerung.

Eine Anmerkung der Redaktion vorweg:

Professionelle PA-Anlagen in dieser Größenordnung zu testen, ist aufgrund des hohen logistischen Aufwands heutzutage nahezu unmöglich geworden. Wir bedanken uns deshalb ausdrücklich beim Musikhaus Thomann für die Gelegenheit, dass wir diese PA im großen Showroom intensiv testen durften.

Kurz & knapp Profi-Komplettsystem: Das TW AUDiO PA-SYS-ONE/TGX Bundle ist eine schlüsselfertige PA-Anlage für professionelle Anwendungen. Top-Klang für Bands: Ausgewogener Sound mit klaren Höhen und kraftvollem Bass – ideal für Live-Musik und Events. Ohne Distanzstangen: Praktisches Stacken der Lautsprecher spart Zeit beim Aufbau. Erweiterbar & flexibel: Kompatibel mit weiteren TW AUDiO Komponenten für größere Setups. Viel Zubehör: Rollbretter, Flugrahmen und Hüllen erleichtern Transport und Handling im Tourbetrieb.



TW AUDiO PA-SYS-ONE/TGX Bundle im Überblick

Die Firma TW AUDiO ist ein deutscher Hersteller professioneller Lautsprechersysteme. Seit der Gründung im Jahr 2004 hat sich das Unternehmen auf hochwertige Beschallungslösungen für Live-, Touring- und Installationsanwendungen spezialisiert. TW AUDiO steht für durchdachte Systemkonzepte, exzellente Klangqualität und hohe Fertigungsstandards „Made in Germany“. Die Produkte zeichnen sich durch Langlebigkeit, modulare Skalierbarkeit und kompromisslose Performance aus – entwickelt in enger Zusammenarbeit mit Anwendern aus der Praxis.

Das TW AUDiO PA-SYS-ONE/TGX-Bundle besteht aus zwei T24N-Topteilen, vier B30-Subwoofern und einem leistungsstarken TGX-10- oder TGX-12-Endstufen-Rack mit integrierter DSP-Steuerung. Doch schauen wir uns die einzelnen Bestandteile zunächst etwas genauer an, bevor ich zu meinem Test komme.

TW AUDiO T24N-Topteile

Die T24N sind 2-Wege-Horn-Topteile, bestückt mit zwei 12”-Neodym-Lautsprechern. Einer davon deckt den Mitteltonbereich ab, der zweite ist koaxial mit einem 1,4”-Hochton-Kompressionstreiber bestückt. Die Hornabstrahlung ist austauschbar und bietet wahlweise 60° × 40° oder 90° × 50° Abstrahlwinkel. Die T24N erreichen einen maximalen Schalldruck von bis zu 143 dB SPL, haben eine Belastbarkeit im Peak von 2400 W (Bi-Amp LF), 400 W (Bi-Amp HF) bzw. 2400 W (passiv) und decken einen Frequenzbereich von 65 Hz – 18 kHz ab. Das Gehäuse besteht aus Birkenmultiplex, ist wetterfest beschichtet und verfügt über integrierte Flug-Hardware sowie eine optionale Stativhülse.

TW AUDiO B30-Sub

Die Tieftonbasis bilden vier B30-Subwoofer, die jeweils mit zwei 15”-Langhub-Treibern in einem Bassreflex-Gehäuse ausgestattet sind. Sie liefern druckvollen, trockenen Bass mit hoher Impulstreue und erreichen einen Frequenzbereich von 35 Hz – 200 Hz bei einem maximalen Schalldruckpegel von 133 dB SPL. Jeder Subwoofer hat eine RMS-Belastbarkeit im Peak von 4000 W. Das Gehäuse ist ebenfalls aus wetterfest beschichtetem Multiplex gefertigt, stapelbar, flugfähig und mit ergonomischen Griffen sowie Rollen vorbereitet.

TW AUDiO Dynacord TGX10

Das Dynacord TGX10 ist eine professionelle 4-Kanal-Endstufe der Touringklasse, die speziell für anspruchsvolle Live-Beschallungen entwickelt wurde. Mit einer Leistung von 4 × 2500 Watt an 4 Ohm (bzw. 4 × 2100 W an 8 Ohm oder 2 × 5000 W im gebrückten Modus) bietet die TGX10 enorme Leistungsreserven bei gleichzeitig kompaktem 2-HE-Rack-Format. Sie basiert auf einer hocheffizienten Class-D-Endstufe, kombiniert mit modernster DSP-Signalverarbeitung. Der integrierte OMNEO-/Dante-Audio-Netzwerkanschluss, AES/EBU-Inputs sowie analoge Eingänge ermöglichen maximale Flexibilität bei der Systemintegration. Die intelligente Schutzschaltung sorgt für Betriebssicherheit auch unter Extrembedingungen, während die Eco-Rail-Funktion den Stromverbrauch bei Teillast deutlich reduziert.

Das APL7-TGX ist ein Anschlussfeld (Advanced Power Link), speziell für TGX-Endstufen, das eine schnelle, fehlerfreie und tourtaugliche Verkabelung ermöglicht. Es stellt alle notwendigen Ein- und Ausgänge zur Verfügung. Darüber hinaus erlaubt das APL7 die komfortable Kanalzuweisung und ermöglicht eine saubere, strukturierte Kabelführung im Rack. Es ist als Patchpanel für mobile Racks ausgelegt und bietet einen professionellen, mechanisch robusten Standard für Tournee- und Festival-Setups.

Das Rack ist speziell auf schnelle Plug-and-Play-Setups ausgelegt und bietet höchsten Schutz für das Equipment im rauen Touringalltag. Durch die vollständig integrierte Verkabelung reduziert sich der Aufbauaufwand auf ein Minimum. Die strukturierte und beschriftete Oberfläche ermöglicht einen schnellen Überblick und erleichtert Fehlerdiagnosen im Live-Betrieb. Das RACK TGX ist die ideale Lösung für professionelle Anwender, die auf maximale Betriebssicherheit, einfache Handhabung und höchste Audioqualität setzen.

Das PA-SYS-ONE/TGX ist als Plug-and-Play-System konzipiert und wird vorkonfiguriert mit passenden Presets und Verkabelung ausgeliefert, wodurch es sich besonders für den schnellen Auf- und Abbau im Touring- oder Verleihbereich eignet. Es ist skalierbar und lässt sich problemlos mit weiteren T24N- oder Subwoofer-Modellen wie dem BSX erweitern. Das gesamte System überzeugt durch hohe Pegelfestigkeit, exzellente Sprachverständlichkeit, ein lineares Klangbild und eine äußerst robuste Bauweise.

Mit seinem kompakten Transportvolumen, der hervorragenden Klangqualität und der leistungsstarken Endstufentechnik ist das TW AUDiO PA-SYS-ONE/TGX eine professionelle, flexible Lösung für anspruchsvolle Beschallungsaufgaben im mobilen oder festen Einsatz.

Praxis

Für meinen Test habe ich das TW AUDiO PA-SYS-ONE/TGX-Bundle beim Musikhaus Thomann im großen Showroom getestet. In der PA-Abteilung können zwei B30-Subs und ein T24N getestet werden. Leider konnten wir die TW AUDiO Dynacord TGX10-Endstufe nicht im Detail testen – das holen wir jedoch noch nach. Doch schauen wir uns jetzt die PA genauer an.

Beim ersten Hören mit ein paar Test-Tracks bin ich direkt begeistert – und ziemlich überrascht, wie viel Power in der TW AUDiO PA-SYS-ONE/TGX steckt. Die Höhen sind sehr angenehm und setzen sich deutlich durch. Auch bei höherer Lautstärke bleiben sie klar und differenziert. Ich hatte nicht den Eindruck, dass sie besonders scharf klingen, sondern sehr ausgewogen und angenehm.

Auch der Bass ist frontal klar und sitzt dort, wo er sein soll. Das ausgewogene Verhältnis der Bässe zu den Topteilen gefällt mir persönlich sehr gut, wobei sich das natürlich in der DSP unkompliziert an den jeweiligen Geschmack anpassen lässt. In diesem Fall sind die Bässe unter 125 Hz im DSP-Setup sehr präsent eingestellt, wie man im Frequenzgang deutlich sieht. Trotzdem ist die Frequenzverteilung sehr linear und wird den meisten Ansprüchen gerecht – auf jeden Fall ein Frequenzgang, mit dem man sehr gut arbeiten kann.

Die TW AUDiO PA-SYS-ONE/TGX ist generell sehr schnell aufgebaut und spielbereit. Die Boxen können ohne Distanzstange einfach aufeinandergestellt werden – für mich eine sehr praktische PA, die einen starken Sound bietet. Übrigens auch hervorragend erweiterbar! Ich selbst habe schon oft auf TW AUDiO-Anlagen gemischt und finde den Klang hervorragend. Auch bei größeren Bühnen macht TW AUDiO eine sehr gute Figur, wenn die Boxen einfach verdoppelt werden. Die Topteile können durch den Flugrahmen auch untereinander geflogen werden – wie auf dem folgenden Bild zu sehen ist:

Alternativen

