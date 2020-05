Test: Twisted Electrons MEGAfm, Synthesizer mit FM-Synthese

MEGAfm in jeder Hinsicht

Der MEGAfm von twisted electrons aus Frankreich ist ein bis zu 12-stimmiger 4 OP FM-Synthesizer mit Direktzugriff auf die 8 verschiedenen Algorithmen sowie die allermeisten Parameter vom Frontpanel.

Die FM-Synthese im MEGAgm

Die interne Klangerzeugung basiert auf zwei Chips der Firma Yamaha mit der Bezeichnung YM-2612. Dieser Soundchip ist kompatibel zu dem Yamaha YM-2151 – der in einigen Yamaha 4 OP Keyboards zur Anwendung kam – und wurde in einigen Videospielsystemen des Herstellers SEGA im Privat- und Arcadebereich verwendet, z. B. in der Megadrive und Genesis Konsole sowie in Arcade Plattformen der Serie MEGA-Play, System 18 und 32. Auch in frühen „Multimedia PCs“ der Firma Fujitsu – genannt FM Towns – kam dieser Chip von Yamaha zum Einsatz. Dabei handelt es sich hier um einen reinen Synthesizer-Chip, der keine digitalisierten Klänge (Samples) ausgeben kann, sondern auf Basis der FM-Synthese von vier Operatoren mit bis zu sechs Stimmen Polyphonie Klänge ausgeben konnte.

Hinweis: In einigen Foren wird bereits falsch kolportiert, es handle sich beim dem Yamaha YS-2612 um den Soundchip in den frühen Adlib- & frühen Soundblaster-Soundkarten für IBM kompatible PCs. Das ist nicht richtig, in Adlib Karten kam der Yamaha Chip YM-3812 zum Einsatz, der eine gänzlich andere Beschaltung als der 2612 Chip hat und bis zu 9-fache Polyphonie bot.

Lieferumfang und Anschlüsse

Zurück zum MEGAfm, dieser wird in einem Karton mit externen Steckernetzteil ohne Handbuch geliefert, das sich aber von der Homepage des Herstellers herunterladen lässt. Dort findet man auch die jeweils aktuelle Firmware zum Selbst-Update. Ein schickes flaches schwarzes Desktop-Gehäuse aus Aluminium mit weißer Aufschrift und zweistelligem roten LC-Display runden das äußerliche Erscheinungsbild ab.

Die Anschlüsse für MIDI sowie Audio (Stereo und Kopfhörer) liegen an der Stirnseite des Gehäuses, wo man diese auch erwartet.

Benutzer Interface

Auf dem Benutzer-Interface findet man im Bereich der vier Operatoren 32 Fader für alle Parameter, die mit genau dem richtigen Druckwiderstand ausgestattet sind, um damit präzise arbeiten zu können.

Dazu gibt es in anderen Bereich 14 Regler und 15 Schaltknöpfe. Es gibt drei LFOs und einen Arpeggiator, die alle mit MIDI-Clock synchronisiert werden können. Der Arpeggiator selbst verfügt über sieben Modes:

Up für aufsteigende Tonsequenz

Down für absteigende Tonsequenz

Up/Down auf- und wieder absteigende Tonsequenz

Random1 spielt zufällige Noten mit den Noten, die man auf dem MIDI-Keyboard hält

Random2 spielt ebenfalls zufällige Noten ganz ohne MIDI-Input

Sequencer1 spielt eine eigen erstellte Sequenz mit bis zu 16 Noten

Sequencer2 spielt die in Sequencer1 erstelle Sequenz, aber je Tastendruck eine Note

Jedem Knopf oder Schieberegler (Fader) können bis zu drei LFOs zugewiesen werden – ja, jedem. Dies geschieht durch den Chain-Link-Button bei jedem LFO. Der zuletzt benutze Parameter wird beim Druck auf diesen Button diesem LFO zugewiesen. Ja, man kann diesem Parameter auch einen zweiten LFO zuweisen, auch einen dritten, jedem Parameter … Übersicht verloren? Man drücke den Chain-Button für vier Sekunden und alle Parameter sind wieder frei von allen LFOs.

Die Ausgabe der zwei Chips kann entweder summiert auf Mono oder getrennt auf je einen Stereokanal erfolgen. Letzteres für im Regelfall zu extremen Links-Rechts Erscheinungen, denen man mit einem Griff zum Panning-Mischer seines Vertrauens Herr werden kann – man beachte dazu auch die Klangbeispiele. Dazu lässt sich die Polyphone entweder auf 12 Stimmen mit einem Klang oder 6-stimmig mit zwei Klängen oder monophon ausgeben. Das Gerät verfügt dabei über 600 Speicherplätze, paart das aber mit einer 2-Segment LC-Anzeige. Zwei Dezimalstellen für 600 Speicherplätze, kommt schon mal die Frage auf, ob man die 48 oder 148 im Einsatz hat.

Ausflug in die Fm-Synthese

Ein kurzer Ausflug in die FM Klangsynthese (für detaillierte Informationen empfehle ich Literatur des AMAZONA.de Kollegen Klaus Peter Rausch, besonders sein Buch DX-Story): Mit FM wollen wir eine einzelne Frequenz mittels Operatoren in eine komplexe Schwingungsform modulieren und durch Verwendung eines Algorithmus Dynamik in diesen Klangverlauf bringen. Das ermöglicht dem Wissenden die Gestaltung von sehr komplexen natürlichen und synthetischen Klängen und dem Mutigen überraschende Ergebnisse in Sachen Krach und FX. Eine gute Zusammenfassung zur FM-Synthese findet Ihr auch bei uns UNTER DIESEM LINK.

Presets des Twisted Electrons Synthesizers

Die Presets in der Maschine geben auch nicht ansatzweise eine Übersicht über die Leistungsfähigkeit des Synthesizers und FM generell. Bei den enthaltenen Presets hat man sich die x-te Version Rhodes Piano oder Fretless Bass gespart. Die Klangbeispiele reflektieren diesen Umstand. Bei meinen ersten Versuchen, eigene Klänge auf dem MEGAfm zu programmieren, wurde mir wieder bewusst, warum ich 4 OP Maschinen denen mit 6 vorziehe: Man kommt besser damit klar, sollte das aber nicht mit einfach verwechseln. Bei FM kann eine kleine Veränderung alles kaputt machen, daher sind kleine Schritte und häufiges Abspeichern ein Muss. Die haptisch und vom Design gelungene Oberfläche des MEGAfm unterstützt einen dabei bestmöglich. Nachfolgend ein paar Klangbeispiele des MEGAfm: Bei der Benutzung der Maschine ist mir ebenfalls aufgefallen, dass jegliche Fader-Bewegungen per MIDI ausgegeben werden und aufgezeichnet werden können. Vorbildlich!

Wenn man am Volume-Poti dreht, hört man im Hintergrund ganz leise ein digitales „Zippern“, ein Hinweis darauf, dass die Lautstärkeregelung digital ist und pro Sound mit abgespeichert werden kann. Damit ist es möglich, die teils drastischen Pegelschwankungen von einem FM-Sound zum anderen einzufangen, kann aber auch lästig sein, wenn einem ein Sound zu leise erscheint und das Poti noch auf Anschlag steht, aber nicht ist. Daran gewöhnt man sich schnell, sollte man aber wissen.

Ein Hinweis in eigener Sache zum Thema Transparenz: Das Testgerät wurde vom Tester auf eigene Kosten zum volen Preis erworben. Die Klangbeispiele wurde mit einem PCM-Recorder in 24 Bit, 96 kHz ohne Verwendung von Effekten oder einer Klangregelung aufgenommen.

