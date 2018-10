Test: u-he Colour Copy, Delay Plugin

Die Eimerkette ist zurück!

u-he Colour Copy ist ein neues Effekt-Plugin, das sich an der Garde der Bucket Brigade Delays (BBD) orientiert. Dabei handelt es sich um jene Technologie, die es seit Jahrzehnten ermöglicht, Echo- und Modulationseffekte zu generieren – mit analoger Schaltungstechnik. Colour Copy ist eine Weiterentwicklung der Effekteinheit „Lyrebird“, die im hauseigenen Produkt Repro-1 zu finden ist.

Moderne Delay-Einheiten verwenden Sampling und erzeugen Kopien des Eingangssignals. Beim Ändern der Delay-Zeit wird normalerweise die Größe des Zwischenspeichers angepasst. Hierbei entstehen unschöne Artefakte, ein digitales Delay lädt somit weniger zum Rumspielen an den Parametern ein. Ein BBD hingegen erzeugt musikalisch sinnvoll einsetzbare Artefakte. Dies ist in der Musikgeschichte der vergangenen Jahrzehnte hinreichend belegt (siehe z. B. Reggae, Dub oder Psychedelic Rock).

Der Klang eines BBD hat aufgrund der verwendeten Technologie eine stark gefärbte Charakteristik. u-he Colour Copy emuliert diese Charakteristiken dabei auf vielfältige Weise, mit einigen netten Zusatzfunktionen.

Das Userinterface entspricht dem typische u-he Design. Wem das geläufig ist, der findet sich auf der Oberfläche sofort zurecht. Unabhängig davon ist die Bedienung der Grundfunktionen übersichtlich und weitestgehend selbsterklärend. Schön ist die Undo/Redo-Funktion, so was fehlt den meisten Plugins.

Die Regler für die Standard-Parameter des Delays sind im „Analog-Style“ ausgeführt. Im zentralen Display werden die Wellenformen des Echos abgebildet und die Echo-Tabs können hier für den linken und rechten Kanal individuell eingestellt werden. Dadurch entstehen unterschiedliche rhythmische Muster und Stereoeffekte. Zudem wird hier das Routing vom Eingangssignal und Feedback definiert.

Ein Panic (!) Taster hilft, falls einem die Feedbacks mal um die Ohren fliegen. Der Taster stellt das Plugin umgehend stumm. Im unteren Drittel des UI befinden sich die Besonderheiten dieser BBD-Variante.

Ducking Kompressor des u-he Colour Copy

Ein Ducking Kompressor „drückt“ das Signal stark zusammen, sodass ein (hinreichend in den letzten Jahren der Dancemusic gehörter Effekt) Pumpen entsteht. In Colour Copy kann der Nutzer auswählen, ob das gesamte Signal oder lediglich der Feedback-Anteil, sprich – das Echo – gepumpt werden soll.

Das ist ein gelungenes Feature. Beeinflussen lässt sich der Threshold-Level des Eingangssignals und die Trägheit des Pumpens.

Feedback Colouration

Diese Sektion gab dem u-he Colour Copy Plugin seinen Namen. Mittels der Colour-Funktion wird der eigentliche Klangcharakter mit all seinen Finessen in Colour Copy eingestellt. Die Färbungen klingen zunächst nur subtil unterschiedlich, resultieren jedoch im Klangcharakter und auch im Mix in unterschiedlichen Ergebnissen. Mittels eines Brightness- und eines Saturation-Reglers können die Feedbacks weiter im Sounddesign angepasst werden. Durch diese Sektion entstehen etliche unterschiedliche BBD-Charaktere und machen u-he Colour Copy klanglich sehr flexibel.

BBDs rauschen prinzipiell mehr oder weniger stark. Über den Floor-Schalter kann ein Rauschen künstlich hinzugefügt werden.

Modulation beim u-he Colour Copy

Auf der rechten Seite befindet sich ein LFO, der wahlweise die Delay-Rate, die Position der Tabs oder die Delay-Lautstärke moduliert. Dank seiner Hilfe können mit Colour Copy Modulationseffekte wie Chorus, Vibrato oder Tremolo simuliert werden.

Die Parameter LFO Frequency und LFO Depth können mit Hilfe eines Envelope Followers zusätzlich moduliert werden.

Weitere Funktionen

Eine Freeze-Funktion friert den aktuellen Delay-Sound ein und lässt ihn unendlich weiterklingen, was spannende Klangschichtungen erlaubt. Ein am Eingang anliegendes Signal wird in diesem Fall trocken durchgeschleust und nicht dazu gemischt.

Ein Feature namens MIDI Key Control erlaubt es, u-he Colour Copy über ein angeschlossenes MIDI-Keyboard zu „spielen“. Per Tonhöhe wird die Delay-Rate bestimmt. Pro Oktave wird diese verdoppelt.

Presets können via MIDI-Program-Change-Messages umgeschaltet werden, das ist praktisch.

Im Preset-Browser können eigene Kreationen nicht nur gespeichert, sondern auch umfangreich mit Tags versehen werden. So lassen sich nach definierten Attributen innerhalb des Browsers passende Presets suchen und finden.

Klang des u-he Colour Copy

u-he Colour Copy emuliert das Verhalten und den Klang analoger Bucket Brigade Delays. Ich habe in meinem Musikerleben diverse Geräte dieser Zunft spielen und hören dürfen. Colour Copy schafft es, dieses Klangbild in einer charakterlichen Vielfalt wiederzugeben. Dabei klingt es für mich immer eine Spur schöner und weicher als die mir bekannten BBDs. Dies ist kein Nachteil, im Gegenteil. Musikalisch integriert sich das Ausgangssignal von Colour Copy sehr gut und es findet sich für meinen Geschmack immer ein passender Delay-Sound.

Technisches

u-he Colour Copy ist für Mac und Windows Welten erhältlich und läuft in den Formaten Audio Units (au), vst2, vst3, aax (Pro Tools 10.3.7 or later) in 32 Bit und 64 Bit Versionen.

Zusätzlich ist es zum NKS-Format von Native Instruments kompatibel.

Eine Demoversion ist erhältlich, diese lässt sich durch Eingabe einer gültigen Seriennummer zur Vollversion freischalten.