10 FX für ein Halleluja

Nach langer Zeit im Beta-Status sind die u-he Uhbik 2 Effekte nun erhältlich und für Besitzer der ersten Version des versatilen Effektpaketes sogar kostenlos. Nicht nur wurden die Algorithmen und die Bedienoberflächen runderneuert, es gibt jetzt auch einen zusätzlichen Uhbik: den Uhbik Compressor. Verschaffen wir uns einen Überblick über die zehn Effekte.

Kurz & knapp Was ist es? u-he Uhbik 2, ein modulationsstarkes Multi-Effekt-Plug-in-Bundle mit zehn Effekten für kreative Soundbearbeitung. Umfang: Zehn Effekte von Reverb und Delay bis zu Grain-, Filter- und Modulationseffekten, inklusive neuem Uhbik Compressor.

Zehn Effekte von Reverb und Delay bis zu Grain-, Filter- und Modulationseffekten, inklusive neuem Uhbik Compressor. Modulation: Acht Modulationsslots, Mapper, LFO, Envelope Follower und umfangreiche Kurvenbearbeitung ermöglichen extrem komplexe Steuerungen.

Acht Modulationsslots, Mapper, LFO, Envelope Follower und umfangreiche Kurvenbearbeitung ermöglichen extrem komplexe Steuerungen. Klang: Sauberer, moderner Sound mit klarer Ausrichtung auf kreative Effekte statt Vintage-Emulationen.

Sauberer, moderner Sound mit klarer Ausrichtung auf kreative Effekte statt Vintage-Emulationen. Praxis: Einheitliche, skalierbare Oberfläche, exzellente Preset-Verwaltung und Surround-Fähigkeit für Mehrkanal-Produktionen.

Einheitliche, skalierbare Oberfläche, exzellente Preset-Verwaltung und Surround-Fähigkeit für Mehrkanal-Produktionen. Fazit: Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis mit durchgehend hoher Qualität – lediglich der Runciter fällt klanglich etwas ab.

Installation von u-he Uhbik 2 Effekte

Nach dem Kauf und dem Download der u-he Uhbik 2 Effekt wird eine E-Mail mit dem Freischaltcode versendet, mit der alle Plug-ins freigeschaltet werden. Ihr braucht also keinen Account auf der u-he Website anzulegen.

Lauffähig ist u-he Uhbik 2 ab Windows 7 und OSX10.10 (Intel und nativ) sowie Linux. Als Plug-in-Formate werden AUv2, VST, VST3, Clip und AAX angeboten – eine Standalone-Variante gibt es nicht.

Die Anleitung ist als lokale PDF-Datei in englischer Sprache vorhanden und kann direkt vom Plug-in aus aufgerufen werden. Hier werden ausführlich alle Effekte und deren Parameter beschrieben, aber auch ein wenig Entstehungsgeschichte hat u-he in die Bedienungsanleitung einfließen lassen.

Oberfläche und Preset-Verwaltung

Die Bedienoberfläche der u-he Uhbik 2 Effekte ist bei allen zehn Plug-ins des Bundles einheitlich gestaltet, wobei Farbgebung und Anordnung der Regler variieren. Die Größe der Oberfläche ist von 50 % bis 300 % skalierbar.

Allen Effekten gemeinsam ist die Sektion auf der rechten Seite des GUI, die den Envelope Follower, den LFO und ein Oszilloskop beherbergt. Außerdem wird hier eine Übersicht über den Mapper, einen frei einstellbaren Modulator, angezeigt.

Dieser Mapper ermöglicht es, bis zu 128 festgelegte Werte zyklisch abzurufen. Es können aber auch weniger Werte herangezogen werden.

Über einen Rechtsklick können im Mapper alle möglichen Hilfsmittel zur Erstellung der Verläufe herangezogen werden: Linien zeichnen, vorgegebene Verläufe abrufen oder vorhandene Verläufe manipulieren – hier ist so ziemlich alles möglich. Diese Werte können dann in der Hauptansicht sehr einfach einzelnen Parametern des jeweiligen Plug-ins zugewiesen werden.

Dies geschieht über die Modulationsmatrix der u-he Uhbik 2 Effekte, die sich am unteren Rand befindet. Hier wird die Quelle ausgesucht und das Ziel per Drag-and-Drop bestimmt.

So können bis zu acht Modulationszuweisungen vorgenommen werden. Dabei kann nicht nur die Modulationsstärke eingestellt werden. Über die vier Modifier

Rectifier,

Quantisierer,

Sample-and-Hold und

Slew-Limiter

kann das Eingangssignal der Modulation manipuliert werden, bevor es das Ziel erreicht. Damit lassen sich wirklich komplexe Steuerungen realisieren.

Die Preset-Verwaltung der Effekte bietet alles und noch mehr, es können sogar Suchverläufe gespeichert werden. Tags, Kategorien, Favoriten und genaue Preset-Beschreibungen lassen keine Wünsche offen.

Die u-he Uhbik 2 Effekte sind von vornherein auf Surround-Sound ausgelegt und somit Mehrkanal-fähig und bieten dafür eigene Einstellungen.

Widmem wir uns jetzt den einzelnen Uhbik 2 Effekten.

u-he Uhbik 2 – Uhbik Ambience

Uhbik Ambience ist ein Reverb, der vor allem bei kleineren Räumen glänzt, aber auch lange Nachhallfahnen erzeugen kann, es ist jedoch kein Endlos-Reverb. Wie bei allen Plug-ins der Uhbik 2 Reihe liegt die eigentliche Stärke im Einsatz der Modulation der einzelnen Parameter. So entstehen sehr ungewöhnliche Reverb-Effekte, die so nicht ohne Weiteres von anderen Reverbs erzeugt werden können.

u-he Uhbik 2 – Uhbik Compressor

Neu in der Sammlung der Uhbik 2 Effekte ist der Kompressor. Es handelt sich hierbei nicht nur um einen reinen Kompressor. Im Prinzip sind es zwei Kompressoren in einem: ein regulärer Kompressor und ein „Inflation“-Kompressor, der nicht die lauten Signale herunter-, sondern die leisen hochregelt.

u-he schreibt dazu in der Anleitung, dass es ein eigentümlicher Effekt ist und oft zu unnatürlichen Lautstärkeverläufen führt. Also immer noch Work-in-Progress, aber ein ergiebiges Feld für Experimente.

u-he Uhbik 2 – Uhbik Delay

Das Uhbik Delay ist ein 5-faches Multitap-Delay, mit dem sich leicht Tape-Delay-Effekte erzeugen lassen. Jeder einzelne Abgriff kann moduliert werden, was sehr dichte Delay-Effekte ermöglicht. Auch hier spielt die ausgeklügelte Modulation eine große Rolle, um kreative Delays zu erzeugen.

Für Tape-Delay-Klänge können die Abgriffe mit einem Flutter-Algorithmus moduliert werden, der im Gegensatz zum digitalen LFO Laufschwankungen ins Spiel bringt. Durch Soft-Clip und manuell verstellbaren Low/High-Pass kann es ziemlich authentisch werden, aber auch moderne Klänge hat der Uhbik Delay drauf.

Eine Besonderheit haben die Pan-Regler, wenn das Delay im Surround-Modus betrieben wird. Dann geht das Signal nicht bloß von links nach rechts, sondern bewegt sich zyklisch durch den Raum.

u-he Uhbik 2 – Uhbik EQ

Ein einfacher EQ erscheint zunächst einmal nicht besonders kreativ zu sein für die Uhbik 2 Effekte. Der Uhbik EQ bietet zwei semiparametrische Bänder und ein Bottom-Rolloff mit sechs feststehenden Frequenzen. Für die zwei identischen Bänder gibt es fünf verschiedene Filtertypen, von denen drei größere oder kleinere Q-Werte bereithalten – zumindest ist so eine grobe Kontrolle über die Filtergüte möglich,

Der EQ der u-he Uhbik 2 Effekte klingt sehr sauber und recht „technisch“, aber nicht unangenehm. Die Beispiele zeigen auch hier, was mit einer Modulation der verschiedenen Parameter so alles geht.

u-he Uhbik 2 – Uhbik Flanger

Unser erster reiner Modulationseffekt der Uhbik 2 Effekte ist der Flanger. Hier steht eben auch die Modulation des Flanger-Effektes im Vordergrund. Dafür gibt es eine eigene Sektion, den Flow-LFO, in der die Animation der Verzögerungen sehr genau für beide Kanäle eingestellt werden kann. Es lassen sich freie Werte oder Teiler und Vielfache des DAW-Tempos einstellen, die Phasen lassen sich gegeneinander verschieben und vieles mehr.

Über Feedback und Drive lassen sich dem Flanger kräftige Sweeps entlocken, wobei die Bass-Sanctuary-Funktion dafür sorgt, dass der Bassbereich bei Bedarf nicht absäuft.

u-he Uhbik 2 – Uhbik Grainshift

Uhbik Grainshift ist ein einfach zu bedienender Grain-Effekt, der zwei Modi beherrscht. Der erste ist der Granularmodus, in dem nach bekannter Manier das Audiomaterial zerlegt und zerschnipselt wiedergegeben wird, der andere ist der Phase Voc Modus, der das Signal über eine FFT analysiert und in einzelne Sinuskomponenten zerlegt. Diese Information wird dann genutzt, um direkt das Frequenzspektrum zu manipulieren. Der eine Modus arbeitet also in der Zeit- der andere in der Frequenzdomäne.

So lassen sich mit Grain Shift die klassischen Grain-Effekte realisieren, währen Phase Voc schöne verwaschenen Klänge erzeugt, bei denen die Transienten weitergehend weggeschliffen werden. Da die FFT einiges an Rechenzeit beansprucht, empfiehlt die Anleitung eingehendes Audiomaterial um ca. 2.000 Samples nach vorne zu ziehen, wenn es um genaues Timing geht.

u-he Uhbik 2 – Uhbik Phaser

Absolut klassische Phaser-Klänge bietet der Uhbik Phaser mit seinen vier, sechs oder zwölf Phaser-Stages. Allerdings gibt es noch mehr oben drauf, denn Deep, Deeper und Deepest bringen 14, 28 und 42 Stages ins Spiel.

Kombiniert mit dem LFO, den wir schon vom Uhbik Flanger kennen, ergeben sich mitunter doch recht außerweltliche Klänge.

u-he Uhbik 2 – Uhbik Runciter

Der Uhbik Runciter, dessen Name mich aus einem unerfindlichen Grund an Buttersäure erinnert, ist alles andere, als dass einem übel wird. Er kombiniert ein klassisches Lowpass-Filter mit mehreren Overdrive- und Verzerrer-Einheiten für den auralen Gaumenkitzel jenseits von Pfefferminzblättchen.

Das Filter wird in vier Varianten angeboten: Classic (Moog-Style), 2-Pole State Variable, 2-Pole Sallen Key und 2-Pole-OTA Cascade (denkt an das Filter im späteren MS-20). Alle Typen stehen dabei als LP-, BP- und HP-Varianten zur Verfügung und können einzeln gemischt werden.

Dieses Modul hat mir persönlich am wenigsten zugesagt, aber nicht wegen der Filter. Grund ist der Klang von Fuzz und vor allem Overdrive. Beide klingen überhaupt nicht nach dem, was ich mit diesen Arten der Verzerrung verbinde, sondern eher total digital und für mich höchstens experimentell nutzbar.

u-he Uhbik 2 – Uhbik Shifter

Der Uhbik Shifter macht wieder richtig Spaß, ist leicht zu bedienen und kann von leicht schräg bis total daneben so ziemlich alles, was von so einem Effekt erwartet wird. Bisweilen muss er wirklich etwas gezähmt werden, um nicht über die akustischen Stränge zu schlagen.

Er hält auch sehr gut als als Flanger her, wenn niedrigere Modulationsfrequenzen gewählt werden. Dann erinnert der Klang an das Univibe-Pedal. Sehr praktisch in diesem Zusammenhang auch die Synchronisation mit der DAW in 16teln oder zum ganzen Takt.

u-he Uhbik 2 – Uhbik Tremolo

Manchmal braucht es einfach ein gutes altes Tremolo. Auch hier gibt es wieder den Spezial-LFO, mit dem sich leicht Stereobewegungen erreichen lassen. Der sogenannte Flow-LFO hat im Uhbik Tremolo aber noch eine weitere Funktion. Mit ihm könnt ihr nun auch Pattern generieren. Diese wirken dann auf die Einstellungen Haas Delay, Filter Animation und Gain.

Ihr könnt zehn Pattern erstellen und nahtlos zwischen diesen überblenden, ein Smooth-Parameter ermöglicht auch nicht abgehackte Sequenzen. So könnt ihr sehr einfach markante Trance-Gates oder rhythmische Spielereien erzeugen, einfach mal ausprobieren.

Klang der u-he Uhbik 2 Effekte

Alle Effekte des u-he Uhbik 2 Bundles klingen sauber und modern (mit Ausnahme der Verzerrer in Runciter), was ich nicht als Manko auffasse. Perfekte Vintage-Emulationen werdet ihr hier nicht finden, sondern klar definierte Klänge.

Die größte Stärke der Uhbik 2 Effekte ist eindeutig deren Modulierbarkeit mit den acht Modulationsslots. Koppelt ihr Modulationen an MIDI-Events, wie Modwheel oder Aftertouch, könnt ihr auch den einen oder anderen Synthesizer damit erweitern.