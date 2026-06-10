Sounddesign ohne Grenzen?

Modulare Software-Synthesizer gibt es inzwischen zwar viele, doch nur wenige besitzen einen so eigenständigen Charakter wie der neue u-he Zebra 3. Schon nach kurzer Zeit wird deutlich, dass man es hier nicht einfach mit nur einem weiteren Wavetable-Plug-in zu tun hat. Das Plug-in verbindet detailliertes Sounddesign mit einer sehr aufgeräumten Oberfläche und lädt dazu ein, eigene Sounds zu erschaffen. Wie vielseitig u-he Zebra 3 wirklich ist und ob sich der Einstiegspreis lohnt, soll sich im Test zeigen.

Kurz & knapp Was ist es? u-he Zebra 3 ist ein modularer Software-Synthesizer, der Wavetable-, additive und modulare Synthese miteinander kombiniert. Sounddesign: Sehr flexible Klangerzeugung mit modularer Struktur und vielen kreativen Möglichkeiten.

Sehr flexible Klangerzeugung mit modularer Struktur und vielen kreativen Möglichkeiten. Synthese: Kombination aus Wavetable-, additiver und FM-Synthese für vielseitige Sounds.

Kombination aus Wavetable-, additiver und FM-Synthese für vielseitige Sounds. Modulation: Umfangreiche Modulationsmatrix mit vielen Hüllkurven, LFOs und MSEGs.

Umfangreiche Modulationsmatrix mit vielen Hüllkurven, LFOs und MSEGs. Effekte: Modulare Effektsektion mit Delay, Reverb, Chorus, Phaser und weiteren Tools.

Modulare Effektsektion mit Delay, Reverb, Chorus, Phaser und weiteren Tools. Praxis: Trotz hoher Komplexität wirkt die Oberfläche aufgeräumt und lädt zum Experimentieren ein.

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Blick auf u-he Zebra 3

Modulares Konzept

Schon nach den ersten Minuten mit u-he Zebra 3 wird deutlich, dass man es hier nicht mit einem klassischen Synthesizer zu tun hat. Im Mittelpunkt des Plug-ins steht das sogenannte Main Grid, also eine vierbahnige Matrix, in der sich alle Module frei platzieren und miteinander verbinden lassen. Der Signalfluss verläuft grundsätzlich von oben nach unten, lässt sich aber flexibel anpassen. So können einfache Klangstrukturen, aber auch sehr komplexe Sounds entstehen. Die Oberfläche wirkt dabei angenehm reduziert, weil nur die tatsächlich genutzten Module sichtbar sind. Links sieht man die Klangerzeuger, rechts erscheinen automatisch die verwendeten Modulationsquellen.

Klangerzeugung

Die Oszillatoren zählen definitiv zu den spannendsten Bereichen von u-he Zebra 3, denn hier verbindet der Hersteller klassische Wavetable-Synthese mit additiver Klangerzeugung. Jeder Oszillator kann entweder als Wavetable laufen oder als additive Engine mit einer großen Anzahl an Sinusanteilen arbeiten. Dadurch reicht die klangliche Bandbreite von typischen digitalen Sounds bis zu sehr komplexen, obertonreichen Klangstrukturen.

Ein zentrales Element ist auch das Curve-Morphing. Statt mit festen Schwingungsformen zu arbeiten, kann man hier eigene Kurven einzeichnen und lässt diese über eine Timeline ineinander übergehen. Das sorgt vor allem für lebendige und sich entwickelnde Verläufe. Ergänzt wird das Ganze durch FM-Oszillatoren, Noise-Generatoren und Exciter, wodurch problemlos experimentelle und ungewöhnlichere Sounds erstellt werden können.

Klangbearbeitung

Auch bei der Klangbearbeitung zeigt sich das Plug-in recht vielseitig, denn die Filtersektion deckt insgesamt ein sehr breites Spektrum ab. Sie reicht von klassischen Filtern bis hin zu spezielleren Varianten wie beispielsweise Comb-Filtern oder resonanten Strukturen. Besonders interessant ist die Möglichkeit, Filter im Audiobereich zu modulieren, was für sehr dynamische und teilweise auch recht raue Klangbewegungen sorgt. Zusätzlich stehen in u-he Zebra 3 einige Werkzeuge wie Distortion, Wavefolder, Ringmodulator und Equalizer zur Verfügung, die sich frei in den Signalfluss integrieren lassen und die klanglichen Möglichkeiten deutlich erweitern.

Modulation

Ein großer Pluspunkt von u-he Zebra 3 ist meiner Meinung nach die enorme Modulationstiefe, denn nahezu jeder Parameter kann beeinflusst werden. Mehrere Hüllkurven, LFOs und MSEGs (Multi Segment Envelope Generators) ermöglichen komplexe Klangverläufe, während Mapper-Module Modulationen formen können. Ergänzt wird alles durch eine detaillierte Modulationsmatrix. Besonders auffällig sind auch die vier separaten Pitch-Module, die die klassische Tonhöhensteuerung um Funktionen wie beispielsweise unterschiedliche Glide-Arten, Microtuning oder Quantisierung erweitern.

Mixer

Unterhalb des Main Grids befindet sich ein vierkanaliger Mixer, der die einzelnen Signalwege von u-he Zebra 3 zusammenführt. Hier lassen sich Lautstärke, Panorama und Effektzuweisungen einstellen. So können mehrere Klangstränge parallel verarbeitet werden, was vor allem bei komplexen Pads oder aufwändigen Layer-Sounds praktisch ist.

Effektsektion

Auch die Effekte folgen dem modularen Ansatz: Das Plug-in verfügt über ein eigenes Effekt-Grid, das unabhängig vom eigentlichen Synthesizer arbeitet. Hier können Signale gezielt auf verschiedene Wege verteilt werden, wodurch sich auch an dieser Stelle umfangreichere Effektketten umsetzen lassen. Zum Einsatz kommen unter anderem Hall, verschiedene Delay-Typen, Modulationseffekte wie Chorus, Flanger und Phaser und einige Dynamikprozessoren.

Presets

u-he Zebra 3 kommt außerdem mit einem umfangreich gestalteten Preset-System und bietet neben einer klassischen Ordner-Struktur auch Kategorien, Tags und eine Suchfunktion. Zusätzlich lassen sich einzelne Module inklusive ihrer Einstellungen speichern und später wiederverwenden. Das ist besonders praktisch, wenn man bestimmte Klangbausteine häufiger nutzt, beispielsweise als Ausgangspunkt für eigene Sounds.

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Preis des Plug-ins

Das Plug-in ist aktuell für 239,- Euro erhältlich und bewegt sich damit im oberen Bereich der Software-Synthesizer. Mit Blick auf die gebotenen Möglichkeiten und die klangliche Tiefe ist dieser Preis meiner Meinung nach nachvollziehbar. Für bestehende Zebra-Nutzer gibt es eine wichtige Info: Wer vor dem 1. November 2022 eine Lizenz von u-he Zebra 2 erworben hat, sollte im Benutzerkonto nach möglichen Upgrade-Optionen schauen. Eine direkte Crossgrade-Möglichkeit für Besitzer von u-he Zebra Legacy wird aktuell nicht angeboten.

Praxistest des u-he Zebra 3

Init-Preset als Ausgangspunkt

Ich starte mit dem Init-Preset, das sofort nach dem Öffnen des Plug-ins geladen ist. Es besteht aus einem breiten, aber dunklen Pad, das bei festerem Tastendruck einen zweiten Pad-Sound beinhaltet. Aus diesem Sound soll nun Schritt für Schritt ein klanglich schmaleres Pad entstehen, das sich gut für den Hintergrund eignet.

Erster Oszillator

Beim ersten Oszillator wähle ich den additiven Modus aus, da er dem Pad eine etwas direktere Struktur gibt. Die Anzahl der Harmonien lasse ich auf 16 stehen, allerdings stelle ich den Pitch-Regler zurück auf Null. So wird der Sound automatisch um eine Oktave nach oben versetzt und klingt heller.

Erster Oszillator: Editor

Für mehr Klarheit im Sound entferne ich den Noise-Generator. Im nächsten Schritt wechsle ich in den Editor-Bereich des ersten Oszillators und wähle Frequency als Plot Domain Frequency aus. Nun kann ich dort frei in das Feld zeichnen. Außerdem füge ich dem ersten Oszillator ein Spektral Noise hinzu, das anstelle des üblichen Noise-Generators eher dezentes obertonreiches Noise mitbringt.

Zweiter Oszillator

Als nächstes kommt ein zweiter Oszillator hinzu, den ich zum klanglichen Auffüllen nutze. Er wird als Wavetable-Synthesizer angelegt, leicht verstimmt und recht leise eingestellt. Dadurch bekommt das bisher erstellte Pad mehr klanglichen Körper.

Wichtig ist, dass dieser zweite Anteil aber nicht zu breit und nicht zu laut eingestellt wird. Im Kontext klingt es bisher so:

Filter

Nun wird der Klang durch das Filter 1 geführt, für das ich einen Phaser aktiviere. So bekommt das Pad direkt etwas mehr Bewegung. Die Cutoff-Frequenz wird so eingestellt, dass der Klang etwas schmaler wird und die Regler für Resonance und Drive drehe ich leicht hinzu. Auf diese Weise kann sich der Sound später gut im Mix durchsetzen. Im zweiten Bestandteil dieses Bereichs bleibt das Lowpass-Filter „Vanilla“ ausgewählt, da der Gesamtsound durch das markante Abschneiden der hohen Frequenzen so nicht zu dominant klingt.

Verzerrung

Im nächsten Schritt füge ich eine leichte Distortion auf dem zweiten Oszillator hinzu, die ich über das Main Grid in der Mitte des Plug-ins aktivieren kann. Schon erscheint das entsprechende Einstellungsfeld auf der linken Seite und ich kann die Distortion anpassen. Sie sollte in dem Fall sehr sparsam eingesetzt werden, da das Pad nicht aggressiv gemacht werden soll. Mir geht es stattdessen eher darum, dem eher im Hintergrund mitklingenden Sound des zweiten Oszillators wieder etwas mehr Dichte und klangliche Präsenz zu geben, da er mir im bisher erstellten Gesamtsound etwas zu steril klingt.

Hüllkurven

Der Sound soll insgesamt nicht hart einsetzen, aber auch nicht mit einem langen, verschwommenen Attack starten. Deshalb bekommen die Lautstärkehüllkurve einen eher mittleren Attack. Die Release-Zeit darf für meinen Geschmack jeweils etwas länger sein und auch die Sustain-Einstellung passe ich so an, dass das Pad nicht zu stark absackt.

LFOs für mehr Bewegung

Jetzt bekommt der Sound deutlich mehr Bewegung. Dafür nutze ich zwei LFOs, die sich gut ergänzen. Der erste LFO läuft relativ schnell mit einer Dreiecksschwingung im bipolaren Modus und sorgt mit einem halb aufgedrehten Amplituden-Regler für etwas klangliche Unruhe. Der zweite LFO ist deutlich langsamer eingestellt und arbeitet ebenfalls mit einer Dreiecksschwingung, bringt aber eine ruhige und schwebende Bewegung hinein. Im Zusammenspiel entsteht so ein Pad, das sich ständig leicht verändert und leicht phasig klingt.

Matrix

Noch durchsetzungsfähiger wird unser erstelle Sound durch ein paar Einstellungen in der Matrix des u-he Zebra 3. Hier wähle ich die Funktion „Random“ eines leeren Slots aus und weise sie zum einen mit minimalem Einfluss dem Cutoff des Filter 1 und zum anderen dem Amplituden-Regler des LFO 1 zu.

Effekte

Zum Schluss wandert der Klang in die Effektsektion. Ein Delay sorgt hier bereits für etwas Tiefe, ich stelle es allerdings etwas langsamer und dezenter ein. Zum Schluss gibt ein Reverb dem Pad den nötigen Raum und sorgt für passende Hallfahnen des Delays. Den Dry/Wet-Regler des Reverbs drehe ich auf etwa 60 Prozent.

Fertiger Pad-Sound

Am Ende entsteht ein Pad, das klanglich eher schmal und direkt bleibt, aber durch Bewegungen und räumliche Effekte dominant genug ist, um sich im Mix durchzusetzen. Wie gut das gelingt, ist im nächsten Klangbeispiel zu hören:

u-he Zebra 3: Presets

Alternativen zum u-he Zebra 3

Xfer Records Serum

Xfer Records Serum gehört seit Jahren zu den bekanntesten Wavetable-Synthesizern und ist vor allem in der elektronischen Musik weit verbreitet. Im Vergleich zu u-he Zebra 3 wirkt der Aufbau deutlich direkter, da Signalwege eher klassisch organisiert sind. Dafür punktet Xfer Records Serum mit einer sehr intuitiven Bedienstruktur und einem schnellen Zugang. Klanglich liegt der Fokus hier stärker auf Leads, Bässen und EDM-typischen Sounds, während u-he Zebra 3 eher in Richtung Sounddesign und komplexe Strukturen geht.

Spectrasonics Omnisphere 3

Spectrasonics Omnisphere 3 verfolgt einen anderen Ansatz und kombiniert Sampling mit Synthese. Die Klangbasis ist riesig und bietet sofort spielbare Sounds in nahezu jeder Kategorie. Im Vergleich zu u-he Zebra 3 steht hier weniger das eigene Erstellen von Grundklängen im Vordergrund, sondern eher das Verformen und Layern vorhandener Sounds. Wer schnell zu fertigen Ergebnissen kommen möchte, dürfte mit Omnisphere 3 zufrieden sein. u-he Zebra 3 richtet sich hingegen stärker an Nutzer, die ihre Klänge von Grund auf selbst formen wollen.

Arturia Pigments 6

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Arturia Pigments verbindet verschiedene Syntheseformen wie beispielsweise Wavetable, Virtual Analog und Granular in einer recht modernen Oberfläche. Vor allem wegen der übersichtlichem Darstellung dürfte der Einstieg in das Plug-in recht simpel sein. Klanglich bewegt sich Arturia Pigments in eine ähnliche Richtung wie u-he Zebra 3, bleibt aber zugänglicher und weniger komplex. u-he Zebra 3 bietet deutlich mehr Tiefe im modularen Aufbau und mehr Kontrolle für die Details einzelner Parameter.