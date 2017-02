Test: UDG Creator & Magma CTRL Case für Ableton Push 2

Ich weiß, dass Transport-Cases für die meisten von euch vielleicht nicht gerade die spannendsten Utensilien sind, vor allem nicht für einen ausführlichen Testbericht. Und trotzdem muss man sich einfach eingestehen, dass man sich früher oder später doch mit dem Thema „wie transportiere ich mein wertvolles und teures Equipment sicher zu und von einem Gig wieder sicher und unbeschadet nach Hause“ beschäftigen muss.

Die Kontrahenten – Ableton Push II Cases, links Magma rechts UDG

In diesem Testbericht widme ich mich wieder einmal zwei EVA-Hartschaum-Cases, dieses Mal für den Ableton Push 2 in Form des UDG Creator Ableton Push 2 Hardcases und des Magma CTRL Case Push 2.

Bei diesen beiden Firmen handelt es sich ja bekanntlich auch um die Platzhirsche im Equipment-Transport-Verpackungs-Gewerbe (vorrangig für DJ-Equipment), wobei Magma früher die etwas günstigeren Modelle anbot, sich nun aber zumeist mit UDG im gleichen preislichen Segment befindet. Schon allein deswegen muss ich gestehen, freue ich mich trotz des etwas trockneren Themas immer wieder die verschiedenen Modelle auf Herz und Nieren testen zu dürfen und euch so eventuell bei einer Kaufentscheidung helfen zu können. Denn zu solchen vermeintlich sehr einfachen Teilen der Equipment-Sammlung findet man meist wenige Tests und man muss oft blind kaufen und wird so öfter auch enttäuscht und kauft vielleicht sogar doppelt.

Verpackung

Am Anfang eines jeden Testberichtes steht das Auspacken, was in diesem Falle bei beiden Cases eine schnelle und unaufgeregte Sache darstellt, denn beide Cases kommen in einer Plastikhülle mit angetackertem und bedruckten Papp-Schild daher. Neben den Silica-Gel Beutelchen gegen Feuchtigkeit findet man lediglich noch ein Bisschen Werbung in einem kleinen Heftchen. Das war es dann auch schon.

Mir persönlich hätte ein kleines Papp-Schild ohne die Plastik-Hülle absolut gereicht, denn wer schon mehrere meiner Tests gelesen hat, weiß, dass ich Fan von nachhaltigen Verpackungen bin und die Cases an sich ja schon Schutz für sich selber genug sind.

Material & Verarbeitung

Grundsätzlich sind beide Cases aus dem selben Material, einem EVA-Hartschaum, gefertigt. Dieser Hartschaum ist sehr widerstandsfähig, ist rutsch- und reißfest und ihr kennt ihn in anderer Form eventuell aus dem Schwimmbad. Denn die blauen Schwimm-Hilfe-Bretter oder auch die großen schwimmenden, dicken Matten sind aus diesem so genanntem „Evazote“ gefertigt.

Einer der wichtigsten Kriterien für Equipment-Cases ist natürlich die Verarbeitung. Denn nur gut verarbeitete Nähte, Reißverschlüsse und Tragegriffe der Cases halten lange und schützen ihren wertvollen Inhalt so gut wie möglich.

An dieser Stelle muss sich jeder selbst fragen, was man eigentlich möchte, denn das muss man fairerweise sagen, schützt ein Flightcase sicherlich das Equipment noch besser als ein Hartschaum-Case, ist dabei aber um Einiges schwerer, viel größer und vor allem aber unhandlicher als die um einiges leichteren und damit handlicheren EVA-Cases. Ich würde behaupten wollen, dass die schweren Flightcases eher etwas für Djs und Musiker sind, die wirklich extrem viel unterwegs sind und von Land zu Land und Gig zu Gig reisen. Für alle anderen normal-sterblichen Musiker oder Djs wie mich, reichen die Hartschaum-Cases allemal zum Schutz des Equipments in zum Beispiel den immer beliebter werdenden Aluminium-Hartschalen-Trolleys einer namhaften Koffer-Firma und schonen dabei den Rücken beim Transport ungemein. Auch der Geldbeute wird geschont, denn Hartschaumcases sind einfach noch eine ganze Ecke günstiger als Flight-Cases aus Holz und Aluminium-Profilen.