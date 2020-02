Test: UDG Ultimate DIGI Trolley To Go DJ-Trolley

Gut gerollt ist weniger geschleppt!

Der ursprünglich niederländische Hersteller UDG Gear bietet seit mittlerweile 20 Jahren DJ-Bags und Transportlösungen für DJs und Musiker/Produzenten an, in denen traditionell das Audio-Equipment bzw. die Platten transportiert werden können. Wer wie viele von uns früher ein voll bepacktes Plattencase mit sich herumgeschleppt hat, weiß die Vorzüge einer soften Tasche mit Schultergurt wirklich zu schätzen – oder aber eines Trolleys. Wenn die Tasche dann, wie bei dem UDG Ultimate DIGI Trolley To Go, neben dem Schultergurt noch Rollen und einen ausziehbaren Griff hat, sind der Reisetauglichkeit keine Grenzen mehr gesetzt. Oder doch?

Auf den ersten Blick erinnert der neue Trolley an eine Bomberjacke aus den 80ern. Außen Camouflage, und innen orange, das gab es doch schon mal? Die Kombination passt auf jeden Fall, das Camouflage außen lässt den knalligen Orange-Ton noch mehr strahlen, als er es ohnehin schon tut. Neben dem Flecktarn gibt es den UDG Ultimate DIGI Trolley To Go übrigens auch noch in der Farbkombination Schwarz mit Orange innen.

Wie der Name „DIGI“ vermuten lässt, geht es in erster Linie darum Controller, Laptops, Audiointerfaces und so weiter zu transportieren. Zu diesem Zweck hat der Trolley neben einem extra gepolsterten Laptop-Fach ein großes Hauptfach, das mit einem per Klettverschluss variabel positionierbarem Trenner in zwei Teile geteilt werden kann. Dieses kann für verschiedene Controller Platz bieten in der Größe eines Pioneer DDJ-200, Performance-Controller wie einen DDJ-XP2, aber auch für klassische 12-Zoll-Mixer oder Player. Je nach Anbringung des Trenners im Inneren kann der Innenraum für große oder kleine Geräte gestaltet werden.

Die Front des DJ-Trolleys bietet zwei breite Taschen, die über die gesamte Breite gehen. Die Außentaschen bieten Platz für allerlei Zubehör, vom Kabel zum Interface wie auch für kleineres Zubehör. Ersatz-Tonabnehmer würden mir da spontan einfallen.

Der Trenner selber hat auch noch zwei Taschen, die für Kabel, Netzteile, aber auch die Kopfhörer vorgesehen sind. Die Kopfhörertasche ist zugegeben eng bemessen, so dass große DJ-Kopfhörer schon Probleme bereiten könnten. Ein HD-25 oder klappbare Modelle jedoch passen.

Die Polsterung des Trolleys ist stark dimensioniert. Auch der Deckel ist gepolstert, so dass das Equipment in allen Lagen gut geschützt ist. Unter der Deckelpolsterung hat man noch die Möglichkeit, in einer zusätzlich per Reißverschluss gesicherten Tasche weitere Kabel oder ähnlich flache Dinge unterzukriegen.

Interessant zu wissen ist, dass in den UDG Ultimate DIGI Trolley to go auch ein Pioneer CDJ hineinpasst oder halt auch ein Pioneer DJS-1000 – das Gerät, das vielleicht eher mal in den Club mitgenommen werden muss.

Wenn man mal die Tasche nicht für Geräte, sondern für Platten nutzen möchte und zum Beispiel den vorderen Trenner herausnimmt (der hintere ist fest mit der Außenpolsterung verbunden), passen ca. 40-45 Platten rein. Dazu empfehle ich, die Seitenpolster herauszunehmen. Dann ist auch genügend Platz für Platten an der Seite vorhanden. Dafür aber ist der DIGI-Trolley nicht konzipiert, wie der Name schon sagt, dafür gibt es die Ultimate Slingbag Trolleys Deluxe, in Schwarz oder derweil auch in Black/Camo verfügbar.

Die Reißverschlüsse vom Hauptfach können mit einem Nummernschloss gesichert werden (ohne zusätzlichem TSA-Schloss).

Als Notebook-Bestückung werden Laptops im MacBook 15“ Format angegeben, die in das gepolsterte Fach passen sollen. Bei meinen Tests passt aber auch der wuchtige 17“ Laptop meiner Freundin hochkant rein. Also auch größere Rechner haben eine Chance.

Qualität und Haptik des DJ-Trolleys

Der Digi Trolley To Go hat über dem Teleskopgriff eine gepolsterte Abdeckung, die Schäden am Gestänge verhindert, wenn die Tasche am Bordstein hochgezogen wird. Hoffentlich hält das Nylongewebe dort die Belastung aus, Kunststoffeinsätze wären hier vielleicht auch eine gute Wahl gewesen. Pluspunkt jedoch, das Gestänge kann hier leicht gewechselt werden, sollte es einmal zu einem Schaden kommen.

Die Abdeckung auf der Rückseite hat eine Sichttasche, in die eine Visitenkarte geschoben oder ein vorhandenes Namensschild ausgefüllt werden kann, damit die Tasche im Falle eines Falles auch hoffentlich immer wieder zu seinem Besitzer zurückkehrt.

Der gepolsterte Schultergurt kann schnell mit zwei Klick-Verschlüssen abgenommen werden. Davor sollte man sich jedoch überlegen, ob man ihn braucht oder nicht. Bei vielen Treppen oder ganz schlechten (oder nicht vorhandenen) Straßen ist es schon eine Erleichterung, die Tasche nicht permanent am Handgriff zu müssen. Allerdings ist er im Trolley-Gebrauch auch manchmal im Weg und man muss aufpassen, dass er nicht über den Boden schleift. Je nachdem, welchen Weg ich vor mir habe, würde ich ihn also abnehmen oder dran lassen.

Obwohl der Trolley sehr wuchtig wirkt, ist er mit unter 4 kg leichter als vermutet. Und das trotz ausziehbarem Griff. Die Rollen erinnern an Inline-Skater und sind ungelogen die besten, die ich bis jetzt an einem Koffer hatte. Absolut leise und so weich, dass leichte Stöße abgefedert werden. Dadurch dass sie wirklich an den äußersten Ecken liegen, liegt der Trolley auch absolut satt auf der Straße. Kein Schlingern oder Aufschaukeln, wenn die Tasche mal einen Stoß kriegt – so soll es sein!