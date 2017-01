Test: UDG Ultimate Softbag LP60 & Ultimate Softbag LP90 Slanted, DJ-Bags

Zu UDG Gear müsste man eigentlich nicht mehr viel sagen, in diesem Fall aber lohnt es sich doch, ein paar Zeilen zu der Firma selbst zu schreiben.

UDG Gear wurde im Jahr 2000 gegründet und entwickelte sich schnell zu dem weltweit führenden Hersteller von DJ-Bags. Begonnen wurde mit Taschen für Schallplatten.

In early 2000, using all our experience in the electronic music scene, and talking with the World’s top DJ’s, we began development of the ultimate alternative record bag – the UDG SoftBag.

(so schreibt der Hersteller in „About us„)



Derweil hat sich das Produkt-Angebot auf Taschen aller Art, Hardcases und sogar Flight Cases ausgeweitet, allen voran aber natürlich immer noch die Vinyl-Trolleys.

Diese sind in verschiedenen Varianten, als Tasche oder Trolley wie der Slingbag Trolley Deluxe (hier im Test zusammen mit ein Modell von Magma), bis heute fester Bestandteil des Sortiments. Nun 16 Jahre nach dem Start der Produktion und nachdem die klassischen SoftBags schon viele Jahre aus dem Sortiment verschwunden sind, kehrt UDG ein wenig zu den Wurzeln zurück und brachte zum Jahresende 2016 die SoftBags in drei Versionen wieder auf den Markt.

Drei Versionen, das heißt, es gibt drei Taschen in zwei verschiedenen Größen und zwei verschiedenen Ausführungen einer Größe. Folgende Varianten sind erhältlich: UDG SoftBag LP60, UDG SoftBag LP90 Large und UDG SoftBag LP90 Slanted. Die drei Modelle gehören alle zu der Ultimate Serie aus dem Hause UDG – der, man könnte sagen, Serie für den hohen professionellen Anspruch.

Wie zu vermuten, deuten die Zahlen auf die Kapazität der Taschen hin: Es gibt also eine Tasche für rund 60 Platten, zwei Taschen für 90 Platten.

Um uns dieses Comeback einmal genauer anzusehen, haben wir uns zwei Taschen besorgt, die 60er-Version und die 90er Slanted-Version und schauen doch einmal, ob wir die Remakes des Klassikers empfehlen können.