Test: Ultrasone Signature Studio, Kopfhörer

Der bayerische Hersteller Ultrasone erweitert mit dem Ultrasone Signature Studio seinen Palette an Kopfhörern. Das Studiomodell ist der insgesamt dritte Kopfhörer aus der Signature-Serie, die Modelle Signature Pro und Signature DJ hatten wir bereits im Test., allesamt mit der Bestwertung vom Testfeld gegangen.

Von außen betrachtet

Egal wie die Testurteile bei AMAZONA.de für verschiedenste Ultrasone Kopfhörer am Ende ausgingen, verarbeitungstechnisch gab es bei den Kopfhörern noch nie Beanstandungen. Dem steht auch der Ultrasone Signature Studio in nichts nach, der zu großen Teilen aus Kunststoff gefertigte Kopfhörer bietet ausreichend Robustheit. Die Ohrpolster des Ultrasone Signature Studio bestehen aus Kunstleder und sitzen angenehm auf den Ohren auf. Auch bei längeren Sessions kamen meine Ohren und ich nicht außerordentlich stark ins Schwitzen. Das Gewicht liegt mit 290 Gramm im guten Mittelfeld.

Wer öfters mit seinem Kopfhörer auf Reisen geht, der wird sich über die Möglichkeit des Zusammenfaltens freuen, so lässt sich der Signature Studio kompakt transportieren. Alternativ lässt er sich sicher im Soft-Case verstauen, was ebenso zum Lieferumfang gehört wie die zwei beiliegenden Kabel. Eine gerade Ausführung mit 1,2 m Länge, das Zweite als Spiralkabel mit 3 m Länge ausgeführt. Während das kürzere Kabel auf einer 3,5 mm Miniklinke endet, bietet das Längere einen 6,3 mm Klinkenstecker, natürlich beide vergoldet. Auf der linken Kopfhörerseite werden die Kabel eingesteckt und durch eine kleine Drehung verriegelt, das Kabel kann unbeabsichtigt also nicht herausrutschen, sehr gut. Ein Adapter von Klein- auf Großklinke gehört nicht zum Lieferumfang.

Um noch mal auf die Verarbeitung zu sprechen zu kommen: Der Ultrasone Signature Studio ist mit einem derzeitigen Preis von 499,- Euro im guten Mittelfeld der Studiokopfhörer platziert. Damit ist das Studiomodell das Günstigste der Signature-Reihe, das Pro Modell kostet derzeit 755,- Euro, das Modell DJ 599,- Euro. Verarbeitungstechnisch konnte ich jedoch keinen Unterschied zum Pro Modell ausmachen. So oder so, Ultrasone gewährt dem Signature Studio eine Garantie von 5 Jahren, das zeugt von Haus aus bereits von guter Qualität, immerhin wird der Ultrasone Signature Studio von Hand im bayerischen Lande gefertigt.