Die neue Referenz für Drum-Computer-Plug-ins?

Unfiltered Audio Battalion ist ein achtstimmiges Drum-Machine-Plug-in nur für iPad und Desktops mit integriertem Sequencer mit Tendenzen zur Groovebox. Getestet wird hier natürlich die Version fürs iPad. Die App bietet perkussive Klangerzeugung mit einer Synthese- und einer Sampler-Engine und macht unserer derzeitigen Nummer 1, dem Sugar Bytes DrumComputer, massiv Druck.

Die iPad-Version von Unfiltered Audio Battalion ist für 34,99 Euro aus dem Apple App-Store zu beziehen, während die ca. ein Jahr zuvor erschienene Desktop-Version (MacOS/ Windows) auf der Unfiltered Audio Website für 99,- Euro zu haben ist.

Unfiltered Audio Battalion

Die App teilt sich auf in die fünf Seiten Voice, Perform, Sequencer, All und Main/FX

Voice

Unter Voice stehen 25 spezialisierte Algorithmen (20 Synthese/5 Sampler) zur Verfügung. Da die Engines beide gleichzeitig pro Stimme aktiv sein können, lässt sich zwischen den beiden auch überblenden. Die Algorithmen können entweder über ein Pop-up-Menü oder über die Icon-Liste ausgewählt werden.

Neben dem Grundbedarf von Kick, HiHat, Snare und Clap decken die Synthese-Algorithmen von Unfiltered Audio Battalion ein weites Feld zwischen Eastcoast, Westcoast, FM und Metall- und Trommelfell-Emulationen ab und es finden sich hier etliche Algos und Effekte aus dem Lion Synthesizer von Unfiltered (Windows/Mac).

Die Sampler-Engine bietet Classic, Phase-Wrap (faltet die Zeitachse des Samples), Cloner (quasi Round-Robin-Emulation) und Granular. Dabei wartet der Sampler auch mit so Nettigkeiten auf, wie ein Sample (-ausschnitt) rückwärts abspielen zu lassen, wenn die End-Marke vor der Start-Marke gesetzt wird oder Samples per Halten und Ziehen auf eine andere Stimme kopiert werden können.

Die Algos werden über je vier Parameter kontrolliert, die sich spezifisch mit dem ausgewählten Algorithmus ändern. Die einzige weitere klangbildende Maßnahme ist noch die Tone-Sektion mit zwölf Filter- und zehn Verzerrungsmodellen. Zu den Filtern sei gesagt, dass die Scream-Varianten keine Begrenzung des Feedbacks aufweisen, also Vorsicht beim Komponieren mit Kopfhörern.

In den anderen Sektionen Modulation, den beiden Hüllkurven und den LFOs werden die Parameter automatisiert. Die LFO-Regler sind in zwei Bereiche unterteilt. Links von 12 Uhr ist der Bereich 0,01 bis 20 Hz. Rechts von 12 Uhr geht es von 21 bis 440 Hz oder synchronisiert von 1/8tel bis 2 Takte.

Mit dem kleinen Symbol des MODULATION MAP-Tasters (Schwingungsform/Stoppuhr) wird die Modulationsquelle ausgewählt und zur Auswahlansicht für die Modulationsziele umgeschaltet. Für jeden Parameter, der einen andersfarbigen Hintergrund hat, kann nun die Modulationstiefe eingestellt werden. Einfach und aufgeräumt. Ich schreibe hier bewusst „andersfarbigen“ weil Unfiltered Audio Battalion eine ordentliche Auswahl an Skins bietet und noch weitere per Zufall erzeugen kann.

Hervorzuheben ist noch der Variation-Parameter. Im Gegensatz zum ebenfalls verfügbaren Zufallsgenerator eignet sich Variation besonders für Klangartikulationen, Akzente etc. und ist intern auf jeden Parameter einzeln abgestimmt.

Die Stimmen können extern per MIDI über die Noten C bis G auf Kanal 1 angesprochen werden. Über die Kanäle 2 bis 9 können die Stimmen aromatisch gespielt werden, Kanal 10 ist für die Kontrolle von Transport, Solo-/Stumm-Modus und Kanal 11 für Preset-Wechsel, Performance-Kontrolle und Zufallsgenerierung zuständig.

Sequencer

Der Sequencer von Unfiltered Audio Battalion bietet bis zu 64 Schritte. Neben manuellem Setzen der Drum-Trigger gibt es hier noch einen euklidischen Pattern-Generator und globale Modifikatoren fürs Microtiming (Noten-Shift), Swing, Shape (Stauchung des Timings zwischen einer bestimmten Anzahl von Schritten die im Pattern-Generator festgelegt werden, also effektiv positive/negative Beschleunigung), Wahrscheinlichkeit (Density) und Humanize.

Unter dem Notenraster befinden sich die Automationspuren mit den Parametern Anschlagstärke, Shift (Microtiming für Einzelnoten), Ratchet (Re-Trigger/Flam), Hüllkurve, Panorama, Variation (Modulationsstärke durch den Variation-Parameter auf der Voice-Seite), Wahrscheinlichkeit, Send (Effektanteil von Hall und Echo, Mix/FX-Seite) und schließlich Macro 2 (sendet zusätzliche Modulationsinformation an Macro 2 auf der Voice-Seite).

Die Spuren können synchronisiert zu den Drum-Triggern laufen, frei, nur synchron starten oder nach jedem Durchlaufen zurückgesetzt werden, wie es z. B bei den Roland TR-Kopfgeister ist. So lassen sich auch polyrhythmische Konstrukte unter Kontrolle halten.

Perform

Der Sequencer von Unfiltered Audio Battalion ist schon sehr performativ-freundlich, doch mit der speziellen Performance-Seite geht der Spaß noch weiter.

Perform dient dazu, den Klang eines Sets auf leichte aber übersichtliche Art aufzumischen. Die Parameter hier wirken sich auf alle Stimmen aus und können diese tiefgreifend verändern und so jede Menge „Happy Accidents“ zu erzeugen.

Die wichtigsten Regler sind hier Enable, um eine Stimme von der Veränderung zu schützen, Flip, um die Werteeingaben zu invertieren, die Zufallsbegrenzung für die Parameter auf der Perform-Seite und zuletzt natürlich Depth, die Modulationstiefe für alle Parameter.

Wenn einem ein Happy Accident besonders gefällt, kann dieser Zustand mit „Commit“ festgeschrieben werden. Hier übernehmen dann alle Voice-Parameter die aktuellen Werte, während die Einstellungen der Perform-Seite zurückgesetzt werden. Damit hat man dann ein frisches Preset zum Abpeichern.

Hat man sich verrannt, lassen sich die Performance-Parameter mit Reset auch wieder zurücksetzen. Perform ist für alles da, was Klangänderungen angeht.

All – die Pattern-Variation

Eigentlich nur ein praktischer Überblick der wichtigsten Einstellung von Pattern-Generator und den Modify-Einstellungen von der Sequencer-Seite. Aber es lassen sich damit auch performativ Veränderungen an den Pattern vornehmen, ohne ständig zwischen den Stimmen umherschalten zu müssen. Quasi die ergänzende Seite zu „Perform“.

Main/FX

Auf der Mixer-Seite der App Unfiltered Audio Battalion gibt es für jede Stimme ein einstellbares Delay und Reverb sowie Panorama und acht Choke-Gruppen.

Unfiltered Audio Battalion: Sonstiges

Mit dem Lock-Symbol in der Kopfzeile lassen sich fast alle Parameter arretieren und so beim Preset-Wechsel vor dem Verstellen schützen, inklusive dem Regler für die Ausgangslautstärke!

Nicht ganz so begeistert bin ich von den ewig langen Pop-up-Menüs z. B. für die Anzahl der Steps, die durchscrollt werden wollen.

Sequencer-Daten und Stimmparameter werden bei Unfiltered Audio Battalion zwar immer zusammen gespeichert, aber die Stimmen haben ihren eigenen Preset-Browser. So lässt sich relativ leicht eine andere Instrumentierung ausprobieren. Am Schönsten wäre es natürlich gewesen, die Sequencer-Daten wechseln zu können, ohne alle Klangeinstellungen zu verlieren.

Als AUv3-Plugin bietet Unfiltered Audio Battalion neun Audioausgänge und die DSP-Belastung ist mit deutlich unter 20 % in AUM auf dem iPad Pro M2 sehr sparsam (DrumComputer verbraucht zum Vergleich gerade mal die Hälfte, ca. 8 %).

Auch was die Bedienoberfläche angeht, ist die App vorbildlich. Die Elemente und die Beschriftung sind zwar nicht so groß, aber ein guter Kontrast und sehr gute Touch-Reaktionszeiten lassen zu keinem Zeitpunkt ein mühseliges oder hakeliges Bediengefühl aufkommen. Man möchte nicht glauben, wie unterschiedlich das von App zu App sein kann.

Unfiltered Audio Battalion vs. Sugar Bytes DrumComputer

Die beiden Apps liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, ohne dabei charakterlich austauschbar zu sein. Ein paar Dinge gefallen mir bei Battalion besser, z. B. Oberfläche und Übersichtlichkeit, bei DrumComputer finde ich wiederum die Aufmachung des Sequencers etwas besser.

DrumCumputer kann mit 16 Pattern aufwarten, wo Battalion nur ein (wenn auch sehr langes) Pattern bietet. Battalion hat dafür jedoch die Perform-, die All-Seite und den Pattern-Generator, wo DrumComputer nur einen, wenn auch gut abgestimmten, Zufallsgenerator bietet.

Würde Sugar Bytes noch die performative Pattern-Verwaltung aus Dialect integrieren, würden sie wieder deutlich vorlegen.

Ingesamt neigt sich Unfiltered Audio Battalion ein wenig mehr auf die performative Seite, während DrumComputer ein wenig mehr zur Producer-Seite hin tendiert. Leider muss man für die Demo von Battalion auf die Desktop-Version zurückgreifen. Welche App jetzt aber „besser“ ist, lässt sich nur subjektiv beantworten.

Tendenziell hat Battalion ein paar frischere Features, dennoch sind beide Apps absolut fantastisch und man kann mit keiner etwas falsch machen.