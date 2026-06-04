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Test: Union Audio LE FX, Effektgerät

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Kleine Effekt-Wunderwaffe für DJs, Live-Sets oder Produktionen?

4. Juni 2026
Test: Union Audio LE FX, Effekt-Gerät

Test: Union Audio LE FX, Effektgerät Union Audio LE FX

Union Audio LE FX – externe Effektgeräte sind ein Thema, das mich persönlich, aber bekanntermaßen auch viele DJs da draußen, seit Jahrzehnten begleitet. Eventide, Keinemusik, Boss, Korg oder TC Electronics: Unterschiedliche Marken haben Effektgeräte speziell für DJs oder die Gitarren- und Bass-Effekte als Bodentreter, die man auch im DJ-Setup verwenden kann und an unterschiedliche Mixer mit Send- und Return-Weg anschließen kann.

Das Ganze ist stark verbunden mit dem Allen & Heath XONE:92 und Nachfolger oder DJ-Mixern, die daraus entstanden sind, denkt man beispielsweise das das PLAYdifferently Model 1 oder natürlich der Elara:6 von Union Audio, der Brand des Godfather of XONE-Series. Aus derselben Schmiede stammt auch das Union Audio LE FX. Ein, wie der Hersteller selbst formuliert, „kompaktes, preiswertes, einfach zu nutzendes DSP-basiertes Effektgerät, das sich perfekt in jedes DJ-Setup integriert“.

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Kurz & knapp

Was ist es? Union Audio LE FX ist ein kompaktes DSP-basiertes Effektgerät für DJs und Live-Acts.

  • Klangqualität: Hochwertige Effekte mit sauberem, transparentem Klang ohne merkliche Signalverfärbung.
  • Effekte: Acht Effekte inklusive BPM-Delay, Reverb, Flanger und HPF-Reverse mit musikalischer Abstimmung.
  • Anschlussvielfalt: Flexibel als Master-Insert oder klassischer Send-/Return-Effekt nutzbar.
  • Bedienung: Intuitives Grund-Layout, aber wenig übersichtliche Effektwahl per binärem LED-Farbcode.
  • Praxis: Besonders Delay und HPF-Reverse überzeugen mit lebendigem Klang und kreativem Potenzial.
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Union Audio LE FX

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Inhaltsverzeichnis

Union Audio LE FX – ein erster Blick

Kompakt, das kann man direkt gelten lassen. Handgebaut in Cornwall, UK, verpackt im beigen Metallgehäuse macht die kleine Box direkt auf den ersten Blick einen qualitativ hochwertigen Eindruck. Man bekommt hier nichts anderes als das, was man von einem Gerät aus der Schmiede von Andy-Rigby Jones, Union Audio erwartet hat.

Union Audio LE FX

Solid build – das Union Audio LE FX wirkt robust

Auf der Oberseite des Effektgerätes erwarten einen vier griffige, große Potis. Hinzu kommen zwei Taster. Ein übersichtliches Layout, das schnelles und intuitives Arbeiten ermöglicht. Nicht so ganz intuitiv ist nämlich die Auswahl der acht Effekte und die Einstellung des Modis, der bestimmt, ob wir das Gerät als Send/ Return-Effekt oder als Insert-Effekt nutzen wollen.

Über acht Effekte verfügt das Union Audio LE FX: Analoges Delay, BPM Delay, Reverb, Flanger, Phaser, Bit Crusher, HPF-Reverse und HPF-Shutter. Die Auswahl der Effekte geschieht durch ein Poti ohne Rasterung und durch drei zugeordnete LEDs.

Union Audio LE FX

Effekt-Auswahl durch Drehregler und LED-Code

Das 3-Bit Binär-System lässt grüßen. Entsprechend gibt es einen Farbcode, der über die drei LEDs den Effekt anzeigt. 0 bis 7, anhand der Position kann man schon ein wenig erkennen, wo man in etwa ist, man muss die Farbcodes aber kennen. Ehrlich? Ich verstehe den Sinn nicht. Ein Tap-Button, mit dem man durch die acht Effekte durchsteppen kann und eine kleine LED neben jeder gedruckten Effekt-Bezeichnung auf der Vorderseite, wäre um Welten übersichtlicher gewesen, also diese Codierung.

Union Audio LE FX

Per binärem Farbcode wird die Effekt-Auswahl angezeigt

Etwas ähnlich verhält es sich bei den Parametern 1 und 2. Diese sind bewusst nicht weiter beschriftet, da sie je nach ausgewähltem Effekt unterschiedliche Funktionen besitzen. Auch das ist nicht direkt intuitiv, geht aber schnell ins Blut über, sobald man mit dem LE FX ein wenig gespielt hat.

Zudem gibt es am Union Audio LE FX einen großen Dry/Wet-Regler samt On/Off-Taster.

Union Audio LE FX

Der große Dry/Wet-Regler und On/Off-Taster mit grüner LED

Das ist dann auch schon das Ende der „Bedienelemente“ beim Union Audio LE FX.

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In und Out – wie schließe ich das Effektgerät an?

Die Rückseite des Effektgeräts besitzt einige Anschlüsse: XLR, Klinke und Cinch. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, die Effekt-Unit zu betreiben: Als Insert-FX oder als Send- und Return-Effekt.

Kurz zur Erklärung des Unterschieds: Es gibt Effekte, die man als Send- und Return-Effekt nutzt und deren bedingtes Signal man dem ursprünglichen Signal in der Regel beimischt. Das sind klassisch z. B. Delay, Echo, Reverb. Abseits davon gibt es Master-Insert-“Effekte“, die das originale Signal komplett ersetzen. Klassische Beispiele dafür wären ein Kompressor oder Bit-Crusher.

Union Audio LE FX

Hier geht es rein und raus mit mehr Anschlüssen als sicherlich erwartet

Besitzt dein Mixer einen Send- und Return-Weg, dann kann man das Effektgerät über die Ein- und Ausgänge, sei es symmetrisch per XLR oder Cinch, anschließen. Verfügut der Mixer lediglich über einen Master-Insert, dann nutzt man die großen Klinkenbuchsen und schließt das Effektgerät als Insert an, wofür ein Y-Kabel notwendig ist.

In jedem Fall ist das Effektgerät dafür konzipiert worden, um als Master-Insert-Effektgerät genutzt zu werden. Aber es ist auch eine Kombination aus beiden Varianten möglich. Y-Kabel und Master-Insert plus ein Send vom Mixer als Input in das Union Audio LE FX. Damit wird das Effektgerät zu einem Send- und Return-Effekt. Dabei sollte jedoch klar sein, dass die klassischen Insert-Effekte als Signal im Mixer nur noch zum Master-Signal aufsummiert werden.

Eine Auswahl sollte wohl bewusst getroffen werden und vor allem ausprobiert. Nutze ich das Union Audio LE FX im Master-Insert oder im Aux-Send-Mode? Beides ermöglicht das LE FX. Ausgewählt werden kann dies durch das Drücken der Tap-BPM-Taste. Achtung hierbei: Der ausgewählte Send-Mode wird nicht gespeichert und muss beim Anschalten des Gerätes immer wieder neu ausgewählt werden.

Ich kenne kein Effektgerät, das mich bisher hinsichtlich der Anschlüsse glücklich gemacht hat. Hinten raus wie hier beim Union Audio LE FX oder auch bei Eventide ist noch die beste Möglichkeit, dann kann man das Gerät schmal neben das Setup stellen oder dahinter.

Effekte für Djs, Live-Acts aber auch „klassische“ Musik-Acts

Zeit für ein paar Worte zu den Effekten des Union Audio LE FX. Primär war bei mir das Delay eingestellt. Die Auto-BPM-Erkennung funktioniert innerhalb von Sekunden und folgt auch in kürzester Zeit bei deutlichen Geschwindigkeitsveränderungen. Entsprechend ist das BPM Delay mein Favorit. Allerdings muss ich sagen, im direkten Vergleich hat das Eventide Time Factor hier stark die Nase vorn. Warum? Weil man hier die Beat-Time für das Delay ebenfalls in Takt-Schritten einstellen kann, was ich angenehmer finde als in Millisekunden, aber diese werden auf dem Display angezeigt. Beim Union Audio LE FX dreht man an einem Poti, das weder mechanisch noch grafisch eine Rasterung hat und man kann nur erahnen, welche Beat-Time man gerade ausgewählt hat.

Union Audio LE FX

Die Effekt-Auswahl beim Union Audio LE FX sollte man sich genau einprägen

Rückmeldung gibt es nur zum „Status der BPM Erkennung“, also ob sie aktiv ist und ob gerade ein Tempowechsel erkannt wurde. Auch dafür werden die drei LEDs neben der Effektauswahl genutzt.

Das normale Delay beim Union Audio LE FX hingegen ist sehr organisch. Parameter 1 und 2 bestimmen das Timing und Feedback. Da bin ich mir sicher, das werden viele lieben, denn der Sound ist auch wirklich lebendig, während bei vielen Mixern mit internem Effektgerät das Delay stark „oben drauf gesetzt“ klingt.

Wer lieber manuell ein Tempo vorgeben mag, nutzt beim Union Audio LE FX den Tap-Tempo-Button. Wenn nicht, wird dieser bei erkanntem Tempo blau im Takt blinken.

Flanger: Ein unerwartet subtil klingender Effekt. Track-abhängig produziert man hier klanglich auf den Track sanft aufgesetzte „Acid-Lines“. Beim Blick in die Bedienungsanleitung auf der Suche nach den beiden Parametern wird klar, die Idee ist ein „metallischer, resonierender Sweep-Sound“, wobei die Parameter die LFO-Frequenz und die Intensität steuern. So muss ein Flanger klingen. Der alte Satz „Danger, Danger, don’t use the Flanger“, der eigentlich immer bei DJ-Mixern gilt, der gilt hier nicht. Der Flanger ist hier Musikinstrument als Add-on statt nervigem Quietsch-Sound.

Union Audio LE FX

Zwei Parameter-Regler für die Effekte mit jeweils „passenden“ Einstellungen für die Effekte und der Tap-BPM-Taster

Der Phaser erfüllt seinen Zweck. Brauchen tue ich ihn persönlich nicht. Der Bit-Crusher wird bei mir für Sample-Spuren und Drum-Samples gebraucht, bringt ein wenig crispyness in den Sound und auch das Reverb arbeitet wie erwartet. Einstellen kann man hier die Größe des Hall-Raumes über Parameter 1 und über Parameter 2 stellt man parallel das Pre-Delay und den hochfrequenten Anteil des Signals ein. Das finde ich richtig gut, denn ansonsten hatte ich am Return-Kanal der XONE-Mixer bei einem Reverb immer dankend die oberen EQs im Griff, um das Herausbrechen höherer Frequenz über den Reverb-Sound zu verhindern. Nutzt man das Union Audio LE FX allerdings als Insert-Effekt, wäre diese Möglichkeit nicht gegeben am Mixer, dafür aber am Effektgerät selbst.

Der HPF-Reverse ist absolut on point und bringt als Kombination von Highpass-Filter, mit dem Sampler auf einem Beat rückwärts abgespielt, ziemlich Groove in die Sache. Dabei kann man mit den Parametern des Union Audio LE FX die Cut-Off Frequenz bestimmen. Vom Namen des Effektes hätte ich gesagt: Brauche ich nicht. Nun liebe ich ihn. Trennt man hier Hats aus einem Track und findet ein gutes Mischungsverhältnis (hier gilt mal wieder die 13-Uhr-Regelung für alle Regler), bekommen einige Tracks plötzlich einen schönen, treibenden Groove.

Klang – wie klingt das Union Audio LE FX?

Die Klangqualität des Union Audio LE FX ist fraglos überragend. Im Vergleich zu Eventide, Keinemusik, Boss (Klassiker DD-8 oder RV-6) oder anderen ist das LE FX absolute Oberliga. Als Insert genutzt lässt sich keine merkliche Klangveränderung feststellen und die Effekte sind on point und klingen sauber und klar. Gerade ersteres ist ein absolutes „Muss“, wenn man das Gerät durchgehend in der Master-Signal-Kette insertiert haben mag.

Einen kleinen Einblick auf den Klang der Effekte des Union Audio LE FX und die Haptik gibt es im Video von Union Audio:

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Fazit

Wie immer aus der Schmiede von Andy-Rigby Jones, ist das Union Audio LE FX ein Gerät für Profis. Das bedeutet auch, an der ein oder anderen Stelle ist es nicht direkt intuitiv, sondern bedarf Auseinandersetzung mit dem Gerät. Sei es die Auswahl der Effekte mit Binär-Code oder die Parameter-Funktionen je Effekt. Das Effektgerät ist was für Profis, technisch Ambitionierte und DJs, die Lust haben auch ein solides Effektgerät mit top klingenden Effekten, aus welchem man einiges rauskitzeln kann. Oder für ebensolche, die im Live- oder Studio-Setup noch ein Hardware-Effektgerät suchen. Preislich wird man bei 550,- bis 600,- Euro liegen. Dafür gibt es ein super solide gebautes Gerät aus UK mit herausragend klingenden Effekten und durchdachtem Bedienkonzept. Das Gerät kann also hinter jedem DJ-Mixer im Signalweg, als Send-Effekt oder auch als Master-Insert genutzt werden oder aber auch hinter Samplern oder seinen Platz im Signalfluss finden.

Plus

  • solide Verarbeitung, kompaktes Format
  • 8 digitale Effekte mit sehr gutem Klang
  • 2 Parameter pro Effekt einstellbar
  • Dry-Wet-Regler + On/Off-Schalter mit Latch/Momentary-Funktion
  • Effekt-only -ignal möglich für Send/Return-Einsatz

Minus

  • Parameter-Regler geben kein klares Feedback zum eingestelltem Wert
  • Rückmeldung zu Effekt-Auswahl über Binär-Code

Preis

  • circa 550,- Euro
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Bolle / Johann Boll RED

Mit 11 Jahren der erste eigene Plattenspieler, mit 18 oder 19 der erste Gig. Zwischendurch fleissige Arbeit im Plattenladen. Abi, Studium - erst Wirtschaftsingenieurswesen, dann Tontechnik.
Aktuell ist er in vielen Bereichen tätig, unter anderem als Tourmanager und Tourtechniker für Richie Hawtin.
"Pauls Büro" war er als Act, derweil lautet der Name "Johann Boll". Er war einer der Köpfe hinter Veranstaltungsreihen wie dem "Schwärmertanz" und "Tummeln", war eine Zeitlang der Kopf hinter ...

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    Filterpad AHU

    Gilt das nur ausschließlich für diesen Bericht Thirza? Nun gut. Zum Thema: Meistens sind Allroundeffekte relativ große Kisten mit eher bescheidenem Klang. Dieser hier macht dagegen einen super Eindruck: Eckig, solide, robust und klanglich vernünftig. Die verschiedenen Anschlüsse bestätigen den Eindruck. Dieser macht sich bestimmt gut hinter bzw. AUF einem Synthesizer, sowohl live als auch im Studio. Der Matriarch zum Beispiel hat ein super Delay intus, aber einen guten Reverb vermisse ich arg bei dem. Die ganzen Hall-plugins sind nur ein mildes Tröpfchen Soße für den fetten, warmen Sound dieses Gerätes. Hier würde der Union Audio LE FX sicherlich einen guten Job machen. Leider habe ich die Platte so zusägen lassen, dass ringsherum kein Platz mehr ist für jegliches Effektgerät. Zumindest würde ich vom Synthi hin zum Union Audio LE FX sehr kurze Kabel empfehlen, dann sieht es zumimdest aufgeräumt aus. Mir gefällt das Teil. Der Preis ist hoch, kommt mir aber nicht extrem überteuert oder gar wucherhaft vor.

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