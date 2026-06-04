Kleine Effekt-Wunderwaffe für DJs, Live-Sets oder Produktionen?

Union Audio LE FX – externe Effektgeräte sind ein Thema, das mich persönlich, aber bekanntermaßen auch viele DJs da draußen, seit Jahrzehnten begleitet. Eventide, Keinemusik, Boss, Korg oder TC Electronics: Unterschiedliche Marken haben Effektgeräte speziell für DJs oder die Gitarren- und Bass-Effekte als Bodentreter, die man auch im DJ-Setup verwenden kann und an unterschiedliche Mixer mit Send- und Return-Weg anschließen kann.

Das Ganze ist stark verbunden mit dem Allen & Heath XONE:92 und Nachfolger oder DJ-Mixern, die daraus entstanden sind, denkt man beispielsweise das das PLAYdifferently Model 1 oder natürlich der Elara:6 von Union Audio, der Brand des Godfather of XONE-Series. Aus derselben Schmiede stammt auch das Union Audio LE FX. Ein, wie der Hersteller selbst formuliert, „kompaktes, preiswertes, einfach zu nutzendes DSP-basiertes Effektgerät, das sich perfekt in jedes DJ-Setup integriert“.

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Kurz & knapp Was ist es? Union Audio LE FX ist ein kompaktes DSP-basiertes Effektgerät für DJs und Live-Acts. Klangqualität: Hochwertige Effekte mit sauberem, transparentem Klang ohne merkliche Signalverfärbung.

Hochwertige Effekte mit sauberem, transparentem Klang ohne merkliche Signalverfärbung. Effekte: Acht Effekte inklusive BPM-Delay, Reverb, Flanger und HPF-Reverse mit musikalischer Abstimmung.

Acht Effekte inklusive BPM-Delay, Reverb, Flanger und HPF-Reverse mit musikalischer Abstimmung. Anschlussvielfalt: Flexibel als Master-Insert oder klassischer Send-/Return-Effekt nutzbar.

Flexibel als Master-Insert oder klassischer Send-/Return-Effekt nutzbar. Bedienung: Intuitives Grund-Layout, aber wenig übersichtliche Effektwahl per binärem LED-Farbcode.

Intuitives Grund-Layout, aber wenig übersichtliche Effektwahl per binärem LED-Farbcode. Praxis: Besonders Delay und HPF-Reverse überzeugen mit lebendigem Klang und kreativem Potenzial.

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Union Audio LE FX – ein erster Blick

Kompakt, das kann man direkt gelten lassen. Handgebaut in Cornwall, UK, verpackt im beigen Metallgehäuse macht die kleine Box direkt auf den ersten Blick einen qualitativ hochwertigen Eindruck. Man bekommt hier nichts anderes als das, was man von einem Gerät aus der Schmiede von Andy-Rigby Jones, Union Audio erwartet hat.

Auf der Oberseite des Effektgerätes erwarten einen vier griffige, große Potis. Hinzu kommen zwei Taster. Ein übersichtliches Layout, das schnelles und intuitives Arbeiten ermöglicht. Nicht so ganz intuitiv ist nämlich die Auswahl der acht Effekte und die Einstellung des Modis, der bestimmt, ob wir das Gerät als Send/ Return-Effekt oder als Insert-Effekt nutzen wollen.

Über acht Effekte verfügt das Union Audio LE FX: Analoges Delay, BPM Delay, Reverb, Flanger, Phaser, Bit Crusher, HPF-Reverse und HPF-Shutter. Die Auswahl der Effekte geschieht durch ein Poti ohne Rasterung und durch drei zugeordnete LEDs.

Das 3-Bit Binär-System lässt grüßen. Entsprechend gibt es einen Farbcode, der über die drei LEDs den Effekt anzeigt. 0 bis 7, anhand der Position kann man schon ein wenig erkennen, wo man in etwa ist, man muss die Farbcodes aber kennen. Ehrlich? Ich verstehe den Sinn nicht. Ein Tap-Button, mit dem man durch die acht Effekte durchsteppen kann und eine kleine LED neben jeder gedruckten Effekt-Bezeichnung auf der Vorderseite, wäre um Welten übersichtlicher gewesen, also diese Codierung.

Etwas ähnlich verhält es sich bei den Parametern 1 und 2. Diese sind bewusst nicht weiter beschriftet, da sie je nach ausgewähltem Effekt unterschiedliche Funktionen besitzen. Auch das ist nicht direkt intuitiv, geht aber schnell ins Blut über, sobald man mit dem LE FX ein wenig gespielt hat.

Zudem gibt es am Union Audio LE FX einen großen Dry/Wet-Regler samt On/Off-Taster.

Das ist dann auch schon das Ende der „Bedienelemente“ beim Union Audio LE FX.

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In und Out – wie schließe ich das Effektgerät an?

Die Rückseite des Effektgeräts besitzt einige Anschlüsse: XLR, Klinke und Cinch. Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, die Effekt-Unit zu betreiben: Als Insert-FX oder als Send- und Return-Effekt.

Kurz zur Erklärung des Unterschieds: Es gibt Effekte, die man als Send- und Return-Effekt nutzt und deren bedingtes Signal man dem ursprünglichen Signal in der Regel beimischt. Das sind klassisch z. B. Delay, Echo, Reverb. Abseits davon gibt es Master-Insert-“Effekte“, die das originale Signal komplett ersetzen. Klassische Beispiele dafür wären ein Kompressor oder Bit-Crusher.

Besitzt dein Mixer einen Send- und Return-Weg, dann kann man das Effektgerät über die Ein- und Ausgänge, sei es symmetrisch per XLR oder Cinch, anschließen. Verfügut der Mixer lediglich über einen Master-Insert, dann nutzt man die großen Klinkenbuchsen und schließt das Effektgerät als Insert an, wofür ein Y-Kabel notwendig ist.

In jedem Fall ist das Effektgerät dafür konzipiert worden, um als Master-Insert-Effektgerät genutzt zu werden. Aber es ist auch eine Kombination aus beiden Varianten möglich. Y-Kabel und Master-Insert plus ein Send vom Mixer als Input in das Union Audio LE FX. Damit wird das Effektgerät zu einem Send- und Return-Effekt. Dabei sollte jedoch klar sein, dass die klassischen Insert-Effekte als Signal im Mixer nur noch zum Master-Signal aufsummiert werden.

Eine Auswahl sollte wohl bewusst getroffen werden und vor allem ausprobiert. Nutze ich das Union Audio LE FX im Master-Insert oder im Aux-Send-Mode? Beides ermöglicht das LE FX. Ausgewählt werden kann dies durch das Drücken der Tap-BPM-Taste. Achtung hierbei: Der ausgewählte Send-Mode wird nicht gespeichert und muss beim Anschalten des Gerätes immer wieder neu ausgewählt werden.

Ich kenne kein Effektgerät, das mich bisher hinsichtlich der Anschlüsse glücklich gemacht hat. Hinten raus wie hier beim Union Audio LE FX oder auch bei Eventide ist noch die beste Möglichkeit, dann kann man das Gerät schmal neben das Setup stellen oder dahinter.

Effekte für Djs, Live-Acts aber auch „klassische“ Musik-Acts

Zeit für ein paar Worte zu den Effekten des Union Audio LE FX. Primär war bei mir das Delay eingestellt. Die Auto-BPM-Erkennung funktioniert innerhalb von Sekunden und folgt auch in kürzester Zeit bei deutlichen Geschwindigkeitsveränderungen. Entsprechend ist das BPM Delay mein Favorit. Allerdings muss ich sagen, im direkten Vergleich hat das Eventide Time Factor hier stark die Nase vorn. Warum? Weil man hier die Beat-Time für das Delay ebenfalls in Takt-Schritten einstellen kann, was ich angenehmer finde als in Millisekunden, aber diese werden auf dem Display angezeigt. Beim Union Audio LE FX dreht man an einem Poti, das weder mechanisch noch grafisch eine Rasterung hat und man kann nur erahnen, welche Beat-Time man gerade ausgewählt hat.

Rückmeldung gibt es nur zum „Status der BPM Erkennung“, also ob sie aktiv ist und ob gerade ein Tempowechsel erkannt wurde. Auch dafür werden die drei LEDs neben der Effektauswahl genutzt.

Das normale Delay beim Union Audio LE FX hingegen ist sehr organisch. Parameter 1 und 2 bestimmen das Timing und Feedback. Da bin ich mir sicher, das werden viele lieben, denn der Sound ist auch wirklich lebendig, während bei vielen Mixern mit internem Effektgerät das Delay stark „oben drauf gesetzt“ klingt.

Wer lieber manuell ein Tempo vorgeben mag, nutzt beim Union Audio LE FX den Tap-Tempo-Button. Wenn nicht, wird dieser bei erkanntem Tempo blau im Takt blinken.

Flanger: Ein unerwartet subtil klingender Effekt. Track-abhängig produziert man hier klanglich auf den Track sanft aufgesetzte „Acid-Lines“. Beim Blick in die Bedienungsanleitung auf der Suche nach den beiden Parametern wird klar, die Idee ist ein „metallischer, resonierender Sweep-Sound“, wobei die Parameter die LFO-Frequenz und die Intensität steuern. So muss ein Flanger klingen. Der alte Satz „Danger, Danger, don’t use the Flanger“, der eigentlich immer bei DJ-Mixern gilt, der gilt hier nicht. Der Flanger ist hier Musikinstrument als Add-on statt nervigem Quietsch-Sound.

Der Phaser erfüllt seinen Zweck. Brauchen tue ich ihn persönlich nicht. Der Bit-Crusher wird bei mir für Sample-Spuren und Drum-Samples gebraucht, bringt ein wenig crispyness in den Sound und auch das Reverb arbeitet wie erwartet. Einstellen kann man hier die Größe des Hall-Raumes über Parameter 1 und über Parameter 2 stellt man parallel das Pre-Delay und den hochfrequenten Anteil des Signals ein. Das finde ich richtig gut, denn ansonsten hatte ich am Return-Kanal der XONE-Mixer bei einem Reverb immer dankend die oberen EQs im Griff, um das Herausbrechen höherer Frequenz über den Reverb-Sound zu verhindern. Nutzt man das Union Audio LE FX allerdings als Insert-Effekt, wäre diese Möglichkeit nicht gegeben am Mixer, dafür aber am Effektgerät selbst.

Der HPF-Reverse ist absolut on point und bringt als Kombination von Highpass-Filter, mit dem Sampler auf einem Beat rückwärts abgespielt, ziemlich Groove in die Sache. Dabei kann man mit den Parametern des Union Audio LE FX die Cut-Off Frequenz bestimmen. Vom Namen des Effektes hätte ich gesagt: Brauche ich nicht. Nun liebe ich ihn. Trennt man hier Hats aus einem Track und findet ein gutes Mischungsverhältnis (hier gilt mal wieder die 13-Uhr-Regelung für alle Regler), bekommen einige Tracks plötzlich einen schönen, treibenden Groove.

Klang – wie klingt das Union Audio LE FX?

Die Klangqualität des Union Audio LE FX ist fraglos überragend. Im Vergleich zu Eventide, Keinemusik, Boss (Klassiker DD-8 oder RV-6) oder anderen ist das LE FX absolute Oberliga. Als Insert genutzt lässt sich keine merkliche Klangveränderung feststellen und die Effekte sind on point und klingen sauber und klar. Gerade ersteres ist ein absolutes „Muss“, wenn man das Gerät durchgehend in der Master-Signal-Kette insertiert haben mag.

Einen kleinen Einblick auf den Klang der Effekte des Union Audio LE FX und die Haptik gibt es im Video von Union Audio: