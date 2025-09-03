Klassischer Synth-Sound mit moderner Steuerung

Manchmal reicht ein einziger Tastendruck und ein Plug-in fühlt sich sofort wie ein echtes Instrument an. Der Universal Audio Anthem will genau das erreichen: klanglich direkt und musikalisch voller Charakter. Anstatt sich in verschachtelten Menüs zu verlieren, setzt dieser Synth auf einen klaren Aufbau und eine gute Übersicht. Aber wie schlägt sich dieser VA-Synthesizer in der Praxis? Das schauen wir uns jetzt genauer an.

Universal Audio Anthem Synthesizer Plug-in

Der Universal Audio Anthem ist ein virtuell-analoger Software-Synthesizer (kurz VA-Synth), dessen Signalfluss sich am klassischen Aufbau eines analogen Synthesizers orientiert.

Aufbau und Oberfläche

Die Oberfläche des Universal Audio Anthem ist in mehrere klar abgegrenzte Bereiche eingeteilt. Links befindet sich die Sektion mit den beiden Oszillatoren, in der Mitte sind der Filterregler, der Sequencer und die Effekte untergebracht und rechts befinden sich die Hüllkurven, ein LFO und Master-Einstellungen wie beispielsweise Glide. Alle wichtigen Parameter sind sofort sichtbar und können ohne ein verschachteltes Menü direkt bedient werden. Wichtig hierbei ist auch die Doppelbelegung mancher Knöpfe, die im Inneren eine andere Funktion bedienen können als der hellere Außenring. Die optische Gestaltung erinnert insgesamt an klassische Hardware-Synthesizer.

Oszillator

Die Klangerzeugung des Universal Audio Anthem basiert auf zwei Oszillatoren, die mit klassischen Schwingungsformen wie Dreieck, Sägezahn und Rechteck arbeiten. Ergänzt werden sie durch einen Suboszillator, der eine tiefere Variante des Grundtons entweder eine oder zwei Oktaven unter dem ersten Oszillator spielt, sowie durch einen Rauschgenerator für rosa und weißes Rauschen. Beide Oszillatoren können unabhängig voneinander gestimmt werden.

Sequencer

Außerdem steht im Plug-in ein Sequencer mit 16 Schritten zur Verfügung. Pro Schritt können detaillierte Einstellungen für Gate, Pitch und Velocity in einer übersichtlichen Darstellung vorgenommen werden. Zusätzlich gibt es im letzten Reiter des Sequencers die Möglichkeit, globale Einstellungen vorzunehmen.

Filter

In der oberen Mitte des Plug-ins ist ein Tiefpassfilter zu finden, der neben den bekannten Parametern wie Cutoff und Resonance noch zwei weitere Regler für Drive und Growl bietet. Der Drive-Regler fügt dem Klang eine recht harmonische Sättigung hinzu, während der Growl-Regler dominante Obertöne hinzufügt.

Effekte

Das Plug-in enthält eine kleine, integrierte Effektsektion. Zur Auswahl stehen Chorus, Phaser, Flanger, Warble, Echo, Federhall und Raumhall. Die Bedienung ist jeweils sehr einfach gehalten und die Einstellung der Effekte kommt mit nur wenigen Reglern aus.

Modulation

Der Universal Audio Anthem verfügt außerdem über eine Modulationssektion mit zwei ADSR-Hüllkurven. Zusätzlich gibt es einen LFO, also einen sogenannten Low-Frequency-Oscillator. Der LFO kann auf Wunsch per Sync-Button zum Tempo synchronisiert werden, was beispielsweise bei rhythmischeren Klängen hilfreich sein kann.

Presets

Die Preset-Verwaltung ist – wie bei anderen Plug-ins von Universal Audio gewohnt – gut strukturiert und übersichtlich. Die vorhandenen Sounds sind in elf Unterkategorien gegliedert, zusätzlich gibt es den Best-of-Filter, mit dem pro Kategorie eine vorausgewählte Auswahl angezeigt werden kann. Zudem stehen eine Favoritenfunktion zum Markieren von Presets und ein Suchfeld zum schnelleren Finden des gewünschten Sounds zur Verfügung. Erwähnenswert ist auch die praktische A/B-Vergleichsfunktion für den direkten Vergleich zweier Klänge.

Praxistest

Nach einem Überblick über Funktionen und Struktur des Universal Audio Anthem folgt nun der praktische Teil des Tests. Hier zeigt sich, wie gut sich der Synthesizer im Alltag nutzen lässt, wie intuitiv die Bedienung tatsächlich ist und wie vorteilhaft der Workflow mit dem Plug-in ist.

Installation und Lizenzierung

Die Installation erfolgt über die herstellereigene Software, entweder im Einzelkauf oder über das Abosystem UAD Spark. Die Lizenzierung läuft über iLok – ein iLok-Stick ist hierfür aber nicht zwingend erforderlich, da auch die Cloud-Variante genutzt werden kann. Ich empfehle jedoch die Nutzung des iLok-USB-Sticks, um auch ohne Internetzugang auf das Plug-in zugreifen zu können. Nach der Autorisierung steht Universal Audio Anthem als VST3, AU oder AAX zur Verfügung. Getestet habe ich das Plug-in unter macOS in Logic Pro, wo es sehr stabil und flüssig läuft – auch bei mehrfach gleichzeitig geladenen Instanzen.

Erste Schritte im Plug-in

Beim ersten Öffnen des Universal Audio Anthem wirkt die Oberfläche auf mich sehr aufgeräumt. Alle Hauptfunktionen sind sofort sichtbar und man wird nicht von diversen Knöpfen, Reglern und Schaltern erschlagen. Wer möchte, kann unkompliziert durch die Presets blättern und schnell herausfinden, wie sich das Plug-in in Sachen Spielweise, Anschlagsdynamik und Parameterveränderungen schlägt. Das Anpassen von Parametern und Effekten funktioniert dank der direkten Steuerung ohne Untermenüs sehr unkompliziert. Auch die Funktion des A/B-Vergleichs hilft beim Herumprobieren und Anpassen von Klängen.

Eigene Sounds erstellen

So gut die internen Presets auch sein mögen – worauf es am Ende ankommt, ist die Performance des Plug-ins, wenn es um das Umsetzen eigener Soundideen geht. Deshalb probiere ich im Folgenden, zwei Sounds von Grund auf zu erstellen: Zunächst soll ein breites Analog-Lead angelegt werden, anschließend ein eher düsteres Pad mit Bewegung.

Synth-Lead

Der Ausgangspunkt ist das Init-Preset „Anthem Start“, bei dem beide Oszillatoren als Sägezahn jeweils gleich eingestellt sind.

Der zweite Oszillator wird im Fine-Tuning leicht gegen den ersten verstimmt. Dadurch entsteht automatisch ein breiter und durchsetzungsfähiger Klang, der typisch für Leads ist. Wichtig zu wissen ist hierbei, dass der Tuning-Regler innen für das Stimmen in Halbtonschritten und außen für das Stimmen in Cent-Schritten gedreht werden kann.

Der Suboszillator wird auf eine Oktave unterhalb des ersten Oszillators gesetzt und leicht hinzugemischt. So klingt der Sound noch etwas kräftiger, ohne zu sehr nach einem Bass zu klingen.

Ein kleiner Anteil weißen Rauschens wird hinzugefügt, um dem Klang etwas mehr Präsenz zu verleihen.

In der Filter-Sektion wird der Cutoff auf etwa 1 kHz gestellt und der Drive wird deutlich aufgedreht, um den Klang zu sättigen.

Die Hüllkurve des Filters bekommt eine mittlere Attack-Zeit, ein kurzes Decay, der Sustain wird auf null gestellt und Release auf einen mittleren Wert. Der Klang öffnet sich beim Anschlag also leicht verzögert und schließt wieder recht schnell.

Der erste Oszillator wird auf Rechteckschwingung gestellt und der LFO moduliert die Pulsbreite. Das Ergebnis ist eine leichte Bewegung im Klang.

Zum Schluss wird der Chorus-Effekt hinzugeschaltet, um dem Sound mehr Breite zu verleihen und das starke Echo sorgt zusätzlich für mehr Tiefe.

Dark Pad

Für den zweiten Sound wird ebenfalls wieder mit dem Preset „Anthem Start“ bei null begonnen.

Der erste Oszillator wird auf Dreieck eingestellt, der zweite auf einen leicht verstimmten Sägezahn. Den ersten Oszillator oktaviere ich nach oben.

Diesmal wird der Suboszillator deutlich lauter gestellt. Ziel ist ein sehr dunkler und voluminöser Grundklang.

Der Cutoff wird sehr niedrig gedreht und die Resonanz gleichzeitig etwas angehoben. Für mehr Biss wird etwas Drive hinzugemischt. Die Filterhüllkurve hat eine langsame Attack- und eine lange Release-Zeit, wodurch sich der Klang nur langsam öffnet und auch langsam wieder schließt.

Ein sehr langsamer LFO steuert die Cutoff-Frequenz. So entsteht ein recht lebendiges Pad, das klanglich fast schon atmet.

Zum Abschluss wird der Warble-Effekt aktiviert, der leichte Schwankungen in der Tonhöhe ins Spiel bringt, was stark an LoFi-Klänge erinnert. Ein Federhall rundet den Klang schließlich ab – das Ergebnis ist ein düsteres Pad mit durchgehender Bewegung.

Universal Audio Anthem: Klangbeispiele

Alternativen zum Universal Audio Anthem

u‑he Diva

u‑he Diva ist eine der bekanntesten Emulationen analoger Synthesizer und bietet verschiedene Oszillator- und Filtermodelle in guter Klangqualität. Im Vergleich zum Universal Audio Anthem ist u‑he Diva zwar technisch flexibler, dafür aber etwas komplexer in der Bedienung.



AAS Ultra-Analog VA-3

Der Ultra-Analog VA-3 bietet zwei Oszillatoren und einige Multieffekte in einem gut strukturierten Interface. Viele Presets und eine simple Handhabung machen dieses Plug-in vor allem für Einsteiger interessant. Im Gegensatz zum Universal Audio Anthem fehlt hier allerdings der integrierte Sequencer.



Waldorf Edition 2

Diese Software-Suite enthält virtuelle Versionen klassischer Waldorf-Klangerzeuger, darunter auch VA-Synthesizer. Die Plug-ins bieten dabei umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten, richten sich aber eher an erfahrene Nutzer.

