Die zweite Generation des DSP-Interfaces

Universal Audio hat jüngst das Universal Audio Apollo Twin X Audiointerface in der 2. Generation vorgestellt. Mit dabei sind ein Update von UAD Console, ein neues Software-Bundle und außerdem aktualisierte Hardware. Wir haben uns das Universal Audio Apollo Twin X Gen2 Quad genauer angeschaut.

Universal Audio Apollo Twin X G2 Hardware

Schauen wir uns zunächst die Hardware genauer an. Ich empfehle zusätzlich die Lektüre des Tests zum Universal Audio Apollo Twin X Gen1. Optisch hat sich nicht viel verändert. In der Mitte des kompakten und doch recht schweren Desktop-Audiointerfaces thront der große Encoder, mit dem sich Pegel verändern lassen. Umgeben ist er von einem LED-Kranz.

Zwei Stereo-Meter rechts und links zeigen den Eingangs- und Ausgangspegel an. Ein kleines Display unterhalb des großen Reglers zeigt die Belegung der sechs Funktionsschalter an, die je nach Auswahl von Preamp oder Monitor verschiedene Funktionen haben können.

Für die Preamp-Sektion haben die sechs Funktionsschalter folgende Funktionen:

Input (Mic/Line)

Low Cut

Phantomspeisung

Pad (20 dB)

Polarität

Link

Für die Monitor-Sektion haben die Funktionsschalter folgende Funktionen:

Talk (für das integrierte Talkback-Mikrofon)

Dim (Absenkung der Monitor-Lautstärke)

Mono

Mute

Zwei Schalter sind hier nicht belegt. Über den Monitor-Schalter lässt sich außerdem zwischen Kopfhörer und Monitor umschalten, um hier getrennt mit dem Level-Regler den Pegel einstellen zu können.

Vorne am Universal Audio Apollo Twin X sind der Instrumenteneingang für Gitarre/Bass und der Kopfhörerausgang untergebracht. Auf der Rückseite finden wir:

2 x XLR/Klinke Combo für Mikrofone und Line-Quellen

2 x Monitor L/R Ausgänge, 6,3 mm Klinke (symmetrisch)

2 x Line 3/4 Ausgänge, 6,3 mm Klinke (symmetrisch)

ADAT bzw. S/PDIF Optical Eingang (schaltbar) mit Sample-Rates bis 96 kHz für S/PDIF und bis zu 192 kHz für ADAT (S/MUX)

Netzbuchse für das externe Netzteil (verriegelbar)

Thunderbolt 3 Anschluss (kompatibel zu Thunderbolt 1 und 2 über Apple Thunderbolt 3 zu Thunderbolt 2 Adapter mit einem Thunderbolt 2-Kabel, nicht kompatibel zu Thunderbolt 1 oder 2 unter Windows)

Netzschalter

Das war’s auch schon. Das Universal Audio Apollo Twin X G2 Audiointerface verarbeitet maximal 10 Eingänge und 6 Ausgänge (im ADAT Modus) bei 44,1 oder 48 kHz Sample-Rate und 24 Bit. Die Roundtrip-Latenz für 96 kHz wird von Universal Audio mit 1,1 Millisekunden angegeben. Diese wird auch erreicht, wenn in UAD Console bis zu vier UAD Legacy Plug-ins in den Kanalzug geladen sind. Nicht schlecht.

Werfen wir noch einen Blick auf die sonstigen technischen Daten, denn hier hat sich unter der Haube einiges getan:

Die Ausgangswandler wurden verbessert und liefern nun eine höhere Dynamik und auch weniger Verzerrungen. Konkret heißt das: 20 Hz bis 20 kHz Frequenzgang bei einer Abweichung von ±0,01 dB, 127 dB Dynamik (A-bewertet), THD + Noise (1 kHz @ 19,2 dBu, -1 dBFS) von -119 dB (0,00011 %) und einem maximalen Ausgangspegel von 22,2 dBu (bei +4 dBu Referenzpegel) für die zwei Line-Ausgänge.

Die beiden Monitorausgänge haben einen Frequenzgang von 20 Hz bis 20 kHz bei ±0,04 dB Abweichung und eine Dynamik von 129 dB (A-bewertet). THD + Noise wird mit -120 dB (0.0001 %) angegeben, der maximale Ausgangspegel mit 20,2 dBu.

Auch der Kopfhörerausgang wurde verbessert und liefert ebenfalls einen ultralinearen Frequenzgang von 20 Hz bis 20 kHz bei einer Abweichung von nur ±0,01 dB. 124 dB Dynamik sind drin (A-bewertet). Die Verzerrungswerte sind so gering, dass sie nicht weiter erwähnenswert sind.

Was ist noch erwähnenswert? Das Apollo Twin X der zweiten Generation läuft nicht auf Bus-Power und muss zwingend mit dem beiliegenden Netzteil ans Stromnetz angeschlossen werden. Sehr schade, denn mobiles Recording mit einem Laptop ohne extra Stromversorgung ist somit nicht möglich. Außerdem wird ein Thunderbolt-Kabel wie üblich nicht mitgeliefert. Da die Universal Audio Interfaces sehr zickig sind, was Thunderbolt-Kabel von anderen Herstellern als Apple angeht, ist man gut damit beraten, ein deutlich teureres Originalkabel vom Apfellieferanten zu beziehen.

Die Hardware lässt sich auch ohne Thunderbolt 3-Verbindung zum Computer nutzen, indem das letzte Routing in der Firmware gespeichert wird. Die Plug-ins stehen dann selbstverständlich nicht zur Verfügung, sondern nur die Ein- und Ausgänge der Hardware und das Routing dazwischen.

Das Universal Audio Apollo Twin X G2 ist in zwei DSP-Versionen erhältlich: Duo und Quad. Duo arbeitet mit zwei SHARC-Prozessoren, während Quad mit vier SHARC-Prozessoren arbeitet. Wie immer bei Universal Audio, lassen sich mehrere Apollo Interfaces für mehr DSP-Power kombinieren.

Was für ein Desktop-Audiointerface absolut schmerzhaft ist, ist das Fehlen von MIDI. Zwar hat USB-MIDI mittlerweile MIDI-DIN immer mehr abgelöst, dennoch gibt es immer mal wieder die Situation, in der einfach ein gutes altes MIDI-Kabel von Vorteil ist. Gerade Nutzer von Laptops mit generell magerer Ausstattung an USB-Schnittstellen sind fr0h, wenn nicht auch noch das Keyboard per USB angeschlossen werden muss.

Software

Das Apollo Twin X Gen2 ist wenig spektakulär, solange man nicht die Software-Seite betrachtet. Hier wird die bereits bekannte UAD Console Applikation benötigt, in der das komplette Tracking und Monitoring stattfindet.

In UAD Console werden die Unison Plug-ins, also die diversen Vorverstärker für das Tracking, geladen und zugewiesen. Außerdem lassen sich hier die UAD2 Plug-ins in die einzelnen Insert Slots einbinden und entweder mit aufzeichnen oder für das Monitoring nutzen.

UAD Console zeigt dazu ein Mischpult an. Hier sieht man alle physischen Ein- und Ausgänge sowie virtuelle Ein- und Ausgänge für das Software-Routing. Auf diese Weise lassen sich auch Software-Ausgänge der DAW oder anderer Software mit UAD Console bearbeiten und mischen.

Eine weitere Software, die installiert wird, ist das UAD Meter und Control Panel. Mit diesem werden alle globalen Einstellungen vorgenommen. Auch die Auslastung des/der DSPs lässt sich hier überprüfen.

Je nach gekaufter Version werden außerdem UAD2 Plug-ins installiert und freigeschaltet. Es gibt verschiedene Plug-in Pakete zur Auswahl. Das Essentials+ Paket beinhaltet rund 20 Plug-ins, während das Studio+ Paket über 50 Plug-ins auf die Studiofestplatte bringt.

Doch ganz so unerlässlich ist UAD Console nicht, denn die UAD2 Plug-ins können auch in den Kanalzug einer DAW geladen werden. Dennoch laufen sie über den DSP des Universal Audio Apollo Twin X G2 Audio-Interfaces.

Was ist neu?

In UAD Console gibt es drei größere Neuigkeiten:

Auto Gain Bass Management SonarWorks-Integration

Auto Gain ist ein neues Feature, das die automatische Gain-Einstellung aller Kanäle gleichzeitig erlaubt. Das ist sehr praktisch, muss man dafür nämlich einfach nur kurz den lautesten Part eines Songs mit den Musikern oder des Instruments spielen und den Rest erledigt UAD Console. Soweit die Theorie.

Neu ist auch das Bass Management innerhalb des Monitor Control Panels in UAD Console. Hier lassen sich verschiedene Einstellungen vornehmen, um einen Subwoofer getrennt von den beiden Fullrange-Monitoren anzuschließen. Einstellen lassen sich eine Mono-Summierung, die Crossover-Frequenz (80, 100, 120 Hz) sowie die Flankensteilheit, mit der getrennt wird (12 dB oder 24 dB pro Oktave).

Die dritte Neuigkeit ist die Integration von SonarWorks SoundID Reference für das Kalibrieren der Monitore oder Kopfhörer. Der Unterschied zur Systemintegration der Kalibrierung oder der Nutzung als Plug-in innerhalb der DAW ist dabei, dass die Kalibrierung auf dem DSP des Apollo Twin X erfolgt.

Das hat den Vorteil, dass nicht versehentlich die EQ-Einstellungen des Kalibrierungs-Plug-ins im Print des Mixes enthalten ist, weil dessen Deaktivierung vergessen wurde.

Praxis

Installation

Um es kurz zu machen: Während der Installation musste ich meinen Mac mehrmals neu starten, die Hardware wurde zunächst nicht gefunden, Firmware-Updates direkt nach dem Auspacken installiert und es gibt lange und große Downloads.

Alles startet mit dem Download und der Installation von UA Connect, um mit UA Connect anschließend die UAD Console und den UAD Software Installer herunterzuladen. Während UAD Console noch fix geladen ist, benötigt der Download des UAD Software Installers, in dem laut Info die Plug-ins enthalten sind, aufgrund der Größe sehr lange.

Zum Zeitpunkt des Tests war eine der größten Neuerungen des Apollo X Mk2, die Integration von SonarWorks Sound ID noch nicht verfügbar, diese wird aber Teil unseres Tests zum Apollo X6 Mk2 sein.

23 Plug-ins sind in meinem Testpaket enthalten:

1176LN Plug-In for UAD-2

1176SE Plug-In for UAD-2

Ampeg SVTVR Classic Plug-In for UAD-2

Antares Auto-Tune Realtime Access Plug-In for UAD-2

Century Tube Channel Strip Plug-In for UAD-2

Fairchild Plug-In for UAD-2 (Legacy)

Galaxy Tape Echo Plug-In for UAD-2

Helios Type 69 EQ Plug-In for UAD-2 (Legacy)

Helios Type 69 Preamp and EQ Plug-In for UAD-2

LA2A Plug-In for UAD-2

Marshall Plexi Classic Plug-In For UAD-2

Oxide Tape Plug-In for UAD-2

Precision Enhancer Hz Plug-In for UAD-2

Precision Mix Rack Collection Plug-In for UAD-2

Pultec-Pro Plug-In for UAD-2

Pultec EQ Collection Plug-In for UAD-2

Pultec Plug-In for UAD-2

Pure Plate Reverb Plug-In For UAD-2

Raw Plug-In for UAD-2

RealVerb-Pro Plug-In for UAD-2

Teletronix LA-2A Leveler Collection Plug-In for UAD-2

UA 610-A Tube Preamp and EQ Plug-In for UAD-2

UA 610-B Tube Preamp and EQ Plug-In for UAD-2

Mit Apple MacOS 15 (Sequoia) ist die Software noch nicht offiziell kompatibel. Wer also gerade einen brandneuen Mac mit M3 oder M4 Prozessor erstanden hat, sollte mit dem Kauf noch etwas warten, denn auch bei mir zeigten sich kleinere Inkompatibilitäten (z. B. reagierten die Meter für Input, Output oder Gain-Reduction in den Kompressoren nicht, obwohl die Kompression selbst deutlich hörbar war).

Was mich sehr ärgert, ist die Installation von sehr vielen UAD2 Plug-ins, die nur als Demo genutzt werden können. Diese verstopfen die Festplatte unnötig und vor dem Download wurde nicht gefragt, ob ich diese mit herunterladen und installieren möchte. Insgesamt mussten 25 GB Speicher auf der SSD freigeschaufelt werden, um die Installation überhaupt zu starten.

Da sich hinsichtlich der Arbeitsweise mit UAD Console nicht viel verändert hat, konzentriere ich mich hier ausschließlich auf die neuen Features.

Zuerst habe ich natürlich Auto Gain ausprobiert. Nun dachte ich, dass ich einfach einen der mitgelieferten Preamps wie im Beispielvideo in den Unison Slot lade, fröhlich in mein Mikrofon spreche oder singe und dabei Auto Gain den Einstellvorgang erledigt. Leider nicht, denn Auto Gain lässt sich nur bei leerem Unison Slot aktivieren. Offenbar sind die mitgelieferten Preamps nicht kompatibel zu Auto Gain, denn in den Beispielvideos auf der Universal Audio Website sind in jedem Kanal Preamps geladen, allerdings gehören diese zu den nicht mitgelieferten Plug-ins.

Also musste ich alle Preamp Plug-ins wieder entfernen, um Auto Gain zu aktivieren. Danach lief es dann allerdings einwandfrei. Für die Aufnahme eines Schlagzeugs oder einer Band bei den größeren Interfaces sicherlich eine sinnvolle Funktion. Für das kleine Apollo Twin X ohne Kanalerweiterung benötigt man das nicht zwingend.

Mehr interessiert hat mich da schon die SonarWorks SoundID Integration. Nachdem endlich alles wie oben beschrieben installiert war, konnte ich direkt aus der Monitorkonsole von UAD Console SonarWorks SoundID öffnen.

Ich habe dann ein Profil für meine Beyerdynamic DT770 Pro 250 Ohm Kopfhörer angelegt und auf den DSP übertragen. Bei 48 kHz Sample-Rate benötigt die Kalibrierung ungefähr 2 % vom Quad Core DSP. Set and forget – das ist hier die Devise. Mit der Studioabhöre funktioniert das ähnlich, allerdings muss diese erst mit einem Messmikrofon entsprechend ausgemessen werden, um das Kalibrierungs-File in SonarWorks SoundID zu generieren. Das dauert ungefähr 20 Minuten.

Anzumerken sei zur Monitorkalibrierung, dass diese nur für einen bereits akustisch behandelten Regieraum überhaupt sinnvoll ist. Ein unbehandelter Raum sorgt für zahlreiche Reflexionen und auch Raummoden. Steht das Messmikrofon an einem Druckmaximum oder Druckminimum einer Raummode, wird die später aus den Messungen errechnete Korrekturkurve alles nur schlimmer machen. Es gilt: Immer erst den Raumklang optimieren, dann die Studiomonitore einmessen!

Die Integration der Kalibrierung, egal ob sie für die Kopfhörer oder die Studiomonitore erfolgt, ist für mich eine der besten Neuerungen in UAD Console, auch wenn man dafür noch extra in SonarWorks SoundID investieren muss.

Noch ein Wort zur DSP-Leistung: Diese reicht für das kleine Interface, solange man mit 44,1 kHz oder 48 kHz arbeitet. Ein Versuch mit 192 kHz zeigte schnell, dass nach drei bis vier Plug-ins Schluss ist. Dazu ist der Quad Core DSP dann doch nicht leistungsfähig genug.

Kommen wir zu der Frage, ob Besitzer der ersten Generation eines Apollo Twin X nun in die zweite Generation investieren sollten? Die Antwort ist: Nein. Die SonarWorks Integration und auch das Subwoofer Bass Management bekommen nämlich auch die Besitzer der ersten Generation. Nur auf Auto Gain müssen diese verzichten.

Zielgruppe und Alternativen

Kleine Desktop-Audiointerfaces sprechen in der Regel weniger den professionellen Produzenten an oder Bands. Meistens werden sie von Musikern gekauft, die damit Ideen festhalten oder Demos produzieren möchten. Natürlich ist aber auch die Produktion eines Albums im Alleingang mit so einem Interface möglich.

Technisch gesehen ist das Interface super – keine Frage. Hier bekommt man hochwertige Wandler und gute Preamps geboten, die kaum Wünsche offenlassen. 1.289,- Euro Straßenpreis für ein Desktop-Interface mit einem Dual Core DSP und der mageren Essential+ Plug-in Collection sind aber kein Pappenstiel.

1.599,- Euro sind es bereits, wenn man wie bei unserem Testgerät einen Quad Core DSP mit Essential+ Plug-ins möchte. Soll es dann doch die Studio+ Plug-in Collection sein, kommt man auf fast 2.000,- Euro Gesamtpreis. Und auch hier sind die wirklich interessanten und bekannten UAD2 Plug-ins gar nicht enthalten.

Native Plug-ins stehen den UAD2 Plug-ins, von denen viele der mitgelieferten sowieso schon recht alt sind, in nichts nach. Mit den neuesten Rechnergenerationen wie dem Apple M4 muss man sich jedenfalls deutlich weniger Sorgen machen, dass dem Rechner die Puste ausgeht, als beim DSP eines Apollo Twin X Gen2 Audiointerface.

Am Ende muss das der Anwender vor sich selbst und seiner Geldbörse rechtfertigen, ob die Investition in eine DSP-Hardware das Geld wirklich wert ist oder nicht.

Alternativen

Wirkliche Alternativen zu Universal Audio gibt es nicht, das der Markt der DSP-Interfaces klein ist. Antelope hat mit dem Discrete 8 Pro Synergy Core ein Interface im Programm, das ebenfalls mit DSP Plug-ins arbeitet und in einer ähnlichen Preisregion rangiert wie das kleinste Apollo Twin X.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis des Antelope Discrete 8 Pro Synergy Core ist jedenfalls besser als das des Universal Audio Interfaces. Man bekommt mehr Kanäle, mehr Plug-ins und auch insgesamt mehr Möglichkeiten für die Einbettung in ein professionelles Studio-Setup (2 x ADAT I/O, S/PDIF, 1 x Wordclock In, 3 x Wordclock Out, 2 x Reamp-Ausgänge, Sub-D Anschlüsse uvm.) So richtig glücklich gemacht hat mich das Interface im Test aber auch nicht.