Test: Universal Audio Apollo x6 Gen2, Thunderbolt-Audiointerface

2. Generation der Apollo-Interfaces

Das Universal Audio Apollo x6 Gen2 – und die gesamte X-Serie (TWIN X, x4, x6, x8, x8p und x16) – wurden im Oktober 2024 in einigen interessanten Punkten erneuert und darf sich nun auf neudeutsch „Gen Two“ nennen. Ob sich das Warten gelohnt hat, ob die neuen Funktionen überzeugen und ob sich ein Upgrade von der ersten Generation lohnt, habe ich mir genau angesehen.

ANZEIGE

Was ist das Universal Audio Apollo X6 Gen2?

Muss man das wirklich erklären? Die Universal Audio Apollo Audiointerfaces gehören sicher zu den berühmtesten und am weitesten verbreiteten Studiogeräten der Neuzeit. Seit 2012 findet man die Desktop- und Rackmount-Geräte in vielen bekannten Tonstudios; sie haben sich so als eine Art „Quasi-Standard“ etabliert. Die Apollos sind von anerkannt herausragender Klangqualität, und es gibt wohl keinen Tontechniker/Mixer, Mastering Engineer oder Producer, der hier sagen würde „die taugen nix“.

Im Gegenteil: Durch die integrierten Digitalen Signal Prozessoren (DSPs) haben die US-Amerikaner eine Studioinfrastruktur geschaffen, die bis heute Maßstäbe setzt. Die DSPs sind im Wesentlichen Prozessoren, die allein für die Verarbeitung von Audiosignalen zuständig sind, und zusammen mit den hauseigenen Plug-ins hat man eine Audio-Infrastruktur geschaffen, die keine Wünsche offen lässt.

Die neue Genration gibt es aktuell in zwei Varianten: Essentials+ mit über 20 Plug-ins oder die Studio+ Variante mit über 50 Plug-ins, die beim x6 2.Gen nur moderate 300,- Euro Aufpreis kostet (2.699,- für Essentials+, 2.999,- Euro für Studio+).

Kritik gab es wenig. Allenfalls wurden die sehr ambitionierte Preisgestaltung und das mitunter komplexe Handling der DSP-Kerne bemängelt. Man wünschte sich auch immer mehr und immer schnellere DSP-Chips, aber diese Wünsche konnten (zum Teil) durch die einzeln erhältlichen UAD-Satellite Boxen befriedigt werden.

Die Hardware: Was ist neu bei den Apollo x6 2.Gen?

Auf den ersten Blick? Die Farbe, denn man ist wieder zurück bei der Frontplatte in silber, wie bei den ersten Apollos in 2012. Dazu ist die organische Form der Apollo-Modelle der ersten Generation verschwunden. Hatte man dort im dunklen Design noch ausgeformte Druckknöpfe und eine etwas abgerundete Front, so setzt man nun auf das moderne „Plain-Design“ mit flachen Buttons und einer ebenen Frontplatte.

Die Drehregler haben keinen geriffelten Kunststoffring mehr und sind nun glatt und ebenfalls silber. Allerdings verlieren diese dabei etwas ihre Griffigkeit. Alles andere auf der Front ist identisch geblieben. Das Display, die Positionierung der Bedienelemente, die Aufschrift und das Logo in Form, Farbe und Beleuchtung.

ANZEIGE

Dasselbe gilt für die Rückseite; auch hier gibt es keine Unterschiede. Alle Buchsen, Ports und ihre Positionen sind gleichgeblieben.

Auch das restliche Gehäuse ist identisch in den Abmessungen (1HE Rackmount) und dem Gewicht. Das hat jede Menge Vorteile. Egal, ob du nur das neue Apollo kennst oder von der ersten Generation kommst, du kennst dich sofort aus.

Ich konnte für meinen Test einfach die gesamte Verkabelung identisch an das Gen2-Modell umstecken und sofort hat alles funktioniert (mit identischen Einstellungen in der Universal Audio Software Console).

Das ist aus meiner Sicht gut. Bitte, bevor jemand „laaaaaangweilig“ ruft, nicht vergessen: Das ist ein Werkzeug, ein Arbeitsmittel. Die Hersteller stehen bei der Einführung der neuen Gerätegeneration immer vor der Herausforderung, im Sinne des Marketings alles neu und „fancy“ zu machen, oder eine bewährte Funktionalität beizubehalten. Und beim funktionalen Design der Apollos gab es keine Kritik.

Tatsächlich hat sich im Inneren der neuen Apollos auch relativ wenig getan. Zumindest hat man das Herz eines Audiointerfaces optimiert. Die AD/DA-Wandler aller Apollo Geräte der 2. Generation wurden aktualisiert und durch „elite-class“ Converters ersetzt. Über die genaue Modellbezeichnung schweigt sich Universal Audio aus und die Basisdaten (24 Bit, max. 192 kHz) sind gleichgeblieben.

Allerdings haben sich die Verzerrungen um den Faktor 5 verringert (jetzt 0,000045% THD+N) und die Dynamik ist um bis zu 4 dB größer geworden (jetzt 130 dB). Die Vorgänger haben in diesen Disziplinen schon zum Besten gehört, was der Markt so hergibt, aber diese Verbesserung ist schon beeindruckend – zumindest in der Theorie.

Desweiteren hat man die Kopfhörerverstärker optimiert. Diese liefern nun 126 dB DNR und -117 dB (0,00014%) THD+N an 300 Ω. Die Hexacore DSPs (6 Kerne) sind identisch mit denen der Vorgänger, und auch die Mic- und Line-Preamps haben sich nicht verändert.

Um die bekannten Anschlüsse kurz zusammenzufassen: Auch das Apollo x6 der zweiten Generation ist ein 16 x 22 Thunderbolt 3 Audiointerface mit zwei Unison-Mikrofonvorverstärkern. Es bietet zwei Hi-Z Instrument Inputs, sechs 1/4″ Line Inputs, zwei optische Toslink I/O (ADAT S/MUX), RCA Coaxial I/O (S/PDIF), Word Clock I/O (BNC), zwei 1/4″ Monitor Outs, sechs 1/4″ Line Outs (ALT / 5.1 Surround), zwei 1/4″ TRS-Kopfhörerausgänge.

Die neuen Funktionen des Apollo x6 Gen2

Alle Funktionen des Vorgängers sind erhalten geblieben und im Wesentlichen gibt es drei neue Features.

Apollo Monitor Correction mit Sonarworks

Universal Audio hat bei den neuen Apollos mit Sonarworks zusammengearbeitet, um eine integrierte Lösung zu finden. Bisher musste man bei der Raumkorrektur die Software SoundID immer als Dienst aktiv haben. So wird der Prozessor des DAW-Rechners immer zusätzlich belastet. Optional muss man SoundID als Plug-in in der DAW aktiv haben, ebenfalls mit zusätzlicher CPU-Last.

Nun kann man das Sonarworks Raumkorrektursystem in das Apollo Audiointerface hochladen und auf den integrierten DSPs laufenlassen, völlig ohne Latenz und ohne zusätzliche CPU-Last. Außerdem verwendet Universal Audio optimierte Algorithmen, die von den Berechnungen der „klassischen“ SoundID Software abweichen. Dafür muss man auf das Apollo Audiointerface die neueste Firmware 11.5.1 laden und auch die Console Software upgraden (mind. Version 1.2.1). Dann wird einem im rechten Bedienpanel der neue Monitorcontrollerbereich angezeigt.

Um diesen Dienst zu nutzen, benötigt man zum einen eine SoundID Reference for Speakers & Headphones Lizenz und zusätzlich das Apollo Monitor Correction Add-on von Sonarworks.

Das Prozedere ist für so einen komplexen Eingriff relativ simpel gehalten. Nach Aktivierung der SoundID-Software macht man die Raumkorrektur-Testreihe (bestehend aus 37 Messungen). So erhält man das individuelle Profil des Monitorlautsprechers im eigenen Studioraum. Dieses Profil lädt man nun in der Universal Audio Console im Monitor Controller / Speaker Utilities rein und drückt „Enable“. Der resultierende Frequenzgang ist nun nahezu schnurgerade. Wem das „zu neutral“ ist, der kann im Vorfeld in der SoundID Software noch Korrekturen vornehmen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Nun hört man in einem Universal Audio Setup mit den Apollos immer den korrigierten Frequenzgang und kann so die Beurteilung eines Mixes wesentlich objektiver durchführen, als wenn man versucht, die Fehler der Lautsprecher und des Raums durch seine Erfahrung zu kompensieren.

Ich muss zugeben, dass ich dem ganzen Raumkorrektursystem immer skeptisch entgegenstand, denn Lautsprecher gegen das „natürliche“ dynamische Verhalten in einen Klang zu „zwingen“ hat sich nach meiner Erfahrung immer etwas unnatürlich, gepresst und wenig dynamisch angehört. Ganz und gar so nicht bei den Apollo Algorithmen. Mit aktiviertem Add-on klingen die Lautsprecher nochmal eine Spur neutraler, ohne dabei an Dynamik zu verlieren. Sogar die räumliche Abbildung gewinnt. Ich bin begeistert!

Übrigens funktioniert das System nicht nur in Stereo-Setups, sondern bis hin zu komplexen 9.3 Konfigurationen.

Das Ganze funktioniert auch mit Kopfhörern, wobei hier keine Tests mit Mikrofon gemacht werden müssen.

Sonarworks hat sich die Frequenzantworten aller gängigen Studiokopfhörer eingemessen und man muss nur noch auswählen, welches Modell man besitzt. Bis zu zwei Kopfhörer lassen sich einspeichern.

Monitor Controller mit Bass Management

Dieses Feature richtet sich an Nutzer mit einem Subwoofer-Setup. Hier wird die Abstimmung gemeinsam mit einem Bass-Speaker vorgenommen und man kann einen LFE-Filter, die Übergangsfrequenz und die Flankensteilheit festlegen, um den Woofer optimal an die Main-Monitore anzubinden.

Aber Achtung, hier wird keine Phasenmessung durchgeführt. Steht der Woofer weit von den Satelliten entfernt, dann muss man dieses idealerweise am Subwoofer durch einen Phasenregler korrigieren.

Insgesamt gibt es von meiner Seite aus ein großes Lob an Universal Audio. Sowohl die Apollo Monitor Correction, die Kopfhörerkorrektur als auch das Bass Management funktionieren auch mit den Apollos der ersten Generation! Danke, das nenne ich mal tollen Kundenservice.

Auto Gain Feature

Diese Funktion ist in modernen Audiointerfaces ein Must-Have. Egal ob Antelope oder Audient, Auto Gain ist bei den neuen Modellen immer an Bord und richtet sich natürlich mehr an Anfänger oder wenn es schnell gehen muss. Auto-Gain starten, festlegen, wie lange man möglichst dynamisch einspielt, und schon legt das Interface einen gut sitzenden Gain-Pegel fest, ohne Angst vor Übersteuerung und Clipping.

Das funktioniert bei Universal Apollo gut, wenn auch die Automatik (wie bei fast allen Herstellern) immer auf der sicheren Seite bleibt und man als erfahrener Toningenieur hier etwas forscher zu Werke gehen würde, sofern man den Preamp in die Sättigung treiben möchte. Die Autogain-Funktion ist übrigens nur den neuen Modellen der zweiten Generation vorbehalten.

Das Universal Audio x6 Gen2 in der Praxis

Zunächst fühlt sich alles sehr gewohnt an. Durch die identische Bedienung und das gleiche Layout fühlt sich die 2. Generation des x6 wie ein guter Freund nach einem Friseurbesuch an. Alles bekannt, nur irgendwie frischer. Ich habe über mehrere Tage zwischen den beiden Generationen des x6 hin und her gewechselt und kann sagen: Ja, es gibt einen Klangunterschied. Ja, die neue Version klingt detailreicher, räumlich exakter und bietet eine bessere Durchhörbarkeit. Das ist kein Marketingsprech und auch kein Fanboy-Benehmen. Die Unterschiede sind sehr subtil, und erst nach einigen Tagen konnte ich in meinem Setup sicher erkennen, welches der beiden Apollos nun aktiv ist.

Als Homestudiobetreiber wäre dieser Unterschied kein Upgrade auf die 2. Generation wert. Aber wenn ein Tonstudio die alten Geräte abgeschrieben hat, dann wird man sich sehr über die kleinen klanglichen Verbesserungen freuen.

Einen deutlicheren Schritt hat man beim Thema Kopfhörer gemacht. Auch wenn die erste Generation hier nicht schlecht war, hier ist der Schritt doch deutlich nachvollziehbar. Kraftvoller und klarer durchzeichnet hat die neue Generation die Membran meiner Neumann NDH30 besser im Griff. Wenn man dann noch die Sonarworks Korrektur einschaltet…Mann-o-Mann, das klingt schon sehr gut. Ein zusätzlicher Kopfhörerverstärker ist hier definitiv nicht mehr notwendig. Sorry an die Damen und Herren von SPL und Lake People/Violectric, hier werdet ihr kein Geld verdienen.

Die neuen Funktionen sind super. Die integrierte Raumkorrektur funktioniert stabil und intuitiv. Der klangliche Zugewinn ist enorm und insbesondere die Beurteilung von Songs, Mixes und Mastering fällt mit einer gemessenen neutralen Abstimmung sehr leicht. Auch Subwoofer-Betreiber und Multichannel-Mixes werden so besser beherrschbar. Dass dies auch auf meinem Apollo x6 der ersten Generation läuft, ist ein besonderes Schmankerl!

Auto-Gain ist „nice to have“, aber durchaus verzichtbar. Klar, es beschleunigt den Workflow, aber mit steigender Professionalität und entsprechendem Anspruch wird man dies kaum nutzen.

Sind wir enttäuscht?

In der neuen Generation der Apollo x-Serie hat man das Rad nicht neu erfunden. Es stellt sich für mich die Frage: Was hätte man denn verbessern können? Ich habe in meinem Tonstudio ein Apollo TWIN X Quad und ein Apollo x6, beide der ersten Generation und habe zu keiner Zeit eine Funktion vermisst oder gedacht: „Das hätte man anders lösen können“ (außer vielleicht die Zahl auf dem Preisschild nach unten zu korrigieren).

Durch die Unison-Plug-ins, die auf den DSPs laufen, hat man Zugriff auf sehr originalgetreue Preamps und Effekte. Das gesamte Universal Audio Universum ist in sich stimmig und bietet maximale Flexibilität.

Dante hat man mit dem Apollo x16d nachgeliefert, und auch die Desktopsysteme kommen in den Genuss der neuen Funktionen. Haptik und Verarbeitung – alles auf dem höchsten Niveau, und beim Klang konnte man nochmals zulegen, soweit das in diesen Regionen möglich ist. Worte wie Rauschen oder Verzerren gehören nicht ins Apollo-Vokabular.

Man kann also nur enttäuscht sein, wenn wie bei Apple kein „one more thing“ angekündigt wird und man selber gar keine Idee hat, wie diese super-duper-Neuerung überhaupt aussehen soll. Das neue Apollo x6 2. Generation ist für Studios mit höchsten Ansprüchen an Klang, Qualität, Flexibilität und Professionalität gemacht, und diese erfüllt das Gerät mit Bravour.