LUNA 2.0 - lohnt sich das Update?

Universal Audio LUNA 2.0 ist die neueste Version der kostenlosen Digital Audio Workstation, die seit Ende Oktober zum Download bereitsteht. Parallel dazu gibt es die Version LUNA 2.0 Pro, die ebenfalls mit neuen Funktionen und einem erweiterten Portfolio an Plug-ins aufwartet. Mit diesen Feature-Set ist LUNA nun auf Augenhöhe mit den etablierten Anbietern und somit stellt sich die Frage: Ist Universal Audio LUNA 2.0 eine echte Alternative?

Universal Audio LUNA – die Entwicklung zur „echten DAW“

Im April 2020 hat der US-amerikanische Hersteller Universal Audio, der bis dahin für legendäre Studio-Hardware und sehr hochwertige Plug-ins bekannt war, seine eigene DAW (Digital Audio Workstation) „LUNA“ präsentiert. Damals wurde die Software noch als „Recording System“ bezeichnet und war ausschließlich für Nutzer von UA Apollo Audiointerfaces mit integriertem DSP- und Thunderbolt-Schnittstelle nutzbar.

Die Integration der Soft- und Hardware, wie man es u. a. aus der Apple-Welt kennt, wurde sehr gut umgesetzt und so konnte man nahezu latenzfrei aufnehmen, auch wenn man gleichzeitig eine ganze Reihe von CPU-belastenden Plug-ins nutzt.

Ich mochte das Konzept von Anfang an, denn es zeigt die Vorteile einer integrierten Lösung im Vergleich zu offenen Systemen, die immer wieder mit Kompatibilitätsproblemen und Upgrades in schneller Abfolge zu kämpfen haben. Wohl auch ein Grund, warum Apple bis heute keine Windows-Version von Logic Pro anbietet.

In verschiedenen Tests und Berichten haben wir die relevanten Fortschritte von LUNA dokumentiert: Projektversionen, Trackgroups, die Integration einer API Konsole in den Kanalzug, dann die nativen Plug-ins (Spark), die auch ohne DSP und später sogar auf Windows-basierenden DAWs laufen. 3rd Party Plug-ins konnten auch schon länger eingesetzt werden.

Mit Version 1.9 kam die Tempo- und die Sprachsteuerung hinzu, dazu wurde eine erste KI -Integration präsentiert. Und jetzt die neue Version Universal Audio LUNA 2.0 mit Funktionen, auf die viele schon lange gewartet haben!

UAD LUNA 2.0 – was ist neu?

Die neueste Version 2.0 bietet neben kleinen Funktionsverbesserungen, einem grafischen Update und natürlich vielen Bugfixes auch diese fünf Neuheiten:

ARA Support

Als erstes unterstützt die DAW nun ARA. Audio Random Access (ARA) ist eine Technologie, die den Austausch zusätzlicher Informationen zwischen einer digitalen Audio Workstation (DAW) und Audio-Plug-ins wie Celemony Melodyne und Steinberg ermöglicht, was zu schnelleren und intuitiveren Workflows führt.

ARA-Plug-ins bieten erweiterte Funktionen, beispielsweise für die Vocal-Bearbeitung, und sind in vielen gängigen DAWs wie Cubase, Studio One, Logic Pro und Pro Tools verfügbar. Und jetzt auch in LUNA.

Nach dem Einfügen des passenden Plug-ins als Insert, öffnet sich das 3rd Party GUI mit den Funktionen der Software. In meinem Test hat dies stets problemlos funktioniert: iZotope RX für die Audiorestaurierung, Auto Tune Pro und Noiseworks DynAssist konnten schnell und unkompliziert in die Bearbeitung von Universal Audio LUNA 2.0 integriert werden. Dieses Features ist ein echtes Plus für einen „seamless Workflow“ ohne lästigen App-Wechsel.

KI-Integration

Für DAW Faulpelze, deren Spuren immer nur Audio 1, 2, 3 oder Instrument 1, 2 und 3 heißen, gibt es jetzt Abhilfe: Durch die automatisierte Instrumentenerkennung weist UAD LUNA 2.0 jedem Track das korrekte Instrument und, falls gewünscht, auch gleich eine passende Farbe zu.

Das funktioniert sehr gut: Eine Aufnahme mit meiner Gibson Les Paul wird in Universal Audio LUNA 2.0 sofort als Electric Guitar erkannt und in einem Grünton eingefärbt, mein Rhodes Plug-in sofort als Electric Piano in Blau. Ich habe vielleicht nicht sehnsüchtig auf dieses Feature gewartet, aber ich empfinde es definitiv als Erleichterung – gerade, wenn es mal hektisch wird.

Neben der Erkennung wurde auch die Grafik optimiert, so dass alle relevanten Informationen, inklusive häufig genutzter Aktionen, wie Panning, nun direkt im Zugriff sind.

Universal Audio VOLT 876 Integration

Das neue Universal Audio Volt 876 ist ein Audiointerface, dessen Funktionen tief in Universal Audio LUNA 2.0 integriert sind. Das Volt 876 bietet acht digital gesteuerte Mic-Preamps, Auto Gain und 1176-style Kompressoren, die nun direkt über LUNA 2.0 gesteuert werden können.

Bei angeschlossenem Interface hat man schon bei der Auswahl des Eingangskanals die erweiterten Funktionen des Audiointerfaces im Zugriff, wie beispielsweise die „Vintage“-Option oder den 76er Kompressor mit verschiedenen Charakteristiken. Ein Test des Volt 876 folgt in Kürze.

Hardware-Inserts – PRO Feature

Eine der meistgewünschten Funktionen bei LUNA waren die Hardware-Inserts. Möchte man auf einen Kompressor, Equalizer oder Effekt in seinem Rack-Schrank zugreifen, so musste man bisher diese seriell am Ende des Channel Strips in den Ausgang schalten, was genau genommen kein echter Insert ist.

Nun bietet Universal Audio ein entsprechendes Plug-in dafür an – allerdings nur für das kostenpflichtige LUNA 2.0 PRO. Ähnlich wie beim I/O Plug-in in Apple Logic Pro gibt man den Ausgang und den Return-Pfad im Plug-in an und macht einen Latenztest, woraufhin LUNA seine Einstellungen entsprechend anpasst.

Das Signal wird nun durch die Hardware geleitet und in das Projekt eingebunden. Für Nutzer wie mich als Autor ein echter Mehrwert, um Test-Hardware bequem einzubinden.

Bei meinen Test verhielt sich das Hardware-Insert-Plug-in in Universal Audio LUNA 2.0 zunächst etwas zickig, denn obwohl korrekt verbunden, wurden in meinem Setup die gewünschten Kanäle (z.B. ADAT 1&2 für den Kompressor) ausgegraut dargestellt und konnten nicht ausgewählt werden. Erst als ich sowohl in der UA Console ein neues Template angelegt und LUNA 2.0 im Anschluss komplett neu gestartet hatte, wurden mir alle Kanäle für einen Hardware-Insert freigegeben.

Meine Recherche ergab, dass hier wohl zum einen bereits reservierte Kanäle im System als „schon besetzt“ angezeigt wurden. In diversen Foren (Reddit, UAD Forum) empfiehlt man, die Kanäle in der I/O Matrix einfach ein zweites Mal anzulegen und so lief es dann auch.

Hier ist sicher noch etwas Feintuning seitens des Herstellers nötig. Wer auf Nummer-Sicher gehen möchte, der setzt seine Umgebung mit dem Major Upgrade Universal Audio LUNA 2.0 neu auf und hat so keine Probleme mit dem Zugriff.

LUNA 2.0 Pro Plug-ins

In LUNA 2.0 PRO sind nun insgesamt 15 Plug-ins und virtuelle Instrumente enthalten:

Opal Morphing Synthesizer

Waterfall B3 Organ

Ravel Grand Piano

Verve Analog Machines

Teletronix LA-2A Tube Compressor

1176 FET Compressor

Fairchild Limiter Collection

Brigade Chorus

Studio D Chorus

Waterfall Rotary Speaker

Showtime ’64 Amp

Ruby ’63 Top Boost Amp

Woodrow ‘55 Instrument Amp

Dazu erhält man mit LUNA 2.0 PRO auch Celemony Melodyne essential, Vocal Tuner, NoiseWorks DynAssist Lite und ChordAXE Lite MIDI Effekt dazu.

Das Upgrade auf LUNA 2.0 PRO kostet 129,- Euro, was für den Funktionsumfang durchaus gerechtfertigt ist. Wer auf den Hardware-Insert verzichten kann und schon eine umfangreiche Plug-in-Library besitzt, kann dagegen auf das kostenfreie LUNA 2.0 (ohne PRO) zurückgreifen.

Die Arbeit mit Universal Audio LUNA 2.0

Ich gebe es gerne zu: LUNA ist für mich, neben Apple Logic Pro, DIE DAW in meinem System. Für eine schnelle Aufnahme, das Ausprobieren eines Plug-ins oder den Test eines Mikrofons klicke ich intuitiv auf LUNA von Universal Audio. Warum? Die DAW gibt keine Rätsel auf: kein überflüssiger Balast, eine übersichtliche Oberfläche und alle wichtigen Funktionen sind schnell erreichbar und leicht verständlich.

Wo ich bei Logic immer wieder mal ein Video brauche oder bei Cubase sogar das Handbuch zücken muss, da habe ich bei LUNA schon ein erstes Ergebnis. Gain anpassen, Plug-in-Window öffnen, schneiden und kopieren. Das alles macht mir hier am meisten Spaß. Mit dem Hardware-Insert ist nun eine weitere Funktion hinzugekommen, die mein Leben vor und mit der DAW erleichtert.

Allerdings löst Universal Audio LUNA 2.0 nicht alle Probleme: Wer eine komplexe MIDI-Steuerung sucht, wird hier nicht fündig und leider gibt es auch kaum MIDI-Controller mit einem Template für LUNA. Meine Arturia Analog Lab Suite mit dem KeyLab MIDI-Controller läuft immer noch mit Logic Pro am Besten.

Dafür ist die Nutzung der Sharc DSPs der Apollo Interfaces immer noch genial. Trotz meines Mac Mini M4 Pro habe ich bei sehr komplexen Projekten keine Latenz- oder Performance-Probleme, auch wenn die US-Amerikaner so ganz langsam mal eine schnellere Chip-Generation einsetzen könnten.

Genug gejammert: Universal Audio LUNA 2.0 ist in der Basisversion kostenlos und der Aufpreis von 129,- Euro zur PRO-Version mit 15 Plug-ins, drei ARA Lite-Versionen und dem Hardware-Insert ist definitiv ein guter Deal.