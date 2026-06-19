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Test: Universal Audio Manley VOXBOX, Channel Strip Plug-in

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Die Legende als Native- und Unison-Plug-in

19. Juni 2026
universal audio manley voxbox test

Test: Universal Audio Manley VOXBOX, Channel Strip Plug-in

Mit dem Universal Audio Manley VOXBOX Plug-in hat Universal Audio eine digitale Version eines der bekanntesten Studio-Kanalzüge überhaupt geschaffen. Das Original wurde nicht einfach als klassischer Channel Strip entwickelt, sondern als komplette Signalkette für Gesangsaufnahmen konzipiert. Die Manley VOXBOX genießt heute Legendenstatus und zählt in vielen professionellen Studios zu den begehrtesten Werkzeugen für Vocal-Produktionen. Mit der Emulation UAD Manley VOXBOX lässt sich dieser Klangcharakter nun zu einem Bruchteil des Hardware-Preises nutzen.

Kurz & knapp

Was ist es? Universal Audio Manley VOXBOX, Channel-Strip-Plug-in mit Emulation des legendären Manley-Röhren-Channel-Strips für Gesangs- und Sprachaufnahmen.

  • Klangcharakter: Musikalische Kombination aus Opto-Kompressor, Röhrenvorverstärker, De-Esser und passivem EQ für dichte, professionelle Ergebnisse.
  • Vocal-Spezialist: Besonders bei Gesang und Sprache überzeugt die VOXBOX mit Präsenz, Kontrolle und natürlicher Klangveredelung.
  • Unison-Support: Auf Apollo-Interfaces profitieren Nutzer zusätzlich von angepasster Impedanz- und Gain-Struktur.
  • Bedienkonzept: Die einzelnen Sektionen greifen eng ineinander und führen schnell zu musikalischen Sweetspots.
  • Fazit: Hochwertige Emulation eines Studio-Klassikers mit hervorragendem Klang, ideal für Vocal-Produktionen und Sprachaufnahmen.
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Universal Audio Manley VOXBOX Channel Strip

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Inhaltsverzeichnis

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Was ist die Manley VOXBOX?

Die Manley VOXBOX lässt sich nur bedingt der typischen „Channel-Strip-Schublade“ zuordnen. Zwar vereint sie Vorverstärker, Kompressor und Equalizer in einem Gerät, ihr Konzept geht jedoch deutlich weiter. Von Anfang an wurde sie als komplette Signalkette für die Bearbeitung von Gesang entwickelt. Entsprechend sorgfältig wurden die einzelnen Komponenten aufeinander abgestimmt.

UAD Manley VOXBOX_Hardware

Die originale Hardware der Manley VOXBOX

Ein zentrales Element ist der optische Kompressor, dessen Schaltung ungewöhnlich früh in die Signalverarbeitung eingebunden ist. Dadurch beeinflussen sich Dynamikbearbeitung und Vorverstärkung stärker als bei vielen anderen Channel Strips.

Der Kompressor arbeitet mit einer festen Ratio von 3:1 und bietet jeweils fünf Attack- und Release-Einstellungen. Beide Parameter sind in klassischer passiver Schaltungstechnik realisiert und beeinflussen sich gegenseitig. So führt eine schnelle Attack-Einstellung zu einem anderen Release-Verhalten als eine langsamere Einstellung.

UAD Manley VOXBOX_Comp

Der Kompressor des Plug-ins Universal Audio Manley VOXBOX

Der anschließende Röhrenvorverstärker wurde vergleichsweise neutral ausgelegt. Sein Ziel ist nicht eine starke Klangfärbung, sondern eine kontrollierte Verdichtung und Veredelung des Signals. Je nach Gain-Einstellung lässt sich der Klang subtil anreichern oder deutlich sättigen.

Die Anpassung erfolgt über einen Input-Regler und einen fünfstufigen Gain-Schalter. Während der Input-Regler den Eingangspegel bestimmt, legt der Gain-Schalter fest, wie stark die Röhrenstufe angesteuert wird. Dadurch lassen sich sowohl transparente als auch bewusst gesättigte Klangbilder erzeugen.

Eine Besonderheit ist zudem der Link-Schalter. Im LINK-Modus arbeiten beide Kanäle mit identischer Gain-Reduction. Dadurch bleibt das Stereobild stabil, auch wenn auf einer Seite höhere Pegelspitzen auftreten.

Die Preamp-Sektion

Das Universal Audio Manley VOXBOX Plug-in ist sowohl als native Version als auch als Unison-Version verfügbar. Letztere kann auf Universal Audio Apollo Interfaces im Unison-Slot betrieben werden. Dabei werden nicht nur die klanglichen Eigenschaften modelliert, sondern auch Eingangsimpedanz und Gain-Struktur des Interfaces an das Verhalten der originalen Hardware angepasst. Besonders bei Mikrofonaufnahmen sorgt dies für ein authentischeres Aufnahmegefühl.

Die Native-Version des Plug-ins wird dagegen wie gewohnt als Insert-Effekt in der DAW genutzt. In diesem Modus bleibt der Source-Schalter deaktiviert.

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UAD Manley VOXBOX_DeEss

De-Esser/Limiter

Zum Vorverstärkerbereich des Plug-ins gehören ein schaltbares Hochpassfilter mit den Einstellungen Flat, 80 Hz und 120 Hz sowie eine Phasenumkehr.

Ungewöhnlich für einen Channel Strip ist der integrierte De-Esser/Limiter. Anders als ein Equalizer reduziert er problematische Frequenzbereiche dynamisch. Der De-Esser arbeitet mit Mittenfrequenzen bei 3, 6, 9 oder 12 kHz. Alternativ kann die Sektion als Limiter mit einer Kompressionsrate von 10:1 genutzt werden.

UAD Manley VOXBOX_EQ

Der Equalizer

Der dreibandige Equalizer des Universal Audio VOXBOX Plug-ins deckt einen großen Frequenzbereich ab. Das Bassband arbeitet von 20 Hz bis 1 kHz, die Mitten reichen von 200 Hz bis 7 kHz und das Höhenband von 1,5 kHz bis 20 kHz.

Wie bei vielen Manley-Geräten kommt ein passives Filternetzwerk zum Einsatz. Anhebungen und Absenkungen sind gleichermaßen möglich, wobei die eigentliche Verstärkung anschließend durch die Röhrenschaltung erfolgt. Diese Bauweise gilt als besonders musikalisch und sorgt dafür, dass die einzelnen Frequenzbänder stärker miteinander interagieren als bei vielen aktiven Equalizern.

UAD Manley VOXBOX_Plugin

Universal Audio Manley VOXBOX im Einsatz

Einen zusätzlichen Klangbaustein stellt der Transformer-Schalter dar. Er simuliert die Sättigung und die harmonischen Verzerrungen des Ausgangsübertragers und verleiht dem Signal auf Wunsch zusätzliche Dichte und Wärme.

UAD Manley VOXBOX_VU

Abgerundet wird das Plug-in durch ein VU-Meter. Dieses kann wahlweise die Gain-Reduction des Kompressors, den Eingangspegel, den Ausgangspegel des Vorverstärkers, den EQ-Ausgang oder die Gain-Reduction des De-Essers anzeigen. Vor jeder Bearbeitung sollte man daher kontrollieren, welcher Messmodus aktuell aktiv ist.

Allgemeines zur Manley VOXBOX

Bereits anhand der Funktionsbeschreibung wird deutlich, dass die VOXBOX als Gesamtsystem betrachtet werden sollte. Die einzelnen Sektionen sind eng miteinander verzahnt und beeinflussen sich gegenseitig. Eine Änderung des Eingangspegels wirkt sich beispielsweise auf das Verhalten des Kompressors aus, verändert die Ansteuerung der Röhrenstufe und beeinflusst dadurch wiederum die Arbeitsweise des Equalizers.

Aus diesem Grund konzentrieren sich die Klangbeispiele in diesem Test auf das Gesamtergebnis und nicht auf einzelne Module. Die Stärke der VOXBOX liegt nicht in spektakulären Einzelkomponenten, sondern in deren Zusammenspiel.

UAD Manley VOXBOX_Hardware

Genau darin liegt auch einer der größten Vorteile des Konzepts. Hat man den optimalen Arbeitsbereich gefunden, bewegt man sich nahezu automatisch innerhalb eines großen Sweetspots. Extreme Klangverbiegungen sind weder im Kompressor noch im Equalizer vorgesehen. Stattdessen führt die Signalbearbeitung Schritt für Schritt zu einem ausgewogenen und professionellen Ergebnis.

Die Kehrseite dieser Philosophie ist jedoch, dass sich gefundene Einstellungen nicht immer unkompliziert nachträglich verändern lassen. Schon kleine Änderungen am Gain können die gesamte Balance des Presets beeinflussen.

UAD Manley VOXBOX_Inside

Details zur Universal Audio Manley VOXBOX

Viel Kritik lässt das Plug-in selbst kaum zu. Wie von Universal Audio gewohnt, präsentiert sich die Oberfläche hochwertig gestaltet und orientiert sich sehr eng am Hardware-Vorbild.

Im Vergleich zur Hardware fehlt lediglich die 48-Volt-Phantomspeisung, die bei Apollo-Interfaces direkt über die Console-Software beziehungsweise das Interface selbst aktiviert wird.

Besonders erfreulich ist die große Auswahl an Presets. Diese stammen unter anderem von Chuck Zwicky, der unter anderem für Eventide Audio tätig ist, sowie von dem Grammy-prämierten Produzenten und Toningenieur Joe Chiccarelli, der bereits mit Künstlern wie Elton John, Beck, Morrissey oder The White Stripes gearbeitet hat.

Universal Audio Manley VOXBOX

Preset-Liste des Universal Audio Manley VOXBOX Plug-ins

Die Modellierung orientiert sich eng am Original und genießt auch unter erfahrenen Toningenieuren einen hervorragenden Ruf. Zwar ersetzt kein Plug-in vollständig die Erfahrung mit einer Hardware-VOXBOX im Wert von deutlich über 6.000,- Euro, klanglich bewegt sich die UAD-Version jedoch auf bemerkenswert hohem Niveau.

UAD Manley VOXBOX_Hardware2

Manley VOXBOX Plug-in in der Praxis

Zusammen mit einem Universal Audio Apollo x6, der hauseigenen DAW LUNA und dem Manley-Plug-in standen für diesen Test gute Voraussetzungen zur Verfügung, um die klanglichen Eigenschaften der Emulation praxisnah zu untersuchen.

Audiobeispiel Frauenstimme

Den Anfang macht eine dynamische Frauenstimme. Bereits das unbearbeitete Signal klingt hochwertig und ausgewogen. Nach der Bearbeitung mit dem Universal Audio Manley VOXBOX Plug-in gewinnt die Aufnahme jedoch deutlich an Präsenz und Durchsetzungsfähigkeit. Die Stimme wirkt fokussierter, kontrollierter und setzt sich im Mix leichter durch, ohne dabei an Natürlichkeit zu verlieren.

Auffällig ist, dass die verwendeten Einstellungen vergleichsweise moderat ausfallen. Der Kompressor arbeitet mit mittlerer bis schneller Attack-Zeit und mittlerem Release, der Gain-Schalter steht auf 55 dB, während De-Esser und Equalizer lediglich dezente Korrekturen vornehmen. Gerade diese Zurückhaltung macht einen wesentlichen Teil des VOXBOX-Konzepts aus.

UAD Manley VOXBOX_Voice

Universal Audio Manley VOXBOX in der DAW

Audiobeispiel Bass-Synthesizer

Auch bei elektronischen Instrumenten hinterlässt die VOXBOX einen überzeugenden Eindruck. Mit langsamer Attack-Zeit und schnellem Release erhält die Bass-Sequenz zusätzliche Kontur und Dynamik, ohne an Definition zu verlieren. Der Synth-Bass gewinnt an Durchsetzungskraft und Volumen und fügt sich gleichzeitig besser in den Gesamtmix ein.

UAD Manley VOXBOX_Bass

Audiobeispiel Universal Audio Manley VOXBOX – Bass

Audiobeispiel Vibraphon

Beim Vibraphon profitieren insbesondere die Transienten von der Bearbeitung. Die Anschläge wirken präziser und lebendiger, während eine dezente Höhenanhebung zusätzliche Brillanz erzeugt. Das Instrument erhält mehr Präsenz im Arrangement und wirkt insgesamt plastischer.

UAD Manley VOXBOX_Vibra

Audiobeispiel Universal Audio Manley VOXBOX – Vibraphon (Synthesizer)

Weitere aussagekräftige Klangbeispiele des Universal Audio Manley VOXBOX Plug-ins gibt es im Video von Universal Audio:

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Klangbeispiele
Fazit

Die Universal Audio Manley VOXBOX gehört zweifellos zu den gelungensten Channel-Strip-Emulationen im Portfolio des Herstellers. Statt mit spektakulären Einzelmodulen zu glänzen, überzeugt sie durch ein abgestimmtes Zusammenspiel aus Opto-Kompressor, Röhrenvorverstärker, De-Esser und passivem Equalizer.

Besonders Stimmen profitieren von der musikalischen Dynamikbearbeitung und der angenehm dichten Klangsignatur. Dank Unison-Technologie wird die Emulation für Apollo-Nutzer zusätzlich aufgewertet.

Wer hingegen maximale Flexibilität und chirurgische Eingriffe erwartet, wird mit moderneren Channel Strips vermutlich besser bedient. Für hochwertige Vocal-Aufnahmen, Sprachproduktionen und musikalische Klangveredelung gehört die Manley VOXBOX jedoch nach wie vor zu den überzeugendsten Lösungen am Markt: sehr gut!

Plus

  • hervorragende Emulation der legendären Manley VOXBOX
  • musikalischer und hochwertiger Klangcharakter
  • exzellente Ergebnisse bei Gesang und Sprache
  • sehr gelungene Kombination aus Kompressor, Röhren-Preamp und EQ
  • Unison-Unterstützung für Apollo-Interfaces

Minus

  • starke Wechselwirkungen zwischen den Sektionen erschweren schnelles Nachjustieren

Preis

  • 37,- Euro
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Über den Autor
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Jörg Hoffmann RED

Ich bin eine ziemlich wilde Mischung aus Kopf und Herz: Studierter Naturwissenschaftler mit Know-How in der Elektroakustik, nebenbei in der HiFi/High End Branche tätig gewesen, bin ich jetzt im Product Marketing in der IT Security aktiv.

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