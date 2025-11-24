Das kann Universal Audios neue Studioemulation

Das Universal Audio Ocean Way Studios Deluxe Plug-in ist nicht nur ein Upgrade des bekannten UAD Plug-ins, sondern ein komplett neues und erweitertes Tool zur professionellen Musikproduktion. Wer denkt, dass es sich hier nur um ein „just another“ Reverb-Plug-in handelt, der liegt völlig falsch. Mit dieser komplexen Studioemulation geht Universal Audio wesentlich weiter als man das von anderen Raumsimulation her kennt. Viel Spaß bei unserem Test!

Kurz & knapp Was ist es? Universal Audio Ocean Way Studios Deluxe, ein erweitertes Reverb- und Studio-Modeling-Plug-in mit umfangreichen Aufnahme- und Effektfunktionen. Studioemulation: Modelliert Studio A und B der Ocean Way Studios inklusive variabler Mikrofonpositionen und Raumcharakteristika.

Modelliert Studio A und B der Ocean Way Studios inklusive variabler Mikrofonpositionen und Raumcharakteristika. Effekte & Tools: Bietet EQs, Kompressoren und Reverb Chambers nach Originalvorbildern aus den echten Studios.

Bietet EQs, Kompressoren und Reverb Chambers nach Originalvorbildern aus den echten Studios. Praxisnutzen: Hochflexibel einsetzbar für verschiedene Quellen und Klangästhetiken, von tight bis weiträumig.

Hochflexibel einsetzbar für verschiedene Quellen und Klangästhetiken, von tight bis weiträumig. Preis & Fazit: Hochpreisig, aber vielseitig und überzeugend authentisch; klare Empfehlung, besonders in Rabattaktionen.

Die Ocean Way Studios

Zu den Ocean Way Studios gehören drei Locations: Nashville, Saint Barthélemy und das bekannteste in Los Angeles. Seinen Ursprung haben diese beim Gründer Allen Sides, der in einer Garage in der „Ocean Way“ genannten Straße in Santa Monica (CA) Lautsprechertests durchgeführt hat. Dazu kaufte er auch einiges Equipment von Bill Putnam, der ursprünglich die UREI Kompressoren (1176 Peak Limiter) konstruierte und später Universal Audio gründete.

Allen Sides und Bill Putman taten sich zusammen und mieteten im Jahr 1976 Räume von United Western Recorders. Zunächst das Studio B, sechs Jahre später bei weiterer Expansion auch das Studio A. Und dies war der Anfang des Legendenstatus, denn die Liste der Künstler, die in diesen Studios aufgenommen haben, beinhaltet die größten Namen der modernen Musikgeschichte: Phil Collins, Green Day, Eric Clapton, Faith Hill, Wynonna Judd, Beck, Mary J. Blige, Ry Cooder, Joni Mitchell, Frank Sinatra, Ray Charles, John Williams, Jerry Goldsmith,Frank Zappa und natürlich Michael Jackson.

Studio A ist eine 220 Quadratmeter große „Mini Konzerthalle“ und Studio B ist mit etwas über 145 qm deutlich kleiner. Die gesamte Einrichtung war so groß, dass sie zeitweise sogar als Zwischenlager für Universal Audio Produkte diente.

Das Ocean Way Studios Deluxe Plug-in

Wie eingangs erwähnt, ist das Ocean Way Studios Deluxe Plug-in nicht nur eine Raumsimulation oder ein Reverb-Plug-in. Nein, es ist ein mit der UAD-eigenen „Dynamic Room Modeling“ ausgestattetes Recording-Studio mit individueller Mikrofonpositionierung, Mixer, Filterbank, Kompressoren, Equalizer und verschiedenen Reverb Chambers. Und das Ganze unabhängig und individuell ausgestattet für Studio A und Studio B, mit unzähligen Presets und Speichermöglichkeiten.

Um es gleich vorwegzunehmen: Man kann unmöglich alle Funktionen und Features in diesem Bericht beschreiben, denn die Kombination aus den einzelnen Modulen ist schier unendlich. Deswegen versuche ich euch einen bestmöglichen Eindruck des Universal Audio Ocean Way Studios Deluxe Plug-ins zu geben – mit der Aufforderung, es doch im Rahmen des 14-tägigen Testzeitraums selbst auszuprobieren. Ich empfehle dafür ein paar Tage Urlaub zu nehmen.

Vorab noch die Voraussetzungen: Das Plug-in wird als native Version geliefert, die mit allen gängigen Audiointerfaces und DAWs funktioniert und zusätzlich als Apollo/UAD-2 Version für die Nutzung mit den DSP-Prozessoren dieser Interfaces. Man darf es gleichzeitig auf drei Computern installieren und man benötigt für die Autorisierung einen iLok Account.

Das Ocean Way Studios Deluxe Plug-in in der Praxis

Das in hochauflösender Grafik sehr schön und übersichtlich gestaltete Plug-in startet mit einer 3D-Ansicht des Studio A, samt Nachbildung des Fischgrätenparketts, der Akustikelemente an den Wänden, einem Bereich für die Instrumente (meist auf einem Teppich) und der Mikrofon-Phalanx.

Im oberen Menü kann ich zwischen Studio A und B wechseln und auswählen, ob ich Schlagzeug, akustische Instrumente, Sänger oder ein Ensemble aufnehmen möchte. Dazu kann man auch Speaker-Emulationen (PA, 4×12 Cab M oder 2 x 12 Cab V) durchführen.

In einer Raumsimulation spielt nicht nur der indirekte Schall eine Rolle, sondern auch das Verhältnis von direktem und indirektem Schall. Trotzdem ermöglicht es das Plug-in entweder die komplexe Simulation aller Schallanteile aufzunehmen oder auch nur den 100-prozentigen Reverb-Anteil.

Unten kann ich die Positionierung und Auswahl der Mikrofone vornehmen, wobei je nach ausgewählter Schallquelle ein definiertes Set von zwei bis vier Mikros zur Auswahl steht. Diese wurden von Universal Audio vorselektiert, nach Empfehlungen von Toningenieuren und Durchsicht bekannter Aufnahmen.

Zur Verfügung stehen

Close-Mics (beispielsweise AKG C12, Shure SM57, Neumann U67, U47) Room Mic 1 (z.B. C12 MKH20, KM54), je zwei Mikrofone auf Ständern Room Mic 2 (Auswahl wie Mic 1), je zwei Mics höher im Raum auf Stativen

Die Mikrofone sind in Entfernung zur Schallquelle positionierbar und in der Lautstärke einstellbar.

Über das Menüfeld „Mixer“ können die Distanzen und Lautstärken ebenfalls eingestellt werden, dazu noch Low Cut, High Cut und Phasendrehung aktiviert werden.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit Einstellungen für Links/Rechts-Balance, Muting, Mono, Swap L/R und die Einstellung des Pre-Delays (nur im Reverb-Modus) vorzunehmen.

Effekte

Wählt man das Bedienfeld „Effects“ aus, kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus. Man kann einen Equalizer, Dynamics und Reverb-Chambers auswählen und sogar in der Reihenfolge tauschen. Und dann hat man auch noch verschiedene Geräte zur Auswahl – ganz so, wie in den originalen Ocean Way Studios und deren Ausstattung.

So habe ich als Equalizer einen Focusrite 110 oder API 550 Type EQ, als Kompressoren einen Universal Audio LA-2A, einen 670, einen dbx VCA 160 oder 1176LN im Programm und optional kann ich die Profile „Crush“ oder „Air“ auswählen. Natürlich auch mit Sidechain-Link und SC Low-Cut-Filter.

Und zu guter Letzt stehen noch je drei Reverb Chambers mit unterschiedlichen Charakteristika (A, D, W) mit einstellbarer Decay-Zeit, Pre-Delay und Stereobreite (Width) zur Verfügung.

Wie erwähnt, kann man hier nach Belieben experimentieren oder bestimmte Presets auswählen, um bestimmte Instrumente, Stimmungen oder Effekte zu erzielen.

Ach ja, bevor ich es vergesse: Ich kann auch nur die Close Mics, Room Mics 1 oder 2, oder zwei oder alle drei nutzen. Also nahes Close-Mic mit höherem, weit entfernten Room Mic 2 geht genauso, wie alle Mikrofone ganz nah oder weit weg. Und wenn vom Mikrofon unterstützt, dann auch mit unterschiedlicher Richtcharakteristik (Kugel oder Niere).

Damit man bei diesem Funktionsumfang nicht den Überblick verliert, hat Universal Audio überall eine Info-Funktion eingebaut: Aktiviert man das „i“ Symbol, so erhält man bei Mouse-over eine kurze Beschreibung der Auswahl.

Die Preisgestaltung

Das Ocean Way Studios Deluxe Plug-in kostet regulär 245,- Euro. Wer da etwas sparen möchte, kann auf die zahlreichen Deals und Angebote warten, die Universal Audio regelmäßig anbietet. Aktuell (11/2025) kostet ein Bundle mit dem Ocean Way und drei weiteren Plug-ins nur 149,- Euro. Je nach Kombination der verschiedenen Pakete kann man hier immer wieder mal ein echtes Schnäppchen ergattern.

Audiobeispiele: UAD Audio Ocean Way Studios Deluxe Plugin

Zunächst muss man sich der Funktionsweise eines solches Plug-ins bewusst sein. Es werden für den ausgewählten Track – so wie er ist – die Modeling-Algorithmen angewendet. Dabei ist es zunächst egal, ob mit einem iPhone Mikrofon oder einem High-End-Bändchen aufgenommen wurde. Dieser Fakt impliziert, dass das Plug-in am besten und authentischsten funktioniert, wenn die Aufnahme so neutral und hallarm wie möglich ist. Natürlich kann ich das Recording eines Kirchenchors im Hauptschiff des Kölner Doms durch das Ocean Way Plugin jagen, aber sinnvoll ist das eigentlich nicht. Deswegen empfehle ich, Vocals mit einem Reflektor und E-Gitarren direkt über HI-Z aufzunehmen.

Drums sollten „tight und close“ in einem neutral gedämpften Raum abgenommen werden und bei einem Klavier empfiehlt sich der Line-Out des E-Pianos. Bei den Mikrofonen bitte keine Vintage-Effektmodelle wie ein Gefell oder ein AEA Bändchen verwenden, sondern lieber ein klassisches Shure SM57/58 oder eines der modernen Neumanns (TLM 102, TLM104, TLM49) heranziehen.

In meinem Klangbeispiel habe ich eine Gibson Les Paul über ein BOSS GT1000 Multieffektpedal gespielt, die Akkorde kommen vom Rhodes V8 Piano (Plug-in). Dazu kommt der Basslauf (über ein Arturia Keylab III) und Beats vom Apple Logic Pro Drummer.

01 Aufnahme ohne UAD Ocean Way Studios Plug-in (Raw):

Und dann mit folgenden Presets:

02 Airy Procaro Ballad im Studio B mit sehr nahem Close-Mic (C12) und KM54 als Room1 Mics, Room 2 deaktiviert.

03 Big B Drum Excitement im Studio B mit Close-Mic C12 ca. 4,8 ft (Fuß) entfernt, Room1 in 16,7 ft und Room 2 in 28,4 ft

04 Drums to the Wall im Studio B, Drums direkt an der Wand, Close-Mic (C12) nur 0,5 ft entfernt, Room1 19,0 ft

05 High Female Vocal Close mit Close-Mic direkt beim Sänger und ohne Room1 oder Room2

06 Lead Vocal, im Studio B, ein reiner Reverb-Effekt ohne Close-Mic mit Room1 in 17,3 ft und Room2 in 28,9 ft Entfernung

Es ist klar hörbar, wie sehr man mit dem Plug-in die komplette Stimmung des Audiobeispiels verändern kann.

Kritik am UAD Ocean Way Studios Deluxe Plugin

Nun, neben dem recht hohen Einzel-Listenpreisgibt es nur Kleinigkeiten. Das Plug-in läuft bei mir unter UAD LUNA und unter Apple Logic Pro sehr stabil.

Mir ist nur eine Sache aufgefallen: Wenn man in den Effects-Einstellungen vornimmt, wie beispielsweise den Kompressor zu ändern, und man wechselt von Studio A auf B, dann sind diese Änderungen weg. Nur wenn man mit gehaltener Shift-Taste das Studio wechselt, dann bleiben diese erhalten.

Ansonsten tun mir nur die Käufer des alten Ocean Way Studios Plug-in leid, denn dieses wirkt im Vergleich sehr altbacken. Die neue Deluxe-Version ist wahrlich „deluxe“.