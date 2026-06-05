Studioklassiker zum Nulltarif

Universal Audio braucht man den Lesern von AMAZONA.de wohl wahrlich nicht vorzustellen. Die amerikanische Firma deckt sowohl den Bereich aufwendiger Hardware ab, mit Klassikern wie dem UREI 1176 oder dem LA-2A, ist aber gleichzeitig mit ihren DSP-gestützten Apollo Interfaces und den dazugehörigen Plug-ins einer der Marktführer im digitalen Bereich der Audioproduktion. Seit geraumer Zeit sind alle Plug-ins auch nativ verfügbar, d. h. man ist nicht mehr zwingend auf die Hardware von UAD angewiesen. In diesem Kontext ist auch das kostenloses Universal Audio UAD Free Bundle angesiedelt. Es bietet acht ausgewählte Effekte und Klangerzeuger, die dem Nutzer den Einstieg in die UAD-Welt schmackhaft machen sollen. Schauen wir uns an, ob trotz des kostenlosen Angebots die gewohnte UAD-Qualität geboten wird.

Kurz & knapp Was ist es? Universal Audio UAD Free ist ein kostenloses Plug-in-Bundle mit acht Effekten und Klangerzeugern für die Musikproduktion. Klangqualität: Hochwertige Emulationen klassischer Studio-Hardware mit dem typischen warmen UAD-Sound.

Hochwertige Emulationen klassischer Studio-Hardware mit dem typischen warmen UAD-Sound. Kompressoren: 1176 und LA-2A überzeugen mit druckvollem und musikalischem Klang für Drums, Bass und Vocals.

1176 und LA-2A überzeugen mit druckvollem und musikalischem Klang für Drums, Bass und Vocals. Gitarren-Amp: Der Showman ’64 liefert authentische Clean- und Crunch-Sounds mit hervorragender Raumabbildung.

Der Showman ’64 liefert authentische Clean- und Crunch-Sounds mit hervorragender Raumabbildung. Workflow: Die reduzierte Anzahl an Parametern sorgt für schnelles und intuitives Arbeiten ohne Detailverlust.

Die reduzierte Anzahl an Parametern sorgt für schnelles und intuitives Arbeiten ohne Detailverlust. Empfehlung: Das kostenlose UAD Free Bundle eignet sich hervorragend als Einstieg in die UAD-Welt und bietet erstaunlich viel Qualität zum Nulltarif.

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Übersicht über das UAD Free Bundle

Das Universal Audio UAD Free Bundle besteht aus sieben Effekten und einem Klangerzeuger, die eine Reihe Klassiker aus dem Hause UAD für das Heimstudio bereitstellen. So erhält man u. a. digitale Replikationen des 1176-Kompressors, des LA-2A Kompressors, einen Preamp, basierend auf dem UAD 610, einen eigenentwickelten Tube-Channel und eine Emulation eines Plattenhalls. Für Gitarristen bietet das Bundle den Showman, eine Replikation eines Fender Amps, und für Synthesizer-Enthusiasten den PolyMAX, eine Eigenentwicklung, die nicht auf einem bestimmten Vorbild beruht, sondern einfach klassische analoge Synthesizer-Sounds bereitstellen soll.

Als moderne Dreingabe, die keinem speziellen Vorbild folgt, sind außerdem noch die Vibe Analog Machines Essentials enthalten. Dabei handelt es sich um eine Sammlung verschiedener Bandmaschinen-Emulationen, die zum kreativen Färben aller Arten von Spuren geeignet sind (Stichwort LoFi).

Praxiseinsatz des UAD Free Bundles

Um die Klangqualität der einzelnen Plug-ins zu beurteilen, habe ich euch einige Klangbeispiele erstellt. Den Polymax habe ich dabei außen vor gelassen, da es dazu schon einen eigenen Test hier auf AMAZONA.de vom Kollegen Gereon Gwosdek gibt, den ich euch hier gerne verlinke.

UAD 610 Preamp Collection

Dieses Plug-in basiert auf dem gleichnamigen Vorverstärker der Firma UAD, der wiederum auf einer der ersten kommerziell gefertigten Studio-Konsolen basiert. Praktischerweise stammt diese auch aus dem Hause UAD. Der 610 Preamp ist bekannt für seinen warmen, vollen Röhrensound. Das Plug-in bietet einen einfachen Equalizer mit festen Frequenzen, um Höhen oder Bässe anzuheben. Außerdem kann man die Phase drehen, ein Hochpassfilter und ein Pad aktivieren.

Zentral angeordnet sorgt ein großes Poti für die Vorverstärkung. Bei der Verwendung in einer DAW hat man es gemeinhin mit Line-Signalen zu tun. Man kann den UAD 610 aber auch auf Mikrofon-Level umschalten, was zu teils drastischen, aber nicht minder interessanten Verzerrungen führen kann. Außerdem ist die Mikrofonschaltung sinnvoll, wenn man das Plug-in in der Apollo-Hardware von UAD, in den sogenannten Unison Preamps, verwendet. Dann wird das aufgenommene Signal direkt mit der klanglichen Signatur des Plug-ins auf die Festplatte geschrieben.

Bei den Klangbeispielen zum UAD Free Bundle könnt ihr den UAD 610 Preamp auf den Einzelspuren des Schlagzeugs, sprich Kick, Snare und Toms, hören. Außerdem wurde die Bassspur damit bearbeitet. Das Ergebnis klingt stets so, wie man es von einem Röhrenvorverstärker erwartet: voll, rund, warm und bei Bedarf mit sehr schönen, harmonischen Verzerrungen.

Century Tube Channel

Kommen wir zum nächsten Preamp in der UAD Free Kollektion: dem Century Tube Channel. Warum UAD in dieser Kollektion direkt einen zweiten Röhren-Vorverstärker integriert hat, ist mir nicht ganz klar. Man kann zwar Unterschiede zum 610 hören, aber es bleiben beides Röhrenvorverstärker. Der Vorteil am Century Tube Channel ist der etwas flexiblere Equalizer, der hier aus drei Bändern besteht, wobei das Mittenband sogar in der Frequenz verstellt werden kann. Außerdem haben wir noch einen einfachen Opto Kompressor mit an Bord.

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Bei den Klangbeispielen habe ich ihn vor allem auf der Snare eingesetzt. Aber auch die Toms bekamen etwas von dem einfachen, doch recht praktikablen Equalizer, um ihre Grundfrequenz zu betonen. Erfreulicherweise kann man die einzelnen Module separat hinzuschalten, denn von dem doch recht einfach gehaltenen Opto-Kompressor war ich nicht unbedingt überzeugt. Aber Gott sei Dank sind ja zwei dedizierte Kompressoren im Bundle integriert, die wir uns als Nächstes anschauen werden.

1176 & LA-2A Kompressoren im UAD Free Bundle

UAD spendiert uns mit dem 1176 und dem LA-2A zwei der wohl bekanntesten und am häufigsten verwendeten Kompressoren in der Geschichte der modernen Musikproduktion. Beide könnt ihr ausgiebig in den Klangbeispielen hören. Der 1176 ist natürlich wieder auf allen Einzelspuren des Schlagzeugs, vor allem der Kick, zu hören, aber auch auf der Summe des Schlagzeugs. Der 1176 klingt, wie man es gewohnt ist, und natürlich hat UAD hier durch die eigene Firmengeschichte genug Erfahrung, um es möglichst hochwertig umzusetzen.

Gerade Drums profitieren enorm davon, knallen unglaublich und setzen sich sehr gut im Mix durch. Den LA-2A mochte ich sehr gerne auf der Bass Spur, da hier das Signal schön ausbalanciert und verdichtet wird. Aber auch Vocals profitieren von beiden Plug-ins beträchtlich. Am besten in Kombination: Zuerst den 1176 um Spitze abzufangen und dann den LA2A um das Signal schön zu verdichten.

Ich habe übrigens alle Klangbeispiele ausschließlich mit den UAD Free Plug-ins gemixt. Das fand ich sehr spannend, da sie doch in den Parametern sehr limitiert sind und man aus der digitalen Arbeitsweise gewohnt ist, bis in die allerkleinste Kleinigkeit ins Klanggeschehen eingreifen zu können. Ich muss aber gestehen, dass ich den Ansatz mit wenigen Parametern, wie sie hier angeboten werden, sehr reizvoll fand und während der Testphase zu überraschend schnellen und brauchbaren Ergebnissen kam, einfach weil man sich nicht so oft in Kleinklein verliert.

Pure Plate Reverb

Der Pure Plate Reverb modelliert ganz offensichtlich einen Plattenhall und lässt sich sehr detailliert in Länge und Predelay einstellen und außerdem mit einem Equalizer formen. Eingesetzt habe ich ihn vor allem für den Hall auf dem Schlagzeug und später auch bei der Gitarre, wie ihr hören könnt. Der Klang ist ganz ehrlich gesagt nicht mein Favorit. Da gibt es Plate Reverb Plug-ins, die mir deutlich besser gefallen, aber das ist wirklich Geschmacksache. Qualitativ ist das Ganze sehr hochwertig umgesetzt und was nicht meins ist, kann ja für einen anderen genau das Richtige sein. Mir klingt er immer etwas zu plakativ.

Showman ’64 Tube Amp

Der Showman ’64 Tube Amp ist für mich als Gitarrist das Highlight dieses Bundles. Man bekommt hier einen Fender Amp inklusive Box und diversen Mikrofonen. An Effekten gibt es nur ein Tremolo und wie bei Amps üblich eine einfache Dreibandklangregelung und ein Master-Volume. Dadurch bekommt man unglaublich authentische 60s- und 70s-Sounds, die sich sehr gut für alles Amerikanische wie Blues-, Jazz- und Country-Stilarten eignen.

Richtig gut gefallen hat mir der Raumklang, den man hinzudrehen kann. Dadurch klingt das Signal nicht nackt und direkt aus den Speakern, sondern sitzt schön in einem Raum eingebettet, wie wenn man einen echten Amp vor sich hätte.

Der Amp versteht sich vor allem auf cleane, unverzerrte Sounds und kann maximal leicht angecrunchte Klänge bereitstellen. Im ersten Klangbeispiel hört ihr ein kleines Picking-Pattern mit etwas Tremolo. Im zweiten habe ich versucht, wie viel Schmutz und Dreck man aus dem Verstärker rausholen kann. Die erste Gitarre liefert einen schön crunchigen LowFi-Gitarrensound.

Für die zweite Gitarre, die eine kleine Solo-Linie spielt, hatte ich aber nicht genug Verzerrung zur Verfügung. Deswegen habe ich einfach einen der UAD 610 Preamps vorgeschaltet und mit dessen Gain-Regler den nachfolgenden Amp noch mehr übersteuert. Außerdem hat diese Gitarre noch etwas Hall aus dem Pure Plate Reverb bekommen. Also nichts für Heavy und Schwermetall, aber eine extrem hochwertige Ergänzung für alles cleane und saubere.

Vibe Analog Machines Essentials

Bei den Vibe Analog Machines Essentials des UAD Free Bundles handelt es sich um vier verschiedene Emulationen von Tonbandgeräten. Hier liegt der Fokus weniger auf High-End-Veredlung des Klangs, sondern auf bewusste Klangverformung. So gibt es Presets, die doll eiern, rauschen oder verzerren. All das eignet sich hervorragend, um dem eigenen Musiksignal eine schöne Färbung aufzudrücken.

Ich habe ein einfaches E-Piano-Pattern genommen und das mit verschiedenen Presets versehen. Dabei hört man auch, dass sich die Presets doch recht ähneln. Leider gibt es nur einen einzigen Regler, über den man die Intensität des Effektes steuern kann. Wenn das passt, ist es super. Ansonsten hat man dann aber Pech gehabt.

Auch wenn das UAD Free Bundle kostenlos ist, hätte ich mir hier etwas mehr Eingriffsmöglichkeiten gewünscht. Der Grundklang ist aber genauso, wie man es erwartet und man findet schnell die passende Klangveränderung. Auf Wunsch kann man bei UAD auch die Vollversion erwerben. Diese bietet neben mehr Modellen auch mehr Parameter zur Einstellung des Klangs.

UAD PolyMAX

Auch der mitgelieferte Synthesizer hat mich überzeugt. Er liefert tolle analoge Klänge und lässt sich einfach bedienen. Wer mehr daran interessiert ist, möge bitte hier dem bereits oben vorgestellten Testbericht folgen und dort weiterlesen.

Insgesamt hat es großen Spaß gemacht, mit den UAD Plug-ins zu arbeiten. Sie sind fast alle in der Anzahl der Parameter eingeschränkt, wie ich weiter oben erläutert habe. Ich fand das aber wirklich erfrischend, da man so sehr schnell zu Ergebnissen kommt und sich nicht zu lange in Kleinklein verliert.

Ein erfrischender Ansatz, der mich nachdenklich gemacht hat, meine bisherige Arbeitsweise etwas zu überdenken. Nicht immer muss man jede Resonanz rausfiltern und nicht immer muss man bis ins kleinste Detail hinein jeden Klang editieren. UAD bietet hier Werkzeuge, mit denen man mit dem breiten Pinsel arbeiten kann und seinem eigenen Farbkasten sozusagen ein paar Grundfarben hinzufügen kann. Für die Detailarbeit hat ja meist jede DAW schon genug Spezialisten an Bord.