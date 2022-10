Test: Universal Audio Volt 4, USB-Audiointerface

Aus Spannung wird Musik

Wer den Namen Universal Audio oder UA hört, denkt zurecht an hochklassiges Studiooequipment und die aktuellen Apollo-Interfaces mit integrierter Rechenunterstützung für die hauseigenen UAD-Plug-ins. Seit über 70 Jahren gibt es das Unternehmen und sieht sich selbst als marktführend schon vor der Computertechnik: Röhren-Preamps und Outboard-Equipment, ohne ging es früher ja nicht. Heute sind es die Plug-ins, die auch in den Apollo-Interfaces berechnet werden und noch einiges mehr. Sicher gehört Klappern zum Handwerk und mir fällt auf, dass sich jeder gerne an der Spitze sieht, Universal Audio gehört meiner Meinung nach aber zweifellos dazu.

ANZEIGE

Von der externen Soundkarte zum Audiointerface

Blicke ich 20 Jahre zurück, kam spätestens mit USB 2.0 der Boom, zuvor interne Komponenten nach außen zu verlagern. Nicht nur Festplatten und andere Laufwerke, auch Soundkarten wanderten aus dem Computer auf den Schreibtisch. Anfangs meist von Multimedia-Herstellern, später von namhaften Marken aus dem Pro-Audio-Segment, zumal der Computer immer mehr ins Zentrum der Film- und Musikproduktion gerückt ist. Damit änderte sich die Anschlussvielfalt hin zu symmetrischen Ein- und Ausgängen mit Schwerpunkt Recording und aktuell auch Streaming.

Hersteller aus dem Einstiegsbereich wurden universeller und präsentierten plötzlich eine ganze Armada von Audiointerfaces, Lautsprechern und Zubehör, während sich die gehobenen Marken zunächst auf ihr Preissegment beschränkten. Durch den Boom an Podcasting- und Content-Creators hat sich das inzwischen geändert, die Nachfrage wird größer und so greift man dieses Feld jetzt quasi auch von oben her an.

Mit dem Universal Audio Volt 4 will UA auch mitmischen und gruppiert mit Volt 2 und Volt 1 noch zwei kleinere Versionen darunter in gleicher Qualität, die jedoch hier und da an Features vermissen lassen. Alle Interfaces gibt es auch in Studiopaketen mit Mikrofon und Kopfhörer sowie endend mit einer 76 und etwas teurer, wie beispielsweise Universal Audio Volt 476. Diese Modelle enthalten zusätzlich den 76 Kompressor, basierend auf dem UA 1176..

Die Spitze markiert das Universal Audio Volt 476P, das gleich mit vier Mic-Preamps daherkommt. Während man bei der Apollo-Serie die integrierten UAD-Plug-ins je nach Speicher und Rechenleistung austauschen kann, ist das bei der Volt-Serie nicht möglich. „You get what you’re pay for“ heißt die Devise, wer mehr will, kauft sich die UAD-Plug-ins als Software, mit UAD Spark steht auch ein Abo-Modell zur Verfügung.

Erster Eindruck des Universal Audio Volt 4

Der Karton macht schon was her, bedruckte Pappmanschette und ein schwarzer Kasten mit Fingernut zum Öffnen des Deckels. Das Universal Audio Volt 4 liegt unter einer Schaumstoffplatte, darunter das Zubehör. Bei mir liegen ein USB-Kabel bei, Type-A auf Type-C sowie ein Netzteil mit Steckeradaptern für alle Herrenländer.

ANZEIGE

Hier gibt es eine Abweichung zur Produktbeschreibung, so heißt es bei Thomann und auf der Herstellerseite, das Netzteil sei optional. Möglicherweise gilt das nur für die kleineren Modelle, denn Platz genug bietet die Verpackung jedenfalls. Das Netzteil ist zudem sinnvoll, denn das Universal Audio Volt 4 läuft auch an Mobilgeräten, einschließlich iOS. Hierfür ist eine externe Stromversorgung alleine wegen der zwei Mic-Preamps ohnehin nötig. Am Computer läuft es zwar auch ohne, aber ein externes Netzteil stabilisiert die Spannungsversorgung und einen Netzschalter hat das Audiointerface übrigens auch.

Zum Lieferumfang gehört wie üblich kein ausführliches Handbuch, das findet man in einsteigerfreundlicher und interaktiver Form auf der Herstellerseite. Das gilt auch für die Software UA Connect, die einen durch den Installationsprozess leitet und auf Wunsch die optionale Software, UAD Spark und die ASIO-Treiber für Windows installiert. Für den Mac reicht die reine Steuerungsanwendung.

Die Ausstattung des Universal Audio Volt 4

Wie man der Bezeichnung entnehmen kann, ist das Universal Audio Volt 4 ein typisches 4×4 Audiointerface. Das silberfarbene Metallgehäuse mit Logo auf der Oberseite und mit rutschhemmenden Füßen ist fantastisch verarbeitet, die Buchsen sind verschraubt, Regler und Taster sitzen bombenfest. Vorne finden wir links zwei der vier Eingangsbuchsen. Wie fast immer handelt es sich auch hier um kombinierte XLR/Klinkenanschlüsse ohne Verriegelung, wobei sowohl symmetrische (TRS) als auch unsymmetrische (TS) Klinkenkabel verwendet werden können. Unsymmetrische werden für Instrumente und manchmal auch für Klangerzeuger genutzt, symmetrische hingegen für Mixer und anderes Gear.

Der Vorteil symmetrischer Verbindungen liegt im phasengedrehten Signal auf der Schirmung. Dadurch werden vor allem bei langen Kabelstrecken mögliche Einstreuungen verhindert. Die Erkennung passiert automatisch, bei elektroakustischen Instrumenten drückt man die zugehörige Inst-Taste (Hi-Z) je Kanal. Zwei Drehregler übereinander rechts daneben regeln die Eingangsverstärkung mit drei LEDs je Kanal für die Pegelmeter, daran schließen sich die zehn Funktionstasten an.

Die linken beiden aktivieren die virtuelle Röhrenschaltung, welche dem All-Tube 610 Preamp der Konsolen von Universal Audio nachempfunden ist und sich sowohl auf Mikrofone, aber auch Instrumente auswirkt. Die nächsten beiden Taster schalten die erwähnte Hi-Z-Funktion je Kanal ein, daneben befindet sich oben die Taste für die Phantomspeisung. Blinkend speist nur einen Kanal, wenn er leuchtet, dann beide. Das ist ein guter Kompromiss, damit kann ich leben. Mit dem Taster darunter lassen sich die vier Inputs für das Monitoring summieren, die sich mit den rechts daneben befindlichen Tasten einzeln aktivieren lassen. Im rechten Teil befindet sich der Volume-Regler für die Monitore und ebenfalls ein Pegelmeter für das Ausgangssignal sowie Kopfhörerbuchse mit dedizierter Lautstärkeregelung.

Rückseitig befindet sich von vorne betrachtet rechts der Netzschalter und die Hohlbuchse für den Netzteilstecker, der Type-C-Anschluss für den Computer, zwei MIDI-Buchsen, Monitorausgang und die vier Line-Outputs, die einzeln von der DAW beschickt werden können. Als nächstes folgen die ungeregelten Line-Inputs 3/4 mit festem Pegel.

Die kleineren UA Volt-Interfaces kommen mit MIDI, verzichten aber beim Volt 2 auf die Ein- und Ausgänge 3/4, Volt 1 kommt nur mit einem Mic-Preamp, über MIDI-Buchsen verfügen sie aber wie gesagt alle.

Die technischen Werte des Universal Audio Volt 4

Wie erwähnt, gleichen sich die technischen Angaben und somit auch die inneren Werte. Maximal löst das Universal Audio Volt 4 mit 192 kHz und maximal 24 Bit Wortbreite auf. Hier immer aufpassen, eine höhere Abtastfrequenz spricht nicht zugleich auch für eine gute Wandlerauflösung, wie man oft bei günstigen Audiointerfaces feststellen kann, weniger ist da oft mehr. Hier aber trifft das nicht zu, auch wenn eine praktische Abtastrate von 96 kHz durchaus alltagstauglich ist. Die Empfindlichkeit der Mic-Preamps wird mit 112 dBA und einem Geräuschspannungsabstand von 128 dBA angegeben, das sind ordentliche und heutzutage fast schon typische Werte.

Der Frequenzgang liegt ebenso typisch bei 20 Hz bis 20 kHz, so dass theoretisch eine Abtastung von 192 kHz beim Recording wenig hilft. Nicht ganz optimal kann der maximale Gain von 55 dB sein, hier werden wir in der Praxis noch hören, ob das für ein Shure SM7B ausreichend ist. Die komplette Übersicht aller Versionen gibt es hier.

Klanglich lässt das Universal Audio Volt 4 übrigens an nichts vermissen. Kräftiger und rauscharmer Kopfhörerausgang, der viele Details hörbar macht und auf mich sehr neutral wirkt, was gleichermaßen für den Monitorausgang gilt. Auch optisch ist das Audiointerface ein Hingucker und leuchtet wie ein bunter Weihnachtsbaum, denn jede Funktion hat ihre eigene Lichtfarbe.

Tonstudio-Praxis: Universal Audio Volt 4

Die Einrichtung ist denkbar einfach, ohne Treiber läuft es unter Windows im Legacy-Mode mit halber Kraft. Die UA Connect-Software lädt man sich von der Herstellerseite und diese kümmert sich um alles Wesentliche wie Registrierung, Download der ASIO-Treiber und Zusatzprogramme, die nach der Registrierung zur Verfügung stehen. Nettes Detail, die Seriennummer wird automatisch erkannt. Im Einzelnen gibt es folgende Software:

Ableton Live Lite

Softube Marshall Plexi Classic Amp Softube Time & Tone Bundle

Celemony Melodyne Essential

Relab LX480 Essentials

Plugin Alliance Ampeg SVT-VR Classic

Brainworx bx_tuner

Brainworx bx_masterdesk Classic

UJAM Virtual Drummer DEEP und Virtual Bassist DANDY

Spitfire LABS Library.

Hinzu kommt noch ein 30-tägiger Testzeitraum für UAD Spark, das jetzt auch für Windows erhältlich ist, der Pace Lizenzmanager hilft bei der Aktivierung. Außerdem erhalten Käufer je nach Zeitraum weitere UAD-Plug-ins kostenfrei, worauf die Händler gerne verweisen,. Alles was geht, wird einem direkt nach der Installation von UA Connect angeboten, das kommt Einsteigern sicher entgegen. REAPER zeigt mir bei 8 x 1.024 Samples eine Latenz von 85 ms an, das ist bei 96 kHz gut, auch bezogen auf die 4 In- und Outputs.

Am iPad mit USB-C läuft das Universal Audio Volt 4 auch ohne Volt-Netzteil, bei der iOS-Kompatibilität wird erneut auf das optionale Netzteil auch beim Volt 4 verwiesen. Nach der Treiberinstallation unter Windows tauchen jeweils die Kanäle 1+2 und 3+4 als Ein- und Ausgänge auf, die Auflösung lässt sich von 44,1 bis 192 kHz bei 16 und 24 Bit anpassen. Das Interface steht dann in allen DAWs und Audioprogrammen zur Verfügung. Ähnlich unkompliziert werden auch die MIDI-Buchsen eingebunden und können entsprechend mit Equipment bestückt werden. Mit den vier Tastern wählt man die abzuhörenden Kanäle, wobei sich der Pegel des Computersignals etwas verringert, wenn man die Inputs aktiviert.

Wie erwähnt ist die Klangqualität auf der Abhörseite sehr gut und transparent, vor allem auch sehr rauscharm. Die analogen Volume-Regler haben allerdings die typische Eigenschaft, dass bei extrem leiser Einstellung zunächst der rechte Kanal erklingt. Hoffen wir nur, dass sie irgendwann im Langzeitbetrieb nicht zu kratzen beginnen. Gemessen am Drehwiderstand scheint es sich um qualitativ hochwertige Potis zu handeln. Für gewöhnlich sind Klangvergleiche bei Audiointerfaces etwas schwierig, beim Universal Audio Volt 4 macht dies jedoch aufgrund der virtuellen Röhrenschaltung durchaus Sinn. Zum Test greife ich auf das RODE Broadcaster und Shure SM7B zurück.

Auch wenn mich das Universal Audio Volt 4 klanglich überzeugt, ist die Verstärkungsleistung der Mic-Preamps nicht unbedingt Spitzenniveau, ein Seitenblick auf das MOTU M4 ist durchaus sinnvoll. Dennoch kann mich das Universal Audio Volt 4 technisch und klanglich überzeugen, zumal sich alles am Audiointerface selbst einstellen lässt.

Auch die Röhrensimulation ist gut und kann vielleicht auch in Verbindung mit Gitarren für einen satteren und definierten Sound sorgen. Für Sprachanwendungen wäre allerdings auch ein Modell mit 76-Kompressor in Erwägung zu ziehen, was noch einen draufsetzt. Der Kompressor arbeitet anwenderfreundlich mit Presets und kann dann auch zusammen mit dem virtuellen Röhreneffekt genutzt werden.

Beziehen wir nun Podcasting mit ein, fehlt dem Universal Audio Volt 4 vielleicht ein zweiter Kopfhörerausgang, das bietet beispielsweise der größere Vocaster. Schlimm ist das jedoch nicht, notfalls nimmt man einen kleinen Splitter und teilt das Signal auf. Ich sehe die Volt-Serie auch nicht unbedingt als einfache Lösungen für Sprachaufnahmen, sie greifen schon ein Bisschen tiefer ins Detail.