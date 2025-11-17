Volt 876 überzeugt im Studio

Mit der Volt-Serie hatte Universal Audio vor einigen Jahren eine budgetfreundliche Alternative zu ihren Apollo Interfaces auf den Markt gebracht. Nachdem es bisher Versionen für 1, 2 und 4 Mikrofoneingänge gab, legt der Hersteller mit dem Universal Audio Volt 876 noch eine Schippe drauf und bringt ein Interface mit acht Mikrofonvorverstärkern heraus. Wie sich dieses Audiointerface im Tonstudio-Alltag schlägt, welche Ausstattung es mitbringt und wie es klanglich abschneidet, wollen wir uns in diesem Test genauer ansehen.

Kurz & knapp Was ist es? Universal Audio Volt 876, 32 Bit/192 kHz USB-Audiointerface mit acht Preamps und umfangreicher Ausstattung.

Acht analoge Mikrofonvorverstärker, Vintage-Preamp- und 76-Comp-Modus, zwei Kopfhörerausgänge, ADAT und MIDI. Bedienung: Viele Funktionen direkt am Gerät steuerbar, übersichtliche Software mit Loopback und Auto-Gain.

Viele Funktionen direkt am Gerät steuerbar, übersichtliche Software mit Loopback und Auto-Gain. Klang: Sehr saubere, detailreiche Wandlung; Vintage- und Kompressor-Modi bringen Wärme und Durchsetzungskraft.

Sehr saubere, detailreiche Wandlung; Vintage- und Kompressor-Modi bringen Wärme und Durchsetzungskraft. Kritik: Kein DSP, eingeschränkte Mixing-Console und fehlende Playback-Regelung innerhalb der Software.

Kein DSP, eingeschränkte Mixing-Console und fehlende Playback-Regelung innerhalb der Software. Fazit: Hochwertiges Mehrkanal-Interface zu fairem Preis, ideal für Bands, Studios und anspruchsvolle Recordings.

Übersicht: Universal Audio Volt 876

Das Universal Audio Volt 876 entspringt der Budget-Linie von Universal Audio und wird vom Hersteller als 32 Bit/192 kHz USB-Audiointerface mit 24 Eingängen und 28 Ausgängen beworben. Diese setzen sich folgendermaßen zusammen: Das Volt 876 besitzt acht analoge Preamps und acht analoge Line-Ausgänge. Dazu kommen zwei ADAT-Pärchen, die zusammen 16 Ein- und Ausgänge bereitstellen. Diese können auch auf S/PDIF umgestellt werden, wodurch sich natürlich die Anzahl der Ein- und Ausgänge verringert. Wer richtig mitgezählt hat, ist jetzt bei 24 Ein- und Ausgängen gelandet. Universal Audio kommt auf 28 Ausgänge, da es auch noch zwei separate Kopfhörerausgänge gibt.

Das Interface kann via USB sowohl mit einem Mac als auch PC betrieben werden. Darüber hinaus ist auch der Betrieb an einem iPad oder iPhone möglich. Das ist natürlich ein nettes Zusatz-Feature, so kann man mal eben schnell unterwegs oder im Proberaum eine komplette Band aufnehmen, ohne einen Rechner bemühen zu müssen.

Die acht integrierten Mikrofonvorverstärker haben noch ein paar zusätzliche Gimmicks auf Lager. Die ersten beiden, deren Eingänge sich auch auf der Front befinden, können wahlweise auch als Hi-Z-Eingänge für Instrumente wie Gitarre und Bass genutzt werden.

Auf allen 8 Kanälen steht zudem ein sogenannter Vintage-Modus zur Verfügung, der den Universal Audio 610 Vorverstärker simulieren soll, mit dem die Firma bekannt wurde und der unzählige Hit-Aufnahmen seit den 1960er-Jahren des letzten Jahrhunderts prägte.

Außerdem kann auf jedem Kanal eine mit „76 Comp“ bezeichnete Kompressorschaltung hinzugefügt werden. Dabei handelt es sich, wie man unschwer erraten kann, um eine Emulation eines UREI 1176 aus dem gleichen Hause. Für diesen stehen drei unterschiedliche Modi zur Verfügung, nämlich Fast, Gitarre und Vocals.

Der erste Modus ist für Instrumente wie Schlagzeug (Snare, Kick und Toms) prädestiniert. Der Effekt an sich kann nur eingestellt oder aktiviert werden und hat keine weiteren Parameter, die man editieren könnte. Wie das in der Praxis klingt, sehen wir später.

Beide Schaltungen werden übrigens analog umgesetzt, nicht digital! Zudem kann natürlich noch auf jedem Kanal die Phantomspeisung von 48 V aktiviert und die Phase gedreht werden.

Bedienoberfläche des Universal Audio Volt 876

Schauen wir uns zunächst die Vorderseite des Universal Audio Volt 876 an. Ganz links befindet sich das Logo und darüber eine winzige Öffnung, die man fast übersehen könnte. Hinter dieser verbirgt sich ein Talkback-Mikrofon, sodass man mit dem Künstler oder der Künstlerin im Aufnahmeraum sprechen kann.

Direkt daneben finden wir zwei Kombi-XLR-Klinkenbuchsen zum Anschluss von wahlweise Mikrofonen oder Instrumenten. Danach folgt ein großer Drehknopf. Dieser steuert das Gain des jeweils aktuell ausgewählten Kanals.

Dazu stehen acht Drucktaster zur Verfügung, über die man den gewünschten Kanal zunächst auswählt. Dann kann man die Vorverstärkung einstellen wie auch die Phantomspeisung aktivieren, Phase drehen, den Vintage-Modus oder einen der drei Kompressormodi aktivieren.

Das Universal Audio Volt 876 ist so aufgebaut, dass man fast alle Einstellungen direkt am Gerät vornehmen kann und nicht zwingend in die Software springen muss. Diese ist eigentlich nur nötig, um einen Kopfhörer-Mix zu erstellen.

Mittig finden wir zwei Mini-Displays. Auf diesen lässt sich wahlweise der Input-Pegel der analogen Eingänge, der ADAT-Ports oder der S/PDIF Ein- und ‑Ausgänge darstellen, sofern man einen der ADAT-Ports auf S/PDIF umgeschaltet hat.

Weiterhin lässt sich hier der Modus wählen, hier unterscheidet man zwischen USB und ADAT. Bei Letzterem dient das Universal Audio Volt 876 als reiner Wandler und kann per ADAT in ein bestehendes System eingebunden werden. Auch die Sample-Rate und die Clock für das Gerät können hier per Drucktaste definiert werden.

Ganz rechts befindet sich ein zweiter Drehregler, der die Ausgangslautstärke der Hauptmonitore, also der Monitorboxen im Studio, steuert. Hier hat man außerdem die Möglichkeit, einen Direct-Mode zu aktivieren, die Lautstärke zu dimmen oder das Talkback zu bedienen. Sogar auf ein zweites Paar Monitore kann man hier schalten oder den Ausgang per Mute ganz stummschalten, wenn man zum Beispiel mit Kopfhörern aufnehmen möchte. Apropos Kopfhörer: Ganz rechts am Gerät befinden sich noch zwei Kopfhörerbuchsen mit entsprechenden Lautstärkereglern.

Anschlüsse des Universal Audio Volt 876

Die Rückseite unseres Testkandidaten ist relativ schlicht aufgebaut und schnell erklärt. Ganz links gibt es einen Kaltgerätestecker, der das Gerät mit Strom versorgt. Daneben einen USB-C-Anschluss, mit dem sich die Verbindung zu einem Computer oder einem iOS-Gerät herstellen lässt. Dankenswerterweise hat das Gerät ein MIDI-Buchsenpaar mit In- und Out spendiert bekommen.

Weitere Anschlüsse sind die eben schon vorerwähnten zwei ADAT-Pärchen und Wordclock-Ein- und Ausgang. Bleiben noch acht symmetrische Ausgänge und sechs XLR-Mikrofoneingänge (zwei weitere haben wir auf der Front schon). Die acht symmetrischen Ausgänge lassen sich nutzen, um Monitore anzuschließen oder Signale auf externe Hardware-Effekte zu schicken und den Mix damit zu bearbeiten.

Die Software des Universal Audio Volt 876

Falls das bisher noch nicht klar geworden sein sollte: Im Gegensatz zur wesentlich teureren Apollo-Serie verzichtet die Volt-Serie von Universal Audio auf DSPs. Sprich, auf dem Interface können keine Plug-ins berechnet werden. Alles, was man an Klanggestaltung nutzen möchte, muss auf der CPU des Hostrechners stattfinden. Dementsprechend ist auch die bekannte UAD Console-Software etwas abgespeckter.

Plug-ins, die man beim Aufnehmen hören möchte, kann man hier im Gegensatz zu den größeren Apollo-Geschwistern eben nicht einbinden. Es ist eine reine Software zum Erstellen eines Monitor-Mixes. Trotzdem sind auch hier ein paar clevere Features untergebracht, die einem das Arbeiten im Alltag erleichtern. So gibt es zum einen eine Loopback-Funktion, um Signale, die man aus der DAW herausschickt, direkt wieder aufzunehmen. Das ist hilfreich bei der Erstellung von Podcasts oder generell bei der Content-Produktion für YouTube etc.

Alle Features, die ich zuvor besprochen hatte, kann man natürlich auch bequem hier in der Software einstellen. Außerdem gibt es zwei Ausspielwege, die die beiden Kopfhörer beschicken. Sprich, es lassen sich von allen anliegenden Signalen bequem zwei unterschiedliche Kopfhörermixe, zum Beispiel für den Toningenieur und für den aufzunehmenden Künstler, erstellen.

Zusätzlich verfügt das Volt 876 über eine sogenannte Auto-Gain-Funktion. Dahinter verbirgt sich ein cleverer Algorithmus, der, wenn man ihn aktiviert, das eingehende Signal misst und entsprechend vorverstärkt. So erspart man sich das lästige Einpegeln von Hand. Gerade wenn man mit sehr vielen Signalen parallel arbeitet, kann das hilfreich sein.

Software-Paket des Universal Audio Volt 876

Wie mittlerweile üblich, liegt auch dem Universal Audio Volt 876 ein umfangreiches Paket an Effekten und Klangerzeugern in Software-Form bei. Obwohl das mittlerweile Standard ist, soll es hier noch einmal ausdrücklich erwähnt werden, denn Universal Audio liefert hier sowohl Quantität als auch Qualität.

So befinden sich im Lieferumfang Kompressoren, Equalizer, Gitarrenverstärker, Hallgeräte und Bandmaschinen aus dem eigenen Portfolio. Darüber hinaus gibt es auch abgespeckte Versionen von Melodyne, Ableton Live und ein ganzes Paket an Plug-ins der schwedischen Firma Softube. Last but not least ist auch die hauseigene DAW Luna im Lieferumfang enthalten. Wer also noch gar keine Software zur Musikproduktion besitzt, ist hiermit eigentlich schon mehr als umfangreich ausgestattet und kann direkt auf hohem Niveau loslegen.

Einsatz des Universal Audio Volt 876

Setup und Installation des Universal Audio Volt 876 sind ein Kinderspiel. Gerät anschließen, Account bei Universal Audio anlegen und die UA Connect Software runterladen. Das Interface wird sofort erkannt und man kann die dazugehörige oben erwähnte Software runterladen, installieren und nutzen. Bei den Beilagen von anderen Herstellern wie Melodyne oder Softube wird man natürlich auf deren Websites verwiesen und muss dort einen Account anlegen.

Zunächst habe ich einen ausführlichen Hörtest gestartet und einige mir sehr gut bekannte Referenzen in meinem Tonstudio über das Universal Audio Volt 876 abgehört. Das Interface löst, wie nicht anders zu erwarten, hervorragend auf und man kann auch noch so feinste Details einwandfrei hören. Hier habe ich bei dieser Firma aber auch nichts anderes erwartet.

Als Nächstes habe ich mit einem Ollo Audio X1 Kopfhörer die Kopfhörerausgänge getestet. Diese haben zum einen ausreichend Power, um auch in lauten Aufnahmesituationen zu funktionieren. Zum anderen klingen sie sehr sauber und auch hier wird eins zu eins das übertragen und gewandelt, was man hineingibt.

Aufnahmen mit dem Universal Audio Volt 876

Möchte man akustische Instrumente mit dem Volt 876 aufnehmen, so bietet es sich an, diese direkt bei der Aufnahme latenzfrei mit dem Software-Mixer auf dem Kopfhörer abzuhören. Dafür kann ich zwei unterschiedliche Mischungen erstellen und bei jedem Kopfhörer ganz genau sagen, wie laut ich welches Signal hören möchte. So weit, so gut. Etwas enttäuschend und das ist ein erster kleiner Kritikpunkt: Ich habe keine Möglichkeit gefunden, das Playback, das aus der DAW kommt, in der UAD Console zu regeln.

Das heißt, hier muss ich immer in meine Software, zum Beispiel Logic, gehen und gegebenenfalls das Playback in der Lautstärke angleichen. Das ist etwas umständlich, zumal hier die ganze Idee, zwei unabhängige Kopfhörer-Mixe zu erstellen, etwas ad absurdum geführt wird, da ich ja dann immer nur eine Lautstärke habe, die ich in der DAW anpassen kann. Davon abgesehen funktioniert die Software aber so, wie sie soll und man kommt schnell zurecht, was gerade für Einsteiger erfreulich ist.

Kommen wir zu den Klangbeispielen. Leider hatte ich während der Testphase nicht die Möglichkeit, ein komplettes Schlagzeug aufzunehmen. Deswegen habe ich euch zwei YouTube-Videos vom Hersteller verlinkt, in denen die Klangqualität des Vintage-Modus für die Preamps und auch der Kompressorschaltung demonstriert wird.

Natürlich muss man solche Videos vom Hersteller mit Vorsicht genießen, aber ich finde, gerade bei dem Video mit den 76 Kompressorschaltungen hört man deutlich die Klangverbesserungen. Die Klangverbesserung durch die Vintage-Preamp-Schaltung hingegen finde ich sehr subtil. Mal schauen, was meine eigenen Klangbeispiele hier zutage fördern.

Zunächst hören wir eine einfache Bassline, zunächst ganz trocken aufgenommen, dann mit aktiviertem Vintage-Preamp und dann noch einmal mit zusätzlichem 76 Comp im Gitarrenmodus. Das gleiche Spiel habe ich dann noch mit einer Sprachaufnahme und einer Akustikgitarre gemacht. Also je drei Versionen: unbearbeitet, mit dem Vintage-Modus und Vintage-Modus mit Kompressor kombiniert.

Die Preamps ohne Vintage- und Kompressor-Modus klingen sehr clean und sauber, wie man das von einem aktuellen Audiointerface erwarten würde. Ich hätte keinerlei Bedenken, diese Preamps auch in kritischen Aufnahmesituationen zu nutzen. Aktiviert man den Vintage-Modus, wird alles einen kleinen Ticken runder und wärmer. Das ist nicht sehr offensichtlich, sondern eher subtil. Tut den allermeisten Signalen aber gut.

Der Bass klingt etwas wärmer und weniger bissig. Bei den Vocals hat es den Anschein, als würden die scharfen Zischlaute etwas gezähmt. Und die Gitarre wirkt weniger dröhnend mit aktivierter Vintage-Schaltung.

Kommen wir nun zur Kompressorschaltung. Diese ist, wie der Name ja schon suggeriert, offensichtlich einem 1176 nachempfunden, einem der legendärsten Kompressoren in der Geschichte der Audiotechnik überhaupt. Wie eingangs schon erwähnt, ist es nicht möglich, die einzelnen Parameter des Kompressors anzupassen. Man hat lediglich drei Presets: für Gesang, Gitarre und einen sogenannten Fast-Modus, der sich vor allem für Drums eignen dürfte.

Diese Presets klingen zunächst einmal genau so, wie man das von einem 1176 erwarten würde. Das Signal wird zupackender, knackiger und setzt sich besser durch. Auch eine gewisse Sättigung ist zu hören. Das steht auf der Haben-Seite.

Dagegen steht, dass das Signal nicht Gain-kompensiert ist, sprich, bei Aktivieren der Kompressorschaltung steigt auch der Pegel deutlich hörbar an. Da sollte man beim Einpegeln definitiv ein Auge auf die Anzeigeinstrumente haben, damit nicht plötzlich irgendwas übersteuert. Zum anderen rauschen die Schaltungen ganz schön, was natürlich auch der erhöhten Lautstärke geschuldet ist. Hier hat sich Universal Audio meiner Meinung nach keinen Gefallen getan. Für die Klangbeispiele habe ich den Lautstärkesprung jeweils versucht auszugleichen. Dann fällt auch das Rauschen nicht mehr ins Gewicht und ist genauso stark zu hören wie bei den Aufnahmen ohne Kompressor. Ich hätte es nur eleganter gefunden, wenn dieser Gain-Ausgleich automatisch funktionieren würde.

Für die allermeisten Aufnahmesituationen innerhalb einer Rockproduktion würde ich die Kompressoren wahrscheinlich jedes Mal anlassen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen macht es einfach viel mehr Spaß, zu singen oder Gitarre zu spielen, wenn das Signal schon etwas kompakter und komprimierter ist, denn das hat man ja dann auch so auf dem Kopfhörerweg. Und es spielt und singt sich einfach leichter. Zum anderen kann ich nur dazu raten, direkt bei der Aufnahme Entscheidungen zu treffen, was den Endsound angeht. Und seien wir ganz ehrlich: Ein 1176 hat noch kaum einer Spur geschadet. Ich würde das “Risiko” immer in Kauf nehmen und den Kompressor direkt mit aufzeichnen. Man erspart sich hinterher, im Mix unverhältnismäßig lange an zig Parametern zu schrauben und Entscheidungen immer weiter zu vertagen.