Test: UVI Synth Anthology 3, Plug-In mit Vintage-Synthesizern

132 Hardware-Synthesizer in einem Softwarepaket

UVI Synth Anthology 3 und die Gretchenfrage

Wer zu den Hardware-Synthesizern einen Sofiare-Klon sucht, wird immer vor die Frage gestellt, Emulation per Synthese oder Sampling? Zwei französische Hersteller bieten sich zu diesem Themenfeld seit Jahren die Stirn. Auf der einen Seite ARTURIA, die soeben mit ihrer V-Collection 28 emulierte Klassiker als Bundle für 499,- € anbietet, auf der anderen Seite UVI mit dem hier getesteten Synth Anthology 3 Paket, welches 132 Software-Synthesizer für 149.- € bereitstellt.

Wo liegen die Unterschiede für den Anwender?

Pro Sampling Library:

Ein hochwertig gesammelter Klang entspricht erst einmal exakt dem Ausgangsmaterial, sprich dem Klang des gesampelten Synthesizers. Aus dem Grund gab es wohl schon gesampelte Synthesizer, seit es Sampler gibt. Dank Round-Robin, Mayers und Multisampling können heute Sample-Libs sehr dynamisch gespielt werden und kommen auch in Sachen „Lebendigkeit“ dem Original sehr nahe.

Darüber hinaus sind die Nachbearbeitungsmöglichekeiten von Software-Librarys durch den User immer besser geworden. Filter, LFO, Hüllkurven etc. gibt es in hochwertiger Qualität inzwischen in jedem Software-Sampleplayer.

Pro Software-Synthese:

Sobald man anfängt, einen gesampelten Klang mit den Synthese-Möglichkeiten einer Software-Lib zu editieren, entfernt man sich unweigerlich vom ursprünglich aufgezeichneten Klang und damit von der Authentizität des Originals.

Eine synthetische Emulation des Vorbildes sollte das im besten Fall aber nicht tun. Die Parametertiefe erreicht die selben Möglichkeiten des Klassikers (manchmal sogar mehr) und entspricht in seiner Oberfläche und Verzahnung ebenfalls dem Vorbild.

Sampling vs Synthese in der Praxis

So sehr sich die Hersteller von synhetisierten Vintage-Keyboards auch bemühen, nur wenige Emulationen erreichen wirklich authentisch den Klang des Originals. Meist sind die GUIs deutlich näher am Vorbild als der draus resultierende Sound. Ja, es gibt einige Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen sind bei fast allen Herstellen noch zahlreiche faule Eier im Portfolio, die aufgrund mangelnder Kenntnis der Käufer reibungslos mitvermarktet werden.

Dem muss man aber entgegenhalten, dass dem Großteil der User die 100%ige Authentizität auch gar nicht wichtig ist, sondern nur, ob Klang und Bedienung überzeugend sind.

Software-Lies von Vintage-Synthesizern schlagen da letztendlich in die selbe Kerbe. Sie locken zunächst mit dem Sound der Vorbilder und verlassen spätestens bei umfangreichen Editierungen den Pfad der Authentizität, was aber wiederum dem User letztendlich gleichgültig ist, solange das Ergebnis überzeugt.

UVI, die Vintage-Sampling-Meister

UVI besitzt eine lange Tradition für Sampling-basierte Klone von Vintage-Synthesizern. Vor allem durch die immer größer werdenden RAM-Speicher in Rechnern, hat Sampling einen enormen Qualitätszuwachs erhalten.Und auch die wachsende Erfahrung, wie man Gigabyte-große Sampling-Libs verarbeitet und so anlegt, dass daraus dynamische, lebendige Ergebnisse erzeugt werden, ist mit jeder UVI Sampling-Generation deutlich hörbar.

Ich selbst bin ein absoluter Fan der UVI-Libs, da sie mir die gewünschten Originale in den Rechner bringt und ich selbst bei Emulationen von mir unbekannten Produkten sicher sein kann, dass sie (ohne Editing) dem Vorbild 1:1 entsprechen. Für ausgiebige Edit-Sessions bevorzuge ich dann den einen oder anderen Vintage-Synthesizer aus meinem „Fuhrpark“, den ich aber aufgrund von UVI, U-HE und Arturia in den letzten zwei Jahren deutlich reduziert habe.

Was bietet uns UVI Synth Anthology 3?

Pure Hardfacts: ca. 15 GB an komprimierten Daten, Sounds von 132 Hardware-Synthesizern und 3.500 Presets zum Preis von 149,- €. Das ganze ist als Plug-In spielbar in jeder DAW, über den kostenlosen UVI-Player oder den kostenpflichtigen UVI-Sampler FALCON.

Unter den Hardware-Synthesizern befinden sich nicht nur die legendären Klassiker, sondern auch viele aktuelle Synthesizer oder zumindest Synthesizer aus den letzten 20 Jahren. Darunter Behringer Deepmind ebenso wie die AccessVirus Serie, Novations Peak oder Teenage Engineering OP-Z. Am Ende des Tests habe ich die ausführliche Liste angehängt.

Der zu Grunde gelegte Gerätepark ist also nicht nur größer als vergleichbare Bundles, sondern als Hardware entweder kaum bezahlbar oder so gut wie nicht mehr zu bekommen. Ergo: das Paket passt.

Aufbau und Handling

Auf eine umfangreiche GUI pro Emulation hat UVI verzichtet. Das würde auch dem Konzept widersprechen, denn da dieselbe Engine auf jedem Multisound liegt, wären die GUIs auch nur grob den Vorbildern angepasst (wie es bei den einzelnen UVI-Paketen der Fall ist). Stattdessen ist im Mittelpunkt des Screens eine kleine Animation des Vorbilds projiziert (… könnte von R2D2 stammen …).

Mir reicht das vollkommen. In der Menüleiste links finden sich dann die Parametergruppen und unter dem Mainframe der Bereich Parameter der jeweils ausgewählten Gruppe.

In der rechten Sidebar hat man Zugriff auf die Presets, die klar strukturiert in Themengruppen unterteilt wurden. Neu dabei: endlich gibt es nicht nur eine Struktur nach Klangcharakteren, sondern nun auch nach Synthesizern. Man kann also z.B. alle Alesis Andromeda-Sounds öffnen.

Raffiniert, der Sub-Oszillator

In der grünlich anmutenden GUI sticht rechts oben der orange Bereich hervor. Über diese Ecke lässt sich als Suboszillator eine gesampelte, analoge oder digitale Wellenform auswählen, oder eine synthetisch erzeugte aus der SA2. Hier kurz ein Bild des Flipdown-Menüs dazu:

Die gewählte Wellenform liegt danach immer eine Oktave unter der Tonhöhe des gewählten Multilayers (grüner Bereich). In allen Parametergruppe taucht der Suboszillator wieder mit oranger Farbe in Erscheinung und lässt sich dadurch separat vom Rest editieren, modulieren und mit Effekten versehen.

Neu in den Paramtergruppen, der Step-Modulator

Abhängig von den zuvor eingestellten Werten im Mainframe können Lautstärke, Filter und Panorama für Main und Sub-Oszillator getrennt automatisch moduliert werden.

Die Möglichkeiten sind beschränkt, wie alle Edit-Features in Synth-Anthology 3, führen aber zu erstaunlichen Ergebnissen.

Sonstige Edit Pages

Erwähnenswert ist hier vor allem die erweiterte Effekt-Page.

Neu hinzugekommen ist der Dreiband-EQ mit festen Frequenzen, die aber nicht weiter angegeben sind. Für den EQ gilt, was auch für den Rest der gesamten FX-Abteilung schon galt: alles sehr eingeschränkt, alles sehr simpel. Der Klang der Effekte ist gut, aber in der Regel wird man wohl innerhalb der DAW auf entsprechende Effekte zugreifen, die dann doch deutlich mehr Möglichkeiten und Parameter bieten.

Ansonsten gibt es noch die Parametergruppe für Spielhilfen (Edit-Page), LFO und ARP.

Klangbeurteilung

Ich bin ein Kind der ersten Sampling-Ära. In den 80ern war Sampling nicht nur das Maß aller Dinge, ich habe mir damit auch mein erstes Homerecording-Studio finanziert, indem ich gewerblich Librarys erstellt habe, direkt für die Hersteller E-Mu und AKAI sowie für den Musicstore in Köln. Ich denke, ich kann daher die Qualität von gesampelten Synth-Lies sehr gut einschätzen. Für mich gehören die UVI-Pakete zum Besten, was man in diesem Bereich bekommen kann. Zum einen sind bereits die puren Audiosamples hochwertig aufgezeichnet und digitalisiert worden, zum anderen sind die Presets hervorragend. Klar gibt es da Ausnahmen, aber entsprechend dem persönlichen Geschmack wird das wohl jeder an unterschiedlichen Klängen festmachen. Für mich steht jedenfalls fest, die „Ausbeute“ an verwendbaren Presets ist in Synth Anthology 3 überdurchschnittlich hoch. Dazu kommt, dass die Authentizität bei der überwiegenden Mehrheit der Klänge absolut gewährleistet ist. Dort, wo dies nicht der Fall ist, muss man eigentlich nur die Effekte, den Substanzen-OSC und die Edits abschalten, dann hört man den rohen Ausgangsklang und ist wieder beim Ursprung.

Zum Preis von 149,- € kann man diesem umfangreichen Paket nur ein BEST BUY aussprechen.

Die Liste aller verwendeten Hardware-Synthesizer

Wie versprochen, nun in alphabetischer Reihenfolge, alle den Sounds zu Grunde liegenden Hardware-Synthesizer:

Access Virus C • Akai AX80 • Alesis Andromeda • Alesis Fusion • ARP 2600 • ARP Chroma Polaris • ARP Odyssey • ARP Quadra • Casio CZ-1 • Casio VZ-1 • Casio HZ-600 • Casio VZ1 • Cavagnolo Exagone • Clavia NordLead • Clavia NordLead 3 • Crumar Spirit • Dave Smith Prophet 6 • Davoli Davolisint • Dotcom Modular • Elka EK44 • Elka Synthex • EML ElectroComp 101 • EML SynKey • EML Synthi AKS • Emu Emax • E-MU Emulator 2 • Ensoniq ESQ-M • Ensoniq Fizmo • Ensoniq SQ80 • Ensoniq VFX • Fairlight CMI IIx • Formanta Polivoks • JEN SX1000 • Kawai K3 • Kawai K4R • Kawai K5000 • Kawai Synthesizer-100F • Korg 800DV • Korg DS8 • Korg DSS1 • Korg DW8000 • Korg M3 • Korg Minilogue • Korg MS20 • Korg MS-50 • Korg M1 • Korg Polysix • Korg Prologue • Korg PS3100 • Korg PS-3200 • Korg 01RW • Korg Triton • Korg Wavestation • Korg X3R • Mellotron M400 • M-Liberation • M-Memory • M-Mini • M-Modular 3p • M-One • M-Poly • M-Sonic Six • M-Source • M-Subsequent 37 • M-37 • NED Synclavier 2 • Novation Basstation 2 • Novation Peak • Novation Nova • Novation Ultranova • Oberheim Matrix 6 • Oberheim Matrix-12 • Oberheim OB6 • Oberheim OB-X • Oberheim SEM • Oberheim Xpander • OSC OSCar • Powertran Transcendent 2000 • PPG 1020 • PPG Modular • PPG Wave 2.3 • RLD D-110 • RLD D-Fifty • RLD Fantom-G6 • RLD JD800 • RLD J-6 • RLD J 60 • RLD JD-990 • RLD J 106 • RLD Jup 4 • RLD Jup 8 • RLD JX8P • RLD SH-5 • RLD System-100 • RLD System-700 • RLD 3o3 • RLD VP330 • RSF BlackBox • RSF Kobol • RSF Modular • SCI Prophet 5 • SCI Prophet VS • Seiko DS301 • Siel DK80 • Sequential Circuits Six-trak • Studio Electronics ATC • Studio Electronics Boomstar 5089 • Studiologic Sledge • Teenage Engineering OP-1 • Teenage Engineering OP-Z • Teenage Engineering PO-14 • Teenage Engineering PO-16 • Vermona Synthesizer • Vermona Tiracon 6V • Waldorf MicrowaveXT • Waldorf Pulse • Waldorf Pulse 2 • Waldorf Q • Waldorf Wave • Waldorf Quantum • Yamaha AN1X • Yamaha CS-80 • Yamaha CS20m • Yamaha DX7 • Yamaha DX100 • Yamaha FS1R • Yamaha SY-2 • Yamaha SY77 • Yamaha SY22 • Yamaha V50 • Yusynth