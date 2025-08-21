Premium-DJ-Kopfhörer mit Spitzenklang

Der V-Moda M-100 Pro ist ein DJ-Kopfhörer im Premiumsegment. Er wurde speziell für beatbetonte Musik entwickelt und verspricht großartigen Sound, eine gute Abschirmung auf der Bühne sowie Robustheit in der DJ-Booth. Wir freuen uns, dass wir ein Testmodell erhalten haben, und werden den Kopfhörer für euch auf Herz und Nieren prüfen.

Kurz & knapp Was ist es? V-Moda M-100 Pro, DJ-Kopfhörer im Premiumsegment, kabelgebunden, Over-Ear-Bauweise. Klangqualität: Sehr warm, klar und ausgewogen, ideal für beatbetonte Musik.

Sehr warm, klar und ausgewogen, ideal für beatbetonte Musik. Tragekomfort: Gelenkmechanik und Memory-Foam-Ohrpolster für langen Einsatz geeignet.

Gelenkmechanik und Memory-Foam-Ohrpolster für langen Einsatz geeignet. Robustheit: Metallbügel und hochwertige Verarbeitung für lange Lebensdauer.

Die Hardfacts im Kurzdurchlauf:

Der V-Moda M-100 Pro wurde gemeinsam mit dem V-Moda M-10 angekündigt, zu dem wir bereits einen Testbericht veröffentlicht haben. Diesen findet ihr hier. An dieser Stelle sei jedoch so viel gesagt: Der M-10 hat uns sehr gut gefallen, insbesondere klanglich waren wir von dem Modell begeistert.

Jetzt haben wir also den V-Moda M-100 Pro vor uns. „Pro“-Varianten sind uns aus vielen Branchen bekannt und wir sind gespannt, inwieweit dieser DJ-Kopfhörer noch einen draufsetzen kann.

Der V-Moda M-100 Pro deckt einen Frequenzbereich von 5 Hz bis 40.000 Hz ab, hat eine Impedanz von 32 Ohm und der Klang wird durch 50-mm-Doppelmembran-Treiber erzeugt.

Mit 319 g ist der DJ-Kopfhörer im Vergleich zu anderen Modellen kein Leichtgewicht. Dafür sollen jedoch die Ohrpolster aus Kunstleder mit Memory-Foam für den notwendigen Komfort sorgen, damit man den V-Moda M-100 Pro auch stundenlang tragen kann. Klanglich ist der Kopfhörer selbstverständlich Hi-Res-Audio-zertifiziert.

Der V-Moda M-100 Pro auf den ersten Blick

Beim Auspacken sehen wir die gleiche Form wie beim V-10: irgendwie retrofuturistisch, einerseits bekannt, andererseits ganz anders als die gängigen Modelle, die man über die Jahre in der DJ-Booth kennengelernt hat. Uns gefällt der Look und vor allem das Gefühl beim Anfassen. Die Bügel aus Metall und die „Schilde“ auf den Ohrmuscheln sorgen dafür, dass sich der V-Moda M-100 Pro absolut hochwertig anfühlt. Aber genau das haben wir auch schon über das bereits getestete Modell gesagt. Zeit für Unterschiede!

Zunächst fällt auf, dass die Kabel, die in die Ohrmuscheln führen, nicht einfach darin verschwinden, sondern über eine Steckverbindung abgenommen werden können. Das finden wir einerseits gut, da es den Eindruck erweckt, dass bei Problemen, beispielsweise einem Kabelbruch, das Problem schnell behoben werden kann. Andererseits verläuft das Kabel im Inneren des Kopfhörerbügels, sodass der Eindruck entsteht, dass nicht nur das Kabel, sondern der gesamte Bügel getauscht werden müsste.

Durch den Metalllook und die verwendeten Hexagonschrauben sieht es so aus, als könnten die Ohrmuscheln bei Bedarf gewechselt werden. Durch die Steckverbindungen des Kabels wirkt die rechte Seite mit ihrer roten Metallic-Optik noch einmal deutlich prägnanter, was uns gut gefällt.

Ein weiterer Unterschied zwischen dem V-10 und dem V-Moda M-100 Pro ist die Cliqfold-Aufhängung. So können die Ohrmuscheln, wie bei anderen Herstellern, bei Nichtnutzung hochgeklappt werden. Dadurch wird der Transport etwas komfortabler, da der Formfaktor kleiner ist.

Darüber hinaus ermöglicht die Aufhängung beim V-Moda M-100 Pro, dass sich die Ohrmuscheln drehen lassen. Das gefällt uns richtig gut! Der V-10 war durch das Fehlen eines solchen Gelenks etwas steifer. Das war beim längeren Einsatz in der DJ-Booth nicht ganz so angenehm, wenn man nur auf einem Ohr vorhört. In dieser Hinsicht erweckt der V-Moda M-100 Pro den Eindruck, dass er sich in verschiedenen Trageweisen immer gut an Ohr oder Kopf anlegt.

Generell hinterlässt dieses Modell schon nach kürzester Zeit zwei Eindrücke: Zum einen wirkt der Kopfhörer wirklich hochwertig, zum anderen aber auch erstaunlich robust. Das verbaute Metall spielt hierbei natürlich eine große Rolle, aber auch der Kopfhörerbügel wirkt, als ob ihn so schnell nichts überdehnen könnte.

Die letzte optische Änderung beim V-Moda M-100 Pro ist der doppelte Input: So kann das Kopfhörerkabel an beide Ohrmuscheln angeschlossen werden. Der jeweils unbenutzte Anschluss kann mit der beiliegenden Jack Cap verschlossen werden, sodass keine Fremdkörper in den Anschluss gelangen.

Lieferumfang des DJ-Kopfhörers

Dieser unterscheidet sich nicht vom M-10: Neben dem Kopfhörer gibt es eine Tragetasche, ein 1,5 m langes gerades Kabel, einen Steckadapter von 3,5 mm auf 6,3 mm Klinke, eine Jack Cap und ein 3 m langes Spiralkabel, an dessen Ende ein schraubbarer Klinkenadapter aufgesetzt ist. Das Spiralkabel kann mit dem V-Moda M-100 Pro über einen Bajonettverschluss fest verbunden werden. Das gerade Kabel wird lediglich eingesteckt.

Der DJ-Kopfhörer in der Praxis

Setzen wir den Kopfhörer doch erst einmal auf. Wie beim M-10 kann man auch hier die Ohrmuscheln in sehr feinen Schritten justieren. Das haben wir bereits gelobt, denn der Mechanismus ermöglicht eine optimale Größenanpassung und zeigt sich nach dem Einrasten sehr stabil. Es ist kein DJ-Kopfhörer, bei dem sich beim An- oder Aufziehen alles verstellt.

Direkt beim Aufsetzen merken wir den Vorteil des Gelenks, der uns beim M-10 gefehlt hat. Dadurch sitzt der V-Moda M-100 Pro einfach noch besser und auch das Abnehmen einer Ohrmuschel ist deutlich angenehmer. Egal, ob man diese lieber hinter oder vor dem Ohr platziert.

Dankbar ist man bei jeder Monitoringsituation natürlich für die Bauweise des V-Moda M-100 Pro. Durch die ohrumschließenden Ohrmuscheln hat man grundsätzlich schon eine gute Abschirmung und wir können direkt sagen, dass dieses Kopfhörermodell problemlos sehr laut werden kann, ohne dass es zu Verzerrungen kommt. Somit sollte man damit immer gut in der DJ-Booth zurechtkommen.

Am meisten sind wir natürlich auf den Klang gespannt, denn bereits der V-10 hat uns wirklich beeindruckt. Hören wir also erst einmal ein wenig Musik. Was dürfen wir sagen? Ja, tatsächlich. der V-Moda M-100 Pro legt noch einen drauf. Wir hören warme, gut definierte Bässe, prägnante Mitten und präzise, aber nicht scharfe Höhen in so ziemlich jedem Genre. V-Moda gibt an, dass der DJ-Kopfhörer für beatbetonte Musik konzipiert wurde und das merkt man bei elektronischer Musik und HipHop-Tracks sofort. Mit diesem Modell macht es einfach Spaß, Musik zu hören und sie klanglich neu zu entdecken.

Der Kopfhörer in der DJ-Booth

Auch hier können wir nur Gutes berichten: Der V-Moda M-100 Pro wird laut genug, sitzt trotz seines Gewichts hervorragend und die zusätzlichen Gelenke nehmen die Steifigkeit des V-10 weg. Dadurch ist das Vorhören mit nur einer Ohrmuschel deutlich angenehmer. Klanglich setzt sich der Eindruck fort, dass es wirklich Spaß macht, Musik zu hören. Wir finden, dass dies ein entscheidender Unterschied zu anderen Modellen ist. Zwar funktionieren auch andere Kopfhörer gut in der Booth, doch sie sind eher ein Werkzeug. Mit dem Klangprofil des V-Moda M-100 Pro kommt echter Hörgenuss auf.

Zielgruppe des V-Moda M-100 Pro

DJ-Kopfhörer braucht jeder in der Booth, somit wird mit jedem Modell eine große Masse angesprochen. Natürlich sind die Geschmäcker unterschiedlich: Der eine mag ein geringes Gewicht und On-Ear-Muscheln, ein anderer eine In-Ear-Lösung, die in die Hosentasche passt, und ein weiterer einen Over-Ear-Kopfhörer mit grandiosem Klang. Zählt man sich zu letzterer Gruppe, ist man definitiv Teil der Zielgruppe des V-Moda M-100 Pro. Gleiches gilt jedoch auch für das M-10-Modell. Ja, klanglich gibt es einen Unterschied und allein die verbauten Gelenke machen in puncto Tragekomfort viel aus. Fakt ist für uns, dass man auch als „Nicht-DJ“ mit diesem Kopfhörer ein Klangerlebnis erfährt, was einfach nur Freunde am Hören von Musik fördert.

Preis des V-Moda M-100 Pro

Preislich ist der Unterschied zum M-10 gewaltig. Hier werden 329,- Euro fällig. Ein stattlicher Betrag. In Zeiten, in denen es kabellose DJ-Kopfhörer gibt, die sich abseits der DJ-Booth auch als Bluetooth-Kopfhörer mit Bedienelementen an der Ohrmuschel nutzen lassen und je nach Hersteller sogar aktives Noise-Cancelling bieten, ist die Preispolitik für einen kabelgebundenen DJ-Kopfhörer nicht ganz nachvollziehbar. Im DJ-Bereich haben wir mit dem Sennheiser HD-25 nach wie vor den Klassiker zur Verfügung, der zwar einen geringeren Lieferumfang hat, mit 139,- Euro aber die Hemmschwelle zum Kauf deutlich senkt.

Wie im Praxisteil erläutert, klingt der V-Moda M-100 Pro fantastisch, aber das tat der M-10 auch, und dieser kostet 170,- Euro. In unseren Augen ist die teurere Ausführung klanglich tatsächlich noch einmal auf einem anderen Level. Für uns spielt auch das Gelenk eine große Rolle für den höheren Tragekomfort. Der preisliche Sprung ist jedoch so deutlich, dass er einen leicht bitteren Beigeschmack hinterlässt.